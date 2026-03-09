Términos y Condiciones aplicables a la promoción “Equípate con LG para apoyar a la Selección Nacional”.

SU PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE PROMOCIÓN IMPLICA SU ADHESIÓN Y ACEPTACIÓN SIN RESERVA DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS, CONDICIONES, RESTRICCIONES Y AVISO DE PRIVACIDAD. LE RECOMENDAMOS LEER CUIDADOSAMENTE ESTOS DOCUMENTOS ANTES DE PARTICIPAR, PARA ANALIZARLOS Y PARTICIPAR O ABSTENERSE CONSCIENTEMENTE.

BASES DE LA PROMOCIÓN.

Responsable de la Promoción.

La presente promoción es organizada y operada por LG Electronics México, S.A. de C.V., con domicilio en Sor Juana Inés de la Cruz 555, Colonia San Lorenzo, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

VIGENCIA Y COBERTURA.

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN.

La promoción será válida del 12 de marzo al 31 de marzo de 2026.

COBERTURA.

La promoción es válida únicamente dentro del territorio de la República Mexicana, para compras realizadas en las tiendas conocidas como Liverpool, ya sea en establecimientos físicos o en compras en línea, dentro del territorio nacional.

REQUISITOS PARA SER PARTICIPANTE.

Para participar en la presente promoción, los interesados deberán cumplir con todos los siguientes requisitos generales, adicional a lo que se establece más adelante en el presente documento:

a. Ser persona física mayor de 18 (dieciocho) años al momento de su registro.

b. Contar con residencia legal en la República Mexicana.

c. Haber adquirido, dentro del periodo de vigencia de la promoción, un mínimo de compra de $15,999 en pantallas LG en tiendas Liverpool participantes y/o a través de sus canales oficiales de venta en línea dentro del territorio nacional.

d. Contar con un comprobante de compra válido, legible y vigente (ticket y/o factura), que cumpla con las características establecidas en los presentes Términos y Condiciones.

e. Realizar correctamente el registro de participación dentro del periodo de vigencia de la promoción, proporcionando información veraz, completa y coincidente con la documentación cargada.

f. Aceptar expresamente los presentes Términos y Condiciones, así como el Aviso de Privacidad aplicable. Al registrar su comprobante de compra, se entienden aceptados los presentes Términos y Condiciones y el Aviso de Privacidad, por lo que, si no estás de acuerdo con los mismos, recomendamos no participar en la Promoción.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores dará lugar a la cancelación de la participación, sin responsabilidad alguna para el Organizador.

MECÁNICA (COMPRA Y REGISTRO).

COMPRA.

Adquiere un mínimo de compra de $15,999 en pantallas LG en Liverpool en piso de venta y/o en línea, del 12 de marzo al 31 de marzo de 2026.

La participación en la presente promoción no implica costo adicional alguno para el consumidor distinto al precio regular de los Productos Participantes. La participación es voluntaria y se encuentra sujeta al cumplimiento total de los presentes Términos y Condiciones.

REGISTRO.

Registra tu ticket de compra de acuerdo con los siguientes pasos:

I. Envía tu ticket de compra junto con la información enlistada a promociones2.lg@lge.partner.com :

a. foto completa y legible de tu ticket/factura/comprobante de compra en tienda o en línea.

b. nombre completo;

c. teléfono de contacto;

d. correo electrónico;

e. domicilio completo donde desea recibir su regalo;

f. sube foto de credencial oficial (Pasaporte o INE) legible y de frente;

g. tienda dónde adquiriste tu producto LG;

Es responsabilidad del cliente mandar toda la documentación e información completa y legible, de lo contrario se anulará su participación.

La fecha límite para registro es el lunes 6 de abril del 2026.

El centro de atención a clientes LG, revisará y validará la información, si es correcta, el comprobante de compra es real, válido y está generado entre el plazo de la vigencia y la fecha límite con los productos participantes en estas bases nos comunicaremos contigo vía email y/o teléfono dentro de los siguientes 5 días hábiles de la fecha límite de registro.

Los primeros 25 participantes que realicen su compra dentro del plazo de la vigencia y lo registren hasta la fecha límite (lunes 6 de abril del 2026), con forme a los términos de la presente promoción serán ganadores del regalo (topado a 25 regalos).

En caso de detectar inconsistencias, alteraciones o incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones, la participación de la promoción será cancelada sin responsabilidad alguna para el Organizador.

PREMIOS Y SU ENTREGA.

PREMIO.

Kit futbolero LG. El kit consta de una (1) pantalla LG QNED evo AI de 65 pulgadas modelo 65QNED92, una (1) barra de sonido LG Soundbar modelo S60TR y una (1) playera de la Selección Nacional de México (Talla variable). Limitado a 25 kits futboleros.

Recibe tu kit de regalo directamente al domicilio registrado. La entrega del regalo será realizada por Liverpool.

NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS.

Los ganadores serán notificados vía correo electrónico por parte del departamento de Servicio al Cliente de LG a partir del 8 de abril de 2026, utilizando los datos de contacto proporcionados para su registro.

Adicional, el Centro de Servicio al Cliente de LG contactará vía telefónica al ganador para hacer una doble validación de su participación.

En caso de que el ganador no sea localizado después de dos (2) intentos de contacto dentro de un plazo de dos (2) días hábiles, o no proporcione la documentación requerida dentro del plazo que le sea indicado, el Organizador podrá reasignar el premio o disponer de él conforme a sus intereses, sin responsabilidad alguna.

La entrega del premio quedará sujeta a la validación final de la identidad del ganador y de la autenticidad del comprobante de compra.

Se considerará un comprobante de compra real y válido, el que cuente con las siguientes características:

a. Comprobante o ticket de compra entregado por la tienda participante o factura.

b. El comprobante de compra o factura debe contener claramente la información de venta el producto, modelo del producto, fecha de compra, monto y tienda donde se compró.

c. No será válido un comprobante de compra o factura con enmendaduras, borrones, alteraciones, cortes, quemaduras, anotaciones, dobleces u otros daños que comprometan la visibilidad de la información que se solicita.

d. Se investigará con las tiendas la veracidad del ticket.

Centro de atención a clientes LG otorgará un número de rastreo de regalo, una vez notificado de ganador Liverpool realizará la entrega de tu regalo en un lapso de 16 días hábiles. Se realizarán un máximo de 2 intentos de entrega. Una vez superada la cantidad de intentos se anulará el regalo y se cancelará la participación en la presente promoción.

El premio incluye el envío de los productos sin costo.

Los ganadores del kit se encuentran sujeto a las políticas de participación, reglas y condiciones del organizador y de disponibilidad de productos, sin responsabilidad alguna por parte del Organizador.

CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN.

Será motivo de descalificación automática:

a. Proporcionar información falsa, incompleta o ilegible.

b. Registrar comprobantes de compra alterados, duplicados o inválidos.

c. Intentar manipular o alterar la mecánica de la promoción.

d. Devolver o cambiar el producto participante adquirido, salvo que el cambio sea por aplicación de la póliza de garantía del mismo.

e. Incumplir cualquiera de los presentes Términos y Condiciones.

Las decisiones del Organizador serán definitivas e inapelables.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

El Organizador no será responsable por fallas técnicas, interrupciones en sistemas, errores en plataformas digitales, problemas de conectividad, ni por causas ajenas a su control que puedan afectar el registro o participación.

MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN.

El Organizador se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar la presente promoción por causas justificadas, dando aviso oportuno a los consumidores a través del mismo medio de publicación, respetando en todo momento los derechos adquiridos conforme a la legislación aplicable.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR.

Para cualquier aclaración relacionada con esta promoción, el participante podrá comunicarse al correo electrónico promociones2.lg@lgepartner.com, mismo que será atendido en días y horas hábiles, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Cualquier incumplimiento de estas reglas o cualquier otra de estas bases, no será válida su participación en esta promoción y se le notificará al cliente vía correo electrónico.

AVISO DE PRIVACIDAD

Los datos personales que se recaben mediante la presente promoción serán tratados de conformidad con el aviso de privacidad que se localiza en https://www.lg.com/mx/privacy/#tabs-privacy-policy .