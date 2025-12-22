About Cookies on This Site

LG Sound Suite W7 | Flexibele speakerplaatsing | Dolby Atmos FlexConnect | 25.9 Hz diepe bas

Belangrijkste functies

  • Flexibele Speakerplaatsing
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • 25.9Hz Diepe bas
  • LG ThinQ
Meer
LG Sound Suite W7 woofer met een verfijnde zwarte afwerking, geplaatst op een zwart oppervlak voor premium surround sound-systemen

LG Sound Suite W7 woofer met een verfijnde zwarte afwerking, geplaatst op een zwart oppervlak voor premium surround sound-systemen

Diepe 25.9 Hz bas met flexibele plaatsing — LG Sound Suite W7

De W7 is de speciale woofer in de LG Sound Suite-lijn, uitgerust met een Peerless 8-inch driver die ultra-lage, kamervullende bas levert tot 25.9 Hz. Het veelzijdige ontwerp ondersteunt zowel verticale als horizontale plaatsing, zodat het perfect aansluit op jouw setup en naadloos opgaat in elke ruimte.

1) LG Sound Suite geplaatst in een woonkamer, waarmee flexibele luidsprekerplaatsing wordt aangetoond voor een immersief geluidssysteem voor thuis 2) LG Sound Suite met Dolby Atmos FlexConnect-technologie detecteert de locatie van elke luidspreker om surround sound-systemen te optimaliseren 3) Close-up van de LG Sound Suite W7 woofer met de driver die diepe basprestaties tot 29,5 Hz laat zien

*W7 kan worden toegewezen aan een Dolby Atmos FlexConnect-groep, maar werkt niet in DAFC-modus.

*De scènes zijn gesimuleerd ter illustratie. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

Diepe bas verlengd tot 25.9 Hz

Ondersteund door de eeuwenlange erfenis van Peerless audio-innovatie, levert de 8-inch woofer in zijn precies afgestemde 22-liter behuizing krachtige, krachtige bas met opmerkelijke controle en minimale vervorming. Elke noot resoneert met diepte en precisie, wat een meeslepende basis creëert die je net zo goed voelt als hoort.

LG Sound Suite W7 woofer met diepe basprecisie voor draadloos surround sound-systeem

*Het aanpassen van wooferniveau en fase wordt ondersteund wanneer verbonden met een tv.

Verbind je W7 draadloos met je tv

Geen extra apparaten, geen gedoe. Breid je audiosetup moeiteloos uit en vul je ruimte met meeslepend, cinematografisch geluid.

* De scènes zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

* DAFC-ondersteunde modellen zijn beperkt tot OLED C- en G-series in 2025, en tot OLED- en QNED-televisies van 85 inch of groter in 2026.

* W7 kan worden toegewezen aan een DAFC-groep, maar werkt niet in DAFC-modus.

Ontworpen om naadloos op te gaan in jouw ruimte

Of je hem nu horizontaal of verticaal plaatst, de W7 past zich moeiteloos aan jouw omgeving aan. Dankzij de flexibele plaatsing geniet je van consistente geluidskwaliteit en een perfecte integratie in je interieur. Het resultaat is een strak en modern design dat voelt alsof het speciaal voor jouw woning is gemaakt.

Een persoon die een smartphone vasthoudt met de LG ThinQ-app open, wat eenvoudige bediening van de LG Sound Suite aantoont

Een persoon die een smartphone vasthoudt met de LG ThinQ-app open, wat eenvoudige bediening van de LG Sound Suite aantoont

LG ThinQ

Handige bediening via de LG ThinQ-app

Download de LG ThinQ-app om verschillende Sound Suite-functies te bedienen, zoals volume en connectiviteit. Je kunt ook DAFC instellen en beheren over Sound Suite-producten — allemaal op één plek, direct vanuit de app.

Ontwerp je ideale combinatie

Kies uit H7, M7, M5 en W7 om een configuratie te creëren die past bij jouw stijl en voorkeuren. Hoe je ze ook arrangiert, Sound Suite optimaliseert het geluid automatisch voor jou.

* De scènes zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

* De W7 staat gepland om na maart 2026 te worden gelanceerd.

LG complete home theater systeem met Sound Suite-luidsprekers aan beide zijden van de tv, die geluidsgolven door de kamer uitzenden voor volledige Dolby Atmos

*DAFC-ondersteunde modellen zijn beperkt tot OLED C- en G-serie in 2025, en tot OLED- en QNED-televisies van 85 inch of hoger in 2026.

Table Caption
FeaturesStereo Suite 7Stereo Suite 5
Een paar M7-luidsprekers LG AI Stereo Suite 7
Stereo Suite 7
Een paar M5-luidsprekers LG AI Stereo Suite 5
Stereo Suite 5
nullTV- en luidsprekergebaseerde surround soundTV- en luidsprekergebaseerde surround sound
Dolby Atmos FlexConnect 00

LG Sound Suite met een paar luidsprekers en soundbar geplaatst bij een tv, die een rijk surround soundsysteem voor tv levert met volledige Dolby Atmos

*De W7 staat gepland om na januari 2026 te worden gelanceerd.

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7Immersive Suite 7Immersive Suite 5Bioscoop Suite 7
LG Immersive Quad Suite 7, een set thuisstereo-audiosystemen met een Sound Suite soundbar, vier luidsprekers en een woofer
Immersive Quad Suite 7
LG Immersive Suite 7, een set thuisstereo-audiosystemen met een Sound Suite soundbar, twee luidsprekers en een woofer
Immersive Suite 7
LG Immersive Suite 5, een thuisstereo-audiosysteem met een Sound Suite soundbar, twee luidsprekers en een woofer
Immersive Suite 5
LG Cinema Suite 7, een set klassieke thuisstereo-audiosystemen met een Sound Suite soundbar en woofer
Bioscoop Suite 7
nullAlpha 11 geluidsoptimalisatieAlpha 11 geluidsoptimalisatieAlpha 11 geluidsoptimalisatieAlpha 11 geluidsoptimalisatie
Dolby Atmos FlexConnect 0000

Ontdek meer uit de Sound Suite-line-up

Ontdek de verschillende Sound Suite-modellen en vind de beste keuze om je eigen geluidsinstallatie te bouwen.

H7

Het centrum van Sound Suite, de H7 is een alles-in-één geluidssysteem met een Alpha 11 AI-processor. Gebouwd met 4 subwoofers en 8 passieve radiatoren.

M7

Ontworpen voor meeslepende helderheid, is de M7 een DAFC-ondersteunde speaker met AI Sound Pro en AI-kalibratie. Heeft een woofer en 3 volledige bereiken.

M5

Compact maar dynamisch, de M5 is een DAFC-ondersteunde speaker met AI Sound Pro en AI-kalibratie. Beschikt over een woofer en dubbele tweeters.

W7

Een door DAFC ondersteunde basmodule met een 8-inch Peerless woofer, die ultralage bas levert tot 25Hz.

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

Vind een winkel of installateur bij jou in de buurt
Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 