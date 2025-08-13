Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Monitor con señal para TV

24MT47D
Características clave

  • Pantalla LED
  • TV Personal
  • Resolución 1366 x 768
  • Entrada HDMI
Más
Imprimir

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES COMUNES

  • Tipo de monitor

    LED

PANTALLA

  • Tamaño (pulgadas)

    24

  • Tipo de Panel

    VA

  • Color Gamut (CIE1976)

    72%

  • Profundidad de color (millones)

    16.7M

  • Pixel Pitch(mm)

    0.38175x0.38175

  • Proporción de pantalla

    16:9

  • Resolución

    1366 x 768 pixeles

  • Brillo cd/m2

    250

  • Relación de contraste

    3,000:1

  • Tiempo de respuesta (ms)

    8.5MS

  • Angulo de Visión Vertical

    178º

  • Angulo de Visión Horizontal

    178º

  • Frecuencia Vertical

    56 - 75 Khz

  • Frecuencia Horizontal

    30 - 83 Khz

  • Superficie del Panel

    non Glare

CONEXIONES

  • Componente

    Si

  • Video compuesto

    Si

  • USB

    Si

  • HDMI

    Si

  • Audio

    Si

  • RGB

    Si

DISEÑO

  • Color

    Negro

  • Base desmontable

    Si

  • Bocinas

    Si

  • VESA

    75mm x 75mm

  • Acabado

    Black Glossy

  • Tilt

    Si

SISTEMA

  • Plug & Play

    Si

  • Caption

    Si

  • Key Lock

    Si

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

  • Smart Energy Saving

    Si

  • Motion Eye Care

    Si

COMPATIBILIDAD

  • Compatible con Windows

    Si

ACCESORIOS

  • Manual

    Si

  • Guía rápida

    Si

  • Cable de alimentación

  • Control remoto

    Si

CERTIFICACIONES

  • FCC-B

    Si

  • UL

    Si

  • EPA

    Si

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Dimensiones con pie (A x A x P mm)

    556x159x394

  • Dimensiones sin pie (A x A x P mm)

    556x53x345

  • Peso con base (Kg)

    3.6

  • Peso sin base (Kg)

    3.4

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Consumo de energía (V)

    100-240 50/60Hz

  • Ahorro de energía / Modo reposo (W)

    1

