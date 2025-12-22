We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Sound Suite W7 | Flexibele speakerplaatsing | Dolby Atmos FlexConnect | 25.9 Hz diepe bas
Diepe 25.9 Hz bas met flexibele plaatsing — LG Sound Suite W7
De W7 is de speciale woofer in de LG Sound Suite-lijn, uitgerust met een Peerless 8-inch driver die ultra-lage, kamervullende bas levert tot 25.9 Hz. Het veelzijdige ontwerp ondersteunt zowel verticale als horizontale plaatsing, zodat het perfect aansluit op jouw setup en naadloos opgaat in elke ruimte.
1) LG Sound Suite geplaatst in een woonkamer, waarmee flexibele luidsprekerplaatsing wordt aangetoond voor een immersief geluidssysteem voor thuis 2) LG Sound Suite met Dolby Atmos FlexConnect-technologie detecteert de locatie van elke luidspreker om surround sound-systemen te optimaliseren 3) Close-up van de LG Sound Suite W7 woofer met de driver die diepe basprestaties tot 29,5 Hz laat zien
*W7 kan worden toegewezen aan een Dolby Atmos FlexConnect-groep, maar werkt niet in DAFC-modus.
*De scènes zijn gesimuleerd ter illustratie. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
Diepe bas verlengd tot 25.9 Hz
Ondersteund door de eeuwenlange erfenis van Peerless audio-innovatie, levert de 8-inch woofer in zijn precies afgestemde 22-liter behuizing krachtige, krachtige bas met opmerkelijke controle en minimale vervorming. Elke noot resoneert met diepte en precisie, wat een meeslepende basis creëert die je net zo goed voelt als hoort.
LG Sound Suite W7 woofer met diepe basprecisie voor draadloos surround sound-systeem
*Het aanpassen van wooferniveau en fase wordt ondersteund wanneer verbonden met een tv.
Verbind je W7 draadloos met je tv
Geen extra apparaten, geen gedoe. Breid je audiosetup moeiteloos uit en vul je ruimte met meeslepend, cinematografisch geluid.
* De scènes zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
* DAFC-ondersteunde modellen zijn beperkt tot OLED C- en G-series in 2025, en tot OLED- en QNED-televisies van 85 inch of groter in 2026.
* W7 kan worden toegewezen aan een DAFC-groep, maar werkt niet in DAFC-modus.
Ontworpen om naadloos op te gaan in jouw ruimte
Of je hem nu horizontaal of verticaal plaatst, de W7 past zich moeiteloos aan jouw omgeving aan. Dankzij de flexibele plaatsing geniet je van consistente geluidskwaliteit en een perfecte integratie in je interieur. Het resultaat is een strak en modern design dat voelt alsof het speciaal voor jouw woning is gemaakt.
Ontwerp je ideale combinatie
Kies uit H7, M7, M5 en W7 om een configuratie te creëren die past bij jouw stijl en voorkeuren. Hoe je ze ook arrangiert, Sound Suite optimaliseert het geluid automatisch voor jou.
* De scènes zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
* De W7 staat gepland om na maart 2026 te worden gelanceerd.
LG complete home theater systeem met Sound Suite-luidsprekers aan beide zijden van de tv, die geluidsgolven door de kamer uitzenden voor volledige Dolby Atmos
*DAFC-ondersteunde modellen zijn beperkt tot OLED C- en G-serie in 2025, en tot OLED- en QNED-televisies van 85 inch of hoger in 2026.
|Features
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
Stereo Suite 7
Stereo Suite 5
|null
|TV- en luidsprekergebaseerde surround sound
|TV- en luidsprekergebaseerde surround sound
|Dolby Atmos FlexConnect
|0
|0
LG Sound Suite met een paar luidsprekers en soundbar geplaatst bij een tv, die een rijk surround soundsysteem voor tv levert met volledige Dolby Atmos
*De W7 staat gepland om na januari 2026 te worden gelanceerd.
|Features
|Immersive Quad Suite 7
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Bioscoop Suite 7
Immersive Quad Suite 7
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
Bioscoop Suite 7
|null
|Alpha 11 geluidsoptimalisatie
|Alpha 11 geluidsoptimalisatie
|Alpha 11 geluidsoptimalisatie
|Alpha 11 geluidsoptimalisatie
|Dolby Atmos FlexConnect
|0
|0
|0
|0
Ontdek meer uit de Sound Suite-line-up
Ontdek de verschillende Sound Suite-modellen en vind de beste keuze om je eigen geluidsinstallatie te bouwen.
H7
Het centrum van Sound Suite, de H7 is een alles-in-één geluidssysteem met een Alpha 11 AI-processor. Gebouwd met 4 subwoofers en 8 passieve radiatoren.
M7
Ontworpen voor meeslepende helderheid, is de M7 een DAFC-ondersteunde speaker met AI Sound Pro en AI-kalibratie. Heeft een woofer en 3 volledige bereiken.
M5
Compact maar dynamisch, de M5 is een DAFC-ondersteunde speaker met AI Sound Pro en AI-kalibratie. Beschikt over een woofer en dubbele tweeters.
