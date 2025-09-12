34-inch UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display

1. Meer schermruimte

Met een LG UltraWide monitor met een 21:9 of 32:9 beeldverhouding zie je meer content tegelijk. Je werkt comfortabel met meerdere vensters naast elkaar—Excel, documenten en browsers—zonder ruimte tekort te komen. Perfect voor multitasking.

2. Ideaal voor video en design

De extra brede werkruimte en hoge kleurnauwkeurigheid maken het ideaal voor het bewerken van lange videotijdlijnen of gedetailleerde designprojecten.

3. Meer immersie in gaming

Een breder gezichtsveld geeft je voordeel in racing, FPS en strategie-games. Sommige modellen hebben ook hoge framerates en een curved design voor nog meer immersie.

4. Geoptimaliseerd voor content

Geniet van films in 21:9 zonder zwarte balken, volledig scherm voor een echte bioscoopervaring. Ook perfect voor streaming op platforms zoals Netflix en YouTube.