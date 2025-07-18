LG Home – Oplossing voor ijs

*De productafbeelding is slechts ter illustratie en kan verschillen van het daadwerkelijke product.

1) Craft ice

– Het craft ice dat langzaam smelt, volgens LG's interne testprocedure, waarbij de smeltsnelheid van een Craft Ice-bal wordt vergeleken met die van ijsblokjes van hetzelfde gewicht (ongeveer 69 g)

– Testomstandigheden: kamertemperatuur: 25 °C, elk ijsblokje/bal moest smelten in koud water. Hoeveelheid koud water: 121 cc, temperatuur koud water: ongeveer 9,5 ℃. – Resultaten kunnen verschillen, afhankelijk van de omstandigheden.

2) UVnano

*De UVnano (functienaam: Self Care) is getest door TÜV Rheinland met hun eigen testmethoden om te kijken hoeveel E. coli, S. aureus en P. aeruginosa er minder waren in gedestilleerd water na 10 minuten blootstelling aan de UV-led van het product, elk uur, na 24 uur in UV-led-assemblagetoestand. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het gebruik. Het product behandelt of geneest geen gezondheidsproblemen en garandeert niet dat het door het product gefilterde water vrij is van verontreinigingen zoals microbiologische deeltjes die de gezondheid van gebruikers kunnen beïnvloeden.

– UVnano is een samenstelling van de woorden UV (ultraviolet) en nanometer (lengte-eenheid).

3) Bacteriën

– Bacteriën die in de test zijn gebruikt: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.