Pantalla de cine televisión personal
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES COMUNES
Tipo de monitor
LED IPS
GENERAL
Tipo de panel
IPS
Relación de contraste
1,000:1
Tiempo de respuesta (ms)
14 ms
Profundidad de color (número de colores)
16.7 M
Fino Contraste Digital
5M:1
PANTALLA
Tamaño (pulgadas)
23
FHD
Si
Resolución
1920 x 1080 pixeles
Angulo de Visión Vertical
178º
Angulo de Visión Horizontal
178º
Proporción de contraste
1,000:1
Brillo cd/m2
250
Proporción de pantalla
16:9
Frecuencia Vertical
56 - 75 Khz
Frecuencia Horizontal
30 - 83 Khz
Display colores (millones)
16.7
Smart Energy Saving
Si
Superficie del Panel
non Glare
CONEXIONES
15 pinD_sub
Si
Componente
Si
Video compuesto
Si
USB
Si
HDMI
2EA
DISEÑO
Color
Negro
Base desmontable
Si
Bocinas
Si
VESA
75 x 75
Acabado
Black Glossy
SISTEMA
Señal de entrada
D-Sub / Composite / Componente / HDMI / USB
Tiempo de respuesta
14 ms
Entrada de energía (V)
100-240
Entrada de energia (W)
35 W
Plug & Play
DDC2B
Key Lock
Si
Off Timer
Si
Cinema Screen
Si
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
SUPER ENERGY SAVING
Si
ACCESORIOS
Cable de alimentación
Sí
D-Sub
Sí
Control remoto
Si
Cable de poder
Si
Adaptador de corriente
Si
CERTIFICACIONES
FCC-B
Si
UL
Si
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Dimensiones con pie (A x A x P mm)
533 x 188.4 x 426.2
Dimensiones sin pie (A x A x P mm)
533 x 54.7 x 325.9
Peso con pie (Kg)
3.6
Peso sin pie (Kg)
3.3
ENTRADAS/SALIDAS
D-Sub
Sí
Audio
Si
Video Compuesto
Si
Video por componentes
Sí
HDMI
2EA
Plug & Play
DDC2B
USB
Si
Audífonos
Si
CONSUMO DE ENERGÍA
On
35 Wh
Stand by
1 Wh
