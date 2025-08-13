Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Todas las TVs y Soundbars
Combos TV
LG SIGNATURE OLED
Televisor realmente inalámbrico
OLED evo
MiniLED
OLED
QNED evo
QNED
NanoCell
Ultra Grandes
4K UHD TVs
Smart TVs
TV de 65 pulgadas
TV de 55 pulgadas
Soundbars
Soundbar de cine en casa

86 pulgadas – 98 pulgadas QNED AI TVs

 Descubre las LG QNED TV, que incluyen minipantallas LED ultragrandes 8K y 4K, con el exclusivo color QNED para una inmersión increíble y realista. 

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Qué es un televisor QNED?

A.

QNED (Qualified Nano Enhanced Display) proporciona colores vivos y realistas gracias a la tecnología de color patentada de LG al agregar varias soluciones de color a la tecnología basada en nanopartículas. Los televisores LG QNED son productos con calificación oficial, en todas las series QNED 2025 están calificadas con 100% Volumen de color*.

 

*Los modelos LG QNED y QNED evo están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la última y única tecnología de amplia gama de colores de LG, que incluye el reemplazo de puntos cuánticos.  El volumen de la gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado independientemente por Intertek. 

100% Volumen de color: (2025) todos los televisores QNED evo y QNED, (2024) solo QNED99/90

Q.

¿Qué es un televisor QNED evo?

A.

QNED evo es la línea de gama alta de la marca premium de televisores LCD de LG, QNED.

La línea QNED evo no solo cuenta con la certificación 100% Volemen de Color*, sino que también está equipada con MiniLEDs que se controlan con precisión mediante el nuevo procesador Alpha AI y admite hasta VRR 144Hz**, según lo certificado con FreeSync, lo que proporciona una experiencia visual fluida y sin latencia, ofreciendo un valor diferenciado para el cliente.

 

*Los modelos LG QNED y QNED evo están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la última y única tecnología de amplia gama de colores de LG, que incluye el reemplazo de puntos cuánticos.  El volumen de la gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado independientemente por Intertek. 

100% Volumen de color: (2025) todos los televisores QNED evo y QNED, (2024) solo QNED99/90

 

**Excepto QNED85 (2025 NUEVO) 55"/50"

(Nativo y VRR: 120Hz)

Q.

¿Cuáles son las ventajas de los televisores QNED?

A.

Ventajas de los televisores QNED:

 

Color mejorado: Toda la nueva línea de televisores LG QNED cuenta con Dynamic QNED Color* y certificación 100% Volumen de Color*, lo que ofrece colores más vivos y precisos. El LG QNED admite hasta 144 Hz VRR**, certificado por AMD FreeSync premium, lo que garantiza una experiencia visual fluida y sin interrupciones.

 

Experiencia hiperpersonalizada: Los televisores QNED evo y QNED están equipados con el nuevo Procesador AI, que ofrece una calidad de imagen nítida, un sonido optimizado y una experiencia de visualización verdaderamente personalizada.

LG AI TV:

① Reconoce tu voz

② Recomienda contenido adaptado a tus preferencias

③ Responde a tus preguntas

④ Soluciona inconvenientes de visualización

⑤ Ajusta la configuración de imagen y sonido a tu gusto

Todo esto se conecta a la perfección y se mejora con el control AI Magic Remote.

 

Diversos tamaños de pantalla y diseño más delgado: El diseño ahora es aún más delgado, y los televisores QNED están disponibles en una gama más amplia de tamaños de pantalla, desde las impresionantes 100" hasta las 43", lo que permite a los clientes encontrar la opción perfecta para su espacio y necesidades.

 

*Los modelos LG QNED y QNED evo están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la tecnología más reciente y exclusiva de amplia gama cromática de LG, que incluye la sustitución de puntos cuánticos. El volumen de gama cromática (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente de Intertek.

100 % de volumen de color: (2025) todos los televisores QNED evo y QNED, (2024) solo QNED99/90

 

**Excepto QNED85 (2025 NUEVO) 55"/50"

(Nativo y VRR: 120 Hz)

Q.

¿Cuál es la diferencia entre OLED y QNED?

A.

LG QNED y LG OLED son dos tecnologías de pantalla diferentes que ofrecen una experiencia visual única.

 

Para quienes buscan colores más intensos y mayor claridad, QNED, la marca premium de LCD de LG, es una excelente opción. QNED (Qualified Nano Enhanced Display) ofrece colores vívidos y realistas gracias a la tecnología de color patentada de LG, que incorpora diversas soluciones de color a la tecnología basada en nanopartículas. Los televisores LG QNED son productos oficialmente certificados y, en 2025, toda la serie QNED contará con la certificación 100% Volumen de Color*.

 

Con una amplia gama de tamaños de pantalla grandes, QNED es ideal para los aficionados al deporte, ya que ofrece una experiencia visual potente e inmersiva a mayor escala.

 

Para quienes buscan la experiencia visual definitiva, LG OLED es la opción perfecta para los amantes del cine y para quienes desean experimentar contenido con una profundidad cinematográfica excepcional. Nuestro último Procesador Alpha AI sigue impresionando, ofreciendo la imagen más brillante y negros perfectos, incluso con mucha luz. Las certificaciones UL Perfect Black** y Perfect Color** mejoran el brillo y el contraste percibidos con colores precisos, ya sea en entornos brillantes u oscuros.

Además, LG OLED está validado por G-sync y FreeSync para un excelente rendimiento VRR, ofreciendo imágenes impecables sin cortes ni interrupciones.

 

Descubre más sobre las diferencias entre OLED y QNED en nuestra guía de compra.

 

*El 100 % Volumen de Color se define como el rendimiento de la pantalla igual o superior al tamaño del volumen de color estándar DCI-P3, según la verificación independiente de Intertek.

 

*Los modelos LG QNED y QNED evo están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la tecnología más reciente y exclusiva de amplia gama cromática de LG, que incluye la sustitución de puntos cuánticos. El volumen de gama cromática de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente de Intertek. Volumen de color al 100 %: (2025) todos los televisores QNED evo y QNED, (2024) solo QNED99/90

 

**La pantalla LG OLED está verificada por UL para un negro perfecto, medido según el estándar IDMS 11.5 de reflexión de luz anular, basado en una iluminación interior típica (de 200 lux a 500 lux).

El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

Las garantías de Fidelidad de color al 100 % y Volumen de color al 100 % según DCI-P3 se aplican a los televisores OLED 2025.

La pantalla LG OLED está verificada por UL para un color perfecto, medido según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de luz anular.

El volumen de color al 100 % se define como el rendimiento de la pantalla igual o superior al volumen de color estándar DCI-P3, verificado independientemente por Intertek.

Q.

¿Qué televisor LG QNED es mejor?

A.

Calidad de imagen – QNED92

El LG QNED92 ofrece imágenes impresionantes e imágenes brillantes gracias a sus MiniLEDs y a Dynamic QNED Color Pro. También cuenta con Precision Dimming Pro mejora los detalles y crea una imagen realista con percepción de profundidad.

 

Ideal para pantallas grandes – QNED85

Con colores intensos y vivos gracias a sus MiniLEDs, el QNED85 ofrece una gama de tamaños, de 50 a 100 pulgadas, lo que lo convierte en la mejor opción para quienes buscan una experiencia cinematográfica de pantalla grande en casa. Su amplia selección garantiza la adaptación perfecta a su espacio y necesidades.

Conviértete en un LG Member

Disfruta de todos los beneficios por ser LG member,

desde descuentos especiales, servicios exclusivos y ofertas.

Suscríbete¡Conviértete en LG member!

¡Bienvenido!

Disfruta de un 3% off en tu primer compra al suscribirte.

Precios Exclusivos

Disfruta de un 2% adicional como parte de tus beneficios exclusivos.

Envío Gratis

En todas tus compras en tienda LG.com

¿Necesitas Ayuda?

Estamos aquí para ofrecerte toda la ayuda que necesites.

Obtener asistencia
Ver más opciones
 
 