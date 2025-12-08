About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Beneficios para estudiantes LG

Exclusive offers

Promoción exclusiva

Disfruta de un precio especial al realizar tus compras en LG.com

free delivery

Entrega e instalación básica gratuita

Recibe tus productos sin costo y consulta alcances de instalación sin costo

trade in and save

Hasta 12 meses sin intereses

Difiere tus compras hasta 12 meses sin intereses

¡Ingresa hoy!

Descubre lo fácil que es participar y recibir ofertas exclusivas para ti como estudiante. 

Si tienes algún problema para ingresar te recomendamos leer este documento o envía un correo electrónico a alan.ramirez@lge.com

Regístrate ahora o Inicia Sesión

¿Cómo funciona?

Inscribe tu institución educativa y usa tu correo electrónico escolar

Paso 1.

Regístrese por correo electrónico con su institución educativa.

Paso 2.

Recibirá un correo electrónico confirmando el descuento exclusivo.

Paso 3.

¡Puedes empezar a comprar! Descubra ofertas especiales para usted.

Si usted desea unirse al programa de estudiantes pongase en contactto con nosotros erendi.mejia@lge.com

FAQs

Q1. ¿Quién puede tener acceso a la tienda de estudiantes?

Todos los estudiantes y empleados registrados e inscritos actuales de las instituciones educativas afiliadas a LG que dispongan de una dirección de correo electrónico válido de la institución

Q2. ¿Por qué cuando intento registrarme, aparece un mensaje  " Usted no es elegible para este programa"?

Si llega a ver este mensaje es por que su escuela o institución no esta registrada con nosotros

Q3. ¿Necesito tener una cuenta de LG para poder acceder a la tienda de Estudiantes?

Sí, es obligatorio tener una cuenta LG para obtener la verificación y acceder a los descuentos educativos

Q4. ¿Puedo comprar cualquier producto en la tienda de Estudiantes LG?

Si, puedes comprar cualquier producto que este publicado en nuestro sitio

Q5. ¿Puedo transferir el descuento de Estudiantes a otra persona?

No, nuestras promociones y descuentos son intransferibles.

Q6. ¿Puedo combinar este descuento con otras ofertas?

No, este descuento no es acumulable con otras promociones u ofertar realizadas en la tienda LG.com

Ver más opciones
 
 