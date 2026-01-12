About Cookies on This Site

Pantalla 65 pulgadas LG QNED AI QNED83 4K SMART TV 2025 + LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | xboom Signature Sound con portabilidad suprema

65QNED83AOB.GRAB
Características clave

  • Paleta de colores de gran intensidad gracias al nuevo color QNED dinámico
  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 AI Gen8
  • Nuevo botón de AI, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
  • [Sonido dinámico de tweeters de cúpula] Claro y vibrante fabricados por Peerless.
  • [Sonido AI] La AI perfecciona el sonido para cada género
  • [Calibración AI] Calibra el audio en función del tamaño y la forma del espacio en el que se encuentra.
LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida en la que se muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. Se puede ver el logotipo de LG QNED AI. En el título dice "Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico".

LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida en la que se muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. Se puede ver el logotipo de LG QNED AI. En el título dice “Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico”.

Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico

*QNED y QNED evo están equipadas cada una con soluciones de diferentes colores que utilizan la última y única tecnología de amplia gama de colores de LG, que reemplaza los Quantum Dots.

QNED Color Pro dinámico completamente nuevo

La última y única tecnología de amplia gama de colores de LG que reemplaza los Quantum Dot proporciona una tasa de reproducción del color mejorada.

Salpicaduras de pintura de diversos colores irrumpen desde el suelo hacia arriba.

Certificación de Intertrek para 100% de volumen de color para DCI-P3.

Certificación de Intertrek para 100% de volumen de color para DCI-P3.

100% de volumen de color certificado con LG QNED

*El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.

will.i.am con traje negro y gafas de sol sostiene xboom Grab al frente.

Sonido característico de xboom optimizado por will.i.am

Presentamos el nuevo xboom Grab, creado en colaboración con will.i.am. Experimenta el sonido creado por el experto, plasmado en un estilo único.

will.i.am como arquitecto experiencial de LG para xboom Grab

LG designó a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero ícono de la cultura pop.

Todos los xboom by will.i.am son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am perfeccionó xboom Grab para un sonido enérgico y dinámico en un diseño compacto.

Todas las especificaciones

Todas las especificaciones

