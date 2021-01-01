34" LG UltraWide™ WQHD IPS monitor met ingebouwde webcam en microfoon

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Tweaker awards 23/24
Monitor
Voor het 3e jaar op rij
Nauwkeurige kleuren en brede kijkhoeken
WQHD IPS-display met brede kijkhoek.
Meer ruimte voor multitasking
Het UltraWide™ WQHD-scherm (resolutie 3440 x 1440, beeldverhouding 21:9) weergeeft verschillende programma's op hetzelfde moment.
*De beelden zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het werkelijke gebruik.
Verbeter bruikbaarheid en veiligheid
De pop-up Full HD-Webcam met geïntegreerde microfoon.
*USB Type-C™-kabel is inbegrepen in het pakket (USB Upstream-kabel is NIET inbegrepen).
Gemakkelijke bediening en connectiviteit
USB Type-C™ voor eenvoudig gebruik en connectiviteit.
Een opgeruimd bureau
Deze monitor ondersteunt een ingebouwde stereoluidspreker met MaxxAudio®.
USB Type-C™, DisplayPort en HDMI-kabel zijn inbegrepen in het pakket (USB- en RJ45-kabel zijn NIET inbegrepen).
*Om de nieuwste OnScreen Control te downloaden, klik op de knop DOWNLOAD.
*De productafbeeldingen en de OnScreen Control in de video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product en de OnScreen Control.
*De functies werken mogelijk niet goed, afhankelijk van de pc die de gebruiker gebruikt.
Comfortabele werkplek
De monitor in ergonomisch ontwerp met kantel-, draai- en hoogteverstelling en een one click stand.
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
34
Display - Resolutie
3440 x 1440
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
21:9
Display - Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
Display - Ronding
3800R
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Display - Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
34
Aspect Ratio
21:9
Panel Type
IPS
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
3440 x 1440
Pixel Pitch [mm]
0.2325 x 0.2325
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ronding
3800R
Color Gamut (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Brightness (Min.) [cd/m²]
240
Contrast Ratio (Min.)
700:1
Maat (cm)
86.72
VERBINDING
Ingebouwde KVM
JA
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA(1ea)
DP Version
1.4
USB-C
JA(1ea)
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
LAN (RJ-45)
JA
Mic In
JA
USB Downstream Port
JA(2ea/ver3.0, 2ea/ver2.0)
USB Upstream Port
JA(1ea/ver3.0)
USB-C (Data overdracht)
JA
USB-C (Max. Resolution at Hz)
3440X1440@ 60Hz
USB-C (Power Delivery)
90W
KENMERKEN
HDR 10
JA
Color Weakness
JA
Smart Energy Saving
JA
Kleur gekalibreerd in Fabriek
JA
PBP
2PBP
Flicker Safe
JA
Dynamic Action Sync
JA
Zwart stabilizatie
JA
Overige (Kenmerken)
KVM, PBP, Ethernet
Reader Mode
JA
Super Resolution+
JA
User Defined Key
JA
Auto Input Switch
JA
Camera
JA
Microfoon
JA
HDR Effect
JA
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
Wall Mountable [mm]
100 x 100
AUDIO
Maxx Audio
JA
Speaker
5W x 2
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
988 x 571 x 212
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
816.7 x 617.6 x 252.9(↑) 816.7 x 467.6 x 252.9(↓)
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
816.7 x 364.4 x 83.6
Gewicht in doos [kg]
13.2
Gewicht met Stand [kg]
10.2
Gewicht zonder Stand [kg]
6.8
INFO
Product naam
UltraWide
Jaar
2022
STROOM
Power Consumption (Max.)
150W
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (Typ.)
60W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100-240V (50/60Hz)
Type
Built-in Power
ACCESSOIRES
Display Port
JA
HDMI
JA
USB-C
JA
SW APPLICATIE
Dual Controller
JA
OnScreen Control (LG Screen Manager)
JA
STANDAARD
RoHS
JA
INFORMATIE OVER NALEVING
