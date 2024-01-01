About Cookies on This Site

LG Swing 32" 4K Smart Monitor met verrijdbare standaard
Productinformatieblad

LG Swing 32" 4K Smart Monitor met verrijdbare standaard

Productinformatieblad

LG Swing 32" 4K Smart Monitor met verrijdbare standaard

32U889SA-W
LG Swing Einführungsvideo
+30 degree side view with monitor height adjusted downward
Front view
Front view with the display pivoting 90 degrees
Front view with monitor height adjusted downward
-15 degree side view
-30 degree side view
-30 degree side view of monitor tilted +25 degrees
-30 degree side view with monitor height adjusted downward
-30 degree side view with monitor tilted -25 degrees and height adjusted downward
Rear view
+15 degree rear view
+15 degree side view
+15 degree side view with monitor height adjusted downward
Left side view
Left side view with monitor height adjusted downward
Belangrijkste functies

  • 32" 4K UHD IPS-display (3.840 x 2.160) met touchscreen
  • Verrijdbare standaard met kantel-, hoogte-, draai- en pivotverstelling
  • webOS
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • 3 x USB-C (1 upstream / 2 downstream, PD 65 W), 2 x HDMI
  • Ondersteuning voor Magic Remote
Meer
Fixed Bottom Left Button
Logo Digital Trends Award

Digitale trends 2025

Door lezers gekozen beste monitoren voor gamers en gebruikers die hoge prestaties verlangen

CES 2025 Innovation Awards-logo.

CES 2025 Innovatieprijzen

Honoree

Computerrandapparatuur en -accessoires

Een afbeelding van het logo van de CES 2025 Honoree Award

CES 2025 Eervolle vermelding

webOS

voor cyberbeveiliging

Een afbeelding van het logo van AVForums

AVForums Editor’s Choice 2024/25

webOS 24

“webOS 24 biedt een gestroomlijnde, snelle en gebruiksvriendelijke slimme ervaring die fris en overzichtelijk aanvoelt.”

Een afbeelding van de iF Design Award

iF Design Award – Winnaar

webOS 24 UX

Logo von LG Smart Monitor Swing.

Naadloze flexibiliteit voor werk en ontspanning

Ervaar ultieme flexibiliteit met de LG Smart Monitor met touchscreen, uitgerust met een standaard op wielen die zich eenvoudig aanpast aan elke hoek of positie. Geniet van soepele touchscreenbediening, een groot 32" display en indrukwekkende 4K-beeldkwaliteit ideaal voor zowel werk als entertainment.

De foto toont een vrouw die een LG Smart Monitor Swing gebruikt met een kind, drie mensen die een bureau delen en naar een LG Smart Monitor Swing kijken, een man die met zijn hond naar een LG Smart Monitor Swing-scherm kijkt, en een andere man die zijn werk doet op een LG Smart Monitor Swing.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Op deze afbeelding werkt een vrouw met een LG Smart Monitor Swing.

Flexibiliteit bevordert de productiviteit

Op deze foto zijn een vrouw en drie kinderen te zien die spelen met een LG Smart Monitor Swing.

31,5" 4K UHD IPS met touchscreen

In de linkerafbeelding toont een LG Smart Monitor Swing in een kantoor verschillende grafieken, terwijl in de rechterafbeelding een LG Smart Monitor Swing thuis een film afspeelt.

webOS Werk & Entertainment

Deze afbeelding toont de achterkant van een LG Smart Monitor Swing.

Flexibele standaard op wielen

LG Smart Monitor Swing – past zich moeiteloos aan elke situatie aan

Een vrouw werkt aan een illustratie met behulp van een LG Smart Monitor Swing.
Van speelkwartier tot werktijd – de Swing beweegt nu

                              

Een man houdt een toetsenbord in de ene hand terwijl hij met de andere het scherm van een LG Smart Monitor Swing aanraakt.
Een werkdag van een side hustler – met de Swing
Een man kijkt met zijn hond naar een video op een LG Smart Monitor Swing.
Een contentcreator met de Swing
Er wordt een e-commerce livevideo afgespeeld op een LG Smart Monitor Swing.
Een werkdag van het team van een klein bedrijf – met de Swing
Er wordt een productadvertentie afgespeeld op een LG Smart Monitor Swing in een warenhuis.
Een werkdag van een retailmanager – met de Swing

32" 4K UHD IPS-touchscreen

Levensechte beelden, met een simpele touch

Ervaar levendige kleuren en details met ons 32" 4K UHD IPS-display. Het intuïtieve touchscreen biedt moeiteloze bediening, waarmee je snel toegang krijgt tot instellingen. Geniet van heldere beelden en nauwkeurige kleuren dankzij een brede 95% DCI-P3 kleurengamma en 350 nits helderheid. Ervaar indrukwekkende helderheid en realistische beelden die jouw content tot leven brengen.

Op deze foto zijn een vrouw en drie kinderen te zien die spelen met een LG Smart Monitor Swing.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Helderheid: 350 nits (Typ.), kleurengamma: DCI-P3 95% (Typ.).

Aanpassingen zonder moeite een monitor die met je meebeweegt

De slimme monitor is uitgerust met een flexibele standaard met een slim scharniersysteem, waarmee je moeiteloos kunt kantelen, draaien, in hoogte verstellen en overschakelen naar portretmodus. De stevige, vierkante voet zorgt voor stabiliteit, terwijl de elegante grijs-witte afwerking naadloos past in elk interieur, thuis of op kantoor.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Deze standaard is ontworpen om een ​​hoofdgewicht tussen 4 kg en 6,5 kg te dragen. Schade veroorzaakt door het overschrijden van deze limiet valt niet onder de garantie.

Rollende voet met verborgen adapter

Dankzij de stevige rollende wielen verplaats je hem moeiteloos waar je maar wilt, terwijl je geniet van een soepele en stabiele mobiliteit. Bovendien zorgt de verborgen adapter ervoor dat kabels netjes verborgen blijven, wat zorgt voor een strakke en georganiseerde uitstraling.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*De ingebouwde adapter kan per land verschillen.

Flexibiliteit stimuleert de productiviteit

Past zich aan elke taak of omgeving aan. Dankzij talloze mogelijkheden pas je de monitor moeiteloos aan jouw behoeften aan.

Met webOS beheer je eenvoudig je home office-taken zonder een pc en heb je toegang tot een wereld aan entertainment, zodat je werk en ontspanning soepel kunt combineren. Bovendien zorgen het intuïtieve touchscreen en de flexibele standaard voor extra productiviteit, met eenvoudige bediening en dynamische aanpassingen.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

USB-C

Productiviteitshub met eenvoudige connectiviteit

Drie USB-C-poorten zorgen voor beeldschermuitvoer, gegevensoverdracht en het opladen van apparaten (tot 65 W), waardoor ondersteuning voor uw laptop mogelijk wordt, allemaal tegelijkertijd via één enkele kabel.

Een laptop wordt via USB-C aangesloten op een LG Smart Monitor Swing. Het laadt op via USB-C terwijl hetzelfde scherm wordt weergegeven.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Voor een goede werking is de meegeleverde USB-C-kabel nodig om de USB-C-poort op de monitor aan te sluiten. Houd er rekening mee dat de kabelaansluiting per land kan verschillen.

LG Switch-App

Gemakkelijk moeiteloos te optimaliseren met LG Switch

De LG Switch-app optimaliseert je monitor voor zowel werk als ontspanning. Je navigeert snel en selecteert slimme functies met je toetsenbord en muis, terwijl je moeiteloos kunt schakelen tussen je pc en webOS via sneltoetsen.

Daarnaast kun je het scherm eenvoudig opdelen in maximaal zes secties, het thema aanpassen of met één toegewezen sneltoets direct een videobelplatform starten.

Quick Control

Ontdek het gemak van Quick Control op de LG Smart Monitor Swing, waarmee u eenvoudig toegang krijgt tot menu's via eenvoudige handelingen met toetsenbord en muis. Het maakt ook naadloos schakelen tussen pc en webOS mogelijk met behulp van sneltoetsen.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*De LG Switch-app is een applicatie die alleen op de pc kan worden gebruikt.

*Ga naar LG.com om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden.

AirPlay 2 + Scherm delen + Bluetooth

Direct streamen vanaf je eigen apparaat

Deel eenvoudig content van je smartphone of tablet met de Smart Monitor Swing via AirPlay 2* (voor Apple-apparaten) of Screen Share** (voor Android-apparaten). Verbind direct en geniet van een naadloze kijk- en luisterervaring op een groter scherm – met slechts een paar tikken.

Hetzelfde scherm wordt gedeeld op een LG Smart Monitor Swing, laptop, tablet en smartphone met behulp van AirPlay 2 en Screen Share.

*Apple en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Apple Inc. Ondersteunde functies kunnen per land en regio verschillen.

*Om AirPlay en HomeKit met deze monitor te gebruiken, wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen. Apple, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. De Works with Apple Home-badge is een handelsmerk van Apple Inc.

*Scherm delen: ondersteund op Android of Windows 10 en hoger.

*Verbind uw apparaat met hetzelfde netwerk als uw monitor.

webOS

Klaar voor thuiswerken – helemaal zonder pc

Met webOS heb je via Remote PC eenvoudig toegang tot je computer of cloud-pc op afstand. Zo maak je moeiteloos gebruik van allerlei thuiswerkdiensten, zoals videoconferenties en cloudgebaseerde toepassingen – allemaal zonder dat je een fysieke pc nodig hebt.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Het bovenstaande toetsenbord, muis, headset en gamecontroller, webcam (Pogo-type) zijn niet inbegrepen in het pakket (apart verkrijgbaar).

*Remote PC is alleen beschikbaar op pc's met Windows 10 Pro of hoger.

*Internetverbinding en abonnement op gerelateerde streamingdiensten zijn vereist. Voor afzonderlijke streamingdiensten is mogelijk een abonnementsbetaling vereist, maar deze worden niet aangeboden (afzonderlijk aangeschaft).

*De functionaliteit voor externe pc's wordt ondersteund op Windows 10 Pro of latere versies en is compatibel met pc's van derden die een externe pc-verbinding ondersteunen, inclusief gram.

*Ondersteunde services kunnen per land verschillen.

webOS

Naadloos navigeren tussen verschillende kanalen

Dankzij webOS heb je moeiteloos toegang tot een breed aanbod aan content via apps zoals Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV en gratis LG Channels. Ontvang persoonlijke aanbevelingen, ontdek apps zoals Sport, Game en LG Fitness, en bedien alles eenvoudig met de afstandsbediening of via touch. Het driezijdig randloze design van de slanke witte behuizing versterkt de kijkervaring, terwijl de 2x 5W stereoluidsprekers helder geluid leveren voor een ultieme beleving.

Geniet dankzij webOS van naadloze toegang tot een verscheidenheid aan inhoud via apps zoals Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV en gratis LG-kanalen. Ontvang gepersonaliseerde aanbevelingen, ontdek apps zoals Sport, Game en LG Fitness en bedien alles eenvoudig met een afstandsbediening of aanraking.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Ingebouwde streamingdiensten en apps kunnen per land verschillen.

*Een internetverbinding en abonnementen op streamingdiensten zijn vereist. Voor sommige diensten kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, omdat deze niet zijn inbegrepen en aparte abonnementen vereisen.

*Biedt een groot aantal aangepaste apps en diensten, waaronder muziek, sport, thuiskantoor en cloudgaming voor elk geregistreerd account.

Game

Stap direct in de game

Geen gameconsole nodig: speel games via LG Smart Monitor. Krijg rechtstreeks vanuit huis toegang tot cloudgames en maak snel verbinding met streaming-apps voor gamecontent.

Muziek

Speciaal afgestemd op jouw muzieksmaak

Geniet meeslepend van op maat gemaakte muziek met 5 W x 2 stereoluidsprekers. U kunt eenvoudig naar muziek zoeken en snel toegang krijgen tot onlangs afgespeelde nummers van uw streamingdiensten. Het beveelt ook populaire nummers aan op basis van uw voorkeur.

Sport

Volg jouw sportteams

Steun jouw team met gepersonaliseerde updates Ontvang actuele informatie over jouw favoriete sportteam, afgestemd op je profiel.

LG Fitness

Gepersonaliseerde thuisfitness

Transformeer uw woonkamer in een persoonlijke sportschool met LG Fitness. Geniet van een breed scala aan trainingen, houd uw voortgang bij en bereik uw doelen, allemaal vanuit uw luie stoel.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Het bovenstaande toetsenbord, muis, headset en gamecontroller zijn niet inbegrepen in het pakket (apart verkrijgbaar).

*Internetverbinding en abonnement op gerelateerde streamingdiensten zijn vereist. Voor afzonderlijke streamingdiensten is mogelijk een abonnementsbetaling vereist, maar deze worden niet aangeboden (afzonderlijk aangeschaft).

*De beschikbaarheid van de Gaming Portal kan per regio verschillen. In niet-ondersteunde regio's worden gebruikers doorgestuurd naar de bestaande Gaming Hub.

*Ondersteunde services kunnen per land verschillen.

Brightness Control

Slimme helderheid, bij elk soort licht

Brightness Control detecteert de lichtbronnen in je omgeving en past automatisch de schermhelderheid aan. Zo geniet je altijd van heldere en scherpe beelden, of het nu dag of nacht is.

De linkerafbeelding toont de weergave overdag met de functie voor aanpassing van de helderheid, terwijl de rechterafbeelding de weergave 's nachts toont met dezelfde functie.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Dynamic Tone Mapping

Beleef helderheid en contrast als nooit tevoren

Geniet van beelden zoals ze bedoeld zijn, waarbij Dynamic Tone Mapping de helderheid en het contrast aanpast voor optimale details en realisme. Films en games komen tot leven met een rijke immersie en consistente kwaliteit voor alle inhoud.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om hetbegrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Alleen beschikbaar wanneer HDR-videosignaal wordt ingevoerd.

Het LG Smart Monitor Swing-scherm toont de ThinQ Home Dashboard-interface.

ThinQ Home Dashboard

Bedien je apparaten eenvoudig

Met het ThinQ Home Dashboard wordt het dagelijks leven een stuk makkelijker.

Controleer en beheer de status van je LG-apparaten en -apparatuur eenvoudig op één scherm met de afstandsbediening.

*Om de ThinQ-functies te gebruiken, installeert u de 'LG ThinQ'-app uit de Google Play Store of Apple App Store op uw smartphone en maakt u verbinding met Wi-Fi. Raadpleeg de helpsectie van de applicatie voor gedetailleerde gebruiksinstructies.

*Draadloos internet thuis is vereist om apparaten te registreren in de LG ThinQ app.

*De daadwerkelijke functionaliteiten van de LG ThinQ-app kunnen variëren, afhankelijk van het product en model.

*Dit product is geregistreerd als tv in de LG ThinQ-app. U kunt de geregistreerde apparaatnaam wijzigen in de LG ThinQ-app.

*Via de LG ThinQ-app kunt u de functies voor volumeregeling, aanwijzer en stroom gebruiken.

Voice control met Magic Remote

Met de ThinQ-app kunt u eenvoudig op afstand worden bediend met spraakopdrachten via Alexa, zodat de slimme monitor meer is dan alleen een display. Het wordt een centrale hub voor al uw entertainment- en productiviteitsbehoeften, waardoor uw algehele multimedia-ervaring naar een hoger niveau wordt getild. Voor dit alles heb je alleen de Magic Remote nodig.

Een vrouw zet het volume van de LG Smart Monitor Swing hoger met een Magic Remote.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*Om goed te werken, moet je de LG Smart Monitor verbinden met de ThinQ-app.

*De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijke app. De diensten kunnen variëren afhankelijk van de regio/het land of de app-versies.

*U kunt de taal- en regio-instellingen van 22 talen voor 146 landen wijzigen: Engels / Koreaans / Spaans / Frans / Duits / Italiaans / Portugees / Russisch / Pools / Turks / Japans / Arabisch (Saudi/VAE) / Vietnamees / Thais / Zweeds / Taiwanees / Indonesisch / Deens / Nederlands / Noors / Grieks / Israëlisch (bijv. VS/Engels).

**De afstandsbediening is inbegrepen in het pakket.

**Magic Remote wordt afzonderlijk verkocht en kan per land verschillen. 

** Alexa-functionaliteit is beschikbaar. Raadpleeg de productspecificaties voor meer informatie.

Productiviteit in elke werkomgeving

Verhoog je zakelijke efficiëntie met een veelzijdige monitor

Ontwerp je werkomgeving precies zoals jij dat wilt. Dankzij de veelzijdige functies, de verstelbare standaard en de uitgebreide connectiviteit past deze monitor zich moeiteloos aan jouw behoeften aan. Of je nu op kantoor werkt, bij een klant op locatie bent of remote werkt, deze oplossing helpt je slimmer, sneller en efficiënter te werken.

Vier mensen zitten rond een bureau en vergaderen met behulp van een LG Smart Monitor Swing.

Persoonlijk kantoor: Onze smart monitor biedt een veelzijdige oplossing voor kleinschalige presentaties en vergaderingen in je eigen kantoor.

Een man houdt een jas vast, terwijl een vrouw het LG Smart Monitor Swing-scherm aanraakt om de jasinformatie te bekijken.

Kleine onderneming: Onze smart monitor maakt eenvoudige en effectieve samenwerking en brainstormen mogelijk met een simpele aanraking.

Een patiënt ligt in een ziekenhuisbed, met twee medische professionals naast hen. Naast de dokter staat een LG Smart Monitor Swing.

Ziekenhuis: Onze smart monitor kan worden aangepast zodat patiënten hun testresultaten comfortabel kunnen bekijken zonder zich te hoeven verplaatsen.

Een man speelt golf op een indoorgolfbaan, met naast hem een ​​LG Smart Monitor Swing die gegevens weergeeft.

Indoor golfbaan: Plaats onze smart monitor in de ruimte die jij wilt en creëer moeiteloos je eigen indoor oefenruimte voor golf.

Een vrouw kijkt naar een evenementenbanner die wordt weergegeven op een LG Smart Monitor Swing in een café.

Retail: Onze smart monitor toont promotievideo’s of eventbanners en is daarmee een effectief hulpmiddel voor zakelijke promotie.

Een man in de VIP-lounge leest het nieuws op een LG Smart Monitor Swing.

VIP Lounge: Onze slimme monitor dient als privéscherm voor wachtende klanten in lounges en levert nieuws of recensiedocumenten in de VIP-lounge.

Een vrouw bekijkt een kaart op een LG Smart Monitor Swing in een hotelkamer.

Hotelkamer: Onze smart monitor helpt je productief te blijven dankzij het ingebouwde webOS, waarmee je eenvoudig toegang hebt tot je favoriete productiviteitsapps en -diensten voor een naadloze workflow.

Een kind kijkt naar een online les op een LG Smart Monitor Swing in een kamer.

Remote learning: Onze smart monitor biedt een groot, hoogwaardig scherm en een flexibele standaard, zodat je thuis optimaal gefocust en productief kunt studeren.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Printen

Belangrijkste specs

  • Display - Maat (Inch)

    31.5

  • Display - Resolutie

    3840 x 2160

  • Display - Panel Type

    IPS

  • Display - Aspect Ratio

    16:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95%

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    350

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Display - Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Mechanisch - Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Alle specificaties

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    31.5

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Panel Type

    IPS

  • Oppervlak Behandeling

    Glare

  • Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Resolutie

    3840 x 2160

  • Pixel Pitch [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    350

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1000:1

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95%

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90%

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    280

  • Contrast Ratio (Min.)

    700:1

  • Color Bit

    10bit

  • Maat (cm)

    80

VERBINDING

  • Audio In

    NEE

  • D-Sub

    NEE

  • Ingebouwde KVM

    NEE

  • DVI-D

    NEE

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    NEE

  • DisplayPort

    NEE

  • Thunderbolt

    NEE

  • USB-C

    JA(3ea)

  • Headphone out

    NEE

  • LAN (RJ-45)

    NEE

  • Line out

    NEE

  • Mic In

    NEE

  • SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

    NEE

  • USB Downstream Port

    JA (USB-C, 2ea)

  • USB Upstream Port

    JA (USB-C, 1ea)

  • USB-C (Data overdracht)

    JA

  • USB-C (Max. Resolution at Hz)

    3840x2160@60Hz

  • USB-C (Power Delivery)

    65W

KENMERKEN

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    NEE

  • Auto Helderheid

    JA

  • Color Weakness

    NEE

  • Smart Energy Saving

    JA

  • Kleur gekalibreerd in Fabriek

    NEE

  • PIP

    NEE

  • PBP

    NEE

  • Flicker Safe

    JA

  • NVIDIA G-Sync™

    NEE

  • HW Calibration

    NEE

  • Dynamic Action Sync

    NEE

  • Zwart stabilizatie

    NEE

  • Crosshair

    NEE

  • Overige (Kenmerken)

    NEE

  • Reader Mode

    JA

  • FPS Counter

    NEE

  • Super Resolution+

    NEE

  • Dolby Vision™

    NEE

  • VESA DisplayHDR™

    NEE

  • Mini-LED Technology

    NEE

  • Nano IPS™ Technology

    NEE

  • Advanced True Wide Pol.

    NEE

  • Motion Blur Reduction Tech.

    NEE

  • OverClocking

    NEE

  • User Defined Key

    NEE

  • Auto Input Switch

    NEE

  • RGB LED Lighting

    NEE

  • Camera

    NEE

  • Microfoon

    NEE

  • HDR Effect

    NEE

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Borderless Design

    3-Side Virtually Borderless Design

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    JA

AUDIO

  • Maxx Audio

    NEE

  • Rich Bass

    NEE

  • Speaker

    5W x2

  • Bluetooth Verbinding

    JA

  • DTS Headphone:X

    NEE

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    900 x 337 x 617

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    727.4 x 1312.3 x 420

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    727.4 x 437.4 x 27.8

  • Gewicht in doos [kg]

    28.8kg

  • Gewicht met Stand [kg]

    21.2kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    6.1kg

INFO

  • Product naam

    32U889SA-W

  • Jaar

    2025

STROOM

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.5W

  • AC Input

    100~240Vac, 50/60Hz

  • Type

    External Power(Adapter)

  • DC Output

    20V, 9A

ACCESSOIRES

  • Adapter

    JA

  • Calibratie Rapport (Document)

    Calibration Report (Paper)

  • Display Port

    NEE

  • DVI-D

    NEE

  • D-Sub

    NEE

  • HDMI (Kleur/Lengte)

    Wit / 1.5m

  • Overige (Accessoires)

    USB A to C Gender, User Screw 2EA

  • Stroomkabel

    JA

  • Afstandbediening

    JA (Slim Remote)

  • Thunderbolt

    NEE

  • USB A to B

    NEE

  • USB-C

    NEE

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    NEE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    NEE

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    NEE

  • LG UltraGear™ Studio

    NEE

STANDAARD

  • UL (cUL)

    JA

  • CE

    JA

  • KC (for Rep. of Korea)

    JA

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.

Ga voor meer technische documentatie en bronnen naar het LG B2B Partnerportaal.

