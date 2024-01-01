We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pantalla 86 pulgadas LG AI QNED QNED82 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | Barra de Sonido LG SH7Q | 5.1 canales | DTS Virtual:X
86QNED82AOB.SH7Q
Características clave
- Paleta de colores de gran intensidad gracias al nuevo color QNED dinámico
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 AI Gen8
- Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
- DTS Virtual:X
- AI Sound Pro
- Bluetooth
Productos en este Combo: 2
* QNED y QNED evo están equipadas cada una con soluciones de diferentes colores que utilizan la última y única tecnología de amplia gama de colores de LG, que reemplaza los Quantum Dots.
QNED Color Pro dinámico completamente nuevo
La última y única tecnología de amplia gama de colores de LG que reemplaza los Quantum Dot proporciona una tasa de reproducción del color mejorada.
*El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.
Experiencia de sonido cinematográfico gracias a sus 5.1 canales y 800 W de potencia
Audio de 5.1 canales, potencia de 800 W y subwoofer: la barra de sonido LG SH7Q es el paquete completo con un sonido claro y envolvente para una experiencia de sonido envolvente mejorada.
- Pantalla 86 pulgadas LG AI QNED QNED82 4K Smart TV 2025
- LG Soundbar | Barra de Sonido LG SH7Q | 5.1 canales | DTS Virtual:X
Especificación clave
PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla
4K QNED
PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate
60Hz
PICTURE (DISPLAY) - Amplia gama de colores
Color Dinámico QNED
PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
AUDIO - Salida de audio
20W
AUDIO - Sistema de altavoces
2.0 Ch
DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1929 x 1108 x 51.9
DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte
45.5
Todas las especificaciones
PICTURE (DISPLAY)
Tipo de Pantalla
4K QNED
Resolución de pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tipo de retroiluminación
Borde
Refresh Rate
60Hz
Amplia gama de colores
Color Dinámico QNED
PICTURE (PROCESSING)
Procesador de imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
Escalador AI
4K Super Upscaling
Dynamic Tone Mapping
Si
Control de brillo AI
Si
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
Tecnología de atenuación
Local Dimming
Modo de imagen
10 modos
Calibración Automática
Si
GAMING
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Si
VRR (Variable Refresh Rate)
Si (Hasta 60Hz)
ACCESSIBILITY
Alto contraste
Si
escala de grises
Si
Colores invertidos
Si
DIMENSIONS AND REGULATORY
Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1929 x 1108 x 51.9
Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1929 x 1174 x 359
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
2090 x 1215 x 200
Base del TV (AnchoxProfundidad)
1700 x 359
Peso del televisor sin soporte
45.5
Peso del televisor con soporte
46.5
Peso del embalaje
58.5
Montaje VESA (Ancho x Alto)
600 x 400
AUDIO
Dolby Atmos
Si
Sonido AI
AI Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)
Voz clara Pro
Si (Nivelación Automática de Volumen)
LG Sonido Sync
Si
Modo de sonido de TV Compartir
Si
Salida de audio simultánea
Si
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Salida de audio
20W
Afinación acústica IA
Si
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)
Dirección del altavoz
Hacia Abajo
Sistema de altavoces
2.0 Ch
WOW Orquesta
Si
CONNECTIVITY
Canal de retorno de audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Si (V5.0)
Entrada Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Si
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
Entrada HDMI
3ea (soporta eARC, ALLM)
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB
1ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si
SMART TV
Operating System (OS)
webOS 25
Cámara USB compatible
Si
AI Chatbot
Si
Navegador web completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de voz inteligente
Si
Canales LG
Si
Control Magic Remote
Incorporado
Vista múltiple
Si
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Voice ID
Si
Funciona con Apple Airplay
Si
Compatible con Apple Home
Si
POWER
Fuente de alimentación (voltaje, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Under 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remoto
Magic Remote MR25
Montaje en pared
Sí (Detachable)
TRANSMISIÓN
Recepción de TV Análoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de TV Digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
Todas las especificaciones
POTENCIA DE SALIDA
Total
800W
Frontal
120Wx2
Central
120W
Surround
120Wx2
Subwoofer
200W (Wireless)
ESPECIFICACIONES GENERALES
Tipo de Producto
Sound Bar
Color
Black
CONSUMO DE ENERGÍA
Power Off Consumption (Principal)
0.5W ↓
Power Consumption (Principal)
95W
Power Off Consumption (Subwoofer)
0.5W ↓
Power Consumption (Subwoofer)
33W
Wireless Frequency (Subwoofer)
5GHz
ACCESORIOS
Owners Manual
Si
Remote Control Unit
RAV21
Batteries
AA x 2
Tarjeta de Garantía
Si
Optical Cable
Si
CONECTIVIDAD
Optical
Si (1)
HDMI 1.4 (HDCP 1.4)
Si In (1) / Out (1)
USB
Si
Bluetooth Versión
4.2
GENERAL
Canales
5.1ch
Potencia de Salida
800W
CONVENIENCIA
Smart Phone / Tablet Remote App (ios/android)
Si (iOS / Android OS)
Reproducción de archivos de Smart Phone
Si
NSU(Network Software Update)
Si (FOTA)
Controle con su control remoto de TV
Si
Sound Sync
Si Bluetooth (LG TV), Optical
Power on/off Automatico
Si Bluetooth (LG TV), Optical
A/V Sunc (0~300ms) - RCU / APP
Si (APP)
SIMPLINK
Si
Audio Return Channel (ARC)
Si
Woofer Level
Si (-15 ~ 6dB, 1dB/Step)
Mute
Si
Auto Dimmer
Si
USB Host
Si
Bluetooth Stand-By
Si
MODOS DE SONIDO
Sound Effect
Si
Standard
Si
Music
Si
User EQ
Si
Night Mode
Si (APP)
SFX
Si
Dynamic Range Control
Si (App)
Auto Volume Leveler
Si (App)
FORMATO DE AUDIO
LPCM
Si
Dolby Digital
Si
FLAC
Si (USB)
OGG
Si (USB)
WAV
Si (USB)
MP3
Si (USB)
WMA
Si (USB)
DIMENSIONES Y PESO
Tamaño (A x A x P) mm (Principal)
1200 x 97 x 145
Tamaño (A x A x P) mm (Subwoofer)
171 x 390 x 261
Peso Neto (Principal)
8.6Kg
Peso Neto (Subwoofer)
5.3Kg
Lo que dice la gente
Debido a la alta demanda de la temporada y los bloqueos carreteros actuales los tiempos de entrega pueden verse afectados
