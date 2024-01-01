About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
27" 4K UHD UltraFine™ IPS monitor
27U730A_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

27" 4K UHD UltraFine™ IPS monitor

27U730A_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

27" 4K UHD UltraFine™ IPS monitor

27U730A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
+30 degree side view
right side port view
right sided port view
right sided view
left sided view
top perspective view
top left perspective view
top right perspective view
back view
Top view with screen tilted in the opposite direction
front view
Side view
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
+30 degree side view
right side port view
right sided port view
right sided view
left sided view
top perspective view
top left perspective view
top right perspective view
back view
Top view with screen tilted in the opposite direction
front view
Side view

Belangrijkste functies

  • 27" UHD 4K (3840×2160) IPS
  • DCI-P3 90% (typ.) met HDR10
  • 3-zijdig vrijwel randloos ontwerp
  • USB Type-C™ (90W Power Delivery)
  • LG Switch
Meer
Fixed Bottom Left Button
LG UltraFine Monitor-logo.

LG UltraFine Monitor-logo.

Beheers elk detail

Vooraanzicht van een witte LG-monitor op een bureau, met een kleurrijke 3D-bewerkingsinterface, met in de buurt een lamp, toetsenbord, audiomixer en koptelefoon.

Vooraanzicht van een witte LG-monitor op een bureau, met een kleurrijke 3D-bewerkingsinterface, met in de buurt een lamp, toetsenbord, audiomixer en koptelefoon.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Display

27” UHD 4K (3840x2160)

Anti-glare

3-zijdig vrijwel randloos ontwerp

Beeldkwaliteit

DCI-P3 90% (Typ.)

HDR10

Contrast van 1000:1

Helderheid van 300 nits

Gebruiksgemak

USB-C (PD 90W)

Multi-interface

5W X 2 speaker

LG Switch

Vooraanzicht van een witte LG-monitor op een bureau, waarop ter vergelijking meerdere schermresoluties worden weergegeven. Daaromheen zijn camera's, boeken, kleurchips en luidsprekers gerangschikt.

Scherpte met 8,29 miljoen pixels

Het 4K UHD (3840×2160) IPS-paneel met 3-zijdig vrijwel randloos ontwerp biedt een werkruimte met vier keer de resolutie van een Full HD-scherm. Zo kun je meerdere sporen bewerken zonder de tijdlijn te hoeven vergroten of verkleinen.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Het totale aantal pixels is berekend door de horizontale en verticale resoluties te vermenigvuldigen, wat resulteert in 2,07 miljoen pixels voor FHD en 8,29 miljoen pixels voor 4K UHD.

Echte kleuren, vertrouwd door professionals

UltraFine™ ondersteunt de industriestandaard HDR10 (High Dynamic Range) en biedt een DCI-P3 90% kleurbereik. Hierdoor ervaar je als creator een uitzonderlijke helderheid met nauwkeurige kleuren en verfijnde details, precies zoals bedoeld.

Vooraanzicht van een witte LG-monitor met levendige beelden van een canyon, voorzien van kleurcorrectietools, met nadruk op HDR en 90% DCI-P3-kleurdekking.

Vooraanzicht van een witte LG-monitor met levendige beelden van een canyon, voorzien van kleurcorrectietools, met nadruk op HDR en 90% DCI-P3-kleurdekking.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Helderheid: 300 nits (typ.), kleurbereik: DCI-P3 90% (typ.)

*De werkelijke waarden en resultaten kunnen variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

Een vergelijkingsvideo waarin diepere zwarttinten en levendig contrast op een HDR-compatibele LG UltraFine-monitor worden getoond, met de nadruk op verbeterde visuele diepte en helderheid.

Dieper zwart voor meer detail

De hoge contrastverhouding zorgt voor verfijnde details zonder verlies in donkere beelden. Dankzij IPS-technologie blijft de kleurweergave consistent over het hele scherm, zodat je visuele werk nauwkeurig wordt weergegeven.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Alles-in-één USB-C

De USB-C-poort ondersteunt gelijktijdig beeldweergave, gegevensoverdracht en 90W opladen, waardoor je laptop eenvoudig wordt aangesloten via één enkele kabel.

Bovenaanzicht van een monitor die is aangesloten op een laptop, met daaronder een toetsenbord en muis.

Bovenaanzicht van een monitor die is aangesloten op een laptop, met daaronder een toetsenbord en muis.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Voor correct gebruik is een USB-C-kabel vereist om de USB-C-poort met de monitor te verbinden.

Meerdere aansluitingen van Mac tot pc

Zowel beginners als professionals werken vaak met meerdere apparaten. Verbind al je apparatuur eenvoudig en werk efficiënter.

Een creatieve werkruimte met een LG-monitor en een aangesloten laptop, beide met een videobewerkingsinterface met kleurcorrectietools en een tijdlijn.

Een creatieve werkruimte met een LG-monitor en een aangesloten laptop, beide met een videobewerkingsinterface met kleurcorrectietools en een tijdlijn.

*De functie kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de omgeving.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Indrukwekkend geluid

Beleef een meeslepende kijkervaring met Waves MaxxAudio®, perfect voor alles van blockbusters tot avonturengames. Elk moment klinkt voller, met meer diepte en detail.

Een bureaubladopstelling met een LG-monitor waarop een vrouw in een ruimtepak is afgebeeld, versterkt met visuele effecten van MaxxAudio die suggereren dat er via een ingebouwde luidspreker geluid wordt geprojecteerd.

Een bureaubladopstelling met een LG-monitor waarop een vrouw in een ruimtepak is afgebeeld, versterkt met visuele effecten van MaxxAudio die suggereren dat er via een ingebouwde luidspreker geluid wordt geprojecteerd.

*De functionaliteit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden en de omgeving waarin de gebruiker zich bevindt.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functionaliteit te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Snel schakelen

De LG Switch-app optimaliseert je monitor voor zowel werk als ontspanning. Pas eenvoudig je beeldkwaliteit en helderheid aan, verdeel het scherm in 11 indelingen en start razendsnel je videogesprekplatform voor extra gebruiksgemak.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Ga naar LG.com om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden.

Opgeruimd, slank design

De minimalistische L-stand en het 3-zijdig vrijwel randloze ontwerp besparen bureauruimte en zorgen voor een efficiënte werkplek. Dankzij de volledig verstelbare voet met draai-, kantel-, pivot- en hoogte-instellingen werk je comfortabeler en blijf je langer gefocust.

Voor-, zij- en detailaanzichten van een witte LG-monitor met een strakke standaard en een minimalistisch achterpaneelontwerp.

Voor-, zij- en detailaanzichten van een witte LG-monitor met een strakke standaard en een minimalistisch achterpaneelontwerp.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Kantelbereik (-5°~21°), draaibereik (-45°~45°), hoogteverstelling (150 mm).

Printen

Belangrijkste specs

  • Display - Maat (Inch)

    27

  • Display - Resolutie

    3840 x 2160

  • Display - Panel Type

    IPS

  • Display - Aspect Ratio

    16:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Display - Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Mechanisch - Display Position Adjustments

    Kantelen

Alle specificaties

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    27

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Panel Type

    IPS

  • Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Resolutie

    3840 x 2160

  • Pixel Pitch [mm]

    0.0518(H)*0.1554(V)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 86% (CIE1976)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    240

  • Contrast Ratio (Min.)

    1000:1

  • Color Bit

    700:1

  • Maat (cm)

    68.4 cm

VERBINDING

  • HDMI

    Ja(2ea) 2.0

  • DisplayPort

    Ja(1ea)

  • DP Version

    1,4

  • USB-C

    Ja(1ea)

  • Headphone out

    3-pole (alleen geluid)

  • USB Upstream Port

    Ja(2ea/ver3.2 Gen1)

  • USB-C (Data overdracht)

    Ja

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • Auto Helderheid

    Ja

  • Color Weakness

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Flicker Safe

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Zwart stabilizatie

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • VRR

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • HDR Effect

    Ja

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Kantelen

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    Ja

AUDIO

  • Maxx Audio

    Ja

  • Speaker

    Ja (5W x2)

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    694 x 217 x 451mm

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    613.5 x 539.2 x 253.2mm

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    613.5 x 363.5 x 45.4mm

  • Gewicht in doos [kg]

    10.4 kg

  • Gewicht met Stand [kg]

    7.7 kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    5.1 kg

INFO

  • Product naam

    UHD PC Monitor

  • Jaar

    Y25

STROOM

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (On-Mode)

    19.34W

  • Power Consumption (On-Mode) (ErP)

    26W

ACCESSOIRES

  • HDMI

    Ja

  • USB-C

    Ja (1ea)

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

Ga voor meer technische documentatie en bronnen naar het LG B2B Partnerportaal.

Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 