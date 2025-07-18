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Een LG-koelkast, craft ice, een vrouw die geniet van een drankje en het Slim SpacePlus™-ijssysteem in de koelkastdeur.

LG Home – Oplossing voor ijs

Altijd ijs bij de hand om elk moment te verfrissen

Dankzij de combinatie van de geavanceerde technologie voor het maken van ijs en onze toonaangevende slanke ijsmaker in de koelkastdeur, kun je altijd genieten van frisheid en comfort.

Verschillende soorten ijs

Verschillende soorten ijs voor elke gelegenheid

Met verschillende soorten ijs, zoals het hoogwaardige craft ice, maak je speciale momenten nóg specialer.

Een tang pakt een ronde ijsbal uit een doorzichtige bak in een vriezer

Ontdek de vele manieren om van ijs te genieten

Craft ice

Craft ice is langzaam smeltend¹⁾ bolvormig ijs voor feestelijke cocktails en dure drankjes. Maak je drankjes nog lekkerder met LG Craft Ice™, langzaam smeltende ijsballen. Perfect voor thuisbars en cocktails bij je thuis.

Blokjes

IJsblokjes passen bij bijna elke gelegenheid en zijn verfrissend in allerlei drankjes.

Gemalen ijs

Of je nu je cocktails wilt verdunnen of je wijn wilt koelen, gemalen ijs is een snelle en verfrissende oplossing voor al je drankjes.

Een pictogram met de optie voor craft ice
Een pictogram toont de optie voor ijsblokjes
Een pictogram toont de optie voor gemalen ijs
Helder glas gevuld met ronde craft ice-ballen uit een LG-koelkast
Helder glas gevuld met vierkante ijsblokjes uit een LG-koelkast
Glas gevuld met gemalen ijs gemaakt uit een LG-koelkast
Helder glas gevuld met ronde craft ice-ballen uit een LG-koelkast

Craft ice

Craft ice is langzaam smeltend¹⁾ bolvormig ijs voor feestelijke cocktails en dure drankjes. Maak je drankjes nog lekkerder met LG Craft Ice™, langzaam smeltende ijsballen. Perfect voor thuisbars en cocktails bij je thuis.

Helder glas gevuld met vierkante ijsblokjes uit een LG-koelkast

Blokjes

IJsblokjes passen bij bijna elke gelegenheid en zijn verfrissend in allerlei drankjes.

Glas gevuld met gemalen ijs gemaakt uit een LG-koelkast

Gemalen ijs

Of je nu je cocktails wilt verdunnen of je wijn wilt koelen, gemalen ijs is een snelle en verfrissende oplossing voor al je drankjes.

Slanke ijsmaker in de koelkastdeur

IJs én opbergruimte

Een compacte ijsmaker in de deur zorgt voor meer ruimte in de vriezer en op de bovenste plank, zodat je meer plek hebt voor al je favoriete eten en drinken.

Een gebruiker opent het Slim SpacePlus Ice System-vak in een LG-koelkast

Twee kinderen drinken water aan een tafel met een LG-koelkast en ingebouwde dispenser op de achtergrond

UVnano™

Reinig het mondstuk van de dispenser elke dag

De UV-technologie van LG maakt het mondstuk van de dispenser elk uur schoon, verwijdert 99,99%²⁾ van de bacteriën³⁾ en zorgt ervoor dat je altijd schoon en fris water kunt drinken.

Zonder leidingen

IJs en water zonder leidingen

Je hoeft geen leidingen aan te laten leggen. Vul gewoon de dispenser en je hebt altijd vers ijs en water, rechtstreeks uit de deur van je koelkast.

Een gebruiker opent het Slim SpacePlus Ice System-vak in een LG-koelkast

LG ThinQ™

Deze slimme oplossing maakt ijsbeheer heel makkelijk

LG ThinQ™ zorgt ervoor dat je je ijs makkelijk kunt beheren, met slimme functies waarmee je de ijsproductie eenvoudig kunt volgen en regelen.

Het scherm van de LG ThinQ-app met de Ice Plus-bediening en ijsblokjes op de achtergrond

Smart Ice Plus

Houdt in de gaten hoeveel ijs je gebruikt en zet automatisch de Ice Plus-modus aan om ervoor te zorgen dat je altijd genoeg ijs op voorraad hebt.

*Het scherm van de mobiele app hierboven is slechts ter illustratie en kan er anders uitzien dan de daadwerkelijke app.

Mijlpalen voor oplossingen voor ijs

Betere ijstechnologie voor een slimmer huis

Al tientallen jaren werkt LG aan het verbeteren van de technologie voor het maken van ijs, zodat je thuis altijd kunt genieten van lekker koud ijs. Van opslag tot zelfreinigende systemen: elke mijlpaal laat zien dat we altijd bezig zijn met jouw comfort.

Close-up van LG's eerste ijsmaker ter wereld uit 2006 met SpacePlus™ Ice System in de koelkastdeur.

2006

De eerste ijsmaker in de deur

Close-up van LG's ijsmaker uit 2007 zonder leidingen, met een uitneembare watertank en een glas water op de voorgrond.

2007

IJsmaker zonder leidingen

Close-up van LG's 2010 Slim SpacePlus™-ijsmaker die in de koelkastdeur is ingebouwd om de opbergruimte te maximaliseren.

2010

Slim SpacePlus™ ijsmaker

Een helder glas water met LG’s craft ice uit 2019, de eerste ronde ijsblokjes in de branche die langzaam smelten.

2019

Het 1ste craft ice in de branche

Close-up van het mondstuk van de dispenser van LG’s UVnano uit 2020 met blauw UV-ledlampje bij de wateruitloop.

2020

UVnano voor de dispenser

Een stapel kleine, heldere ijsblokjes.

2023

Mini-Cube (alleen VS)

Een stapel kleine, ronde heldere ijsblokjes.

2025 – Binnenkort verkrijgbaar

Mini-Craft

*De productafbeelding is slechts ter illustratie en kan verschillen van het daadwerkelijke product. 

 

1) Craft ice 

– Het craft ice dat langzaam smelt, volgens LG's interne testprocedure, waarbij de smeltsnelheid van een Craft Ice-bal wordt vergeleken met die van ijsblokjes van hetzelfde gewicht (ongeveer 69 g) 

– Testomstandigheden: kamertemperatuur: 25 °C, elk ijsblokje/bal moest smelten in koud water. Hoeveelheid koud water: 121 cc, temperatuur koud water: ongeveer 9,5 ℃. – Resultaten kunnen verschillen, afhankelijk van de omstandigheden. 

 

2) UVnano 

*De UVnano (functienaam: Self Care) is getest door TÜV Rheinland met hun eigen testmethoden om te kijken hoeveel E. coli, S. aureus en P. aeruginosa er minder waren in gedestilleerd water na 10 minuten blootstelling aan de UV-led van het product, elk uur, na 24 uur in UV-led-assemblagetoestand. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het gebruik. Het product behandelt of geneest geen gezondheidsproblemen en garandeert niet dat het door het product gefilterde water vrij is van verontreinigingen zoals microbiologische deeltjes die de gezondheid van gebruikers kunnen beïnvloeden. 

– UVnano is een samenstelling van de woorden UV (ultraviolet) en nanometer (lengte-eenheid). 

 

3) Bacteriën 

– Bacteriën die in de test zijn gebruikt: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.

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