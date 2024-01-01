27" 4K UHD UltraFine™ IPS monitor

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Beheers elk detail
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Display
27” UHD 4K (3840x2160)
Anti-glare
3-zijdig vrijwel randloos ontwerp
Beeldkwaliteit
DCI-P3 90% (Typ.)
HDR10
Contrast van 1000:1
Helderheid van 300 nits
Gebruiksgemak
USB-C (PD 90W)
Multi-interface
5W X 2 speaker
LG Switch
*Het totale aantal pixels is berekend door de horizontale en verticale resoluties te vermenigvuldigen, wat resulteert in 2,07 miljoen pixels voor FHD en 8,29 miljoen pixels voor 4K UHD.
Echte kleuren, vertrouwd door professionals
UltraFine™ ondersteunt de industriestandaard HDR10 (High Dynamic Range) en biedt een DCI-P3 90% kleurbereik. Hierdoor ervaar je als creator een uitzonderlijke helderheid met nauwkeurige kleuren en verfijnde details, precies zoals bedoeld.
*Helderheid: 300 nits (typ.), kleurbereik: DCI-P3 90% (typ.)
*De werkelijke waarden en resultaten kunnen variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
Alles-in-één USB-C
De USB-C-poort ondersteunt gelijktijdig beeldweergave, gegevensoverdracht en 90W opladen, waardoor je laptop eenvoudig wordt aangesloten via één enkele kabel.
*Voor correct gebruik is een USB-C-kabel vereist om de USB-C-poort met de monitor te verbinden.
Meerdere aansluitingen van Mac tot pc
Zowel beginners als professionals werken vaak met meerdere apparaten. Verbind al je apparatuur eenvoudig en werk efficiënter.
*De functie kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de omgeving.
Indrukwekkend geluid
Beleef een meeslepende kijkervaring met Waves MaxxAudio®, perfect voor alles van blockbusters tot avonturengames. Elk moment klinkt voller, met meer diepte en detail.
*De functionaliteit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden en de omgeving waarin de gebruiker zich bevindt.
Snel schakelen
De LG Switch-app optimaliseert je monitor voor zowel werk als ontspanning. Pas eenvoudig je beeldkwaliteit en helderheid aan, verdeel het scherm in 11 indelingen en start razendsnel je videogesprekplatform voor extra gebruiksgemak.
*Ga naar LG.com om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden.
Opgeruimd, slank design
De minimalistische L-stand en het 3-zijdig vrijwel randloze ontwerp besparen bureauruimte en zorgen voor een efficiënte werkplek. Dankzij de volledig verstelbare voet met draai-, kantel-, pivot- en hoogte-instellingen werk je comfortabeler en blijf je langer gefocust.
*Kantelbereik (-5°~21°), draaibereik (-45°~45°), hoogteverstelling (150 mm).
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
27
Display - Resolutie
3840 x 2160
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Display - Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
27
Aspect Ratio
16:9
Panel Type
IPS
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
3840 x 2160
Pixel Pitch [mm]
0.0518(H)*0.1554(V)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Brightness (Min.) [cd/m²]
240
Contrast Ratio (Min.)
1000:1
Color Bit
700:1
Maat (cm)
68.4 cm
VERBINDING
HDMI
Ja(2ea) 2.0
DisplayPort
Ja(1ea)
DP Version
1,4
USB-C
Ja(1ea)
Headphone out
3-pole (alleen geluid)
USB Upstream Port
Ja(2ea/ver3.2 Gen1)
USB-C (Data overdracht)
Ja
USB-C (Power Delivery)
90W
KENMERKEN
HDR 10
Ja
Auto Helderheid
Ja
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Flicker Safe
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Zwart stabilizatie
Ja
Reader Mode
Ja
VRR
Ja
Super Resolution+
Ja
HDR Effect
Ja
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AUDIO
Maxx Audio
Ja
Speaker
Ja (5W x2)
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
694 x 217 x 451mm
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
613.5 x 539.2 x 253.2mm
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
613.5 x 363.5 x 45.4mm
Gewicht in doos [kg]
10.4 kg
Gewicht met Stand [kg]
7.7 kg
Gewicht zonder Stand [kg]
5.1 kg
INFO
Product naam
UHD PC Monitor
Jaar
Y25
STROOM
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode)
19.34W
Power Consumption (On-Mode) (ErP)
26W
ACCESSOIRES
HDMI
Ja
USB-C
Ja (1ea)
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
- extensie
- extensie
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
