About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Pantalla 86 pulgadas LG QNED AI Mini LED QNED73 4K SMART TV 2025

Pantalla 86 pulgadas LG QNED AI Mini LED QNED73 4K SMART TV 2025

86QNED73ASA
LG QNED AI
Vista frontal de Pantalla 86 pulgadas LG QNED AI Mini LED QNED73 4K SMART TV 2025 86QNED73ASA
Rear view
Left-facing side view
Front view and side view
Splashes of paint burst from the floor up in diverse colors. Intertrek certification for 100% Color Volume to DCI-P3. The title talks about LG’s new and unique wide color gamut technology that allows you to see vivid color on your screen.
The alpha 7 AI Processor Gen8 lights up yellow and colorful bolts of light shoot out from it. The title talks about how the processor delivers 4K quality, stunning color and brightness.
Before and after comparison of how LG 4K Super Upscaling improves image quality. Two panels showing the same image of a colorful bird sitting on a branch in a forest, panel on the right is faded out. The title talks about how 4K Super Upscaling enhances resolution, brightness and clarity.
A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how every action is more thrilling on a massive screen.
LG TV screen with an AI Magic Remote on the foreground. The AI button is highlighted and a speech bubble shows text, suggest a movie I like. On the screen we see the user icon E, indicating how AI Voice ID was able to identify which user it was and give personalized recommendations just based on their voice.
LG AI Magic Remote with the AI button highlighted. Around it are the different functionalities that a user can access from the button. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. The text explains that the LG AI Magic Remote completes your AI experience with a dedicated AI button and can be used like an air mouse. Just point and click.
Close-up of an LG TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.
Sci-fi content is playing on an LG TV screen. On the screen is the Al Chatbot interface. The user messaged the chatbot saying that the screen is too dark. The chatbot offered solutions to the request. The whole scene is also split in two. One side is darker, the other side is brighter, showing how Al Chatbot solved the issue for the user automatically. Text explains Al Chatbot can understand user intent and provide solutions to troubleshoot.
A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how every action is more thrilling on a massive screen.
USP card
LG QNED AI
Vista frontal de Pantalla 86 pulgadas LG QNED AI Mini LED QNED73 4K SMART TV 2025 86QNED73ASA
Rear view
Left-facing side view
Front view and side view
Splashes of paint burst from the floor up in diverse colors. Intertrek certification for 100% Color Volume to DCI-P3. The title talks about LG’s new and unique wide color gamut technology that allows you to see vivid color on your screen.
The alpha 7 AI Processor Gen8 lights up yellow and colorful bolts of light shoot out from it. The title talks about how the processor delivers 4K quality, stunning color and brightness.
Before and after comparison of how LG 4K Super Upscaling improves image quality. Two panels showing the same image of a colorful bird sitting on a branch in a forest, panel on the right is faded out. The title talks about how 4K Super Upscaling enhances resolution, brightness and clarity.
A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how every action is more thrilling on a massive screen.
LG TV screen with an AI Magic Remote on the foreground. The AI button is highlighted and a speech bubble shows text, suggest a movie I like. On the screen we see the user icon E, indicating how AI Voice ID was able to identify which user it was and give personalized recommendations just based on their voice.
LG AI Magic Remote with the AI button highlighted. Around it are the different functionalities that a user can access from the button. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. The text explains that the LG AI Magic Remote completes your AI experience with a dedicated AI button and can be used like an air mouse. Just point and click.
Close-up of an LG TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.
Sci-fi content is playing on an LG TV screen. On the screen is the Al Chatbot interface. The user messaged the chatbot saying that the screen is too dark. The chatbot offered solutions to the request. The whole scene is also split in two. One side is darker, the other side is brighter, showing how Al Chatbot solved the issue for the user automatically. Text explains Al Chatbot can understand user intent and provide solutions to troubleshoot.
A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how every action is more thrilling on a massive screen.
USP card

Características clave

  • Increíble paleta de colores del nuevo Dynamic QNED Color
  • Calidad 4K, sonido envolvente e imagen mejorada con el procesador Alpha 7 AI Gen8
  • Nuevo botón AI, controles de voz, funciones de arrastrar y soltar con el control AI Magic Remote
  • Disfruta de la resolución, el brillo y la claridad mejorados con el Super Escalador 4K
  • Alta resolución en una enorme pantalla de Ultra Grande
Más
Imprimir

Especificación clave

  • PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

    4K QNED

  • PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

    60Hz

  • PICTURE (DISPLAY) - Amplia gama de colores

    Color Dinámico QNED

  • PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen

    Procesador α7 AI 4K Gen8

  • PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • AUDIO - Salida de audio

    20W

  • AUDIO - Sistema de altavoces

    2.0 Ch

  • DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

    1927 x 1104 x 59.9

  • DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte

    45.2

Todas las especificaciones

PICTURE (DISPLAY)

  • Tipo de Pantalla

    4K QNED

  • Resolución de pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de retroiluminación

    Directa

  • Refresh Rate

    60Hz

  • Amplia gama de colores

    Color Dinámico QNED

PICTURE (PROCESSING)

  • Procesador de imagen

    Procesador α7 AI 4K Gen8

  • Escalador AI

    4K Super Upscaling

  • Dynamic Tone Mapping

    Si

  • Control de brillo AI

    Si

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Modo de imagen

    9 modos

  • Calibración Automática

    Si

GAMING

  • Modo HGIG

    Si

  • Optimizador de Juegos

    Si (Panel de Juego)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Si

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Si (Hasta 60Hz)

ACCESSIBILITY

  • Alto contraste

    Si

  • escala de grises

    Si

  • Colores invertidos

    Si

DIMENSIONS AND REGULATORY

  • Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

    1927 x 1104 x 59.9

  • Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)

    1927 x 1167 x 362

  • Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

    2115 x 1215 x 228

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    1532 x 362

  • Peso del televisor sin soporte

    45.2

  • Peso del televisor con soporte

    45.9

  • Peso del embalaje

    58.4

  • Montaje VESA (Ancho x Alto)

    600 x 400

AUDIO

  • Sonido AI

    AI Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)

  • Voz clara Pro

    Si (Nivelación Automática de Volumen)

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Modo de sonido de TV Compartir

    Si

  • Salida de audio simultánea

    Si

  • Salida de audio

    20W

  • Afinación acústica IA

    Si

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

  • Dirección del altavoz

    Hacia Abajo

  • Sistema de altavoces

    2.0 Ch

  • WOW Orquesta

    Si

CONNECTIVITY

  • Canal de retorno de audio HDMI

    eARC (HDMI 2)

  • Soporte Bluetooth

    Si (v 5.1)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Si

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • Entrada HDMI

    3ea (soporta eARC, ALLM)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Si

SMART TV

  • Operating System (OS)

    webOS 25

  • Cámara USB compatible

    Si

  • AI Chatbot

    Si

  • Navegador web completo

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Panel de Control

    Si

  • Reconocimiento de voz inteligente

    Si

  • Canales LG

    Si

  • Control Magic Remote

    Incorporado

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • Voice ID

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Compatible con Apple Home

    Si

POWER

  • Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Under 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • Remoto

    Magic Remote MR25

  • Montaje en pared

    Sí (Attached)

TRANSMISIÓN

  • Recepción de TV Análoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

  • Recepción de TV Digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

Lo que dice la gente

Nuestras Elecciones para Ti

Ver más opciones
 
 