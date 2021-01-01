About Cookies on This Site

34" LG UltraWide™ WQHD IPS monitor met ingebouwde webcam en microfoon
34BQ77QC EU (E).pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

34" LG UltraWide™ WQHD IPS monitor met ingebouwde webcam en microfoon

34BQ77QC EU (E).pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

34" LG UltraWide™ WQHD IPS monitor met ingebouwde webcam en microfoon

34BQ77QC-B
LG 34" LG UltraWide™ WQHD IPS monitor met ingebouwde webcam en microfoon, 34BQ77QC-B
Belangrijkste functies

  • 34" WQHD (3440x1440) IPS-display
  • HDR10 en sRGB 99% (typ.)
  • USB Type-C™
  • Leesmodus en Flicker Safe
  • Ingebouwde Full HD-webcam en microfoon
  • Kantelen/Hoogte/Draaien
Tweaker awards 23/24

Tweaker awards 23/24

Monitor

Voor het 3e jaar op rij

34" WQHD IPS-scherm

Nauwkeurige kleuren en brede kijkhoeken

LG WQHD (3440x1440) Monitor met IPS-technologie levert heldere en consistente kleuren. Het kan een nauwkeurige kleurweergave bieden en gebruikers helpen het scherm in een brede hoek te bekijken.

WQHD IPS-display met brede kijkhoek.

Beeld

34" UltraWide™ WQHD IPS
HDR10 en sRGB 99% (typ.)

Gebruik

Ingebouwde Full HD-webcam en microfoon
USB Type-C™

Comfort

Meerdere poorten
Ergonomisch ontwerp
34" 21:9 UltraWide™ WQHD-display

Meer ruimte voor multitasking

Het UltraWide™ WQHD scherm (3440x1440 resolutie, 21:9 beeldverhouding) geeft verschillende programma's tegelijk weer die het werk vereenvoudigen en de arbeidsproductiviteit verhogen.

Het UltraWide™ WQHD-scherm (resolutie 3440 x 1440, beeldverhouding 21:9) weergeeft verschillende programma's op hetzelfde moment.

*De beelden zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het werkelijke gebruik.
HDR met specifieke niveaus van kleur en helderheid, in vergelijking met SDR met dramatische kleuren van de inhoud
HDR10

Gedetailleerd contrast

HDR-technologie wordt nu toegepast op verschillende inhoud. Deze monitor ondersteunt HDR10 (hoog dynamisch bereik) en specifieke kleur- en helderheidsniveaus waardoor kijkers kunnen genieten van de dramatische kleuren van de inhoud.

*De beelden zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het werkelijke gebruik.

IPS met sRGB 99% (Typ.) : Nauwkeurige kleuren en brede kijkhoek
IPS met sRGB 99% (Typ.)

Nauwkeurige kleuren en brede kijkhoek

LG IPS-monitor geeft een uitstekende kleurnauwkeurigheid weer. Het IPS-scherm heeft een brede kijkhoek en dekt 99% van het sRGB-spectrum.

*De beelden zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het werkelijke gebruik.

De leesmodus past de kleurtemperatuur en luminantie aan zoals bij het lezen van een papieren boek

Leesmodus

De leesmodus past de kleurtemperatuur en luminantie aan zoals bij het lezen van een papieren boek. Dit helpt vermoeidheid van de ogen te verminderen en biedt comfort voor de ogen.

*De beelden zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het werkelijke gebruik.

Flicker Safe vermindert onzichtbare flikkeringen op het scherm.

Flicker Safe

Flicker Safe vermindert onzichtbare flikkeringen op het scherm, waardoor de ogen minder snel vermoeid raken. Hierdoor biedt het een comfortabele werkomgeving voor een lange tijd.

*De beelden zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het werkelijke gebruik.

Ingebouwde webcam, microfoon

Verbeter bruikbaarheid en veiligheid

Met het ingebouwde pop-up Full HD-webcam met verbeterde beveiliging en de ingebouwde microfoon kunt u vergaderingen en videoconferenties hosten.

De pop-up Full HD-Webcam met geïntegreerde microfoon.

*Om de Webcam te gebruiken, moeten je computer en monitor verbonden zijn met een USB Type-C™ of USB Upstream-kabel.
*USB Type-C™-kabel is inbegrepen in het pakket (USB Upstream-kabel is NIET inbegrepen).
USB Type-C™

Gemakkelijke bediening en connectiviteit

De USB Type-C™-poort is geschikt voor weergave, gegevensoverdracht en het opladen van aangesloten apparaten (tot 90W). Dit kan allemaal via één enkele kabel.

Monitor.

Monitor

Gegevens.

Gegevens

Stroomvoorziening

Stroomvoorziening

USB Type-C™ voor eenvoudig gebruik en connectiviteit.

*Om goed te kunnen werken, is de meegeleverde USB Type-C™-kabel nodig om de USB Type-C™-poort aan te sluiten op de monitor.
Ingebouwde luidsprekers met MaxxAudio®

Een opgeruimd bureau

Deze monitor ondersteunt een ingebouwde stereoluidspreker met MaxxAudio® waardoor je bureauruimte bespaart en een levensechte geluidshelderheid krijgt.

Deze monitor ondersteunt een ingebouwde stereoluidspreker met MaxxAudio®.

*De beelden zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het werkelijke gebruik.
Deze monitor biedt USB Type-C™, DisplayPort, HDMI, RJ45 (Ethernet), USB (1Up/4Down) en hoofdtelefoon-uit poort.
Meerdere poorten

Een veelheid aan interfaces

Deze monitor biedt USB Type-C™, DisplayPort, HDMI, RJ45 (Ethernet) en USB (1Up/4Down) die compatibel zijn met bestaande apparatuur voor een vloeiende weergave en de hoofdtelefoon-uit poort ondersteunt hardware-connectiviteit.

USB Type-C™, DisplayPort en HDMI-kabel zijn inbegrepen in het pakket (USB- en RJ45-kabel zijn NIET inbegrepen).

OnScreen Control biedt eenvoudigere gebruikersinterface
OnScreen Control

Controle met een paar klikken

Je kan de werkruimte aanpassen door het scherm te splitsen of de basisopties van de monitor aan te passen met slechts een paar muisklikken.
Controle met een paar klikken

*Om de nieuwste OnScreen Control te downloaden, klik op de knop DOWNLOAD.
*De productafbeeldingen en de OnScreen Control in de video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product en de OnScreen Control.
*De functies werken mogelijk niet goed, afhankelijk van de pc die de gebruiker gebruikt.

Ergonomisch ontwerp

Comfortabele werkplek

Met de One Click Stand is het eenvoudig te installeren zonder daarbij andere apparatuur nodig te hebben. En de ergonomische vormgeving maakt handige hoogte-, kantel-, pivot- en zwenkaanpassingen mogelijk om een optimale werkomgeving te creëren.

One-click-stand voor een eenvoudige opstelling van de monitor zonder andere apparatuur

One Click Stand

De monitor biedt kantelverstelling.

Kantelen verticaal

De monitor is draaibaar.

Kantelen horizontaal

De monitor is in hoogte verstelbaar.

Hoogte

De monitor in ergonomisch ontwerp met kantel-, draai- en hoogteverstelling en een one click stand.

Belangrijkste specs

  • Display - Maat (Inch)

    34

  • Display - Resolutie

    3440 x 1440

  • Display - Panel Type

    IPS

  • Display - Aspect Ratio

    21:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Display - Ronding

    3800R

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Display - Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Mechanisch - Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

Alle specificaties

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    34

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Panel Type

    IPS

  • Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Resolutie

    3440 x 1440

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2325 x 0.2325

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1000:1

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ronding

    3800R

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    240

  • Contrast Ratio (Min.)

    700:1

  • Maat (cm)

    86.72

VERBINDING

  • Ingebouwde KVM

    JA

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    JA(1ea)

  • Headphone out

    4-pole (Sound+Mic)

  • LAN (RJ-45)

    JA

  • Mic In

    JA

  • USB Downstream Port

    JA(2ea/ver3.0, 2ea/ver2.0)

  • USB Upstream Port

    JA(1ea/ver3.0)

  • USB-C (Data overdracht)

    JA

  • USB-C (Max. Resolution at Hz)

    3440X1440@ 60Hz

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

KENMERKEN

  • HDR 10

    JA

  • Color Weakness

    JA

  • Smart Energy Saving

    JA

  • Kleur gekalibreerd in Fabriek

    JA

  • PBP

    2PBP

  • Flicker Safe

    JA

  • Dynamic Action Sync

    JA

  • Zwart stabilizatie

    JA

  • Overige (Kenmerken)

    KVM, PBP, Ethernet

  • Reader Mode

    JA

  • Super Resolution+

    JA

  • User Defined Key

    JA

  • Auto Input Switch

    JA

  • Camera

    JA

  • Microfoon

    JA

  • HDR Effect

    JA

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

AUDIO

  • Maxx Audio

    JA

  • Speaker

    5W x 2

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    988 x 571 x 212

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    816.7 x 617.6 x 252.9(↑) 816.7 x 467.6 x 252.9(↓)

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    816.7 x 364.4 x 83.6

  • Gewicht in doos [kg]

    13.2

  • Gewicht met Stand [kg]

    10.2

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    6.8

INFO

  • Product naam

    UltraWide

  • Jaar

    2022

STROOM

  • Power Consumption (Max.)

    150W

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (Typ.)

    60W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    Built-in Power

ACCESSOIRES

  • Display Port

    JA

  • HDMI

    JA

  • USB-C

    JA

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    JA

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    JA

STANDAARD

  • RoHS

    JA

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

Ga voor meer technische documentatie en bronnen naar het LG B2B Partnerportaal.

