Pantalla 65 pulgadas LG QNED AI QNED83 4K SMART TV 2025 + 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5A
65QNED83AOB.SH5A
Características clave
- Paleta de colores de gran intensidad gracias al nuevo color QNED dinámico
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 AI Gen8
- Nuevo botón de AI, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
- 600 watts y 4.1 canales
- Voz Clara Pro
- Interface WOW
Productos en este Combo: 2
*QNED y QNED evo están equipadas cada una con soluciones de diferentes colores que utilizan la última y única tecnología de amplia gama de colores de LG, que reemplaza los Quantum Dots.
QNED Color Pro dinámico completamente nuevo
La última y única tecnología de amplia gama de colores de LG que reemplaza los Quantum Dot proporciona una tasa de reproducción del color mejorada.
*El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.
Sonido que domina el espacio con 600 watts y 4.1 canales
Un sonido súper envolvente con 600 watts y 4.1 canales que llenan la habitación con un volumen potente y una claridad realista hacen que el contenido cobre vida.
Se muestra un televisor con contenido científico y la barra de sonido SH5A se encuentra justo debajo. En el piso también se encuentra el subwoofer de la barra de sonido. De la barra de sonido y del subwoofer salen ondas sonoras blancas semitransparentes. En la parte inferior derecha se encuentran los logotipos de DTS y Dolby Digital Audio.
- Pantalla 65 pulgadas LG QNED AI QNED83 4K SMART TV 2025
- 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5A
Todas las especificaciones
Especificación clave
General - número de canales
4.1
General - Potencia de salida
600 W
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Principal
990 x 97 x 125 mm
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Subwoofer
191 x 386 x 318 mm
Todas las especificaciones
EFECTO DE SONIDO
AI Sound Pro
Sí
Estándar
Sí
Música
Sí
Cine
Sí
Clear Voice Pro
Sí
Deportes
Sí
Juego
Sí
Bass Blast / Bass Blast +
Sí
CONECTIVIDAD
Salida HDMI
1
Versión Bluetooth
5.3
USB
1
Óptico
1
Códec de Bluetooth
SBC / AAC
COMPATIBLE CON HDMI
Canal de retorno de audio (ARC)
Sí
CEC (Simplink)
Sí
Versión HDMI
1.4
GENERAL
número de canales
4.1
Número de altavoces
5 EA
Potencia de salida
600 W
FORMATO DE AUDIO
Dolby Digital
Sí
DTS Digital Surround
Sí
AAC
Sí
CONVENIENCIA
Remote App - iOS/Android OS
Sí
Control de modo de barra de sonido
Sí
Modo Compartir sonido de TV
Sí
WOW Interfaz
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Principal
990 x 97 x 125 mm
Subwoofer
191 x 386 x 318 mm
Tamaño de la caja
1089 x 290 x 497 mm
PESO
Principal
6.6 kg
Subwoofer
5.3 kg
Peso bruto
14.24 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Cable HDMI
Sí
Control remoto
Sí
FUERZA
Consumo de apagado (principal)
0.5 W ↓
Consumo de energía (principal)
90 W
Lo que dice la gente
Debido a la alta demanda de la temporada y los bloqueos carreteros actuales los tiempos de entrega pueden verse afectados
