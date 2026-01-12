We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pantalla 65 pulgadas LG QNED AI QNED83 4K SMART TV 2025 + LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | xboom Signature Sound con portabilidad suprema
65QNED83AOB.GRAB
()
Características clave
- Paleta de colores de gran intensidad gracias al nuevo color QNED dinámico
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 AI Gen8
- Nuevo botón de AI, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
- [Sonido dinámico de tweeters de cúpula] Claro y vibrante fabricados por Peerless.
- [Sonido AI] La AI perfecciona el sonido para cada género
- [Calibración AI] Calibra el audio en función del tamaño y la forma del espacio en el que se encuentra.
*QNED y QNED evo están equipadas cada una con soluciones de diferentes colores que utilizan la última y única tecnología de amplia gama de colores de LG, que reemplaza los Quantum Dots.
QNED Color Pro dinámico completamente nuevo
La última y única tecnología de amplia gama de colores de LG que reemplaza los Quantum Dot proporciona una tasa de reproducción del color mejorada.
*El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.
will.i.am como arquitecto experiencial de LG para xboom Grab
LG designó a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero ícono de la cultura pop.
Todos los xboom by will.i.am son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am perfeccionó xboom Grab para un sonido enérgico y dinámico en un diseño compacto.
- Pantalla 65 pulgadas LG QNED AI QNED83 4K SMART TV 2025
- LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | xboom Signature Sound con portabilidad suprema
Todas las especificaciones
Todas las especificaciones
Lo que dice la gente
