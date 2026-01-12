Pantalla 65 pulgadas LG QNED AI QNED83 4K SMART TV 2025 + LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | xboom Signature Sound con portabilidad suprema

LG designó a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero ícono de la cultura pop.

Todos los xboom by will.i.am son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am perfeccionó xboom Grab para un sonido enérgico y dinámico en un diseño compacto.