Pantalla 65 pulgadas LG QNED AI QNED83 4K SMART TV 2025 + 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5A

65QNED83AOB.SH5A
Características clave

  • Paleta de colores de gran intensidad gracias al nuevo color QNED dinámico
  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 AI Gen8
  • Nuevo botón de AI, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
  • 600 watts y 4.1 canales
  • Voz Clara Pro
  • Interface WOW
Más
Productos en este Combo: 2
Vista frontal de la Pantalla 65 pulgadas LG AI QNED QNED83 4K Smart TV 2025 65QNED83ASG

65QNED83ASG

Pantalla 65 pulgadas LG QNED AI QNED83 4K SMART TV 2025
Vista frontal de la 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5A

SH5A

4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5A
LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida en la que se muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. Se puede ver el logotipo de LG QNED AI. En el título dice “Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico”.

LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida en la que se muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. Se puede ver el logotipo de LG QNED AI. En el título dice “Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico”.

Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico

*QNED y QNED evo están equipadas cada una con soluciones de diferentes colores que utilizan la última y única tecnología de amplia gama de colores de LG, que reemplaza los Quantum Dots.

QNED Color Pro dinámico completamente nuevo

La última y única tecnología de amplia gama de colores de LG que reemplaza los Quantum Dot proporciona una tasa de reproducción del color mejorada.

Salpicaduras de pintura de diversos colores irrumpen desde el suelo hacia arriba.

Certificación de Intertrek para 100% de volumen de color para DCI-P3.

Certificación de Intertrek para 100% de volumen de color para DCI-P3.

100% de volumen de color certificado con LG QNED

*El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.

La barra de sonido LG SH5A y su subwoofer se encuentran sobre un mueble de televisión azul en una sala de estar. El televisor con la imagen de un avión se muestra parcialmente sobre la barra de sonido.

LG Soundbar SH5A

Sonido potente que domina el espacio

En la imagen de la izquierda se encuentran colocadas 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes internas como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte posterior. En el lado derecho se muestran el logo dts y el logo de audio Dolby digital. En la imagen del centro se muestran 3 pantallas de TV: Un escenario y un micrófono en su mano, una reportera hablando con un micrófono y una tableta en cada mano y un caballo. Debajo de los televisores se encuentra colocada la barra de sonido SH5A con gráficos de ecualización. En la parte inferior se presentan 3 íconos: MÚSICA, VOZ y CINE. En la imagen de la derecha se muestra un televisor montado en la pared con la pantalla de inicio de LG webOS y el SH5A se encuentra colocado debajo del televisor, sobre la mesa del televisor. A la izquierda se muestra parcialmente un control remoto de TV LG y a la derecha 4 íconos muestran las funciones de la Interfaz WOW.

En la imagen de la izquierda se encuentran colocadas 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes internas como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte posterior. En el lado derecho se muestran el logo dts y el logo de audio Dolby digital. En la imagen del centro se muestran 3 pantallas de TV: Un escenario y un micrófono en su mano, una reportera hablando con un micrófono y una tableta en cada mano y un caballo. Debajo de los televisores se encuentra colocada la barra de sonido SH5A con gráficos de ecualización. En la parte inferior se presentan 3 íconos: MÚSICA, VOZ y CINE. En la imagen de la derecha se muestra un televisor montado en la pared con la pantalla de inicio de LG webOS y el SH5A se encuentra colocado debajo del televisor, sobre la mesa del televisor. A la izquierda se muestra parcialmente un control remoto de TV LG y a la derecha 4 íconos muestran las funciones de la Interfaz WOW.

Sonido que domina el espacio con 600 watts y 4.1 canales

Un sonido súper envolvente con 600 watts y 4.1 canales que llenan la habitación con un volumen potente y una claridad realista hacen que el contenido cobre vida.

Se muestra un televisor con contenido científico y la barra de sonido SH5A se encuentra justo debajo. En el piso también se encuentra el subwoofer de la barra de sonido. De la barra de sonido y del subwoofer salen ondas sonoras blancas semitransparentes. En la parte inferior derecha se encuentran los logotipos de DTS y Dolby Digital Audio.

Imprimir

Todas las especificaciones

Imprimir

Especificación clave

General - número de canales

4.1

General - Potencia de salida

600 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Principal

990 x 97 x 125 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Subwoofer

191 x 386 x 318 mm

Todas las especificaciones

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Estándar

Música

Cine

Clear Voice Pro

Deportes

Juego

Bass Blast / Bass Blast +

CONECTIVIDAD

Salida HDMI

1

Versión Bluetooth

5.3

USB

1

Óptico

1

Códec de Bluetooth

SBC / AAC

COMPATIBLE CON HDMI

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Simplink)

Versión HDMI

1.4

GENERAL

número de canales

4.1

Número de altavoces

5 EA

Potencia de salida

600 W

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

DTS Digital Surround

AAC

CONVENIENCIA

Remote App - iOS/Android OS

Control de modo de barra de sonido

Modo Compartir sonido de TV

WOW Interfaz

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Principal

990 x 97 x 125 mm

Subwoofer

191 x 386 x 318 mm

Tamaño de la caja

1089 x 290 x 497 mm

PESO

Principal

6.6 kg

Subwoofer

5.3 kg

Peso bruto

14.24 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Cable HDMI

Control remoto

FUERZA

Consumo de apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

90 W

