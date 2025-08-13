Los mejores TVs 4K de LG son:

LG G5 OLED (2025)

Con un aprendizaje profundo de AI mejorado y algoritmos avanzados de potencia de luz, el procesador Alpha11 AI Processor 4K Gen2, analiza la pantalla en tiempo real, optimizando los colores y el brillo para una visualización más vibrante. También cuenta con 4K AI Super Upscaling, lo cual ofrece imágenes más nítidas en plataformas de streaming como Apple TV+*.

LG C5 OLED (2025)

Con la tecnología del procesador Alpha9 AI 4K Gen8, mejora cada escena con AI Super Upscaling; reduciendo el ruido y mejorando la resolución para una imagen más suave y realista.

LG QNED92 (2025)

Premium MiniLED TV con Dynamic QNED Color Pro**; ofrece un volumen de color 100 % verificado*** para obtener imágenes nítidas y realistas. El procesador Alpha8 AI 4K Gen2 mejora webOS 25, brindando una experiencia de visualización mejorada en un diseño elegante y delgado con moderación de precisión.

LG QNED85 (2025)

MiniLED TV con Dynamic QNED Color**, ofrece un volumen de color 100% verificado***, con excelente calidad de imágenes.

Equipado con el procesador Alpha8 AI 4K Gen2 y webOS 25 para una experiencia de TV inteligente fácil de usar, mientras que se mejora el contraste. Todo dentro de un diseño elegante.

*Se requieren suscripciones independientes para Apple TV+ y sus servicios relacionados.

El contenido y las aplicaciones disponibles pueden variar según el país, el producto y la región.

**Dynamic QNED Color/Color Pro utiliza la tecnología de amplia gama cromática más reciente y exclusiva de LG, que sustituye a los puntos cuánticos.

***Las pruebas de volumen de color pueden producir resultados superiores al 100 %. Probado de forma independiente según la especificación de pruebas de Intertek, en el espacio de color DCI-P3 con un punto blanco D65.