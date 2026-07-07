LG ELECTRONICS PRESENTA RESULTADOS PRELIMINARES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026

Resumen:

· LG Electronics registró ingresos consolidados por 15.59 mil millones de dólares y una utilidad operativa de 1.03 mil millones de dólares durante el segundo trimestre de 2026.

· Tanto los ingresos como la utilidad operativa alcanzaron los niveles más altos para un segundo trimestre en la historia de la compañía, impulsados por el liderazgo de sus negocios premium, el crecimiento continuo de la plataforma webOS, los negocios por suscripción y la expansión de sus áreas B2B, incluidas las soluciones para vehículos.

· La utilidad operativa superó significativamente las expectativas del mercado, gracias al crecimiento sostenido de los negocios de alto margen, una mayor competitividad en costos y una rentabilidad más sólida en todo el portafolio de negocios.

· La utilidad operativa del primer semestre de 2026 superó la utilidad operativa total registrada durante todo 2025.

· LG continuará fortaleciendo la competitividad de sus negocios principales mientras impulsa un crecimiento sostenible.

Ciudad de México a 7 de julio de 2026 — LG Electronics Inc. (LG) anunció hoy sus resultados preliminares correspondientes al segundo trimestre de 2026, con ingresos consolidados por 15.59 mil millones de dólares y una utilidad operativa de 1.03 mil millones de dólares.

Tanto los ingresos como la utilidad operativa alcanzaron los niveles más altos para un segundo trimestre en la historia de la compañía. Durante el primer semestre de 2026, LG registró ingresos consolidados por 31.12 mil millones de dólares y una utilidad operativa de 2.13 mil millones de dólares, ambas cifras representan los mejores resultados para un primer semestre en la historia de la empresa. Además, la utilidad operativa del primer semestre de 2026 superó la utilidad operativa total obtenida durante todo 2025.

Los ingresos del segundo trimestre crecieron gracias a que los negocios principales de la compañía, incluidos electrodomésticos y televisores, incrementaron sus ventas respaldadas por su sólida posición en el segmento premium. La demanda estacional impulsó las ventas globales de equipos de aire acondicionado, mientras que el crecimiento continuo del negocio de soluciones para vehículos contribuyó al desempeño general, pese a la persistente incertidumbre macroeconómica y geopolítica.

La utilidad operativa superó ampliamente las expectativas del mercado, el crecimiento de los ingresos, junto con la expansión continua de negocios de alto margen —como la plataforma webOS, las suscripciones y las ventas en línea— contribuyó a fortalecer la estructura de ganancias de la compañía. Esta mejora también reflejó los esfuerzos de toda la organización para incrementar la eficiencia en costos y responder de manera proactiva a un entorno de negocios incierto.

LG también registró un ingreso extraordinario relacionado con la devolución confirmada por parte de Estados Unidos de aranceles previamente pagados sobre exportaciones a ese país. Excluyendo este beneficio no recurrente, la utilidad operativa del segundo trimestre también registró un crecimiento significativo frente al mismo periodo del año anterior.

División de Electrodomésticos

La división de electrodomésticos de LG continuará fortaleciendo su liderazgo mediante una estrategia de doble enfoque dirigida tanto al segmento premium como al de volumen. Asimismo, la compañía seguirá expandiendo su negocio B2B, que incluye soluciones de lavandería comercial y electrodomésticos empotrables. El negocio de soluciones para componentes acelerará aún más su crecimiento ampliando su portafolio hacia sectores clave, como compresores, motores y actuadores para robots.

División de Entretenimiento

La división de entretenimiento de LG continuó mejorando su desempeño respecto al año anterior, impulsado por nuevos televisores premium, entre ellos LG OLED evo y Micro RGB TV. La compañía sigue fortaleciendo los fundamentos estructurales del negocio mediante iniciativas enfocadas en mejorar la competitividad en costos, mantener una gestión eficiente de inventarios y optimizar el gasto competitivo.

División de Soluciones para Vehículos

La división de soluciones para vehículos mantuvo un crecimiento estable gracias a una sólida cartera de pedidos y alianzas estratégicas con fabricantes automotrices globales. La unidad logró incrementar tanto sus ingresos como su rentabilidad al responder activamente a la creciente demanda de sistemas premium de infoentretenimiento, consolidando aún más su posición como uno de los principales motores de crecimiento B2B de LG. La compañía continuará fortaleciendo su estructura de costos para mantener un crecimiento rentable durante la segunda mitad del año.

División de Eco Solutions

La división HVAC de LG registró un crecimiento en ventas impulsado por la fuerte demanda en mercados internacionales, especialmente en Europa, ante las históricas olas de calor. La compañía atiende activamente la creciente demanda de bombas de calor y soluciones HVAC unitarias, al tiempo que continúa invirtiendo en sistemas de enfriamiento para centros de datos de inteligencia artificial con el objetivo de aprovechar futuras oportunidades de crecimiento.

Estas cifras corresponden a resultados consolidados preliminares elaborados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera de Corea (K-IFRS) y se proporcionan únicamente como referencia para inversionistas antes de la publicación de los resultados financieros definitivos de LG Electronics, incluida la utilidad neta. Los resultados detallados de cada unidad de negocio se darán a conocer oficialmente durante este mes.

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Acerca de LG Electronics, Inc.

LG Electronics es un innovador mundial en tecnología y electrónica de consumo con presencia en casi todos los países y una plantilla internacional de más de 75.000 trabajadores. Las cuatro empresas de LG (Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution y Eco Solution) sumaron unos ingresos globales de más de 88 billones de KRW en 2024. LG es un fabricante líder de productos de consumo y comerciales que van desde televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores, componentes y soluciones de automoción, y sus marcas premium LG SIGNATURE y la inteligente LG ThinQ son nombres conocidos en todo el mundo. Visite www.LGnewsroom.com para conocer las últimas noticias.