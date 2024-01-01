We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Swing 32" 4K Smart Monitor met verrijdbare standaard
32U889SA-W
()
Digitale trends 2025
Door lezers gekozen beste monitoren voor gamers en gebruikers die hoge prestaties verlangen
CES 2025 Innovatieprijzen
Honoree
Computerrandapparatuur en -accessoires
CES 2025 Eervolle vermelding
webOS
voor cyberbeveiliging
AVForums Editor’s Choice 2024/25
webOS 24
“webOS 24 biedt een gestroomlijnde, snelle en gebruiksvriendelijke slimme ervaring die fris en overzichtelijk aanvoelt.”
iF Design Award – Winnaar
webOS 24 UX
Naadloze flexibiliteit voor werk en ontspanning
Ervaar ultieme flexibiliteit met de LG Smart Monitor met touchscreen, uitgerust met een standaard op wielen die zich eenvoudig aanpast aan elke hoek of positie. Geniet van soepele touchscreenbediening, een groot 32" display en indrukwekkende 4K-beeldkwaliteit ideaal voor zowel werk als entertainment.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
LG Smart Monitor Swing – past zich moeiteloos aan elke situatie aan
32" 4K UHD IPS-touchscreen
Levensechte beelden, met een simpele touch
Ervaar levendige kleuren en details met ons 32" 4K UHD IPS-display. Het intuïtieve touchscreen biedt moeiteloze bediening, waarmee je snel toegang krijgt tot instellingen. Geniet van heldere beelden en nauwkeurige kleuren dankzij een brede 95% DCI-P3 kleurengamma en 350 nits helderheid. Ervaar indrukwekkende helderheid en realistische beelden die jouw content tot leven brengen.
Op deze foto zijn een vrouw en drie kinderen te zien die spelen met een LG Smart Monitor Swing.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Helderheid: 350 nits (Typ.), kleurengamma: DCI-P3 95% (Typ.).
Aanpassingen zonder moeite een monitor die met je meebeweegt
De slimme monitor is uitgerust met een flexibele standaard met een slim scharniersysteem, waarmee je moeiteloos kunt kantelen, draaien, in hoogte verstellen en overschakelen naar portretmodus. De stevige, vierkante voet zorgt voor stabiliteit, terwijl de elegante grijs-witte afwerking naadloos past in elk interieur, thuis of op kantoor.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Deze standaard is ontworpen om een hoofdgewicht tussen 4 kg en 6,5 kg te dragen. Schade veroorzaakt door het overschrijden van deze limiet valt niet onder de garantie.
Rollende voet met verborgen adapter
Dankzij de stevige rollende wielen verplaats je hem moeiteloos waar je maar wilt, terwijl je geniet van een soepele en stabiele mobiliteit. Bovendien zorgt de verborgen adapter ervoor dat kabels netjes verborgen blijven, wat zorgt voor een strakke en georganiseerde uitstraling.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*De ingebouwde adapter kan per land verschillen.
Flexibiliteit stimuleert de productiviteit
Past zich aan elke taak of omgeving aan. Dankzij talloze mogelijkheden pas je de monitor moeiteloos aan jouw behoeften aan.
Met webOS beheer je eenvoudig je home office-taken zonder een pc en heb je toegang tot een wereld aan entertainment, zodat je werk en ontspanning soepel kunt combineren. Bovendien zorgen het intuïtieve touchscreen en de flexibele standaard voor extra productiviteit, met eenvoudige bediening en dynamische aanpassingen.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
USB-C
Productiviteitshub met eenvoudige connectiviteit
Drie USB-C-poorten zorgen voor beeldschermuitvoer, gegevensoverdracht en het opladen van apparaten (tot 65 W), waardoor ondersteuning voor uw laptop mogelijk wordt, allemaal tegelijkertijd via één enkele kabel.
Een laptop wordt via USB-C aangesloten op een LG Smart Monitor Swing. Het laadt op via USB-C terwijl hetzelfde scherm wordt weergegeven.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Voor een goede werking is de meegeleverde USB-C-kabel nodig om de USB-C-poort op de monitor aan te sluiten. Houd er rekening mee dat de kabelaansluiting per land kan verschillen.
LG Switch-App
Gemakkelijk moeiteloos te optimaliseren met LG Switch
De LG Switch-app optimaliseert je monitor voor zowel werk als ontspanning. Je navigeert snel en selecteert slimme functies met je toetsenbord en muis, terwijl je moeiteloos kunt schakelen tussen je pc en webOS via sneltoetsen.
Daarnaast kun je het scherm eenvoudig opdelen in maximaal zes secties, het thema aanpassen of met één toegewezen sneltoets direct een videobelplatform starten.
Quick Control
Ontdek het gemak van Quick Control op de LG Smart Monitor Swing, waarmee u eenvoudig toegang krijgt tot menu's via eenvoudige handelingen met toetsenbord en muis. Het maakt ook naadloos schakelen tussen pc en webOS mogelijk met behulp van sneltoetsen.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*De LG Switch-app is een applicatie die alleen op de pc kan worden gebruikt.
*Ga naar LG.com om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden.
AirPlay 2 + Scherm delen + Bluetooth
Direct streamen vanaf je eigen apparaat
Deel eenvoudig content van je smartphone of tablet met de Smart Monitor Swing via AirPlay 2* (voor Apple-apparaten) of Screen Share** (voor Android-apparaten). Verbind direct en geniet van een naadloze kijk- en luisterervaring op een groter scherm – met slechts een paar tikken.
Hetzelfde scherm wordt gedeeld op een LG Smart Monitor Swing, laptop, tablet en smartphone met behulp van AirPlay 2 en Screen Share.
*Apple en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Apple Inc. Ondersteunde functies kunnen per land en regio verschillen.
*Om AirPlay en HomeKit met deze monitor te gebruiken, wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen. Apple, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. De Works with Apple Home-badge is een handelsmerk van Apple Inc.
*Scherm delen: ondersteund op Android of Windows 10 en hoger.
*Verbind uw apparaat met hetzelfde netwerk als uw monitor.
webOS
Klaar voor thuiswerken – helemaal zonder pc
Met webOS heb je via Remote PC eenvoudig toegang tot je computer of cloud-pc op afstand. Zo maak je moeiteloos gebruik van allerlei thuiswerkdiensten, zoals videoconferenties en cloudgebaseerde toepassingen – allemaal zonder dat je een fysieke pc nodig hebt.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Het bovenstaande toetsenbord, muis, headset en gamecontroller, webcam (Pogo-type) zijn niet inbegrepen in het pakket (apart verkrijgbaar).
*Remote PC is alleen beschikbaar op pc's met Windows 10 Pro of hoger.
*Internetverbinding en abonnement op gerelateerde streamingdiensten zijn vereist. Voor afzonderlijke streamingdiensten is mogelijk een abonnementsbetaling vereist, maar deze worden niet aangeboden (afzonderlijk aangeschaft).
*De functionaliteit voor externe pc's wordt ondersteund op Windows 10 Pro of latere versies en is compatibel met pc's van derden die een externe pc-verbinding ondersteunen, inclusief gram.
*Ondersteunde services kunnen per land verschillen.
webOS
Naadloos navigeren tussen verschillende kanalen
Dankzij webOS heb je moeiteloos toegang tot een breed aanbod aan content via apps zoals Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV en gratis LG Channels. Ontvang persoonlijke aanbevelingen, ontdek apps zoals Sport, Game en LG Fitness, en bedien alles eenvoudig met de afstandsbediening of via touch. Het driezijdig randloze design van de slanke witte behuizing versterkt de kijkervaring, terwijl de 2x 5W stereoluidsprekers helder geluid leveren voor een ultieme beleving.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Ingebouwde streamingdiensten en apps kunnen per land verschillen.
*Een internetverbinding en abonnementen op streamingdiensten zijn vereist. Voor sommige diensten kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, omdat deze niet zijn inbegrepen en aparte abonnementen vereisen.
*Biedt een groot aantal aangepaste apps en diensten, waaronder muziek, sport, thuiskantoor en cloudgaming voor elk geregistreerd account.
Game
Stap direct in de game
Geen gameconsole nodig: speel games via LG Smart Monitor. Krijg rechtstreeks vanuit huis toegang tot cloudgames en maak snel verbinding met streaming-apps voor gamecontent.
Muziek
Speciaal afgestemd op jouw muzieksmaak
Geniet meeslepend van op maat gemaakte muziek met 5 W x 2 stereoluidsprekers. U kunt eenvoudig naar muziek zoeken en snel toegang krijgen tot onlangs afgespeelde nummers van uw streamingdiensten. Het beveelt ook populaire nummers aan op basis van uw voorkeur.
Sport
Volg jouw sportteams
Steun jouw team met gepersonaliseerde updates Ontvang actuele informatie over jouw favoriete sportteam, afgestemd op je profiel.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Het bovenstaande toetsenbord, muis, headset en gamecontroller zijn niet inbegrepen in het pakket (apart verkrijgbaar).
*Internetverbinding en abonnement op gerelateerde streamingdiensten zijn vereist. Voor afzonderlijke streamingdiensten is mogelijk een abonnementsbetaling vereist, maar deze worden niet aangeboden (afzonderlijk aangeschaft).
*De beschikbaarheid van de Gaming Portal kan per regio verschillen. In niet-ondersteunde regio's worden gebruikers doorgestuurd naar de bestaande Gaming Hub.
*Ondersteunde services kunnen per land verschillen.
Brightness Control
Slimme helderheid, bij elk soort licht
Brightness Control detecteert de lichtbronnen in je omgeving en past automatisch de schermhelderheid aan. Zo geniet je altijd van heldere en scherpe beelden, of het nu dag of nacht is.
De linkerafbeelding toont de weergave overdag met de functie voor aanpassing van de helderheid, terwijl de rechterafbeelding de weergave 's nachts toont met dezelfde functie.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
Dynamic Tone Mapping
Beleef helderheid en contrast als nooit tevoren
Geniet van beelden zoals ze bedoeld zijn, waarbij Dynamic Tone Mapping de helderheid en het contrast aanpast voor optimale details en realisme. Films en games komen tot leven met een rijke immersie en consistente kwaliteit voor alle inhoud.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om hetbegrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Alleen beschikbaar wanneer HDR-videosignaal wordt ingevoerd.
*Om de ThinQ-functies te gebruiken, installeert u de 'LG ThinQ'-app uit de Google Play Store of Apple App Store op uw smartphone en maakt u verbinding met Wi-Fi. Raadpleeg de helpsectie van de applicatie voor gedetailleerde gebruiksinstructies.
*Draadloos internet thuis is vereist om apparaten te registreren in de LG ThinQ app.
*De daadwerkelijke functionaliteiten van de LG ThinQ-app kunnen variëren, afhankelijk van het product en model.
*Dit product is geregistreerd als tv in de LG ThinQ-app. U kunt de geregistreerde apparaatnaam wijzigen in de LG ThinQ-app.
*Via de LG ThinQ-app kunt u de functies voor volumeregeling, aanwijzer en stroom gebruiken.
Voice control met Magic Remote
Met de ThinQ-app kunt u eenvoudig op afstand worden bediend met spraakopdrachten via Alexa, zodat de slimme monitor meer is dan alleen een display. Het wordt een centrale hub voor al uw entertainment- en productiviteitsbehoeften, waardoor uw algehele multimedia-ervaring naar een hoger niveau wordt getild. Voor dit alles heb je alleen de Magic Remote nodig.
Een vrouw zet het volume van de LG Smart Monitor Swing hoger met een Magic Remote.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Om goed te werken, moet je de LG Smart Monitor verbinden met de ThinQ-app.
*De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijke app. De diensten kunnen variëren afhankelijk van de regio/het land of de app-versies.
*U kunt de taal- en regio-instellingen van 22 talen voor 146 landen wijzigen: Engels / Koreaans / Spaans / Frans / Duits / Italiaans / Portugees / Russisch / Pools / Turks / Japans / Arabisch (Saudi/VAE) / Vietnamees / Thais / Zweeds / Taiwanees / Indonesisch / Deens / Nederlands / Noors / Grieks / Israëlisch (bijv. VS/Engels).
**De afstandsbediening is inbegrepen in het pakket.
**Magic Remote wordt afzonderlijk verkocht en kan per land verschillen.
** Alexa-functionaliteit is beschikbaar. Raadpleeg de productspecificaties voor meer informatie.
Productiviteit in elke werkomgeving
Verhoog je zakelijke efficiëntie met een veelzijdige monitor
Ontwerp je werkomgeving precies zoals jij dat wilt. Dankzij de veelzijdige functies, de verstelbare standaard en de uitgebreide connectiviteit past deze monitor zich moeiteloos aan jouw behoeften aan. Of je nu op kantoor werkt, bij een klant op locatie bent of remote werkt, deze oplossing helpt je slimmer, sneller en efficiënter te werken.
Persoonlijk kantoor: Onze smart monitor biedt een veelzijdige oplossing voor kleinschalige presentaties en vergaderingen in je eigen kantoor.
Kleine onderneming: Onze smart monitor maakt eenvoudige en effectieve samenwerking en brainstormen mogelijk met een simpele aanraking.
Ziekenhuis: Onze smart monitor kan worden aangepast zodat patiënten hun testresultaten comfortabel kunnen bekijken zonder zich te hoeven verplaatsen.
Indoor golfbaan: Plaats onze smart monitor in de ruimte die jij wilt en creëer moeiteloos je eigen indoor oefenruimte voor golf.
Retail: Onze smart monitor toont promotievideo’s of eventbanners en is daarmee een effectief hulpmiddel voor zakelijke promotie.
VIP Lounge: Onze slimme monitor dient als privéscherm voor wachtende klanten in lounges en levert nieuws of recensiedocumenten in de VIP-lounge.
Hotelkamer: Onze smart monitor helpt je productief te blijven dankzij het ingebouwde webOS, waarmee je eenvoudig toegang hebt tot je favoriete productiviteitsapps en -diensten voor een naadloze workflow.
Remote learning: Onze smart monitor biedt een groot, hoogwaardig scherm en een flexibele standaard, zodat je thuis optimaal gefocust en productief kunt studeren.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
31.5
Display - Resolutie
3840 x 2160
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95%
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
350
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Display - Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
31.5
Aspect Ratio
16:9
Panel Type
IPS
Oppervlak Behandeling
Glare
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
3840 x 2160
Pixel Pitch [mm]
0.18159 x 0.18159
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
350
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95%
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90%
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Brightness (Min.) [cd/m²]
280
Contrast Ratio (Min.)
700:1
Color Bit
10bit
Maat (cm)
80
VERBINDING
Audio In
NEE
D-Sub
NEE
Ingebouwde KVM
NEE
DVI-D
NEE
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
NEE
DisplayPort
NEE
Thunderbolt
NEE
USB-C
JA(3ea)
Headphone out
NEE
LAN (RJ-45)
NEE
Line out
NEE
Mic In
NEE
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
NEE
USB Downstream Port
JA (USB-C, 2ea)
USB Upstream Port
JA (USB-C, 1ea)
USB-C (Data overdracht)
JA
USB-C (Max. Resolution at Hz)
3840x2160@60Hz
USB-C (Power Delivery)
65W
KENMERKEN
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
NEE
Auto Helderheid
JA
Color Weakness
NEE
Smart Energy Saving
JA
Kleur gekalibreerd in Fabriek
NEE
PIP
NEE
PBP
NEE
Flicker Safe
JA
NVIDIA G-Sync™
NEE
HW Calibration
NEE
Dynamic Action Sync
NEE
Zwart stabilizatie
NEE
Crosshair
NEE
Overige (Kenmerken)
NEE
Reader Mode
JA
FPS Counter
NEE
Super Resolution+
NEE
Dolby Vision™
NEE
VESA DisplayHDR™
NEE
Mini-LED Technology
NEE
Nano IPS™ Technology
NEE
Advanced True Wide Pol.
NEE
Motion Blur Reduction Tech.
NEE
OverClocking
NEE
User Defined Key
NEE
Auto Input Switch
NEE
RGB LED Lighting
NEE
Camera
NEE
Microfoon
NEE
HDR Effect
NEE
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Borderless Design
3-Side Virtually Borderless Design
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
JA
AUDIO
Maxx Audio
NEE
Rich Bass
NEE
Speaker
5W x2
Bluetooth Verbinding
JA
DTS Headphone:X
NEE
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
900 x 337 x 617
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
727.4 x 1312.3 x 420
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
727.4 x 437.4 x 27.8
Gewicht in doos [kg]
28.8kg
Gewicht met Stand [kg]
21.2kg
Gewicht zonder Stand [kg]
6.1kg
INFO
Product naam
32U889SA-W
Jaar
2025
STROOM
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.5W
AC Input
100~240Vac, 50/60Hz
Type
External Power(Adapter)
DC Output
20V, 9A
ACCESSOIRES
Adapter
JA
Calibratie Rapport (Document)
Calibration Report (Paper)
Display Port
NEE
DVI-D
NEE
D-Sub
NEE
HDMI (Kleur/Lengte)
Wit / 1.5m
Overige (Accessoires)
USB A to C Gender, User Screw 2EA
Stroomkabel
JA
Afstandbediening
JA (Slim Remote)
Thunderbolt
NEE
USB A to B
NEE
USB-C
NEE
SW APPLICATIE
Dual Controller
NEE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
NEE
OnScreen Control (LG Screen Manager)
NEE
LG UltraGear™ Studio
NEE
STANDAARD
UL (cUL)
JA
CE
JA
KC (for Rep. of Korea)
JA
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Handle-idingen & Software
Trouble-shoot
Vind nuttige instructievideo's voor uw product.
Trouble-shoot
Onderdelen & Accessoires
Ontdek accessoires voor uw product.
Garantie
Controleer hier uw productgarantie-informatie.
Onderdelen & Accessoires
Ontdek accessoires voor uw product.
Neem contact met ons op
Door uw product te registreren, ontvangt u sneller ondersteuning.
Product ondersteuning
Handleiding, probleemoplossing en garantie voor uw LG-product vinden.
Bestel ondersteuning
Veelgestelde vragen voor uw bestelling volgen en controleren.
Reparatie Verzoek
Handige online service voor het aanvragen van reparaties.
Neem contact met ons op
