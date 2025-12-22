We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Sound Suite M7 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro | Veelzijdig gebruik
Veelzijdige prestaties met flexibele uitbreiding — LG Sound Suite M7
De M7 is een premium speaker binnen de LG Sound Suite-familie en combineert de belangrijkste sterke punten van de serie: ruimteoptimalisatie via DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), Sound Follow-technologie en flexibele plaatsing en uitbreiding. Aangedreven door AI Sound Pro past hij zich intelligent aan elke ruimte aan om rijk, multidimensionaal Dolby Atmos-geluid te leveren, verpakt in een strak en veelzijdig ontwerp dat geschikt is voor uiteenlopende omgevingen.
1) LG Sound Suite met Dolby Atmos FlexConnect-technologie detecteert de locatie van elke luidspreker om surround sound-systemen te optimaliseren 2) LG Sound Suite-luidspreker die gouden geluidsgolven uitzendt, wat AI Sound Pro illustreert voor een geoptimaliseerd geluidssysteem voor thuis 3) LG Sound Suite-luidsprekers gecombineerd met een tv, wat veelzijdig gebruik voor thuisaudiosystemen benadrukt
*Dolby Atmos FlexConnect op Sound Suite M7/M5 is alleen beschikbaar wanneer verbonden met een compatibele tv of de Sound Suite H7.
*M5 vereist verbinding van twee of meer units om de DAFC-functie te implementeren.
*Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Stroomkabels worden mogelijk niet getoond en het daadwerkelijke product kan afwijken.
Sound Follow is alleen beschikbaar wanneer verbonden met de H7.
Dolby Atmos FlexConnect
Plaats het overal, ervaar Dolby overal
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) technologie detecteert intelligent de positie van elke luidspreker — of deze nu vrij geplaatst is of nieuw is toegevoegd — en optimaliseert audiosignalen in realtime om rijke, meeslepende surroundgeluiden te leveren in je hele ruimte.
* Dolby Atmos FlexConnect op Sound Suite M7/M5 is alleen beschikbaar wanneer verbonden met een compatibele tv of de Sound Suite H7.
* M5 vereist verbinding van twee of meer units om deze functie te gebruiken.
* Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Stroomkabels worden mogelijk niet getoond en het daadwerkelijke product kan afwijken.
* De W7 staat gepland om na maart 2026 te worden gelanceerd.
Meeslepende audio-ervaring aangedreven door Peerless-erfgoed en Dolby Atmos-technologie
Onovertroffen Eenheden
Ruimtelijke audio geïnspireerd door het erfgoed van Peerless, aangedreven door een voorste luidspreker en een opwaartse luidspreker
Rijk, kristalhelder stereogeluid komt uit de frontspeaker-array, die is uitgerust met 1,5-inch full-range-units en een woofer. In combinatie met een omhoog gerichte driver die geluid via het plafond weerkaatst, ontstaat meeslepende 3D-audio die zich door de hele kamer verspreidt met geluid van voren en boven.
LG Sound Suite M7 luidspreker met ruimtelijke audio en Peerless voor- en opwaartse luidsprekerarrays die meeslepende 3D-audio uit alle richtingen leveren
Dolby Atmos
Ervaar Dolby Atmos op volledige schaal
De M7 levert volledig Dolby Atmos-geluid op zichzelf, zonder extra luidsprekers nodig. Ervaar heldere, multidimensionale ervaring die je ruimte vult, allemaal vanuit één apparaat.
* De scènes zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
AI Sound Pro
Realtime genreherkenning voor geoptimaliseerde audioprestaties
AI Sound Pro gebruikt geavanceerde signaalanalyse om te bepalen of je in realtime naar dialoog, muziek of films luistert. Vervolgens verfijnt het de helderheid, balans en ruimtelijke diepte op basis van genre-specifieke profielen — en levert het geluid dat zich intelligent aanpast aan elke scène.
*Upmixing naar 9.1.6-kanaal is alleen beschikbaar voor Dolby Atmos-inhoud.
*Kabels zijn niet zichtbaar op de afbeelding. De daadwerkelijke producten kunnen verschillen.
Room Calibration Pro
Room Calibration Pro voor geluid dat perfect is afgestemd op jouw ruimte
Door de akoestische eigenschappen van je kamer te meten, wordt de geluidsweergave aangepast aan de ruimte. Dit zorgt voor helder, goed gebalanceerd geluid dat overal in de kamer natuurlijk klinkt.
Top-down aanzicht van een woonkamer waar cirkelvormige geluidsgolven zich gelijkmatig verspreiden tussen de luidspreker en de soundbar, wat AI Room Calibration illustreert
*De scènes zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
Veelzijdig gebruik
Gebruik hem als losse luidspreker voor persoonlijk luisteren, sluit hem aan op je tv voor een meeslepende thuisbioscoopopstelling, of combineer hem met andere luidsprekers voor rijke surroundsound — één apparaat dat echt veelzijdig gebruik biedt.
1) LG Sound Suite M7-luidspreker gebruikt als losse luidspreker naast een smartphone 2) Een paar LG Sound Suite M7-luidsprekers voor stereoluidspreker, weergegeven naast een smartphone 3) LG Sound Suite M7-luidspreker gecombineerd met H7 soundbar voor een uitgebreid surroundgeluid 4) LG Sound Suite M7-luidsprekers aangesloten op een tv, wat het meeslepende thuisgeluid versterkt
Wi-Fi Streaming
Slimme streaming via Wi-Fi, aangedreven door Google Cast en Apple AirPlay 2
Stream naadloos via Wi-Fi met consistent, hoogwaardige geluiden en moeiteloze besturing over platformen heen.
LG Sound Suite speaker met Apple AirPlay 2 en Google Cast voor eenvoudige Wi-Fi-contentstreaming.
Ontwerp je ideale combinatie
Kies uit H7, M7, M5 en W7 om een configuratie te creëren die past bij jouw stijl en voorkeuren. Hoe je ze ook arrangiert, Sound Suite optimaliseert het geluid automatisch voor jou.
*De scènes zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
*De W7 staat gepland om na maart 2026 te worden gelanceerd.
LG complete home theater systeem met Sound Suite-luidsprekers aan beide zijden van de tv, die geluidsgolven door de kamer uitzenden voor volledige Dolby Atmos
*DAFC-ondersteunde modellen zijn beperkt tot OLED C- en G-serie in 2025, en tot OLED- en QNED-televisies van 85 inch of hoger in 2026.
|Features
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
Stereo Suite 7
Stereo Suite 5
|null
|TV- en luidsprekergebaseerde surround sound
|TV- en luidsprekergebaseerde surround sound
|Dolby Atmos FlexConnect
|0
|0
LG Sound Suite met een paar luidsprekers en soundbar geplaatst bij een tv, die een rijk surround soundsysteem voor tv levert met volledige Dolby Atmos
*De W7 staat gepland om na Maart 2026 te worden gelanceerd.
|Features
|Immersive Quad Suite 7
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Bioscoop Suite 7
Immersive Quad Suite 7
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
Bioscoop Suite 7
|null
|Alpha 11 geluidsoptimalisatie
|Alpha 11 geluidsoptimalisatie
|Alpha 11 geluidsoptimalisatie
|Alpha 11 geluidsoptimalisatie
|Dolby Atmos FlexConnect
|0
|0
|0
|0
Pulpverpakking
Ontdek meer uit de Sound Suite-line-up
Ontdek de verschillende Sound Suite-modellen en vind de beste keuze om je eigen geluidsinstallatie te bouwen.
H7
Het centrum van Sound Suite, de H7 is een alles-in-één geluidssysteem met een Alpha 11 AI-processor. Gebouwd met 4 subwoofers en 8 passieve radiatoren.
M7
Ontworpen voor meeslepende helderheid, is de M7 een DAFC-ondersteunde speaker met AI Sound Pro en AI-kalibratie. Heeft een woofer en 3 volledige bereiken.
M5
Compact maar dynamisch, de M5 is een DAFC-ondersteunde speaker met AI Sound Pro en AI-kalibratie. Beschikt over een woofer en dubbele tweeters.
Alle specificaties
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
Reviews van andere gebruikers
Onze keuze
Handle-idingen & Software
Download producthandleidingen en de nieuwste software voor uw product.
Trouble-shoot
Vind nuttige instructievideo's voor uw product.
Garantie
Controleer hier uw productgarantie-informatie.
Onderdelen & Accessoires
Ontdek accessoires voor uw product.
Product registratie
Door uw product te registreren, ontvangt u sneller ondersteuning.
Product ondersteuning
Handleiding, probleemoplossing en garantie voor uw LG-product vinden.
Bestel ondersteuning
Veelgestelde vragen voor uw bestelling volgen en controleren.
Reparatie Verzoek
Handige online service voor het aanvragen van reparaties.
Neem contact met ons op
Lokaal zoeken
Aanbevolen producten