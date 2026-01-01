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Pantalla exterior de alto brillo con clasificación IP

Pantalla exterior de alto brillo con clasificación IP

55XE4P-M
Vista frontal de Pantalla exterior de alto brillo con clasificación IP 55XE4P-M
Vista frontal
Vista lateral de -45 grados
Vista lateral de -90 grados
Vista lateral de +45 grados
Vista lateral de +90 grados
Vista trasera
Vista superior
Vista frontal de Pantalla exterior de alto brillo con clasificación IP 55XE4P-M
Vista frontal
Vista lateral de -45 grados
Vista lateral de -90 grados
Vista lateral de +45 grados
Vista lateral de +90 grados
Vista trasera
Vista superior

Características clave

  • Pantalla verificada por UL Características antidescoloramiento
  • Resolución : 1,920 X 1,080 (FHD)
  • Brillo: 4,000 nits (Típ.), 3,200 nits (Min.)
  • Sensor de temperatura
  • Sensor de brillo auto-ajustable
Más
Características anticorrosión verificadas.

UL Solutions

Características anticorrosión verificadas.

Pantalla exterior duradera con calidad de imagen nítida, incluso bajo la luz solar directa.

Las pantallas exteriores están instaladas en la zona de servicio para coches de la hamburguesería, mostrando vívidamente los menús y las imágenes incluso bajo la luz solar intensa.

Las pantallas exteriores están instaladas en la zona de servicio para coches de la hamburguesería, mostrando vívidamente los menús y las imágenes incluso bajo la luz solar intensa.

*Todas las imágenes de esta página tienen fines meramente ilustrativos.

Pantalla para exteriores con clasificación IP

LG ofrece soluciones técnicas avanzadas equipadas con diversos sensores, lo que garantiza un funcionamiento fiable y eficaz. Incluso en entornos diversos expuestos a la luz solar, el XE4P-M puede mejorar la visibilidad de su contenido y aliviar las preocupaciones sobre cargas operativas excesivas. Diseñado para adaptarse a las carcasas heredadas existentes, ofrece una cómoda opción de sustitución. Ahora es el momento de adoptar el nuevo estándar en pantallas para exteriores.

Se ha instalado un XE4P-M en la zona exterior junto al edificio de la escuela, donde muestra claramente imágenes de la celebración de la graduación. Se han instalado dos XE4P-M delante de la taquilla de un parque de atracciones, donde muestran claramente la información sobre la compra de entradas, incluso con luz solar intensa. Un XE4P-M instalado en el hipódromo muestra claramente la carrera y la información relevante.

Se ha instalado un XE4P-M en la zona exterior junto al edificio de la escuela, donde muestra claramente imágenes de la celebración de la graduación. Se han instalado dos XE4P-M delante de la taquilla de un parque de atracciones, donde muestran claramente la información sobre la compra de entradas, incluso con luz solar intensa. Un XE4P-M instalado en el hipódromo muestra claramente la carrera y la información relevante.

*La carcasa heredada existente hace referencia a XE4F.

Alta visibilidad bajo una luz solar intensa.

Con un brillo excepcional de 4000 nits (típico), el XE4P-M ofrece contenidos con claridad, cautivando a los transeúntes. Gracias a la tecnología IPS, los espectadores pueden disfrutar del contenido desde amplios ángulos de visión. Además, la configuración de color M+ aplicada al panel mejora la calidad del color de la imagen, mostrando el contenido de forma vívida para los espectadores.

Hay un XE4P-M instalado fuera de una hamburguesería y una mujer está mirando un anuncio muy llamativo en la pantalla.

Hay un XE4P-M instalado fuera de una hamburguesería y una mujer está mirando un anuncio muy llamativo en la pantalla.

LG Anti-Decoloración

Centrándonos en los principales puntos débiles, hemos desarrollado nuestra nueva tecnología «Anti-Discoloration», diseñada para evitar tanto el amarilleamiento de la pantalla como las ojeras. Con una solución térmica mejorada, el XE4P-M puede ofrecer una calidad de visualización duradera y estable.

La pantalla de la izquierda muestra un amarilleamiento que degrada su calidad, pero con XE3P, que ha obtenido la certificación UL para características antidescoloración de pantallas, la pantalla, como se muestra a la derecha, permanece nítida, lo que garantiza la calidad de la imagen.

La pantalla de la izquierda muestra un amarilleamiento que degrada su calidad, pero con XE3P, que ha obtenido la certificación UL para características antidescoloración de pantallas, la pantalla, como se muestra a la derecha, permanece nítida, lo que garantiza la calidad de la imagen.

La primera pantalla del mundo con certificación UL por sus características antidescoloramiento.

Especialmente en lo que respecta a la resistencia al amarilleamiento de la pantalla, hemos obtenido la primera certificación UL del mundo por las características antidescoloración de las pantallas. El modelo XE4P-M con certificación UL puede aliviar las preocupaciones sobre el amarilleamiento de la pantalla, el problema más común pero más complicado para los productos de señalización digital para exteriores.

En el drive-thru de una hamburguesería hay varias pantallas exteriores que muestran de forma clara y llamativa el menú y las imágenes de los alimentos.

En el drive-thru de una hamburguesería hay varias pantallas exteriores que muestran de forma clara y llamativa el menú y las imágenes de los alimentos.

*Para obtener más información, visite https://verify.ul.com/verifications/1382.

**Primera verificación UL del mundo en la industria manufacturera.

Fiabilidad con clasificación IP56

El XE4P-M está sellado con un diseño IP56 para un funcionamiento fiable. Está diseñado para estar protegido no solo del agua, sino también del polvo, lo cual es una característica esencial para aplicaciones en exteriores.

IK10 Cristal protector

El XE4P-M cuenta con un cristal protector con clasificación IK10, templado y laminado para soportar condiciones extremas en exteriores, lo que minimiza los daños causados por impactos externos. Esto puede reducir las sustituciones innecesarias del módulo LCD y contribuir a un mantenimiento rentable.

Amplio rango de temperatura de funcionamiento

El XE4P-M se puede utilizar en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, desde -30 ℃ hasta 50 ℃.

* Realizado por pruebas internas de LG, temperatura de funcionamiento: -30 ℃~50 ℃ (sin luz solar directa; con luz solar directa en el sistema de refrigeración), -30 ℃~40 ℃ (con luz solar directa).

Recubrimiento conformado 

El recubrimiento conformado* protege la placa de circuito y la placa de alimentación contra el polvo, el polvo de hierro, la humedad y otros contaminantes.

* Películas protectoras finas/membranas transpirables que filtran el vapor de agua y los residuos sólidos

Gestión eficiente de la energía

El brillo de la pantalla se ajusta automáticamente en función de la luz ambiental. El brillo aumenta en condiciones de luz para mejorar la visibilidad, mientras que disminuye en condiciones de oscuridad para optimizar el consumo energético. Además, el XE4P-M utiliza un panel M+ que ofrece una alta eficiencia energética y un ahorro de costes al reducir el consumo de energía.

* El ahorro de costes puede variar en función del consumo real de energía, los métodos de facturación y las políticas de cada país y lugar.
** M+ IPS redujo aproximadamente un 35 % el consumo de energía BLU (IEC62087, 10 min) en comparación con RGB IPS, probado con el mismo brillo (@blanco completo, 400 nits).

Gestión energética sencilla

El XE4P-M ofrece ajustes de brillo preestablecidos adecuados para diferentes ubicaciones y entornos de uso, lo que permite una gestión fácil y eficaz del consumo de energía según diversos escenarios.

* Modo manual: máx. 95 %, mín. 5 %
Modo resaltado: máx. 100 %, mín. 20 %
Modo básico: máx. 70 %, mín. 10 %
Modo cercano: máx. 50 %, mín. 10 %

Se han instalado múltiples pantallas tanto en el interior como en el exterior de una cafetería. La configuración de múltiples pantallas en el exterior sincroniza la retroiluminación mediante comandos RS-232C. El Wi-Fi y el Bluetooth integrados permiten gestionar fácilmente el contenido de las pantallas.

Se han instalado múltiples pantallas tanto en el interior como en el exterior de una cafetería. La configuración de múltiples pantallas en el exterior sincroniza la retroiluminación mediante comandos RS-232C. El Wi-Fi y el Bluetooth integrados permiten gestionar fácilmente el contenido de las pantallas.

Sincronización de retroiluminaciónSincronización de retroiluminación

A la hora de mostrar menús de productos o anunciar un nuevo producto, se puede utilizar una configuración de múltiples pantallas. Los operadores pueden sincronizar fácilmente los valores de retroiluminación en todas las pantallas ajustando la sincronización de la retroiluminación en la configuración interna. Esta función fácil de usar ayuda a mantener una representación cromática uniforme con facilidad.

Wi-Fi y Bluetooth integrados 

El Wi-Fi y el Bluetooth integrados permiten transferir y distribuir contenidos de forma inalámbrica con facilidad, ayudan a evitar el secuestro de datos y garantizan un funcionamiento cómodo y eficiente del dispositivo. Además, el XE4P-M está equipado con una baliza que proporciona información en tiempo real, utilizando datos de ubicación para el contenido de la pantalla.

Alerta de vandalismo 

Si el sensor detecta que el XE4P-M sufre un impacto superior a un umbral determinado o se desvía de su ángulo de instalación original, envía una alerta al administrador, lo que permite una respuesta rápida ante problemas como el vandalismo.

Si el dispositivo detecta un impacto externo que supera un umbral determinado, se envía automáticamente una alerta al administrador.

Si el dispositivo detecta un impacto externo que supera un umbral determinado, se envía automáticamente una alerta al administrador.

Fácil instalación 

Para facilitar la instalación, el XE4P-M está equipado con una herramienta de autonivelación que permite comprobar los niveles horizontal y vertical durante la instalación, lo que reduce la carga de trabajo de instalación.

* La disponibilidad de la función de herramienta de nivelación puede variar según el modelo.

Rendimiento constante con webOS 6.1

El XE4P-M, con LG webOS 6.1 y un SoC* actualizado, admite una reproducción precisa del contenido. Si el reproductor multimedia se desconecta, puede detectar la señal y seguir mostrando el último contenido activo. También mantiene un brillo constante en varias pantallas en una configuración de instalación 1×N, lo que ofrece uniformidad.

* SoC : Sistema en chip

Alto rendimiento con webOS 6.1

LG webOS 6.1, actualizado con SoC* y motor web, está disponible en el XE4P-M para una ejecución fluida de varias tareas. El XE4P-M mejora la comodidad del usuario con su GUI** intuitiva y también facilita el desarrollo de aplicaciones al ser compatible con lenguajes de programación como HTML, JavaScript y CSS.

* SoC: sistema en chip
** GUI: interfaz gráfica de usuario

Monitorización web

El LG Control Manager*, un programa de supervisión web integrado, es fácil de usar y permite al usuario tener acceso completo en cualquier momento y lugar desde su teléfono móvil o PC, al tiempo que tiene acceso a datos actuales y pasados. Permite al usuario supervisar la unidad, realizar ajustes y controlarla de forma remota en tiempo real.

* Habilitado mediante conexión LAN por cable

Panel de control del consumo energético

Con LG ConnectedCare*, los usuarios pueden supervisar fácilmente su consumo energético diario, semanal y mensual. La plataforma proporciona datos comparativos sobre el consumo energético, lo que permite a los usuarios realizar un seguimiento y gestionar eficazmente sus hábitos energéticos. Si se combina con el modo de ahorro de energía de la pantalla, los usuarios también pueden calcular el ahorro energético que consiguen.

* LG ConnectedCare se vende por separado.

Socios de contenido profesional

Combinar el XE3P con las soluciones LG SW* mejoraría su utilización.

 

* Se vende por separado.

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Todas las especificaciones

ACCESORIO

  • Básico

    Mando a distancia, manual (EIG, IG), libro de normas, adaptador de teléfono a RS232C, cable HDMI, cable de alimentación, batería, tornillos.

  • Opcional

    X

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Clase "A" / CE / KC / VCCI

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    X

  • ErP/Energy Star

    O / X

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    O(2), HDCP2.2

  • Entrada de audio

    X

  • Salida de audio

    X

  • Salida de DP

    X

  • Entrada DVI-D

    X

  • Salida de altavoz externo

    O(1, L/R, 10W+10W)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    O(1), HDCP2.2

  • Salida de HDMI

    X

  • Salida de infrarrojos

    X

  • Entrada RGB

    X

  • Entrada RJ45 (LAN)

    O(2) (Lan(1), HDbaseT(1))

  • Salida RJ45 (LAN)

    O(1)

  • Entrada RS232C

    O(1) (conector telefónico de 4 pines)

  • Salida RS232C

    O(1)

  • USB táctil

    X

  • Entrada USB

    USB2.0 Tipo A (2)

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    -30°C a 50 °C

  • Humedad de funcionamiento

    5% a 100%

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    16GB

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

    O

  • Sensor de brillo automático

    O

  • Sensor BLU

    O

  • Sensor de corriente

    O

  • VENTILADOR (Incorporado)

    O

  • Sensor de humedad

    O

  • Llave local de operación

    X

  • Sensor de píxeles

    O

  • Indicador de encendido

    O

  • Sensor de proximidad

    X

  • Sensor de temperatura

    O

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

    O

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS6.1

  • ID de configuración automática

    O

  • Sincronización de retroiluminación

    O

  • Faro

    O

  • Imagen del logotipo de arranque

    O

  • Compensación de brillo

    X

  • Certificación Cisco

    X

  • Administrador de control

    O

  • Crestron Connected

    X

  • Rotación de entrada externa

    O

  • Conmutador

    O

  • Reproducción sin obstáculos

    O

  • Administrador de grupo

    O

  • HDMI-CEC

    O

  • Método ISM

    O

  • Programación de contenidos locales

    O

  • Sincronización de red local

    O

  • Network Ready

    O

  • Imagen sin señal

    O

  • PBP

    O(2)

  • PIP

    O

  • Reproducir vía URL

    O

  • modo PM

    O

  • Pro:Idiom

    O

  • Sincronización RS232C

    O

  • Inversión de escaneo

    X

  • Rotación de pantalla

    O

  • Compartir pantalla

    X

  • Configuración de clonación de datos

    O

  • Configuración del servidor de SI

    O

  • Ahorro de energía inteligente

    O

  • SNMP

    O

  • Estado del envío

    O

  • Configuración del modo mosaico

    O(Máx. 15x15)

  • USB Plug & Play

    O

  • Etiqueta de video

    O(4)

  • Despertador en LAN

    O

  • webRTC

    O

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

    X

IDIOMA

  • OSD

    Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), neerlandés, checo, griego, árabe.

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Negro

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1446 x 890 x 207mm

  • Manija

    X

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1292.5 x 737.4 x 88.0mm

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    X

  • Peso empaquetado

    43.5kg

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    X

  • Peso (Cabezal)

    38.0kg

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    X

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Compatible con tipo OPS

    X

  • Potencia OPS integrada

    X

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    55"

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de luz de fondo

    Directo

  • Brillo

    4,000nit (Típ), 3,200nit(Min)

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    10 bits, 1070 millones de colores

  • Gama de colores

    72%

  • Relación de contraste

    1,000:1

  • Dinámica CR

    500,000:1

  • Vida útil

    50,000 Hrs (Típ)

  • Resolución nativa

    1920x1080 (FHD)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Tecnología de paneles

    IPS, M+

  • Retrato/Paisaje

    O / O

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

    O

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Tiempo de respuesta

    Típ. 8ms (G to G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    3%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178 x 178

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Potencia integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    210

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    1,126 BTU/Hr(Típ.), 1,365 BTU/Hr(Máx)

  • DPM

    0.5W↓

  • Máx.

    460

  • Apagado

    0.5W↓

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    190W

VIDRIO DE PROTECCIÓN

  • Espesor

    5mm

  • Antirreflectante

    O

  • Grado de protección

    O (IK10)

  • Infrarrojo - Resistencia (IR)

    O

  • A prueba de roturas

    O

  • Templado / Fortalecimiento químico

    Templado

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    O

  • Connected Care

    O

  • CMS móvil

    X

  • Promota

    X

  • SuperSign Control+

    O

  • SuperSign WB

    X

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    X

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Calificación IP

    IP56

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

    O

  • Luz solar directa

    O

  • Compatibilidad de superposición táctil

    X

  • Protección de energía

    X

  • Calibración inteligente

    X

  • Inclinación (boca abajo)

    O(+15˚)

  • Inclinación (boca arriba)

    X

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