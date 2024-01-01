About Cookies on This Site

34-inch UltraWide 21:9 WQHD (3440x1440) IPS Display
Productinformatieblad

34-inch UltraWide 21:9 WQHD (3440x1440) IPS Display

34-inch UltraWide 21:9 WQHD (3440x1440) IPS Display

34U650A-B
Belangrijkste functies

  • 34" 21:9 WQHD (3440x1440) IPS-display
  • Driezijdig vrijwel randloos design
  • sRGB 99% (typ.), in de fabriek gekalibreerde kleuren
  • HDR10
  • 100Hz refreshrate, 5ms (GtG op ‘Faster’), Black Stabilizer, DAS
  • 7W x 2 luidsprekers met DepthSound
Meer
Gebogen logo van de LG UltraWide Monitor.

Gebogen logo van de LG UltraWide Monitor.

Zie meer, doe meer

Een moderne thuiskantooropstelling met een groot ultragroothoek LG-scherm waarop datadashboards, 3D-graphics en hulpmiddelen voor projectbeheer worden weergegeven, met een draadloos toetsenbord en muis op een houten bureau.

Een moderne thuiskantooropstelling met een groot ultragroothoek LG-scherm waarop datadashboards, 3D-graphics en hulpmiddelen voor projectbeheer worden weergegeven, met een draadloos toetsenbord en muis op een houten bureau.

Dit is een samenvattingsafbeelding voor een UltraWide-monitor, verdeeld in zes blokken: een gebogen WQHD IPS-scherm van 34 inch op een houten bureau in een thuiskantoor met realtime monitoring, kleurrijke 3D-graphics en hulpmiddelen voor projectbeheer; levendige abstracte golven die HDR10 en een kleurnauwkeurigheid van 99% sRGB vertegenwoordigen; een close-up van poorten die de alles-in-één USB-C-connectiviteit illustreren; een snelle motorracescène die de soepele vernieuwingsfrequentie van 100 Hz benadrukt; een afbeelding van twee ingebouwde 7W-luidsprekers voor meeslepend geluid; en een zijprofiel van de slanke standaard met pictogrammen die ergonomische kantel-, draai- en hoogteverstelling aangeven.

Dit is een samenvattingsafbeelding voor een UltraWide-monitor, verdeeld in zes blokken: een gebogen WQHD IPS-scherm van 34 inch op een houten bureau in een thuiskantoor met realtime monitoring, kleurrijke 3D-graphics en hulpmiddelen voor projectbeheer; levendige abstracte golven die HDR10 en een kleurnauwkeurigheid van 99% sRGB vertegenwoordigen; een close-up van poorten die de alles-in-één USB-C-connectiviteit illustreren; een snelle motorracescène die de soepele vernieuwingsfrequentie van 100 Hz benadrukt; een afbeelding van twee ingebouwde 7W-luidsprekers voor meeslepend geluid; en een zijprofiel van de slanke standaard met pictogrammen die ergonomische kantel-, draai- en hoogteverstelling aangeven.

Indrukwekkend displayHandige functiesGamingervaringVerbeterd comfort

21:9 WQHD IPS-display

De UltraWide™ QHD-resolutie (3440×1440) met een 21:9-beeldverhouding biedt volop schermruimte om meerdere programma’s tegelijk te gebruiken, wat de werkefficiëntie verhoogt. De 3800R-curve volgt het natuurlijke gezichtsveld om vervorming te verminderen, terwijl het driezijdig vrijwel randloze scherm zorgt voor een onbelemmerde, brede weergave voor een meeslepende en comfortabele kijkervaring.

Ultrabrede LG-monitor waarop meerdere applicaties worden weergegeven op een 34-inch 21:9-scherm, met een gemarkeerde vergelijking die de extra horizontale ruimte ten opzichte van een standaard 27-inch 16:9-scherm laat zien.

Ultrabrede LG-monitor waarop meerdere applicaties worden weergegeven op een 34-inch 21:9-scherm, met een gemarkeerde vergelijking die de extra horizontale ruimte ten opzichte van een standaard 27-inch 16:9-scherm laat zien.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

HDR10 met sRGB 99% (typ.)

Levensechte kleuren, aangedreven door IPS

HDR10-ondersteuning en 99% sRGB-dekking (typ.) zorgen voor een nauwkeurige kleurweergave en toonmapping in HDR-beelden.

IPS-display

De LG IPS-monitor biedt consistente en levendige kleuren vanuit brede kijkhoeken.

HDR 10

HDR 10 (High Dynamic Range) ondersteunt specifieke kleur- en helderheidsniveaus.

sRGB 99% (typisch)

Met 99% dekking van het sRGB-spectrum is dit een geweldige oplossing voor nauwkeurige kleurweergave.

Kleur gekalibreerd

Zorgt voor een nauwkeurige en consistente kleurweergave.

Een ultrabrede LG-monitor met levendige beelden van het poollicht en een fotobewerkingsinterface, die levendige kleuren en details in hoge resolutie laat zien.

Een ultrabrede LG-monitor met levendige beelden van het poollicht en een fotobewerkingsinterface, die levendige kleuren en details in hoge resolutie laat zien.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

USB-C (PD 96W)

All-in-one USB-C-connectiviteit

Blijf moeiteloos verbonden via USB-C-, DisplayPort- en HDMI-poorten die compatibel zijn met een breed scala aan apparaten. De USB-C-poort maakt weergave, gegevensoverdracht en opladen van laptops (tot 96W) mogelijk via één handige kabel.

UltraWide-monitor aangesloten op een laptop via een USB-C-kabel, waarop een videobewerkingsproject met een fietser op een brug te zien is, met een close-up van de USB-C-poort en een vermogensafgifte van 96 W.

UltraWide-monitor aangesloten op een laptop via een USB-C-kabel, waarop een videobewerkingsproject met een fietser op een brug te zien is, met een close-up van de USB-C-poort en een vermogensafgifte van 96 W.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten. Het werkelijke gebruik kan afwijken.

*De DisplayPort-, netsnoer-, HDMI- en USB-C-kabels zijn inbegrepen in de doos, maar de inhoud kan per land verschillen.

UltraWide-monitor met een duister fantasy-spelkarakter, met twee kleurrijke geluidsgolven die van onder de monitor naar voren stralen. De ingebouwde 7W-luidsprekers zijn verbeterd met DepthSound-technologie voor diepe bassen en een meeslepende audio-ervaring.

Luidsprekers met DepthSound

Ervaar het diepe geluidslandschap

Het krachtige en rijke geluid van de ingebouwde 7W-luidsprekers met DepthSound, dat de bas versterkt, zorgt voor een volledig meeslepende game-ervaring.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

LG Switch-app

Schakel snel en eenvoudig

Je kunt het volledige scherm opdelen in maximaal 6 secties, het thema aanpassen of zelfs een videogesprek starten via een toegewezen sneltoets. Daarnaast ondersteunt de app PBP- en PIP-modi voor efficiënt multitasken met meerdere invoerbronnen.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van het werkelijke gebruik.

*Om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden, zoek in het Support-menu op LG.com.

Futuristische motorrijders racen door een met neon verlichte straat in een stad, met bewegingsonscherpte op de achtergrond en een uitgelicht gedeelte met scherpe, duidelijke beelden om de soepele prestaties en helderheid van een vernieuwingsfrequentie van 100 Hz te demonstreren.

100Hz

Vloeiende gamebewegingen met 100Hz refreshrate

Biedt soepele en responsieve prestaties dankzij de 100Hz refreshrate, met vloeiende beelden en scherpe, ghostvrije gameplay die je een voorsprong geeft.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

5ms (GtG)

Consistente snelheid

Ervaar een snelle responstijd van 5ms (GtG) die ghosting minimaliseert voor een helder en vloeiend beeld. Blijf in elke game volledig in controle met betrouwbare snelheid en soepele bewegingen.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de kenmerken te verkrijgen en kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Gebouwd voor comfort, ontworpen voor productiviteit

Reader Mode

Past de kleurtemperatuur en helderheid aan om oogvermoeidheid te verminderen bij het langdurig bekijken van documenten.

Flicker Safe

Minimaliseert onzichtbaar schermflikkeren om de ogen te ontlasten en een comfortabelere kijkervaring te bieden bij langdurig gebruik.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten. Het werkelijke gebruik kan afwijken.

*De bovenstaande functie kan variëren afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

Slanke voet met vierkante basis

Opgeruimd met een strak design

De slanke L-vormige voet houdt je werkruimte overzichtelijk en is ergonomisch ontworpen voor comfort, met eenvoudige kantel-, draai- en hoogteverstelling voor de ideale kijkhoek en houding. Dankzij de one-click montage is de installatie snel en eenvoudig.

Hoogteverstelbaar pictogram.

Hoogte

150㎜

Draaibaar verstelbaar pictogram.

Draaibaar

-30°~30°

Kantelbaar pictogram.

Kantelen

-5°~21°

Bovenaanzicht van een gebogen UltraWide-monitor op een bureau met een koffiekopje, draadloos toetsenbord en muis, naast een close-up van de slanke, vierkante monitorvoet die is ontworpen voor stabiliteit en een opgeruimde werkplek.

Bovenaanzicht van een gebogen UltraWide-monitor op een bureau met een koffiekopje, draadloos toetsenbord en muis, naast een close-up van de slanke, vierkante monitorvoet die is ontworpen voor stabiliteit en een opgeruimde werkplek.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Samenvatting

Printen

AFMETINGEN

Belangrijkste specs

  • Display - Maat (Inch)

    34

  • Display - Resolutie

    3440 x 1440

  • Display - Panel Type

    IPS

  • Display - Aspect Ratio

    21:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Display - Ronding

    3800R

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100

  • Display - Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Mechanisch - Display Position Adjustments

    Kantelen/Hooge/Draaien

Alle specificaties

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    34

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Panel Type

    IPS

  • Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Resolutie

    3440 x 1440

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2325 x 0.2325

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ronding

    3800R

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Contrast Ratio (Min.)

    1000:1

  • Color Bit

    700:1

  • Maat (cm)

    86.705 cm

VERBINDING

  • HDMI

    Ja(2ea) 2.0

  • DisplayPort

    Ja(1ea)

  • DP Version

    1,4

  • USB-C

    Ja(1ea)

  • Headphone out

    4-pole (geluid+mic)

  • USB Downstream Port

    USB-C(1ea/ver3.2 Gen1) USB-A(3ea/ver3.2 Gen1)

  • USB Upstream Port

    Ja(1ea/ver3.2 Gen1)

  • USB-C (Data overdracht)

    Ja

  • USB-C (Power Delivery)

    96W

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • Auto Helderheid

    Ja

  • Color Weakness

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kleur gekalibreerd in Fabriek

    Ja

  • Flicker Safe

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • VRR

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • User Defined Key

    Ja

  • Auto Input Switch

    Ja

  • HDR Effect

    Ja

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hooge/Draaien

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    Ja

AUDIO

  • Speaker

    Ja (7W x2)

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    988 x 481 x 203

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    816.7 x 535.2 x 230.0 (Up) 816.7 x 385.2 x 267.5 (Down)

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    816.7 x 364.4 x 83.6

  • Gewicht in doos [kg]

    12.5

  • Gewicht met Stand [kg]

    10.1

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    7.3

INFO

  • Product naam

    UltraWide PC Monitor

  • Jaar

    Y25

STROOM

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (On-Mode)

    43W

  • Power Consumption (On-Mode) (ErP)

    27W

  • Power Consumption (On-Mode) (KR)

    27W

ACCESSOIRES

  • HDMI

    Ja

  • Thunderbolt

    Ja

  • USB-C

    Ja

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

Ga voor meer technische documentatie en bronnen naar het LG B2B Partnerportaal.

