29" UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display

29" 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display
21:9 UltraWide™ Full HD-scherm
Zie meer, doe meer
Het UltraWide™ Full HD-scherm (2560×1080) biedt meer horizontale schermruimte dan een standaard FHD-monitor (1920×1080). Dankzij het vrijwel randloze design geniet je van een breder, ononderbroken beeld. Zo werk je efficiënter en hoef je minder vaak tussen vensters te schakelen.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
VESA DisplayHDR™ 400
Duidelijk beeld, maximale focus
Met VESA DisplayHDR™ 400 ervaar je helderdere beelden en sterker contrast – perfect voor gedetailleerde HDR-content.
sRGB 99% (typisch)
Dankzij 99% DCI-P3-dekking ben je verzekerd van een nauwkeurige en levendige kleurweergave.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
LG Switch-app
Snel schakelen
Je kunt het scherm eenvoudig opdelen in maximaal 6 vensters, het thema aanpassen en zelfs een videovergaderplatform starten via een toegewezen sneltoets. Daarnaast worden PBP- en PIP-modi ondersteund voor efficiënt multitasken met meerdere invoerbronnen.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te begrijpen en kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Om de nieuwste LG Switch-app te downloaden, zoekt u in het ondersteuningsmenu van LG.com.
1ms MBR
Scherpe bewegingen met 1ms MBR
Dankzij 1ms MBR worden motion blur en ghosting sterk beperkt, waardoor snelle acties vloeiend en helder in beeld blijven.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de kenmerken beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*1ms Motion Blur Reduction zorgt voor een lagere luminantie en de volgende functies kunnen niet worden gebruikt wanneer deze geactiveerd is: AMD FreeSync™.
*Flikkering kan optreden tijdens 1ms MBR-werking.
Gebouwd voor comfort, ontworpen voor productiviteit
Reader Mode
Helpt vermoeide ogen te verminderen door de kleurtemperatuur en helderheid automatisch aan te passen tijdens langdurig werken met documenten.
Flicker Safe
Flicker Safe vermindert onzichtbaar flikkeren op het scherm en zorgt voor een comfortabelere kijkervaring voor je ogen.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Deze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker.
Strakke standaard met een slanke voet
Overzichtelijk met een strakke standaard
De slanke L-vormige standaard is ontworpen voor ergonomisch comfort met kantelverstelling, en is daarnaast compatibel met 100×100 VESA-wandmontage voor flexibele installatie en efficiënt gebruik van je werkruimte.
FAQ
Wat zijn de voordelen van het gebruik van een ultrabrede monitor?
1. Meer schermruimte
Met een LG UltraWide monitor met een 21:9 of 32:9 beeldverhouding zie je meer content tegelijk. Je werkt comfortabel met meerdere vensters naast elkaar—Excel, documenten en browsers—zonder ruimte tekort te komen. Perfect voor multitasking.
2. Ideaal voor video en design
De extra brede werkruimte en hoge kleurnauwkeurigheid maken het ideaal voor het bewerken van lange videotijdlijnen of gedetailleerde designprojecten.
3. Meer immersie in gaming
Een breder gezichtsveld geeft je voordeel in racing, FPS en strategie-games. Sommige modellen hebben ook hoge framerates en een curved design voor nog meer immersie.
4. Geoptimaliseerd voor content
Geniet van films in 21:9 zonder zwarte balken, volledig scherm voor een echte bioscoopervaring. Ook perfect voor streaming op platforms zoals Netflix en YouTube.
Wie zou er vooral baat hebben bij het gebruik van een ultrabrede monitor?
LG UltraWide monitors zijn dé aanrader voor iedereen die alles uit een breed scherm wil halen.
Perfect voor multitaskers die met meerdere vensters tegelijk werken, video-editors en designers die lange tijdlijnen en tools naast elkaar willen zien, developers die code en previews willen combineren, en traders of data-analisten die real-time grafieken en data in één oogopslag willen monitoren.
Ook gamers en filmliefhebbers komen aan hun trekken met een meeslepende ervaring voor games en films.
Kortom: LG UltraWide monitors zijn de ultieme keuze voor wie productiviteit én immersie belangrijk vindt.
Wat zijn de verschillen tussen OLED-, IPS- en VA-panelen?
OLED-panelen geven zelf licht op pixelniveau, waardoor je bijna perfecte zwarttinten, uitzonderlijk contrast en levendige kleuren krijgt. Ze bieden ook extreem snelle responstijden, ideaal voor high-end gaming monitors, premium tv’s en professionele video-editing.
IPS-panelen staan bekend om hun nauwkeurige kleurweergave en brede kijkhoeken, zodat beelden vanuit verschillende posities helder blijven. Perfect voor kantoorwerk, design en gaming. Hun uitstekende kleurprecisie is vooral aantrekkelijk voor gamers die visuals willen ervaren zoals de developers het bedoeld hebben.
VA-panelen hebben de hoogste contrastverhouding van alle LCD-types en zorgen voor een meeslepende ervaring bij het kijken van films en video’s. Hoewel ze niet zo snel zijn als TN-panelen, bieden ze prestaties die bijna vergelijkbaar zijn.
Samenvatting
AFMETINGEN
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
29
Display - Resolutie
2560 x 1080
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
21:9
Display - Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
Display - Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
29
Aspect Ratio
21:9
Panel Type
IPS
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
2560 x 1080
Pixel Pitch [mm]
0.2626 x 0.2628 mm
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Color Gamut (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
Brightness (Min.) [cd/m²]
200 cd/m²
Contrast Ratio (Min.)
1000:1
Color Bit
700:1
Maat (cm)
73cm
VERBINDING
HDMI
Ja(1ea)
DisplayPort
Ja(1ea)
DP Version
1.4
Headphone out
3-pole (Alleen Geluid)
KENMERKEN
HDR 10
Ja
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Flicker Safe
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Zwart stabilizatie
Ja
Crosshair
Ja
Reader Mode
Ja
Super Resolution+
Ja
Motion Blur Reduction Tech.
Ja
Auto Input Switch
Ja
HDR Effect
Ja
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
781 x 391 x 132
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
688.5 x 408.7 x 220 mm
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
688.5 x 313.4 x 76.9 mm
Gewicht in doos [kg]
6.6 kg
Gewicht met Stand [kg]
5.1 kg
Gewicht zonder Stand [kg]
4.0 kg
INFO
Product naam
UltraWide
Jaar
Y25
STROOM
Power Consumption (Max.)
25W
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode)
22W (Typ.)
ACCESSOIRES
HDMI
Ja
SW APPLICATIE
Dual Controller
Ja
