86 pulgadas – 98 pulgadas Ultra Grandes

Vive al máximo tus contenidos favoritos en una pantalla de gran tamaño 4K: películas, series, deportes, conciertos y videojuegos. Con la mejor inteligencia artificial en un TV.

Obtén Más Información sobre los TVs Ultra Grandes de LG

Nuestras Elecciones para Ti

86 pulgadas – 98 pulgadas Pantallas Ultra Grandes

Televisores y ultra grandes

 

Para los amantes del cine, los deportes y los videojuegos, los televisores LG Ultra Grandes redefinen el entretenimiento en casa. Con pantallas gigantescas que van desde las 77 pulgadas hasta las 86 pulgadas y las 100 pulgadas, estos televisores grandes hacen que cada escena se sienta más inmersivo. Las resoluciones 4K y 8K mejoradas por AI ofrecen detalles nítidos, mientras que Dolby Vision IQ optimiza la configuración de imagen según la iluminación de la habitación.

 

Además, el procesador α (Alpha) de LG ofrece tecnología avanzada de escalado, que mejora el detalle y la claridad para que todo se vea nítido y vibrante, incluso en pantallas ultra grandes.

 

Disfruta de ángulos de visión ultra amplios, colores vibrantes y una gestión de movimiento fluida gracias a la tecnología TruMotion de LG. Ya sea que veas éxitos de taquilla o deportes en vivo, cada momento se verá nítido y claro. Con el modo Game Optimiser, ALLM y VRR, los televisores ultra grandes LG garantizan una experiencia de juego fluida e inmersiva, a la vez que reducen el retardo.

 

Descubre una increíble sensación cinematográfica y amplía tu experiencia visual con la potente tecnología y los elegantes diseños de LG. Compra OLED, OLED evo, QNED evo y QNED en tamaños ultra grandes hoy mismo.

