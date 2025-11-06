Términos y Condiciones “Crea tu canción para apoyar a la SNM con Radio Optimism” 

Nombre del concurso: “Crea tu canción para apoyar a la SNM con Radio Optimism”

EL EVENTO “Crea tu canción para apoyar a la SNM con Radio Optimism” ES PATROCINADO POR LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V (LGE). DE NINGÚN MODO ESTA PROMOCIÓN ES PATROCINADA, AVALADA O ADMINISTRADA POR, NI ESTÁ ASOCIADA CON FACEBOOK O INSTAGRAM, INC. (“FACEBOOK” O “INSTAGRAM”).

LA PRESENTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DE TODAS LAS REGLAS DE LA CAMPAÑA.

Requisitos y elegibilidad

• Debe ser persona física

• Debe tener domicilio dentro de la República Mexicana.

• Debe ser mayor de edad (18 años) y contar con identificación oficial (INE, IFE o Pasaporte)

• Los usuarios pueden ser ganadores en esta actividad sólo una vez; sin embargo, pueden participar en más de una actividad de la marca de forma simultánea. En caso de que el usuario haya ganado en cualquier otra actividad en un periodo no mayor a un año, no podrá ser ganador de “Crea tu canción para apoyar a la SNM con Radio Optimism”.

• No es necesario hacer una compra para participar o ganar. Las compras no aumentan las posibilidades de ganar.

• Los participantes tienen que ser seguidores de LG México en Facebook, Instagram, TikTok y X.

Detalles de la dinámica

El 4 de noviembre del 2025 se comunicará la dinámica “Crea tu canción pata apoyar a las SNM con Radio Optimism”en Facebook.

Pasos a seguir para participar en la Dinámica

Paso 1: Para participar, los usuarios deberán entrar a la plataforma de Radio Optimism y crear una canción para apoyar a la Selección Nacional de México o algún jugador que los inspire.

Paso 2: Los participantes deberán dejar en los comentarios la portada de su canción junto con el link.

Paso 3: El comentario con la canción que tenga MÁS LIKES y que cumpla con los requisitos, ganará 1 de las 3 pantallas LG UHD AI de 50" (modelo 50UA8050)

Detalles de la inscripción

La dinámica comenzará el 4 de noviembre del 2025 a las 20:30:00 p.m. hora de la Ciudad de México y terminará el 15 de noviembre del 2025 a las 12:00:00 p.m. hora de la Ciudad de México.

La dinámica se publicará en la cuenta oficial de Facebook (LG Global).

Mediante su participación, cada persona acepta otorgar a LGE acceso a su información personal a través de las configuraciones de privacidad, y consiente expresamente la recopilación, el almacenamiento o el procesamiento de tales datos según sea necesario y el uso exclusivo de dichos datos para la dinámica.

LGE tiene derecho a cancelar o rechazar participaciones con información incompleta o contenidos prohibidos por la ley (lo que incluye declaraciones de naturaleza discriminatoria o difamatoria) u otro tipo de contenidos inapropiados, ofensivos, despectivos o peyorativos o de declaraciones violentas.

En el caso de que surgiera una disputa en relación con la identidad de un participante, el Patrocinador se reserva el derecho, a su entera discreción, de determinar la identidad de ese participante.

Toda la información proporcionada por el participante será administrada exclusivamente para verificar su identidad y para la notificación/entrega del premio ganado, y será eliminada 3 meses después de la finalización de la Dinámica. Inicia el 14 de octubre y termina el 16 de octubre 2025 a las 12:00:00 p.m.

Selección de los ganadores

1.- La dinámica inicia el 4 de noviembre y finaliza el 15 de noviembre del 2025, durante este periodo se elegirá a 3 ganadores.

2.- Los participantes deberán ser seguidores de LG México en Facebook, Instagram, X y TikTok.

3.- El ganador será el usuario en cumplir con los requisitos.

4.- Un jurado inapelable de LG evaluará las participaciones, además de revisar que el participante haya cumplido con los Términos y Condiciones señaladas, y definirá a los 2 ganadores de la dinámica.

5.- Se verificará que las participaciones no presenten alteraciones. En caso de detectarse participaciones de “caza premios” o generadas mediante bots, estas serán anuladas automáticamente. Un jurado interno será responsable de evaluar la autenticidad de cada participación.

Detalles del premio

Se regalará 1 de las 3 pantallas LG UHD AI de 50" (modelo 50UA8050).

Antes de recibir el premio, el participante será contactado por el canal por el cual haya participado (Facebook) y deberá proporcionar en forma correcta su nombre, dirección postal, y aceptar los Términos y condiciones.

Para reclamar el premio, el ganador debe confirmar su disponibilidad para recibirlo y proporcionar de forma correcta su dirección postal y número de teléfono, o de lo contrario perderá el premio. En caso de que no se reclame un premio después de 6 horas de haber recibido una notificación al respecto, LGE se reserva el derecho de conceder el premio al puesto subsiguiente.

LGE se reserva, a su entera discreción, el derecho a entregar el premio a otro(s) participante(s) si el ganador original no cumple con los Términos y condiciones que se describen a continuación:

- El ganador no reclama el premio después de 6 horas de haber recibido una notificación al respecto.

- Los datos brindados por el participante no se ajustan a las reglas enumeradas en los Términos y condiciones.

- Surge la evidencia de una manipulación (el uso de un sistema para hacer trampa, el uso de múltiples identificaciones, etc.).

Todos los premios son a entera discreción de LGE.

Notificación a los ganadores

- Los ganadores serán notificados por Facebook. Si no es posible contactarse con un potencial ganador luego de un lapso de 6 horas por parte de LGE, si el ganador no reclama el premio y/o si el premio o la notificación del premio son rechazados o devueltos como no entregables, tal potencial ganador perderá todos los derechos a ser considerado ganador en la Promoción. LGE a su entera discreción, podrá determinar un ganador potencial alternativo en tal situación.

- Para poder reclamar su premio, el potencial ganador deberá enviar una foto de su identificación oficial después de haber recibido la notificación, así como aceptar el manejo confidencial de su información por LGE únicamente por protocolo. Si el documento solicitado no es enviado dentro del plazo especificado en la notificación, si el potencial ganador no cumple con estos Términos y condiciones, o bien si la notificación se devuelve como no entregable, LGE puede dar el premio por perdido a su entera discreción. LGE no incurrirá en obligación alguna en la medida en que el Patrocinador decida abstenerse de la explotación de sus derechos en lo sucesivo. Los ganadores mantendrán indemne a los organizadores de la Promoción de todo tipo de reclamaciones, daños, obligaciones y gastos (incluidos los honorarios razonables de abogados y gastos legales) que puedan surgir a raíz de cualquier incumplimiento de los Términos y Condiciones.

- Toda evidencia de manipulación (el uso de un sistema para hacer trampa, el uso de múltiples identificaciones, etc.) será considerada causa justa para una desestimación automática.

Limitación de la responsabilidad

Ciertas legislaciones implican garantías o condiciones, o imponen obligaciones a LGE que no pueden ser excluidas, restringidas o modificadas. Estos Términos y condiciones no excluyen ni limitan al Sitio de la campaña de ninguna disposición de la ley cuya exclusión o limitación supondría una contravención de tal estatuto o resultaría en la anulación de alguna parte de estos Términos y condiciones. Salvo por algún tipo de responsabilidad que no pueda ser excluida por Ley, LGE (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y agentes) excluye toda responsabilidad (incluida la negligencia) ante todo tipo de perjuicio personal o toda pérdida o daño (incluida la pérdida de oportunidades), ya sean directos, indirectos, especiales o emergentes, que surjan de alguna manera a consecuencia de la dinámica.

En el caso de las inscripciones en línea, LGE no puede garantizar el acceso continuo, ininterrumpido o seguro al Sitio de la campaña y no se hace responsable ante ninguna interrupción de la competencia o del (funcionamiento del) Sitio de la campaña debido a problemas técnicos o que de algún otro modo se deban a eventos fuera del control razonable de LGE.

Privacidad y protección de datos

LGE recopila información personal con el objeto de llevar a cabo la Promoción y, a tal efecto, puede divulgar tal información a terceros, lo que incluye, sin limitación alguna, agentes, contratistas, proveedores de servicios, proveedores de premios y, de ser necesario, las autoridades competentes. Como condición para la inscripción, el participante debe proporcionar esta información a LGE desde que se notifica a los ganadores hasta la entrega del premio, a menos que se notifique lo contrario, utilizar la información con fines promocionales, de marketing, publicitarios, de investigación y caracterización, lo que incluye el envío de mensajes electrónicos o comunicarse con el participante por vía telefónica. Los participantes deberán dirigir a LGE cualquier solicitud para acceder, actualizar o corregir su información personal o para optar por no recibir comunicaciones. Todas las inscripciones pasarán a la propiedad de LGE. Puede obtenerse una copia de la Política de Privacidad de LGE en relación con el manejo de la información personal recopilada en https://www.lg.com/mx/privacy/