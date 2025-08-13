Pantalla de cine televisión personal

Skip to ContentSkip to Accessibility Help
23MT75D
Características clave

  • Panel IPS Full HD
  • Contraste 5000000:1
  • Pantalla de cine
  • Super Energy Saving
  • Optimized viewing level
  • Enhanced User Convenience
Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES COMUNES

  • Tipo de monitor

    LED IPS

GENERAL

  • Tipo de panel

    IPS

  • Relación de contraste

    1,000:1

  • Tiempo de respuesta (ms)

    14 ms

  • Profundidad de color (número de colores)

    16.7 M

  • Fino Contraste Digital

    5M:1

PANTALLA

  • Tamaño (pulgadas)

    23

  • FHD

    Si

  • Resolución

    1920 x 1080 pixeles

  • Angulo de Visión Vertical

    178º

  • Angulo de Visión Horizontal

    178º

  • Proporción de contraste

    1,000:1

  • Brillo cd/m2

    250

  • Proporción de pantalla

    16:9

  • Frecuencia Vertical

    56 - 75 Khz

  • Frecuencia Horizontal

    30 - 83 Khz

  • Display colores (millones)

    16.7

  • Smart Energy Saving

    Si

  • Superficie del Panel

    non Glare

CONEXIONES

  • 15 pinD_sub

    Si

  • Componente

    Si

  • Video compuesto

    Si

  • USB

    Si

  • HDMI

    2EA

DISEÑO

  • Color

    Negro

  • Base desmontable

    Si

  • Bocinas

    Si

  • VESA

    75 x 75

  • Acabado

    Black Glossy

SISTEMA

  • Señal de entrada

    D-Sub / Composite / Componente / HDMI / USB

  • Tiempo de respuesta

    14 ms

  • Entrada de energía (V)

    100-240

  • Entrada de energia (W)

    35 W

  • Plug & Play

    DDC2B

  • Key Lock

    Si

  • Off Timer

    Si

  • Cinema Screen

    Si

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

  • SUPER ENERGY SAVING

    Si

ACCESORIOS

  • Cable de alimentación

  • D-Sub

  • Control remoto

    Si

  • Cable de poder

    Si

  • Adaptador de corriente

    Si

CERTIFICACIONES

  • FCC-B

    Si

  • UL

    Si

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Dimensiones con pie (A x A x P mm)

    533 x 188.4 x 426.2

  • Dimensiones sin pie (A x A x P mm)

    533 x 54.7 x 325.9

  • Peso con pie (Kg)

    3.6

  • Peso sin pie (Kg)

    3.3

ENTRADAS/SALIDAS

  • D-Sub

  • Audio

    Si

  • Video Compuesto

    Si

  • Video por componentes

  • HDMI

    2EA

  • Plug & Play

    DDC2B

  • USB

    Si

  • Audífonos

    Si

CONSUMO DE ENERGÍA

  • On

    35 Wh

  • Stand by

    1 Wh

