Instala tu producto

Alcance:

Retirar protecciones.

Conexión y explicación de funciones.

Incluye:



1.- Montaje y desmontaje de puertas (en caso de ser necesario).



2.- Nivelación de producto (puertas y patas niveladoras).



3.- Instalación de manguera de agua del kit de instalación.



4.- Conexión a toma eléctrica y toma de agua.





No incluye:



1.- Traslado o maniobra del producto a más de 1m de la ubicación final.



2.- Trabajos de plomería, albañilería, electricidad, entre otros.



3.- Instalación de suministro principal de agua.



4.- Filtros y bombas de agua externos.



5.- Conectores de tubería especiales.



6.- Desconexión o retiro de equipos anteriores.



7.- Accesorios no marcados en el manual de usuario.





Demostración del Producto

Muestra de las funciones básicas del producto.

Funcionamiento de dispensador (modelos aplicables).

Funcionamiento de fábrica de hielos.

Explicación de funciones del display.

Métodos de limpieza.