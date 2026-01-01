Pantalla exterior de alto brillo con clasificación IP

El brillo de la pantalla se ajusta automáticamente en función de la luz ambiental. El brillo aumenta en condiciones de luz para mejorar la visibilidad, mientras que disminuye en condiciones de oscuridad para optimizar el consumo energético. Además, el XE4P-M utiliza un panel M+ que ofrece una alta eficiencia energética y un ahorro de costes al reducir el consumo de energía.



* El ahorro de costes puede variar en función del consumo real de energía, los métodos de facturación y las políticas de cada país y lugar.

** M+ IPS redujo aproximadamente un 35 % el consumo de energía BLU (IEC62087, 10 min) en comparación con RGB IPS, probado con el mismo brillo (@blanco completo, 400 nits).