We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor con señal para TV
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES COMUNES
Tipo de monitor
LED
GENERAL
Tipo de panel
TN
Relación de contraste
1,000:1
Tiempo de respuesta (ms)
5 ms
Profundidad de color (número de colores)
16.7 M
Fino Contraste Digital
5M:1
PANTALLA
Tamaño (pulgadas)
20
Tipo de Panel
TN
Color Gamut (CIE1976)
68%
Profundidad de color (millones)
16.7M
Pixel Pitch(mm)
0.2712x0.2626
Proporción de pantalla
16:9
Resolución
1600 x 900 pixeles
Brillo cd/m2
200
Relación de contraste
1,000:1
Tiempo de respuesta (ms)
5MS
Angulo de Visión Vertical
170º
Angulo de Visión Horizontal
160º
Frecuencia Vertical
56 - 75 Khz
Frecuencia Horizontal
30 - 83 Khz
Superficie del Panel
non Glare
Display colores (millones)
16.7
Smart Energy Saving
Si
CONEXIONES
Componente
Si
Video compuesto
Si
USB
Si
HDMI
Si
Audio
Si
RGB
Si
DISEÑO
Color
Negro
Base desmontable
Si
Bocinas
Si
VESA
75mm x 75mm
Acabado
Black Glossy
SISTEMA
Plug & Play
Si
Caption
Si
Key Lock
Si
Off Timer
Si
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Compatible con Windows 7
Si
Smart Energy Saving
Si
ACCESORIOS
Manual
Si
Batería
Si
CD Title
Si
Guía rápida
Si
Cable de alimentación
Sí
Control remoto
Si
Cable de poder
Si
Adaptador de corriente
Si
CERTIFICACIONES
FCC-B
Si
UL
Si
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Dimensiones con pie (A x A x P mm)
466.5 x 140.6 x 329.4
Dimensiones sin pie (A x A x P mm)
466.5 x 52.7 x 286.1
Peso con base (Kg)
2.5
Peso sin base (Kg)
2.3
ENTRADAS/SALIDAS
D-Sub
Sí
Audio
Si
Video Compuesto
Si
Video por componentes
Sí
HDMI
Sí
Plug & Play
DDC2B
USB
Si
CONSUMO DE ENERGÍA
Consumo de energía (V)
100-240 50/60Hz
Consumo de energía (W)
30
Ahorro de energía / Modo reposo (W)
1
Lo que dice la gente
Nuestras Elecciones para Ti
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.