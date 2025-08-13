Skip to ContentSkip to Accessibility Help
86 pulgadas – 98 pulgadas Televisor 4K UHD TVs

Disfruta cada detalle de tus películas, series, deportes, conciertos y videojuegos con una resolución 4K UHD REAL.

Con la mejor inteligencia artificial en un Smart TV.

Obtén más información

Nuestras Elecciones para Ti

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Qué es un TV 4K?

A.

Un TV 4K  ofrece una resolución de 3840 x 2160, con 8.3 millones de pixeles en la pantalla. Lo cual significa; imágenes más nítidas y detalladas. También brinda una experiencia más inmersiva, especialmente en pantallas más grandes.

 

Para películas, deportes y juegos, 4K puede hacer que cada escena sea más clara y fluida*. Además con servicios de streaming como Netflix, Disney+ y Prime Video** que ofrecen una amplia gama de contenido 4K, siempre hay algo entretenido que ver.

 

*Los TVs 4K ofrecen una experiencia mejorada en comparación con TVs HD (1080p) estándar.

**Se requieren suscripciones separadas para Netflix, Disney+, Prime Video y sus servicios relacionados. El contenido y las aplicaciones disponibles pueden variar según el país, el producto y la región.

Q.

¿Cuál es el mejor TV 4K de LG?

A.

Los mejores TVs 4K de LG son:

 

LG G5 OLED (2025)

Con un aprendizaje profundo de AI mejorado y algoritmos avanzados de potencia de luz, el procesador Alpha11 AI Processor 4K Gen2, analiza la pantalla en tiempo real, optimizando los colores y el brillo para una visualización más vibrante. También cuenta con 4K AI Super Upscaling, lo cual ofrece imágenes más nítidas en plataformas de streaming como Apple TV+*.   

 

LG C5 OLED (2025)

Con la tecnología del procesador Alpha9 AI 4K Gen8, mejora cada escena con AI Super Upscaling; reduciendo el ruido y mejorando la resolución para una imagen más suave y realista.

 

LG QNED92 (2025)

Premium MiniLED TV con Dynamic QNED Color Pro**; ofrece un volumen de color 100 % verificado*** para obtener imágenes nítidas y realistas. El procesador Alpha8 AI 4K Gen2 mejora webOS 25, brindando una experiencia de visualización mejorada en un diseño elegante y delgado con moderación de precisión.

 

LG QNED85 (2025)

MiniLED TV con Dynamic QNED Color**, ofrece un volumen de color 100% verificado***, con excelente calidad de imágenes.

Equipado con el procesador Alpha8 AI 4K Gen2 y webOS 25 para una experiencia de TV inteligente fácil de usar, mientras que se mejora el contraste. Todo dentro de un diseño elegante.

 

*Se requieren suscripciones independientes para Apple TV+ y sus servicios relacionados.

El contenido y las aplicaciones disponibles pueden variar según el país, el producto y la región.

**Dynamic QNED Color/Color Pro utiliza la tecnología de amplia gama cromática más reciente y exclusiva de LG, que sustituye a los puntos cuánticos.

***Las pruebas de volumen de color pueden producir resultados superiores al 100 %. Probado de forma independiente según la especificación de pruebas de Intertek, en el espacio de color DCI-P3 con un punto blanco D65.

Q.

¿Qué contenido 4k está disponible?

A.

Hay una amplia gama de contenido 4K disponible en diversas plataformas de streaming, alquileres digitales y servicios gratuitos. Algunas opciones de streaming populares son Netflix, Disney+, Prime Video, Fandango at Home y Rakuten TV*. Todas estas plataformas ofrecen una selección de películas, series y originales exclusivos en 4K.

 

*Se requieren suscripciones independientes para Netflix, Disney+, Prime Video, Fandango at Home, Rakuten TV y sus servicios relacionados.

El contenido y las aplicaciones disponibles pueden variar según el país, el producto y la región.

Q.

¿Qué tomar en cuenta al comprar un TV 4K?

A.

Existen factores clave a considerar cuando escogemos un TV 4K:

 

Resolución y calidad de imagen

Asegúrese de que tenga resolución 4K real para disfrutar de imágenes más nítidas y detalladas. LG OLED TV ofrece negros perfectos*, tanto en espacios iluminados como oscuros.

 

Funciones de Smart TV

Asegúrese de que cuente con una plataforma intuitiva e innovadora que brinde acceso a servicios de streaming populares como Netflix, Disney+, Prime Video** y otros. LG webOS ofrece búsqueda de contenido intuitiva con AI, reconocimiento de voz y recomendaciones personalizadas adaptadas a sus hábitos de visualización.

 

Tamaño de pantalla

Las pantallas más grandes, como las de 55 pulgadas o más, maximizan la resolución 4K, brindando una experiencia más detallada y cinematográfica.

 

Funciones de juego

Para los jugadores, VRR (frecuencia de actualización variable) y ALLM (modo automático de baja latencia) ayudan a ofrecer una experiencia de juego más fluida y reducen problemas en tiempos de espera.

 

*LG OLED TV está verificada por UL para un negro perfecto, medido según la norma IDMS 11.5 de reflexión de luz anular, basada en una iluminación interior típica (200 lux a 500 lux).

El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

**Se requieren suscripciones independientes para Netflix, Disney+, Prime Video y sus servicios relacionados.

El contenido y las aplicaciones disponibles pueden variar según el país, el producto y la región.

Q.

¿Cuál es la diferencia entre TV 4k y 8k?

A.

Los 4K ofrecen una resolución de 3,840 x 2,160 pixels, lo cual se observa en imágenes nítidas, colores vibrantes y compatibilidad con Alto Rango Dinámico (HDR), que crea una imagen más realista. Por otro lado, los 8K ofrecen una resolución de 7680 x 4320 píxeles, lo que mejora aún más la claridad. Si bien 8K es la tecnología de resolución más reciente, la mayor parte del contenido aún está disponible en 4K. Con una amplia selección de películas, programas y juegos en 4K, sigue siendo la mejor opción para el entretenimiento inmersivo actual.

