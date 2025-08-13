LG QNED y LG OLED son dos tecnologías de pantalla diferentes que ofrecen una experiencia visual única.

Para quienes buscan colores más intensos y mayor claridad, QNED, la marca premium de LCD de LG, es una excelente opción. QNED (Qualified Nano Enhanced Display) ofrece colores vívidos y realistas gracias a la tecnología de color patentada de LG, que incorpora diversas soluciones de color a la tecnología basada en nanopartículas. Los televisores LG QNED son productos oficialmente certificados y, en 2025, toda la serie QNED contará con la certificación 100% Volumen de Color*.

Con una amplia gama de tamaños de pantalla grandes, QNED es ideal para los aficionados al deporte, ya que ofrece una experiencia visual potente e inmersiva a mayor escala.

Para quienes buscan la experiencia visual definitiva, LG OLED es la opción perfecta para los amantes del cine y para quienes desean experimentar contenido con una profundidad cinematográfica excepcional. Nuestro último Procesador Alpha AI sigue impresionando, ofreciendo la imagen más brillante y negros perfectos, incluso con mucha luz. Las certificaciones UL Perfect Black** y Perfect Color** mejoran el brillo y el contraste percibidos con colores precisos, ya sea en entornos brillantes u oscuros.

Además, LG OLED está validado por G-sync y FreeSync para un excelente rendimiento VRR, ofreciendo imágenes impecables sin cortes ni interrupciones.

Descubre más sobre las diferencias entre OLED y QNED en nuestra guía de compra.

*El 100 % Volumen de Color se define como el rendimiento de la pantalla igual o superior al tamaño del volumen de color estándar DCI-P3, según la verificación independiente de Intertek.

*Los modelos LG QNED y QNED evo están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la tecnología más reciente y exclusiva de amplia gama cromática de LG, que incluye la sustitución de puntos cuánticos. El volumen de gama cromática de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente de Intertek. Volumen de color al 100 %: (2025) todos los televisores QNED evo y QNED, (2024) solo QNED99/90

**La pantalla LG OLED está verificada por UL para un negro perfecto, medido según el estándar IDMS 11.5 de reflexión de luz anular, basado en una iluminación interior típica (de 200 lux a 500 lux).

El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

Las garantías de Fidelidad de color al 100 % y Volumen de color al 100 % según DCI-P3 se aplican a los televisores OLED 2025.

La pantalla LG OLED está verificada por UL para un color perfecto, medido según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de luz anular.

El volumen de color al 100 % se define como el rendimiento de la pantalla igual o superior al volumen de color estándar DCI-P3, verificado independientemente por Intertek.