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Pantalla 115 pulgadas LG QNED evo AI Mini LED QNED90 4K SMART TV webOS 2026

Pantalla 115 pulgadas LG QNED evo AI Mini LED QNED90 4K SMART TV webOS 2026

115QNED90BS
Vista frontal de Pantalla 115 pulgadas LG QNED evo AI Mini LED QNED90 4K SMART TV webOS 2026 115QNED90BS
The front view of the LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, released in 2026, displays vivid, fluid bursts of dense clouds of color on screen, featuring Dynamic QNED Color Pro, Mini LED, an alpha 8 AI Processor 4K Gen3, webOS, and a 115-inch display.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED shown in front and side views highlights an 115-inch display with a 2565 mm-wide screen, 1469 mm screen height, 1524/1554 mm height with stand, a 58.9 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1880 by 465 mm.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED 115-inch Ultra Big TV is wall-mounted in a living room, presenting a stadium sports celebration with vivid colors and refined picture quality on a wide screen as a family cheers together.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Mini LED and Precision Dimming Ultra shows a split aurora-lit glacier scene comparing it with conventional LED, illustrating deeper blacks, clearer contrast detail, and improved clarity.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a sea turtle swimming above coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 330, while supporting 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a bright living space, displaying a large elephant in vivid detail that emphasizes immersive scale and presence for a child seated nearby.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a modern living space, displaying a large-scale astronaut scene across a wide screen that visually fills the room and creates a strong cinematic presence.
Vista frontal de Pantalla 115 pulgadas LG QNED evo AI Mini LED QNED90 4K SMART TV webOS 2026 115QNED90BS
The front view of the LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, released in 2026, displays vivid, fluid bursts of dense clouds of color on screen, featuring Dynamic QNED Color Pro, Mini LED, an alpha 8 AI Processor 4K Gen3, webOS, and a 115-inch display.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED shown in front and side views highlights an 115-inch display with a 2565 mm-wide screen, 1469 mm screen height, 1524/1554 mm height with stand, a 58.9 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1880 by 465 mm.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED 115-inch Ultra Big TV is wall-mounted in a living room, presenting a stadium sports celebration with vivid colors and refined picture quality on a wide screen as a family cheers together.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Mini LED and Precision Dimming Ultra shows a split aurora-lit glacier scene comparing it with conventional LED, illustrating deeper blacks, clearer contrast detail, and improved clarity.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a sea turtle swimming above coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 330, while supporting 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a bright living space, displaying a large elephant in vivid detail that emphasizes immersive scale and presence for a child seated nearby.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a modern living space, displaying a large-scale astronaut scene across a wide screen that visually fills the room and creates a strong cinematic presence.

Características clave

  • Una experiencia visual inmersiva en una pantalla Ultra Grande de 115 pulgadas.
  • La exclusiva tecnología de amplia gama cromática de LG ofrece una paleta de colores increíblemente rica gracias a Dynamic QNED Color Pro.
  • La tecnología Mini LED con Precision Dimming Ultra garantiza la imagen más nítida y revela hasta los detalles más sutiles.
  • El galardonado sistema webOS brinda experiencias avanzadas de Ai, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El botón de AI activa el AI Hub para ofrecer una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield.
Más

¿Por qué LG QNED evo | Mini LED?

El televisor LG QNED evo AI QNED90 Mini LED de tamaño ultra grande muestra la celebración de un evento deportivo en un estadio con colores vívidos, mientras una familia anima unida desde el sofá de la sala de estar.

Deportes dinámicos en un televisor de tamaño ultra grande

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, con Dynamic QNED Color Pro, inunda la pantalla con ráfagas vívidas y fluidas de movimiento multicolor semejante a pinceladas de pintura, exhibiendo una intensidad de color mejorada certificada para un 100% de volumen de color.

Dynamic QNED Color Pro

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, con tecnología Mini LED y Precision Dimming Ultra, muestra una escena dividida de un glaciar iluminado por una aurora boreal, comparándola con un LED convencional para ilustrar negros más profundos, un mayor detalle en el contraste y una claridad mejorada.

Mini LED con Precision Dimming Ultra

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, con su galardonado sistema Multi AI webOS, se presenta sobre un fondo oscuro que muestra los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, indicando la compatibilidad con servicios basados ​​en AI accesibles a través de la interfaz del televisor.

Galardonado Multi AI webOS

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED incorpora el AI Hub para la personalización, con un símbolo de AI situado sobre un control remoto y rodeado de etiquetas para Búsqueda Multi AI, Concierge AI, Reconocimiento de Voz AI con mi Página, Chatbot AI, Asistente de Imagen AI y Asistente de Sonido AI.

Centro AI para personalización

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Asegurado por LG Shield

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, con Dynamic QNED Color Pro, inunda la pantalla con vívidos y fluidos estallidos de movimiento multicolor semejantes a pinceladas de pintura, ofreciendo transiciones fluidas y una amplia gama de colores que supera a la de los televisores convencionales de puntos cuánticos.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, con Dynamic QNED Color Pro, inunda la pantalla con vívidos y fluidos estallidos de movimiento multicolor semejantes a pinceladas de pintura, ofreciendo transiciones fluidas y una amplia gama de colores que supera a la de los televisores convencionales de puntos cuánticos.

¿Cómo logra el LG QNED evo Mini LED aportar gran tamaño y color a cada escena?

LG QNED evo’s Dynamic QNED Color Pro, which is certified for 100% Color Volume, and Mini LED with Precision Dimming Ultra featuring over a thousand dimming zones, come together to deliver ultra-vivid color and detail. Enjoy an immersive viewing experience from sports to movies and beyond on an ultra big screen.

Ultra Big TV

Experimenta nuestra pantalla más grande de la historia: hasta 115 pulgadas.

Disfruta de la acción deportiva, de cada película y de cada videojuego en una pantalla Ultra Grande LG QNED evo. Gracias a sus colores vívidos y a su refinada calidad de imagen, la acción se despliega con una escala y una claridad impresionantes.1)

Dynamic QNED Color Pro

La tecnología de gama de colores basada en Nano de LG ofrece un 100% de volumen de color en tu televisor.

Disfruta de colores más dinámicos y vibrantes en movimiento gracias a la tecnología de gama de colores más amplia basada en Nano de LG que sustituye a Quantum Dot, la cual mejora la reproducción cromática de tu televisor para expresar una gran variedad de atmósferas con Dynamic QNED Color Pro.2)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, con Dynamic QNED Color Pro, inunda la pantalla con vívidos y fluidos estallidos de movimiento multicolor semejantes a pinceladas de pintura, ofreciendo transiciones fluidas y una amplia gama de colores que supera a la de los televisores convencionales de puntos cuánticos.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, con Dynamic QNED Color Pro, inunda la pantalla con vívidos y fluidos estallidos de movimiento multicolor semejantes a pinceladas de pintura, ofreciendo transiciones fluidas y una amplia gama de colores que supera a la de los televisores convencionales de puntos cuánticos.

Vea la certificación de Volumen de Color del 100% del LG QNED evo.3)

Mini LED con Precision Dimming Ultra

El Mini LED se combina con Precision Dimming Ultra para ofrecer un contraste y un nivel de detalle excepcionales.

Los Mini LED y miles de zonas de atenuación trabajan en conjunto para controlar la luz con una precisión milimétrica, brindando un contraste más nítido, una claridad mejorada y un mayor nivel de detalle en la imagen.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, con tecnología Mini LED y Precision Dimming Ultra, muestra una escena dividida de un glaciar iluminado por una aurora boreal, comparándola con un LED convencional para ilustrar negros más profundos, un mayor detalle en el contraste y una claridad mejorada.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, con tecnología Mini LED y Precision Dimming Ultra, muestra una escena dividida de un glaciar iluminado por una aurora boreal, comparándola con un LED convencional para ilustrar negros más profundos, un mayor detalle en el contraste y una claridad mejorada.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, con tecnología Mini LED y Precision Dimming Ultra, muestra una escena dividida de un glaciar iluminado por una aurora boreal, comparándola con un LED convencional para ilustrar negros más profundos, un mayor detalle en el contraste y una claridad mejorada.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Mini LED and Precision Dimming Pro shows a bird taking nectar from a flower, comparing it with conventional LED, showing deeper blacks, clearer contrast detail, and improved clarity.

*Las especificaciones de Mini LED y zonas de atenuación pueden variar según las pulgadas, el modelo y la región.

*Las imágenes mostradas son simuladas con fines ilustrativos.

Procesador AI α8 4K Gen3

Motor de AI avanzado con un rendimiento de NPU 5 veces más rápido.

Nuestro procesador de próxima generación potencia las capacidades de su televisor, permitiendo que la AI ofrezca una experiencia visual adaptada a sus preferencias, con detalles 4K más nítidos, un sonido más rico y colores vívidos. 4)

El procesador Alpha 8 AI 4K Gen3 del LG QNED evo AI QNED90 Mini LED emite un resplandor azul sobre una placa de circuito, destacando su rendimiento de procesamiento mediante AI con una NPU 5 veces más rápida en procesamiento neuronal, una GPU con gráficos un 10% más potentes y un rendimiento de memoria mejorado en un 20%.

El procesador Alpha 8 AI 4K Gen3 del LG QNED evo AI QNED90 Mini LED emite un resplandor azul sobre una placa de circuito, destacando su rendimiento de procesamiento mediante AI con una NPU 5 veces más rápida en procesamiento neuronal, una GPU con gráficos un 10% más potentes y un rendimiento de memoria mejorado en un 20%.

¿Por qué un televisor LG con AI?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, haciendo que cada día sea más inteligente gracias al AI Hub personalizado.

Descubre más sobre LG AI TV

Remasterización HDR AI

Eleva cada fotograma a calidad HDR

La AI optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, elevando la calidad de imagen SDR a niveles HDR para ofrecer imágenes más ricas y realistas.

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub.

Búsqueda Multi AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente diga lo que busca y, a continuación, seleccione el modelo de AI que mejor se adapte a sus necesidades. El sistema se conecta a múltiples modelos de AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes.8)

Reciba recomendaciones de contenido e información personalizadas

Concierge AI sugiere contenido y actualizaciones adaptados a sus intereses. "In This Scene" ofrece recomendaciones e información pertinentes basadas en lo que está viendo, mientras que la AI generativa permite buscar y crear imágenes.9)

¡El televisor LG AI TV reconoce tu voz y te dirige a "Mi página", diseñada exclusivamente para ti!

Una vez en «Mi página», podrás ver todo de un vistazo: desde el pronóstico del tiempo, el calendario y los widgets, hasta los resultados de tus deportes favoritos.10)

La insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. Multi-AI Architecture ha sido reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. Multi-AI Architecture ha sido reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Galardonado Multi AI webOS

WebOS galardonada ahora asegurada por LG Shield

El distintivo «Editor’s Choice» de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado el mejor sistema de Smart TV de 2025/2026.

El distintivo «Editor’s Choice» de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado el mejor sistema de Smart TV de 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro, acompañado de iconos de seguridad que destacan la protección que webOS ofrece para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se exhibe la insignia de «Honoree» (Galardonado) de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro, acompañado de iconos de seguridad que destacan la protección que webOS ofrece para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se exhibe la insignia de «Honoree» (Galardonado) de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puede confiar

Las 7 tecnologías fundamentales de LG Shield garantizan la seguridad de sus datos mediante un almacenamiento y gestión seguros, algoritmos criptográficos robustos, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante eventos de seguridad, y una gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puede confiar Descubra más sobre LG Shield

Programa webOS Re:New

Actualiza tu televisor hasta por 5 años de forma gratuita12)

AI Magic Remote

Navegue con facilidad y apunte como si fuera un ratón aéreo para disfrutar de AI Hub.

Controle su televisor fácilmente con el AI Magic Remote. Gracias a su sensor de movimiento y a su rueda de desplazamiento, podrá hacer clic, arrastrar y soltar para utilizarlo como un ratón aéreo, o simplemente hablar para dar comandos de voz.13)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED incorpora el AI Hub para la personalización, con un icono de IA situado sobre un mando a distancia y rodeado de etiquetas para Búsqueda Multiple AI, Concierge AI, Reconocimiento de Voz AI con mi Página, Chatbot AI, Asistente de Imagen AI y Asistente de Sonido AI.

Sumérgete en cada partido deportivo.

Pronóstico deportivo con Concierge AI

Recibe predicciones de partidos con AI

La AI analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecerte predicciones sobre los partidos. Anima con más intensidad y disfruta apoyando a tu equipo con la ventaja de estos análisis generados por AI.14)

TruMotion

Suavizado de movimiento que se adapta a cada género

La Selección de Género por AI identifica el género del contenido y TruMotion ajusta los niveles de vibración para aplicar la cantidad exacta de suavizado, ofreciendo una experiencia visual natural en películas, deportes y más.

Alerta deportiva

Configura alertas y no te pierdas ni un solo momento

No te pierdas ni un instante de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los horarios de los partidos de tu equipo, los marcadores y mucho más.

Adéntrate en un mundo diseñado para ganar.

Experiencia de juego definitiva

Juega para ganar con frecuencias de actualización potenciadas de hasta 330Hz.

Disfruta de una experiencia de juego ultrarrápida gracias a los 165Hz, AMD FreeSync Premium y VRR. Con la función Motion Booster, que eleva la frecuencia de actualización para reducir el desenfoque de movimiento, y el primer mando del mundo con certificación BT ULL, disfrutarás de un rendimiento de alto nivel, ideal para el juego competitivo.15)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, diseñado para una experiencia de juego definitiva, muestra una vibrante escena de carreras de alta velocidad con un recuadro comparativo difuminado que destaca la tecnología Motion Booster 330, a la vez que ofrece compatibilidad con 165Hz, VRR AMD FreeSync, ALLM, HGIG y GeForce NOW.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED con Bluetooth de latencia ultra baja muestra en pantalla un mando de juego inalámbrico etiquetado como "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica una compatibilidad optimizada con mandos Bluetooth para una experiencia de juego altamente receptiva.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED incorpora el LG Gaming Portal con un diseño de centro de juegos, combinando contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada que se expande para brindar acceso a Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW y las aplicaciones de juegos de webOS.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, con Game Dashboard y Optimizer, muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar en tiempo real configuraciones de juego como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED con Bluetooth de latencia ultra baja muestra en pantalla un mando de juego inalámbrico etiquetado como "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica una compatibilidad optimizada con mandos Bluetooth para una experiencia de juego altamente receptiva.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED incorpora el LG Gaming Portal con un diseño de centro de juegos, combinando contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada que se expande para brindar acceso a Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW y las aplicaciones de juegos de webOS.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED, con Game Dashboard y Optimizer, muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar en tiempo real configuraciones de juego como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales.
Bluetooth de latencia ultra baja

La primera TV del mundo compatible con mandos Bluetooth de latencia ultra baja

Experimenta juegos en la nube de alto rendimiento y latencia ultrabaja gracias a la compatibilidad con mandos Bluetooth de latencia ultra baja, que reduce el retraso de entrada a menos de 3.0 ms. Disfruta de un control fluido y con gran capacidad de respuesta que se siente igual que una conexión por cable, incluso al jugar en la nube.16)

LG Gaming Portal

Tu centro integral de videojuegos: sin necesidad de consola

Explora miles de juegos de Xbox, NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos compatibles con el control remoto o con mandos de juego, e incluso compite con otros jugadores a través del Modo Desafío.17)

Game Dashboard & Optimizer

Ajusta fácilmente la configuración del juego para adaptarla a tu estilo de juego.

Personaliza tu experiencia de juego fácilmente utilizando Game Dashboard para un control rápido y en tiempo real, y Game Optimizer para ajustar con precisión tus configuraciones preferidas. Modifica la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego con total facilidad.

Cine auténtico, preservado con exacto detalle.

Dolby Vision y FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental

Disfruta del cine tal como lo concibió el director gracias a Dolby Vision y al FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental, que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más fieles posible a su forma original.18)

Dolby Atmos

Al reproducir el sonido como objetos de audio inmersivos de 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno de cine en casa donde el detalle y la profundidad se mantienen fieles a la escena.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+.

LG Gallery+

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para realzar tu espacio. Gracias a las actualizaciones periódicas de la biblioteca, podrás personalizar tu hogar con contenidos seleccionados que reflejen tu estilo.19)

La función LG Gallery+ con BGM y Music Lounge del televisor LG QNED evo AI QNED90 Mini LED muestra en pantalla la escena del lago en el bosque titulada «Forest Evening», junto con un panel visible de la interfaz de usuario de Music Lounge para música ambiental, reproducción por Bluetooth y controles.

Música de fondo con Music Lounge

Crea el ambiente ideal con música

Genera la atmósfera perfecta con música que armonice con tus imágenes. Utiliza la música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias pistas.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Fotos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono exhibe una lista de álbumes con el interruptor del álbum «Viaje familiar» activado.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Fotos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono exhibe una lista de álbumes con el interruptor del álbum «Viaje familiar» activado.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y exhibe tus recuerdos.

Conecta cómodamente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor utilizando simplemente tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo utilizando el contenido de tu propia biblioteca de fotos.20)

El televisor LG QNED evo AI QNED90 Mini LED está montado en una pared verde, sobre una consola roja, y muestra un panel de información que incluye el tiempo, resultados deportivos, la programación de TV y Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Panel de información

Mantente al día con un panel personalizado «todo en uno»

Consulta la información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones del tiempo y alertas deportivas, visualiza tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de visualización y más.

Modo Galería

Cambia del televisor a las obras de arte de forma fluida.

Con el Modo Galería activado, tu televisor puede seguir ahorrando energía incluso mientras muestra las obras de arte que has seleccionado, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.21)

Control automático de brillo

Brillo óptimo bajo cualquier iluminación

El control de brillo ajusta automáticamente la luminosidad de la pantalla en función de la luz ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.22)

Sensor de movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu televisor reaccione de forma inteligente, cambiando de modo según estés cerca o no.23)

LG Channels

Entretenimiento sin fin, gratis

LG Channels reúne una gran variedad de contenidos de plataformas en vivo y bajo demanda en un único centro, haciendo más fácil que nunca encontrar el contenido que te encanta.24)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED con conectividad inteligente muestra la interfaz Home Hub en pantalla, exhibiendo las conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para el televisor, los dispositivos y las aplicaciones en un único diseño de control.

Conectividad inteligente

Home Hub: tu plataforma todo en uno para el hogar inteligente

Home Hub reúne todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa de forma fluida con los dispositivos IoT de tu hogar a través de Google Home y más.25)

La barra de sonido LG realza cada escena con un sonido envolvente más pleno.

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo con TV y barra de sonido LG sincronizadas

Al sincronizar el TV y la barra de sonido como una sola unidad, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para ofrecer una experiencia de sonido envolvente más completa.26)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED con WOW Orchestra muestra a músicos actuando en la pantalla, mientras ondas sonoras superpuestas provenientes del televisor y de la barra de sonido situada debajo llenan la sala de estar, creando una experiencia de sonido envolvente sincronizada.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED con WOW Orchestra muestra a músicos actuando en la pantalla, mientras ondas sonoras superpuestas provenientes del televisor y de la barra de sonido situada debajo llenan la sala de estar, creando una experiencia de sonido envolvente sincronizada.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED con WOW Orchestra muestra a músicos actuando en la pantalla, mientras ondas sonoras superpuestas provenientes del televisor y de la barra de sonido situada debajo llenan la sala de estar, creando una experiencia de sonido envolvente sincronizada.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen que la experiencia visual sea más inclusiva.

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, e incorporan funciones como el filtro de ajuste de color, una guía de lenguaje de señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

*The images above in this product detail page are for illustrative purposes only. Refer to the gallery images for a more accurate representation.

*Specifications and features vary by region, model, and size.

*Service availability varies by region and country.

*Personalized services may vary depending on the policies of the 3rd party application.

*LG Account and acceptance of relevant Terms & Conditions is required to access network-based smart services and features, including streaming apps. Without LG Account, only external device connections (e.g. via HDMI) and terrestrial/over-the-air TV (only for TVs with tuners) is available. There is no fee to create LG Account.

*The content shown on this page may differ from the content available on the actual Gallery+ service.

1)*El tamaño máximo de la pantalla puede variar según el modelo y la región.

 

2)*QNED evo presenta una gama de colores más amplia en comparación con QNED.

 

3)*El volumen de la gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, tal como ha sido verificado de forma independiente por Intertek.

 

4)*En comparación con el procesador de AI Alpha 8 4K Gen2 de 2025, basado en una comparación de especificaciones internas.

 

5)*Sonido AI Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta alcanzar una calidad similar a la resolución 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

 

6)*Debe activarse a través del menú de Modo de sonido. Además, el sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

7)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

8)*La Búsqueda con AI (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a Internet; asimismo, los servicios de IA de terceros pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en los países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

9)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en determinadas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden variar en el momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la EPG (Guía electrónica de programas).

*La tarjeta «En emisión ahora» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta «IA generativa» está disponible en determinadas regiones o modelos.

 

10)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado dependiendo de la región y de la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en los televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en los televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona únicamente con las aplicaciones que admiten la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por una persona con una voz similar; asimismo, si la voz cambia debido a motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione de manera eficaz.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o a su discontinuación sin previo aviso.

*«My Page» se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

11)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA con el servicio de atención al cliente.

*En los países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (NLP), es posible que el acceso y el uso de la aplicación mediante voz no estén disponibles.

 

12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible únicamente en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

 

13)*Ofrece acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del control remoto AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir una conexión a Internet.

*El reconocimiento de voz por AI solo está disponible en los países que admiten el procesamiento del lenguaje natural (NLP) en su idioma nativo.

 

14)* La tarjeta "En esta escena" está disponible en los países que admiten la EPG.

* El alcance de la compatibilidad puede variar según el país.

* La información proporcionada por Concierge AI tiene únicamente fines informativos generales y podría no ser precisa. LG no asume responsabilidad ni obligación alguna por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

 

15)*La validación AMD FreeSync Premium se basa en un bajo retardo de entrada, la reducción de la fragmentación de imagen y un rendimiento sin parpadeos.

*La frecuencia de 165Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan dicha frecuencia.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 330 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 330Hz con una resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego extremadamente fluida.

 

16)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (mando). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

17)*La compatibilidad con servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

 

18)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision es compatible.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las aplicaciones de AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

 

19)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completos.

 

20)*Esta función funciona cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

21)*El ahorro de energía solo se aplica cuando tanto el Modo Galería como Always Ready están activados. Si Always Ready está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.

 

22)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

23)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

24)*El soporte para ciertos canales de LG varía según la región.

 

25)*LG es compatible con los dispositivos Wi-Fi de 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

26)*La barra de sonido se puede adquirir por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG se limita únicamente a ciertas funciones.

 

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Todas las especificaciones

DIMENSIONS AND REGULATORY

  • Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

    2565 x 1469 x 58.9

  • Montaje VESA (Ancho x Alto)

    1000 x 700 / 500

  • Peso del televisor con soporte

    96

  • Peso del televisor sin soporte

    93.3

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    1880 x 465

  • Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)

    2565 x 1524 / 1554 x 465

  • Peso del embalaje

    201.5

  • Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

    2890 x 1860 x 355

TRANSMISIÓN

  • Recepción de TV Digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

  • Recepción de TV Análoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

ACCESSIBILITY

  • escala de grises

    Si

  • Alto contraste

    Si

  • Colores invertidos

    Si

ACCESSORIES INCLUDED

  • Montaje en pared

    Sí (Detachable)

  • Remoto

    AI Magic Remote MR26

AUDIO

  • Dirección del altavoz

    Hacia Abajo

  • Modo de sonido de TV Compartir

    Si

  • Salida de audio simultánea

    Si

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Dolby Atmos

    Si

  • Voz clara Pro

    Si

  • Salida de audio

    40W

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

  • Sonido AI

    Alpha 8 AI Sound Pro (virtual 11.1.2)

  • Sistema de altavoces

    2.2 Ch

  • WOW Orquesta

    Si

CONNECTIVITY

  • Entrada HDMI

    4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • Canal de retorno de audio HDMI

    eARC (HDMI 2)

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • Wi-Fi

    Si

  • USB

    2ea (v 2.0)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Si

  • Soporte Bluetooth

    Sí (v 5.3)

  • Entrada Ethernet

    1ea

GAMING

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Si

  • Dolby Vision para juegos (4K 120Hz)

    Si

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • Optimizador de Juegos

    Si (Panel de Juego)

  • Modo HGIG

    Si

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Si (Hasta 165Hz)

PICTURE (DISPLAY)

  • Tipo de retroiluminación

    Mini LED

  • Resolución de pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

  • Refresh Rate

    120 Hz (VRR 165Hz)

  • Amplia gama de colores

    Dynamic QNED Color (Certificado con 100% de Volumen de Color)

PICTURE (PROCESSING)

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Dynamic Tone Mapping

    Si (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • QMS (Cambio Rápido de Medios)

    Si

  • Motion

    Motion Pro

  • Modo de imagen

    9 modos

  • Procesador de imagen

    Alpha 8 AI Procesador 4K Gen3

  • QFT (Transporte rápido de Frame)

    Si

  • Tecnología de atenuación

    Precision Dimming Ultra

  • Calibración Automática

    Si

  • Escalador AI

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • AI Picture Pro

    Si

  • Selección de género AI

    Si (SDR/HDR)

  • FILMMAKER MODE™

    Si

POWER

  • Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Under 0.5W

SMART TV

  • Compatible con Apple Home

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Cámara USB compatible

    Si

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • Operating System (OS)

    webOS 26

  • Vista múltiple

    Si

  • Canales LG

    Si

  • Reconocimiento de voz inteligente

    Si

  • Panel de Control

    Si (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Si

  • Navegador web completo

    Si

  • Siempre listo

    Si

  • AI Chatbot

    Si

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