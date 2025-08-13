Televisores y ultra grandes

Para los amantes del cine, los deportes y los videojuegos, los televisores LG Ultra Grandes redefinen el entretenimiento en casa. Con pantallas gigantescas que van desde las 77 pulgadas hasta las 86 pulgadas y las 100 pulgadas, estos televisores grandes hacen que cada escena se sienta más inmersivo. Las resoluciones 4K y 8K mejoradas por AI ofrecen detalles nítidos, mientras que Dolby Vision IQ optimiza la configuración de imagen según la iluminación de la habitación.

Además, el procesador α (Alpha) de LG ofrece tecnología avanzada de escalado, que mejora el detalle y la claridad para que todo se vea nítido y vibrante, incluso en pantallas ultra grandes.

Disfruta de ángulos de visión ultra amplios, colores vibrantes y una gestión de movimiento fluida gracias a la tecnología TruMotion de LG. Ya sea que veas éxitos de taquilla o deportes en vivo, cada momento se verá nítido y claro. Con el modo Game Optimiser, ALLM y VRR, los televisores ultra grandes LG garantizan una experiencia de juego fluida e inmersiva, a la vez que reducen el retardo.