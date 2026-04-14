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Pantalla 86 pulgadas LG QNED AI Mini LED QNED73 4K SMART TV 2025
Características clave
- Increíble paleta de colores del nuevo Dynamic QNED Color
- Calidad 4K, sonido envolvente e imagen mejorada con el procesador Alpha 7 AI Gen8
- Nuevo botón AI, controles de voz, funciones de arrastrar y soltar con el control AI Magic Remote
- Disfruta de la resolución, el brillo y la claridad mejorados con el Super Escalador 4K
- Alta resolución en una enorme pantalla de Ultra Grande
Especificación clave
PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla
4K QNED
PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate
60Hz
PICTURE (DISPLAY) - Amplia gama de colores
Color Dinámico QNED
PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
AUDIO - Salida de audio
20W
AUDIO - Sistema de altavoces
2.0 Ch
DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1927 x 1104 x 59.9
DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte
45.2
Todas las especificaciones
PICTURE (DISPLAY)
Tipo de Pantalla
4K QNED
Resolución de pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tipo de retroiluminación
Directa
Refresh Rate
60Hz
Amplia gama de colores
Color Dinámico QNED
PICTURE (PROCESSING)
Procesador de imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
Escalador AI
4K Super Upscaling
Dynamic Tone Mapping
Si
Control de brillo AI
Si
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
Modo de imagen
9 modos
Calibración Automática
Si
GAMING
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Si
VRR (Variable Refresh Rate)
Si (Hasta 60Hz)
ACCESSIBILITY
Alto contraste
Si
escala de grises
Si
Colores invertidos
Si
DIMENSIONS AND REGULATORY
Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1927 x 1104 x 59.9
Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1927 x 1167 x 362
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
2115 x 1215 x 228
Base del TV (AnchoxProfundidad)
1532 x 362
Peso del televisor sin soporte
45.2
Peso del televisor con soporte
45.9
Peso del embalaje
58.4
Montaje VESA (Ancho x Alto)
600 x 400
AUDIO
Sonido AI
AI Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)
Voz clara Pro
Si (Nivelación Automática de Volumen)
LG Sonido Sync
Si
Modo de sonido de TV Compartir
Si
Salida de audio simultánea
Si
Salida de audio
20W
Afinación acústica IA
Si
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)
Dirección del altavoz
Hacia Abajo
Sistema de altavoces
2.0 Ch
WOW Orquesta
Si
CONNECTIVITY
Canal de retorno de audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Si (v 5.1)
Entrada Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Si
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
Entrada HDMI
3ea (soporta eARC, ALLM)
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si
SMART TV
Operating System (OS)
webOS 25
Cámara USB compatible
Si
AI Chatbot
Si
Navegador web completo
Si
Google Cast
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de voz inteligente
Si
Canales LG
Si
Control Magic Remote
Incorporado
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Voice ID
Si
Funciona con Apple Airplay
Si
Compatible con Apple Home
Si
POWER
Fuente de alimentación (voltaje, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Under 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remoto
Magic Remote MR25
Montaje en pared
Sí (Attached)
TRANSMISIÓN
Recepción de TV Análoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de TV Digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
Lo que dice la gente
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