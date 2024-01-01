About Cookies on This Site

Pantalla 86 pulgadas LG AI QNED QNED82 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | Barra de Sonido LG SH7Q | 5.1 canales | DTS Virtual:X

Pantalla 86 pulgadas LG AI QNED QNED82 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | Barra de Sonido LG SH7Q | 5.1 canales | DTS Virtual:X

Pantalla 86 pulgadas LG AI QNED QNED82 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | Barra de Sonido LG SH7Q | 5.1 canales | DTS Virtual:X

86QNED82AOB.SH7Q
Características clave

  • Paleta de colores de gran intensidad gracias al nuevo color QNED dinámico
  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 AI Gen8
  • Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
  • DTS Virtual:X
  • AI Sound Pro
  • Bluetooth
Productos en este Combo: 2
Vista frontal de la Pantalla 86 pulgadas LG AI QNED QNED82 4K Smart TV 2025 86QNED82ASG

86QNED82ASG

Pantalla 86 pulgadas LG AI QNED QNED82 4K Smart TV 2025
Front view

SH7Q

LG Soundbar | Barra de Sonido LG SH7Q | 5.1 canales | DTS Virtual:X
LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida en la que se muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. Se puede ver el logotipo de LG QNED AI. En el título dice “Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico”.

LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida en la que se muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. Se puede ver el logotipo de LG QNED AI. En el título dice “Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico”.

Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico

* QNED y QNED evo están equipadas cada una con soluciones de diferentes colores que utilizan la última y única tecnología de amplia gama de colores de LG, que reemplaza los Quantum Dots.

QNED Color Pro dinámico completamente nuevo

La última y única tecnología de amplia gama de colores de LG que reemplaza los Quantum Dot proporciona una tasa de reproducción del color mejorada.

Salpicaduras de pintura de diversos colores irrumpen desde el suelo hacia arriba.

Certificación de Intertrek para 100% de volumen de color para DCI-P3.

Certificación de Intertrek para 100% de volumen de color para DCI-P3.

100% de volumen de color certificado con LG QNED

*El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.

LG TV se coloca en el espacio infinito, mostrando una gran escena de olas. La barra de sonido LG está debajo del televisor. Hay un efecto dominó debajo de la barra de sonido.

LG Soundbar SH7Q

Experimenta la Verdadera Potencia en Sonido

Experimente el mejor sonido cinematográfico, con un gran diseño y alta potencia de 800W.

Experiencia de sonido cinematográfico gracias a sus 5.1 canales y 800 W de potencia

Audio de 5.1 canales, potencia de 800 W y subwoofer: la barra de sonido LG SH7Q es el paquete completo con un sonido claro y envolvente para una experiencia de sonido envolvente mejorada.
En la sala de estar, el televisor LG está en la pared. Se está reproduciendo una película en la pantalla del televisor. La barra de sonido LG está justo debajo del televisor en un estante beige con un altavoz trasero colocado a la izquierda. Se muestra el logotipo de Dolby Atmos Virtual en la parte inferior derecha de la imagen.
Desde la izquierda, una imagen del altavoz de subgraves, primer plano de un televisor LG, que muestra la montaña en la pantalla y la barra de sonido LG debajo. A la derecha, de arriba a abajo: primer plano de la barra de sonido LG. LG TV, que muestra una playa al atardecer, y LG Sound Bar, el altavoz de subgraves está colocado en la sala de estar.
Especificación clave

PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

4K QNED

PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

60Hz

PICTURE (DISPLAY) - Amplia gama de colores

Color Dinámico QNED

PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

AUDIO - Salida de audio

20W

AUDIO - Sistema de altavoces

2.0 Ch

DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1929 x 1108 x 51.9

DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte

45.5

PICTURE (DISPLAY)

Tipo de Pantalla

4K QNED

Resolución de pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tipo de retroiluminación

Borde

Refresh Rate

60Hz

Amplia gama de colores

Color Dinámico QNED

PICTURE (PROCESSING)

Procesador de imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

Escalador AI

4K Super Upscaling

Dynamic Tone Mapping

Si

Control de brillo AI

Si

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología de atenuación

Local Dimming

Modo de imagen

10 modos

Calibración Automática

Si

GAMING

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Si

VRR (Variable Refresh Rate)

Si (Hasta 60Hz)

ACCESSIBILITY

Alto contraste

Si

escala de grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONS AND REGULATORY

Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1929 x 1108 x 51.9

Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1929 x 1174 x 359

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

2090 x 1215 x 200

Base del TV (AnchoxProfundidad)

1700 x 359

Peso del televisor sin soporte

45.5

Peso del televisor con soporte

46.5

Peso del embalaje

58.5

Montaje VESA (Ancho x Alto)

600 x 400

AUDIO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

AI Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)

Voz clara Pro

Si (Nivelación Automática de Volumen)

LG Sonido Sync

Si

Modo de sonido de TV Compartir

Si

Salida de audio simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de audio

20W

Afinación acústica IA

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Dirección del altavoz

Hacia Abajo

Sistema de altavoces

2.0 Ch

WOW Orquesta

Si

CONNECTIVITY

Canal de retorno de audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Si (V5.0)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

Entrada HDMI

3ea (soporta eARC, ALLM)

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB

1ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Operating System (OS)

webOS 25

Cámara USB compatible

Si

AI Chatbot

Si

Navegador web completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de voz inteligente

Si

Canales LG

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Vista múltiple

Si

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Voice ID

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

POWER

Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Under 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remoto

Magic Remote MR25

Montaje en pared

Sí (Detachable)

TRANSMISIÓN

Recepción de TV Análoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de TV Digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

POTENCIA DE SALIDA

Total

800W

Frontal

120Wx2

Central

120W

Surround

120Wx2

Subwoofer

200W (Wireless)

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Producto

Sound Bar

Color

Black

CONSUMO DE ENERGÍA

Power Off Consumption (Principal)

0.5W ↓

Power Consumption (Principal)

95W

Power Off Consumption (Subwoofer)

0.5W ↓

Power Consumption (Subwoofer)

33W

Wireless Frequency (Subwoofer)

5GHz

ACCESORIOS

Owners Manual

Si

Remote Control Unit

RAV21

Batteries

AA x 2

Tarjeta de Garantía

Si

Optical Cable

Si

CONECTIVIDAD

Optical

Si (1)

HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

Si In (1) / Out (1)

USB

Si

Bluetooth Versión

4.2

GENERAL

Canales

5.1ch

Potencia de Salida

800W

CONVENIENCIA

Smart Phone / Tablet Remote App (ios/android)

Si (iOS / Android OS)

Reproducción de archivos de Smart Phone

Si

NSU(Network Software Update)

Si (FOTA)

Controle con su control remoto de TV

Si

Sound Sync

Si Bluetooth (LG TV), Optical

Power on/off Automatico

Si Bluetooth (LG TV), Optical

A/V Sunc (0~300ms) - RCU / APP

Si (APP)

SIMPLINK

Si

Audio Return Channel (ARC)

Si

Woofer Level

Si (-15 ~ 6dB, 1dB/Step)

Mute

Si

Auto Dimmer

Si

USB Host

Si

Bluetooth Stand-By

Si

MODOS DE SONIDO

Sound Effect

Si

Standard

Si

Music

Si

User EQ

Si

Night Mode

Si (APP)

SFX

Si

Dynamic Range Control

Si (App)

Auto Volume Leveler

Si (App)

FORMATO DE AUDIO

LPCM

Si

Dolby Digital

Si

FLAC

Si (USB)

OGG

Si (USB)

WAV

Si (USB)

MP3

Si (USB)

WMA

Si (USB)

DIMENSIONES Y PESO

Tamaño (A x A x P) mm (Principal)

1200 x 97 x 145

Tamaño (A x A x P) mm (Subwoofer)

171 x 390 x 261

Peso Neto (Principal)

8.6Kg

Peso Neto (Subwoofer)

5.3Kg

