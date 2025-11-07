Primaire Criteria

· Inwoners van Nederland, ouder dan 18 jaar.

· Moet een geregistreerde lid zijn van www.lg.com/nl om aan de dagelijkse deals te kunnen meedoen.

Hoe u kunt deelnemen

· Lotteriedagen: vul het invoerformulier in op de URL in.

· Dealsdagen: Toegang tot leden-exclusieve SKUs met verlaagde prijzen (beperkte tijd).

Prijzen en Selectie van Winnaars

· Lotteriewinnaars worden dagelijks via een willekeurig systeem uitgekozen.

· Deal SKUs onderhevig aan voorraadbeschikbaarheid.

[Voeg prijslijst toe].

Eligibility

Deze Promotie is alleen open voor inwoners van Nederland - die 18 jaar of ouder zijn, met uitzondering van iedereen die professioneel verbonden is met deze Promotie.

· Om een prijs te krijgen, moeten deelnemers de loterij op de URL invullen. De inzending moet op dezelfde dag worden voltooid.

Lotteriedagen

· Er is geen vereiste dat de deelnemer een bestaande LG klant is voor de loterij.

· E-cadeaus worden naar dezelfde e-mailadres gestuurd dat bij de inzending is gebruikt. Voor Fysieke cadeaus zullen we een uniek éénmalig couponcode genereren voor de winnaar zodat ze hun leveringsdetails nauwkeurig kunnen invullen op de vereiste landingspagina.

Dealsdagen

· Eéndagdeals op specifieke gekozen SKU zijn alleen open voor LG Leden.

Algemeen

· Limiet: één lotterijprijs per deelnemer.

· Dealprijzen gelden alleen op het aangegeven dag.

· Promotie onderhevig aan [Landwet].

Adventskalender

· De adventskalender zal 12 dagelijkse prijzen bevatten (geselecteerd uit de hierboven genoemde prijzen) op 12 specifieke dagen van 1 december 2024 tot 24 december 2024. Bij inzending via de URL zullen de prijzen voor de gekozen dag worden onthuld, op de manier die het beste geschikt wordt geacht voor de promotor.

· Deelnemers die geschikt zijn voor de dagelijkse prijzen ("Winnaars") voor de Lotteriedagen worden willekeurig uitgekozen uit een onafhankelijk gecontroleerde computerprogramma uit de lijst van deelnemers. Er zullen 10 winnaars per dag geselecteerd worden tijdens de hele Promotieperiode.

· De selectiecriteria zullen zijn gebaseerd op de geschikte deelnemers van de vorige dag die elk werkdag om 13:30 GMT worden geëxtraheerd.

· Winnaars zullen worden aangekondigd voor 17:00 (GMT) de volgende werkdag via de winnaarspagina op de URL.

· De winnaars zullen direct worden benadrukt via e-mail van onze algemene e-mail ID

· De Promotor is niet aansprakelijk voor enige gevolgen van het gebruik van producten die niet door de Promotor zijn geproduceerd.

· De Promotor behoudt zich het recht voor om één of meerdere elementen van de Prijs te wijzigen op elk moment zonder kennisgeving.

· Er zal geen extra winnaarselecties plaatsen, zelfs in geval van annulering van winnaars (indien mogelijk).

Gegevensbescherming

· Alle persoonlijke gegevens die voor deze Promotie zijn opgegeven, zijn beperkt aan de doeleinden van deze Promotie door de Promotor en/of door een door deze benoemd agent om bij te dragen aan de uitvoering van de Promotie en zullen niet worden gedeeld aan een onafhankelijke derde partij tenzij de toestemming van de deelnemer is verkregen. Persoonlijke gegevens zullen worden behandeld overeenkomstig met de privacybeleid van de promotor die beschikbaar is op: https://www.lg.com/nl/privacy/.

Algemene Voorwaarden voor Lotterie Inzending

· Deelnemers hebben toegang nodig tot het internet om deze Promotie te kunnen voltooien en elke kosten daarmee zijn tussen u en uw internetprovider en zijn niet de verantwoordelijkheid van de Promotor.

· Als de deelnemer de geschiktheid aanvraagt en om welke reden dan ook de Prijs niet beschikbaar is, behoudt de Promotor zich het recht voor om de Prijs te vervangen door een geschikte alternatief van soortgelijke type en waarde. De Promotor heeft volledige discretion over uitgegeven Prijzen.

· De deelnemer is verantwoordelijk voor het leveren van de correcte informatie om de Promotie te kunnen voltooien. De Promotor is niet aansprakelijk voor niet-inzending van de Promotie door gevolg van het leveren van onjuiste informatie.

· De Promotie is niet overdraagbaar of omwisselbaar en kan niet worden ingewisseld voor geldelijke waarde of voor elke andere vorm van compensatie.

· De Promotie kan niet worden toegepast op eerder geplaatste bestellingen.

· De Promotor is niet verantwoordelijk als de Promotie niet in staat is om zoals gepland te worden uitgevoerd vanwege redenen waaronder maar niet beperkt tot manipulatie, ongeautoriseerde ingrijping, fraude, ongetrouwheid, technische storingen of elke andere oorzaken die buiten de controle van de Promotor liggen.

· De Promotor is niet verantwoordelijk voor Prijzen die vertraagd, verkeerd gericht of onvolledig zijn of die niet kunnen worden afgeleverd vanwege technische, leverings- of andere redenen.

· De Promotor is niet aansprakelijk voor elke vertraging of gebrek aan nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van redenen die buiten haar redelijke controle liggen, waaronder maar niet beperkt tot openbare of regionale epidemieën of pandemieën, ongemakkelijke weersomstandigheden, brand, industriële conflicten, oorlog, terroristische activiteiten, conflicten, politieke onrust, rampen of andere natuurlijke rampen, of elke andere omstandigheden van de Promotor.

· De Promotor en haar gerelateerde agensen en bedrijven zijn niet aansprakelijk voor elke verlies (waaronder zonder beperking, indirecte, specifieke of gevolgtreffende verliezen of verlies van winst), kosten of schade die (of niet) voortvloeien uit deze Promotie of het accepteren of gebruiken van een aanbod, behalve voor elke aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten door wet. Niets zal de aansprakelijkheid van de Promotor voor dood of persoonlijke letsel als gevolg van haar nalatigheid uitsluiten.

· Niets in deze Voorwaarden en Bedingingen beperkt of uitsluit de juridische rechten van de deelnemer als consument. Voor meer informatie over rechten als consument kunnen de lokale Handelsnormautoriteit of de Bureau van Burgerlijke Advies worden benaderd.

· De Promotor behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden en Bedingingen te wijzigen of de Promotieperiode te verlengen of te verkorten op elk moment.

· Als een of meerdere delen van deze Voorwaarden en Bedingingen wettelijk als ongeldig, illegaal of onvoorwaardelijk worden bepaald, zal het overige niet worden beïnvloed en in volle kracht blijven.

· Door deelname aan de Promotie, stemt de deelnemer in met het overeenkomt om gebonden te zijn door deze Voorwaarden en Bedingingen. Indien er vragen zijn in verband met deze Promotie, vraag dan verder informatie aan de Promotor.

· Indien er een discrepantie is tussen deze Voorwaarden en Bedingingen en die in elk promotiemateriaal, zullen deze Voorwaarden en Bedingingen voorrang hebben.

· Deze Promotie, deze Voorwaarden en Bedingingen en elke geschil of claim die voortvloeit uit of in verband met deze, zullen worden beheerst en uitgelegd volgens het Nederlandse recht. De deelnemers stemmen onherroepelijk in dat de rechtbanken van Nederland exclusieve jurisdictie hebben om elke geschil of claim die voortvloeit uit of in verband met deze Promotie op te lossen.