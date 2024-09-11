Pantalla 32 pulgadas LG SMART TV AI LB65 webOS 2026

Descargo de responsabilidad

*Las imágenes mostradas en esta página de detalles del producto tienen fines meramente ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería para obtener una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad de los servicios varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar en función de las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI) y la televisión terrestre/por aire (únicamente en televisores equipados con sintonizador). La creación de una cuenta LG es gratuita.

1) *HDR10 Pro no es un formato, sino el propio mapeo de tonos dinámico de LG, aplicado fotograma a fotograma para el contenido HDR10.

2) *El sonido puede variar según el entorno de escucha.

3) *La Búsqueda con IA (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a Internet; además, los servicios de IA de terceros pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en los países donde no se ofrece soporte para LLM.

4) *Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden diferir en el momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la EPG (Guía Electrónica de Programación).

*La tarjeta «En emisión ahora» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que dicha tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta «IA generativa» está disponible en ciertas regiones o modelos.

5) *Es posible que se muestre contenido reducido o limitado, dependiendo de la región y de la conectividad de la red.

*La compatibilidad con la Identificación por Voz (Voice ID) puede variar según la región y el país; está disponible en los televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en los televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona únicamente con las aplicaciones que admiten la cuenta de Identificación por Voz.

*El bloqueo podría ser desbloqueado por una persona con una voz similar; asimismo, si la voz cambia debido a motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione de manera eficaz.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o a su discontinuación sin previo aviso.

*«Mi página» se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

6) *Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA con el servicio de atención al cliente.

*En los países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (NLP), es posible que el acceso y el uso de la aplicación mediante voz no estén disponibles.

7) *webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible únicamente en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

11) *La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la EPG.

*El alcance de la compatibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge tiene únicamente fines informativos generales y podría no ser precisa. LG no asume responsabilidad ni obligación alguna por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.