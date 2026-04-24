SU PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE EVENTO IMPLICA SU ADHESIÓN Y ACEPTACIÓN SIN RESERVA DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS, CONDICIONES, RESTRICCIONES Y AVISO DE PRIVACIDAD. LE RECOMENDAMOS LEER CUIDADOSAMENTE ESTOS DOCUMENTOS ANTES DE PARTICIPAR, PARA ANALIZARLOS Y PARTICIPAR O ABSTENERSE CONSCIENTEMENTE.

EL EVENTO “DINÁMICA DE RESEÑAS WashTower 2026” ES PATROCINADO POR LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V (LGE). DE NINGÚN MODO ESTA PROMOCIÓN ES PATROCINADA, AVALADA O ADMINISTRADA POR, NI ESTÁ ASOCIADA CON FACEBOOK O INSTAGRAM, INC. (“FACEBOOK” O “INSTAGRAM”).

Responsable del evento.

La presente dinámica es organizada y operada por LG Electronics México, S.A. de C.V., con domicilio en Sor Juana Inés de la Cruz 555, Colonia San Lorenzo, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

VIGENCIA Y COBERTURA.

VIGENCIA DE LA DINÁMICA.

La dinámica será válida del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026.

COBERTURA.

La dinámica es válida únicamente dentro del territorio de la República Mexicana,

REQUISITOS PARA SER PARTICIPANTE.

Para participar en la presente dinámica, los interesados deberán cumplir con todos los siguientes requisitos generales, adicional a lo que se establece más adelante en el presente documento:

Debe ser persona física

Debe ser residente legal y con domicilio dentro de la República Mexicana.

Debe ser mayor de edad (18 años) y contar con identificación oficial (INE, IFE o Pasaporte)

Los usuarios pueden ser ganadores en esta actividad sólo una vez; sin embargo, pueden participar en más de una actividad de la marca de forma simultánea. En caso de que el usuario haya ganado en cualquier otra actividad en un periodo no mayor a un año, no podrá ser ganador del evento “DINÁMICA DE RESEÑAS WashTower 2026”.

No es necesario hacer una compra para participar o ganar. Pero los participantes deberán tener y ser usuarios de una LG WashTower. Las compras no aumentan las posibilidades de ganar.

Para participar, las personas deben hacerlo a través de nuestro Instagram Oficial (@lgmexico) con su cuenta personal enviando un mensaje DM.

Detalles de la dinámica

La dinámica “CONCURSO DE RESEÑAS WashTower 2026” comienza el 01 de mayo de 2026 y finaliza el 31 de mayo de 2026 a las 12:00:00 p.m. (el “Período de la dinámica”).

Para participar, los usuarios deberán ser seguidores de Instagram (@lgmexico).

Aceptar expresamente los presentes Términos y Condiciones, así como el Aviso de Privacidad aplicable. Al registrar su reseña en LG.COM, se entienden aceptados los presentes Términos y Condiciones y el Aviso de Privacidad, por lo que, si no estás de acuerdo con los mismos, recomendamos no participar en el concurso.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores dará lugar a la cancelación de la participación, sin responsabilidad alguna para el Organizador.

REGISTRO.

Para participar en la presente dinámica, los interesados deberán cumplir con todos los siguientes pasos:

1. Ser propietarios de una lavadora LG WashTower.

2. Escribir una reseña de su lavadora LG WashTower en LG.COM en la página del modelo que adquirió o en cualquier modelo de LG WashTower en la sección “Lo que dice la gente” en ¡Comparte tu opinión!

3. Comentar de manera creativa acerca del producto y sobre su experiencia con el uso de la lavadora WashTower.

4. Enviar la captura de pantalla de su reseña vía Instagram DM (@lgmexico), así como su información de contacto:

a. nombre completo;

b. teléfono de contacto;

c. correo electrónico;

5. Las 5 mejores reseñas serán seleccionadas como ganadoras.

Mediante su participación, cada persona acepta otorgar a LGE acceso a su información personal a través de las configuraciones de privacidad, y consiente expresamente la recopilación, el almacenamiento o el procesamiento de tales datos según sea necesario y el uso exclusivo de dichos datos para la dinámica.

LGE tiene derecho a cancelar o rechazar reseñas con información incompleta o contenidos prohibidos por la ley (lo que incluye declaraciones de naturaleza discriminatoria o difamatoria) u otro tipo de contenidos inapropiados, ofensivos, despectivos o peyorativos o de declaraciones violentas.

En el caso de que surgiera una disputa en relación con la identidad de un participante, LGE se reserva el derecho, a su entera discreción, de determinar la identidad de ese participante.

Toda la información proporcionada por el participante será administrada exclusivamente para verificar su identidad y para la notificación/entrega del premio ganado, y será eliminada 3 meses después de la finalización de la Dinámica. (La dinámica finaliza el 31 de mayo de 2026).

PREMIOS Y SU ENTREGA.

PREMIO.

Vivir la experiencia de apoyar a la Selección Nacional de México este año y/o un artículo oficial de la selección nacional de México.

Se otorgarán dos (2) experiencias, 1 (una) por cada ganador, mediante la evaluación de su reseña, conforme a los previamente referido.

Lo anterior, de conformidad con el siguiente criterio de distribución:

Primer lugar . Un (1) ganador será acreedor de 1 (una) experiencia para apoyar a la Selección Nacional de México en un encuentro, cuyos detalles (fecha, sede y horario) serán confirmados y comunicados posteriormente por el Organizador.

. Un (1) ganador será acreedor de 1 (una) experiencia para apoyar a la Selección Nacional de México en un encuentro, cuyos detalles (fecha, sede y horario) serán confirmados y comunicados posteriormente por el Organizador. Segundo lugar. Un (1) ganador será acreedor de 2 (dos) boletos para apoyar a la Selección Nacional de México el 04 de junio de 2026 (sede Toluca).

Un (1) ganador será acreedor de 2 (dos) boletos para apoyar a la Selección Nacional de México el 04 de junio de 2026 (sede Toluca). Se otorgarán tres (3) jersey de la selección nacional al tercero, cuarto y quinto lugar, 1 (una) por cada ganador.

Tercero, cuarto y quinto lugar. Tres (3) ganadores serán acreedores de una (1) jersey de la Selección Nacional de México.

Notificación de Ganadores:

La fecha de comunicación de los cinco (5) ganadores será el 01 de junio de 2026.

El premio incluye la experiencia de apoyar a la Selección Nacional, sin incluir traslados desde el domicilio del ganador o en la ciudad, ni hospedajes, ni consumo de alimentos, bebidas o regalos promocionales.

El premio es personal, intransferible, no intercambiable y no canjeable por dinero en efectivo, ni por cualquier otro bien o servicio distinto al expresamente señalado.

El acceso a la experiencia se encuentra sujeto a las políticas, reglas y condiciones del organizador y del recinto correspondiente, sin responsabilidad alguna por parte del Organizador.

NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS.

Los ganadores serán notificados vía correo electrónico y mensajes en las redes sociales (Facebook Messenger o Instagram Direct Message) por parte del departamento de Servicio al Cliente de LG o de la cuenta oficial de LG en Instagram (@lgmexico) a partir del 01 de junio de 2026, utilizando los datos de contacto proporcionados para su registro. Si no es posible contactarse con un potencial ganador luego de un lapso de 12 horas por parte de LGE, si el ganador no reclama el premio y/o si el premio o la notificación del premio son rechazados o devueltos como no entregables, tal potencial ganador perderá todos los derechos a ser considerado ganador en la Promoción. LGE a su entera discreción, podrá determinar un ganador potencial alternativo en tal situación.

En caso de no poder localizar al ganador, el premio este será anulado, ya que es responsabilidad del cliente el correcto registro de sus datos.

Adicional, el Centro de Servicio al Cliente de LG contactará vía telefónica al ganador para hacer una doble validación de su participación.

En caso de que el ganador no sea localizado después de dos (2) intentos de contacto dentro de un plazo de dos (2) días hábiles, o no proporcione la documentación requerida dentro del plazo que le sea indicado, el Organizador podrá reasignar el premio o disponer de él conforme a sus intereses, sin responsabilidad alguna.

La entrega del premio quedará sujeta a la validación final de la identidad del ganador y de la autenticidad del comprobante de compra.

Antes de recibir el premio, el participante será contactado por correo electrónico, por teléfono o por redes sociales y deberá proporcionar en forma correcta su nombre, dirección postal.

Para reclamar el premio, el ganador debe confirmar su disponibilidad para recibirlo y proporcionar de forma correcta su dirección postal y número de teléfono, o de lo contrario perderá el premio. En caso de que no se reclame un premio después de 6 horas de haber recibido una notificación al respecto, LGE se reserva el derecho de conceder el premio al puesto subsiguiente.

LGE se reserva, a su entera discreción, el derecho a entregar el premio a otro(s) participante(s) si el ganador original no cumple con los Términos y condiciones. Toda evidencia de manipulación (el uso de un sistema para hacer trampa, el uso de múltiples identificaciones, etc.) será considerada causa justa para una desestimación automática.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

El Organizador no será responsable por fallas técnicas, interrupciones en sistemas, errores en plataformas digitales, problemas de conectividad, ni por causas ajenas a su control que puedan afectar el registro o participación.

Asimismo, el Organizador no será responsable por la cancelación, modificación o reprogramación del evento por causas atribuibles a terceros, autoridades o por caso fortuito o de fuerza mayor.

MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN.

El Organizador se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar la presente dinámica por causas justificadas, dando aviso oportuno a los consumidores a través del mismo medio en que fue contactado, respetando en todo momento los derechos adquiridos conforme a la legislación aplicable.

Recomendamos acceder al sitio web señalado en este documento, para ver las actualizaciones y/o modificaciones de estos Términos y Condiciones.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR.

Para cualquier aclaración relacionada con esta promoción, el participante podrá comunicarse al correo electrónico [promociones2.lg@lgepartner.com], mismo que será atendido en días y horas hábiles, de lunes a viernes de las 9:00 a las 14:00 horas.

Cualquier incumplimiento de estas reglas o cualquier otra de estas bases, no será válida su participación en esta promoción y se le notificará al cliente vía correo electrónico.

AVISO DE PRIVACIDAD

Los datos personales que se recaben mediante la presente promoción serán tratados de conformidad con el aviso de privacidad que se localiza en https://www.lg.com/mx/privacy/#tabs-privacy-policy