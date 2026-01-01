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4K UHD Smart TV

4K UHD Smart TV

75UA751C0SA
Vista frontal de 4K UHD Smart TV 75UA751C0SA
Vista frontal
Vista lateral de -15 grados
Vista lateral de -45 grados
Vista lateral de -90 grados
Vista lateral de +15 grados
Vista frontal de 4K UHD Smart TV 75UA751C0SA
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Vista lateral de -15 grados
Vista lateral de -45 grados
Vista lateral de -90 grados
Vista lateral de +15 grados

Características clave

  • Resolución: 3,840 x 2,160 (4K UHD)
  • Google Cast
  • AirPlay
  • Netflix
Más

4K UHD Smart TV

Hay un televisor instalado en un soporte cerca de la pared de la habitación del hotel, y la pantalla es brillante y nítida.

* Todas las imágenes de esta página son solo para fines ilustrativos.

4K UHD, imágenes vibrantes en ultra alta resolución

Los televisores UHD de LG superan tus expectativas en todo momento. Disfruta de una calidad de imagen realista y colores vivos con una precisión de píxeles cuatro veces superior a la del Full HD. El potente procesador de LG aumenta la resolución a la calidad original y la tecnología 4K Super Upscaling mejora la resolución, el brillo y la claridad. Los colores vibrantes y el brillo llevan la resolución de la pantalla a nuevas cotas. Disfruta de una calidad de imagen superior con un contraste más nítido gracias a HDR10 Pro*.

Las imágenes que se muestran en la pantalla del televisor se reproducen con gran realismo, como si fueran reales.

* HDR10 Pro es una tecnología desarrollada por LG Electronics basada en la calidad de imagen estandarizada del estándar «HDR10».

Disfrute de una conectividad total desde tu televisor

Proyecta tus aplicaciones directamente en tu televisor. Ve el contenido de tu iPhone o dispositivo Android en la pantalla de tu televisor LG sin esfuerzo con Apple AirPlay y Chromecast integrados.

Un huésped del hotel está transmitiendo contenido desde un teléfono inteligente al televisor de la habitación utilizando tecnologías de transmisión inalámbrica como AirPlay y Google Cast.

Fácil acceso a la aplicación Netflix

Disfrute de una amplia variedad de contenido de video de Netflix en el UA751C con la solución Pro:Centric. Disfrute de la comodidad de su habitación y de un servicio de streaming que ofrece miles de opciones.

El contenido del hotel, incluida la aplicación Netflix, se muestra en la televisión de la habitación del hotel.

* Se requiere suscripción a Netflix.

Profundidad reducida para un aspecto elegante

Con un diseño delgado, la serie UA751C se integra perfectamente en los interiores, dando una impresión moderna a los huéspedes.

El UA751C se instala perfectamente en la habitación del hotel, y se muestra una vista lateral para resaltar su diseño delgado.

* En el caso de pantallas de 86” y 75”. 67,9 mm para pantallas de 65” a 43”.

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