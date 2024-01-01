LG Swing 32" 4K Smart Monitor met verrijdbare standaard

Past zich aan elke taak of omgeving aan. Dankzij talloze mogelijkheden pas je de monitor moeiteloos aan jouw behoeften aan.

Met webOS beheer je eenvoudig je home office-taken zonder een pc en heb je toegang tot een wereld aan entertainment, zodat je werk en ontspanning soepel kunt combineren. Bovendien zorgen het intuïtieve touchscreen en de flexibele standaard voor extra productiviteit, met eenvoudige bediening en dynamische aanpassingen.