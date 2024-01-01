We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
34-inch UltraWide 21:9 WQHD (3440x1440) IPS Display
34U650A-B
Zie meer, doe meer
21:9 WQHD IPS-display
De UltraWide™ QHD-resolutie (3440×1440) met een 21:9-beeldverhouding biedt volop schermruimte om meerdere programma’s tegelijk te gebruiken, wat de werkefficiëntie verhoogt. De 3800R-curve volgt het natuurlijke gezichtsveld om vervorming te verminderen, terwijl het driezijdig vrijwel randloze scherm zorgt voor een onbelemmerde, brede weergave voor een meeslepende en comfortabele kijkervaring.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
HDR10 met sRGB 99% (typ.)
Levensechte kleuren, aangedreven door IPS
HDR10-ondersteuning en 99% sRGB-dekking (typ.) zorgen voor een nauwkeurige kleurweergave en toonmapping in HDR-beelden.
sRGB 99% (typisch)
Met 99% dekking van het sRGB-spectrum is dit een geweldige oplossing voor nauwkeurige kleurweergave.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
USB-C (PD 96W)
All-in-one USB-C-connectiviteit
Blijf moeiteloos verbonden via USB-C-, DisplayPort- en HDMI-poorten die compatibel zijn met een breed scala aan apparaten. De USB-C-poort maakt weergave, gegevensoverdracht en opladen van laptops (tot 96W) mogelijk via één handige kabel.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten. Het werkelijke gebruik kan afwijken.
*De DisplayPort-, netsnoer-, HDMI- en USB-C-kabels zijn inbegrepen in de doos, maar de inhoud kan per land verschillen.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
LG Switch-app
Schakel snel en eenvoudig
Je kunt het volledige scherm opdelen in maximaal 6 secties, het thema aanpassen of zelfs een videogesprek starten via een toegewezen sneltoets. Daarnaast ondersteunt de app PBP- en PIP-modi voor efficiënt multitasken met meerdere invoerbronnen.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van het werkelijke gebruik.
*Om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden, zoek in het Support-menu op LG.com.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
5ms (GtG)
Consistente snelheid
Ervaar een snelle responstijd van 5ms (GtG) die ghosting minimaliseert voor een helder en vloeiend beeld. Blijf in elke game volledig in controle met betrouwbare snelheid en soepele bewegingen.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de kenmerken te verkrijgen en kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Gebouwd voor comfort, ontworpen voor productiviteit
Reader Mode
Past de kleurtemperatuur en helderheid aan om oogvermoeidheid te verminderen bij het langdurig bekijken van documenten.
Flicker Safe
Minimaliseert onzichtbaar schermflikkeren om de ogen te ontlasten en een comfortabelere kijkervaring te bieden bij langdurig gebruik.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten. Het werkelijke gebruik kan afwijken.
*De bovenstaande functie kan variëren afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.
Slanke voet met vierkante basis
Opgeruimd met een strak design
De slanke L-vormige voet houdt je werkruimte overzichtelijk en is ergonomisch ontworpen voor comfort, met eenvoudige kantel-, draai- en hoogteverstelling voor de ideale kijkhoek en houding. Dankzij de one-click montage is de installatie snel en eenvoudig.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Samenvatting
AFMETINGEN
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
34
Display - Resolutie
3440 x 1440
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
21:9
Display - Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Display - Ronding
3800R
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
Display - Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen/Hooge/Draaien
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
34
Aspect Ratio
21:9
Panel Type
IPS
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
3440 x 1440
Pixel Pitch [mm]
0.2325 x 0.2325
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ronding
3800R
Color Gamut (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
Brightness (Min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Contrast Ratio (Min.)
1000:1
Color Bit
700:1
Maat (cm)
86.705 cm
VERBINDING
HDMI
Ja(2ea) 2.0
DisplayPort
Ja(1ea)
DP Version
1,4
USB-C
Ja(1ea)
Headphone out
4-pole (geluid+mic)
USB Downstream Port
USB-C(1ea/ver3.2 Gen1) USB-A(3ea/ver3.2 Gen1)
USB Upstream Port
Ja(1ea/ver3.2 Gen1)
USB-C (Data overdracht)
Ja
USB-C (Power Delivery)
96W
KENMERKEN
HDR 10
Ja
Auto Helderheid
Ja
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
Flicker Safe
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Reader Mode
Ja
VRR
Ja
Super Resolution+
Ja
User Defined Key
Ja
Auto Input Switch
Ja
HDR Effect
Ja
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen/Hooge/Draaien
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AUDIO
Speaker
Ja (7W x2)
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
988 x 481 x 203
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
816.7 x 535.2 x 230.0 (Up) 816.7 x 385.2 x 267.5 (Down)
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
816.7 x 364.4 x 83.6
Gewicht in doos [kg]
12.5
Gewicht met Stand [kg]
10.1
Gewicht zonder Stand [kg]
7.3
INFO
Product naam
UltraWide PC Monitor
Jaar
Y25
STROOM
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode)
43W
Power Consumption (On-Mode) (ErP)
27W
Power Consumption (On-Mode) (KR)
27W
ACCESSOIRES
HDMI
Ja
Thunderbolt
Ja
USB-C
Ja
SW APPLICATIE
Dual Controller
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
- extensie
- extensie
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
