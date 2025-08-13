Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Sea lo que estés viendo, asegúrate de que tu televisor esté a la altura con nuestra última gama de televisores LG. Incluyendo modelos NanoCell, 4K UHD, OLED, QNED y OLED-EVO disponibles en tamaños de 55 pulgadas, 65 pulgadas y Ultra Big, nuestra colección ofrece una variedad de opciones para realzar tu entretenimiento. Explora nuestras colecciones

Descubre las últimas innovaciones en televisores LG, que combinan tecnología de pantalla de vanguardia con funciones inteligentes intuitivas. Ya sea que busques un televisor LG OLED evo, un televisor LG OLED, un televisor LG QNED, un televisor QNED evo o un televisor 4K, experimentarás una calidad de imagen impresionante con profundos contrastes y colores vibrantes. Los televisores LG están equipados con procesadores AI que mejoran las imágenes en tiempo real, haciendo que cada fotograma sea más detallado y realista.

 

Nuestro televisor más avanzado hasta la fecha: explora el LG OLED evo Televisores. Equipados con el último procesador Alpha 11 4K AI de LG, podrás disfrutar de un realismo inigualable, un brillo impresionante y un contraste infinito para una inmersión cinematográfica definitiva.

 

Consulta nuestra guía sobre cómo medir y leer las dimensiones de los televisores

 

