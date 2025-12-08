We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Beneficios para estudiantes LG
¡Ingresa hoy!
Descubre lo fácil que es participar y recibir ofertas exclusivas para ti como estudiante.
Si tienes algún problema para ingresar te recomendamos leer este documento o envía un correo electrónico a alan.ramirez@lge.com
¿Cómo funciona?
Inscribe tu institución educativa y usa tu correo electrónico escolar
Si usted desea unirse al programa de estudiantes pongase en contactto con nosotros erendi.mejia@lge.com
FAQs
Q1. ¿Quién puede tener acceso a la tienda de estudiantes?
Todos los estudiantes y empleados registrados e inscritos actuales de las instituciones educativas afiliadas a LG que dispongan de una dirección de correo electrónico válido de la institución
Q2. ¿Por qué cuando intento registrarme, aparece un mensaje " Usted no es elegible para este programa"?
Si llega a ver este mensaje es por que su escuela o institución no esta registrada con nosotros
Q3. ¿Necesito tener una cuenta de LG para poder acceder a la tienda de Estudiantes?
Sí, es obligatorio tener una cuenta LG para obtener la verificación y acceder a los descuentos educativos
Q4. ¿Puedo comprar cualquier producto en la tienda de Estudiantes LG?
Si, puedes comprar cualquier producto que este publicado en nuestro sitio
Q5. ¿Puedo transferir el descuento de Estudiantes a otra persona?
No, nuestras promociones y descuentos son intransferibles.
Q6. ¿Puedo combinar este descuento con otras ofertas?
No, este descuento no es acumulable con otras promociones u ofertar realizadas en la tienda LG.com