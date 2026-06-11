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375L Koel-vriescombinatie Zilver | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL

375L Koel-vriescombinatie Zilver | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL

GBBS322APY.GBBS001
Vooraanzicht van 375L Koel-vriescombinatie Zilver | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL GBBS322APY.GBBS001
Bovenaanzicht van LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) met matzwarte koelkast aan de linkerkant en een kastwand aan de rechterkant
Op het vlees links wordt -3°C weergegeven, 0°C op de verse vis in het midden en 2°C op de kaas rechts.
LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) in een woonruimte met nachtelijk uitzicht op de stad met graphic voor de AI-besparingsstand en fluctuerende energiegrafiek
LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) uitgelijnd geïnstalleerd in hoge warmbeige wand met witte pijlen die wijzen naar de bovenzijde en de oppervlakken aan de voorkant
Close-up LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) van wijnrek met vier flessen en een doos makarons met rekontwerp uitvergroot in een ronde afbeelding
Vooraanzicht LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) met Door Cooling+™-uitlaat
Bovenaanzicht van LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy)
Lager aanzicht van LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy)
Plank van LG-koelkast met vriesvak (GBBS726Cgbbs726cpyEV) gemarkeerd in het blauw met pijltjes omhoog en omlaag, afbeelding aan de rechterkant laat gevouwen plank met twee waterflessen zien
Vooraanzicht LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) met ontwerp buitenkant
Achteraanzicht LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) met achterpaneel
LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) ingebouwd in donkerbruine kasten met raam en bank aan de linkerkant en een spoelbak aan de rechterkant
Afmetingen en installatie van LG-bodemvriezer (gbbs726cpy)
Vooraanzicht van 375L Koel-vriescombinatie Zilver | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL GBBS322APY.GBBS001
Bovenaanzicht van LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) met matzwarte koelkast aan de linkerkant en een kastwand aan de rechterkant
Op het vlees links wordt -3°C weergegeven, 0°C op de verse vis in het midden en 2°C op de kaas rechts.
LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) in een woonruimte met nachtelijk uitzicht op de stad met graphic voor de AI-besparingsstand en fluctuerende energiegrafiek
LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) uitgelijnd geïnstalleerd in hoge warmbeige wand met witte pijlen die wijzen naar de bovenzijde en de oppervlakken aan de voorkant
Close-up LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) van wijnrek met vier flessen en een doos makarons met rekontwerp uitvergroot in een ronde afbeelding
Vooraanzicht LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) met Door Cooling+™-uitlaat
Bovenaanzicht van LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy)
Lager aanzicht van LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy)
Plank van LG-koelkast met vriesvak (GBBS726Cgbbs726cpyEV) gemarkeerd in het blauw met pijltjes omhoog en omlaag, afbeelding aan de rechterkant laat gevouwen plank met twee waterflessen zien
Vooraanzicht LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) met ontwerp buitenkant
Achteraanzicht LG-bodemvriezer (gbbs726cpy) met achterpaneel
LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) ingebouwd in donkerbruine kasten met raam en bank aan de linkerkant en een spoelbak aan de rechterkant
Afmetingen en installatie van LG-bodemvriezer (gbbs726cpy)

Belangrijkste functies

  • Fit Max voor meer opbergruimte in hetzelfde formaat
  • DoorCooling+™ voor gelijkmatige koeling in het hele interieur
  • Multi‑Flow voor een stabiele temperatuur op elke plank
  • Fresh Converter+™ voor optimale versheid van vlees, vis of groenten
  • Zero Clearance voor een naadloze pasvorm zonder extra ruimte
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1 bundels met dit product
Vooraanzicht van 465L Koel-vriescombinatie | GBBS322APY | LG NL

GBBS322APY

375L Koel-vriescombinatie Zilver | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL
GBBS322APY.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
Matzwarte LG bodemvriezer GBBS322APY ingebouwd in grijze kasten naast marmeren blad en inductiekookplaat.

Past bij je levensstijl, gemaakt voor maximale frisheid

LG bodemvriezer GBBS322APY strak uitgelijnd in grote kasten met blauwe pijlen naar voorzijde.

Inbouw - uitstraling

LG bodemvriezer GBBS322APY met smartphone ThinQ‑app en oplichtend AI‑icoon ernaast.

AI-functies

LG bodemvriezer GBBS322APY binnenaanzicht met voedsel en blauwe luchtstromen vanaf links.

Maximale versheid

LG bodemvriezer GBBS322APY volledig open met lades en blauwe overlays die ruimte tonen.

Maximale opslagefficiëntie

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

LG koelkast GBBS322APY met rechterdeur 110° open en gebogen scharnier strak naast grijze kast.

Zero Clearance

Ontworpen om in elke keuken te passen

Gaat wijd open, zelfs dichtbij een muur of in krappe ruimtes dankzij Zero Clearance

Bovenaanzicht LG GBBS322APY: links raakt conventioneel scharnier de muur, rechts opent Zero Clearance vrij.

*Een minimale ruimte van 4 mm tussen de zijden van de koelkast en muur is nodig om de deur goed te kunnen gebruiken.
*Als de ruimte minder is dan 4 mm, opent de deur mogelijk niet volledig of kan problemen opleveren met de muur, wat mogelijk invloed heeft op de prestaties van het product.
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

Premium Flat Door

Strakke en moderne look die perfect past

Geniet van een premium en strak design met ruime binnenkant dat volledig geïntegreerd is in je keuken. Zo krijgt je keuken een strakke en moderne uitstraling en profiteer je van optimaal gebruiksgemak.

LG matzwarte koelkast GBBS322APY ingebouwd in grijze kasten met wijnrek links en kookgerei rechts.

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

LG bodemvriezer GBBS322APY links in lichte kasten met marmeren achterwand en open planken.

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

AI-functies

Slimmer koelen voor geoptimaliseerde energie met LG ThinQ™ ¹⁾

LG bodemvriezer GBBS322APY in leefruimte met nachtzicht stad en AI Saving Mode energiegrafiek.

AI-besparende modus

Geoptimaliseerde koeling tijdens weinig gebruik

De AI-besparingsstand²⁾ analyseert je gebruikspatronen over een periode van 3 weken en identificeert wanneer de koelkastdeur minder vaak wordt geopend, zodat het energieverbruik kan worden verminderd en je eten toch vers kan blijven.

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

LG bodemvriezer GBBS322APY in leefruimte met rivierzicht, grafiek en AI Fresh‑icoon.

AI FRESH

Proactieve koeling voor het vaak openen van deuren

Minimaliseert temperatuurstijgingen met behulp van analyses op basis van gegevens tijdens periodes dat de deur regelmatig wordt geopend door de koeling twee uur van tevoren te versterken op basis van gedetailleerde gebruikspatronen.

*In het geval de temperatuur in de ruimte van de koelkast is ingesteld op 1℃ of 2℃, zal deze niet worden geactiveerd.
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

Bovendeur LG bodemvriezer GBBS322APY op een kier met rood golfbeeld en open‑deur waarschuwing.'

Detectie van een lichte deuropening

Blijf fris met slimme deurwaarschuwingen

Detectie lichte deuropening¹⁾ zorgt ervoor dat je boodschappen vers blijven en minimaliseert energieverspilling door je te waarschuwen als de deur niet goed dicht is gedaan.

Maximale versheid

Nauwkeurige koeling, constante versheid

LinearCooling™ houdt voedsel langer vers door temperatuurschommelingen te verminderen en de smaak en het uiterlijk te behouden.

Graphic LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) met verse tomaat na 7 dagen met blauwe grafiek met schommelingen en de tekst ±0,5°C
Graphic LG-koelkast met vriesvak (gbbs726cpy) met verlepte tomaat na 7 dagen met rode grafiek met schommelingen en de tekst ±1,0°C
LG bodemvriezer GBBS322APY open met blauwe luchtstroom naar deurvakken voor fruit en flessen.'

DoorCooling+™

Lever versheid sneller aan de deur rand

Dranken en etenswaren blijven vers met de snelle prestaties van DoorCooling+™3).

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

LG bodemvriezer GBBS322APY Fresh Balancer met groente en fruit en Crisper close‑up.

FRESHBalancer™

Vochtigheidsverzorging voor groenten en fruit

FRESH Balancer™ houdt de vochtigheid van je groenten en fruit op peil met de Moist balance Crisperr™, waardoor ze vers blijven.

*Gebaseerd op interne test van LG (omgevingstemperatuur van 25°C, normale luchtvochtigheid, vriezer op -18°C, koelkast op 4°C), gemeten gewichtsverlies van water na 24 uur.
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

FRESHConverter+™

Voedselopslag met flexibele temperatuurinstellingen

Je hoeft je geen zorgen meer te maken over de temperatuur met FRESHConverter™ 4)  kun je de instellingen eenvoudig aanpassen aan verschillende soorten voedsel.

      

     

      

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

LG koelkast GBBS726CPY close‑up wijnrek met vier flessen en macarons, ontwerp uitvergroot.

Wijnrek

Gebruik je ruimte verstandig, van wijn tot meer

Eén plank voor zowel flessen als dagelijkse benodigdheden - efficiënt georganiseerd zonder ruimte te verspillen.

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

LG koelkast GBBS726CPY plank blauw gemarkeerd; rechterbeeld toont gevouwen plank met flessen.

Intrekbare plank

Maak ruimte wanneer je het nodig hebt

Extra ruimte voor grote of hoge producten, wat de flexibiliteit en het opberggemak verbetert.

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

Vooraanzicht van matzwarte LG-bodemvriezer (GBBW726AEV) in een heldere ruimte met verticale lamellen met eronder 10 jaar compressorgarantie- en Energie-efficiëntie A-pictogrammen

Vooraanzicht van matzwarte LG-bodemvriezer (GBBW726AEV) in een heldere ruimte met verticale lamellen met eronder 10 jaar compressorgarantie- en Energie-efficiëntie A-pictogrammen

Betere energiezuinigheid

Past bij jouw levensstijl, maximaliseert versheid

De LG Smart Inverter Compressor™ past het koelingsvermogen aan naar wat nodig is, wat het energieverbruik vermindert, op een stille en betrouwbare manier. Deze heeft ook een garantie van 10 jaar.

Disclaimer

1)LG ThinQ™
-Als je gebruik wilt maken van de ThinQ-functies, moet je de 'LG ThinQ'-app installeren via de Google Play Store of de Apple App Store op je smartphone en verbinding maken met wifi. De LG ThinQ™-app is verkrijgbaar op geschikte smartphones met Android 9.0 of hoger, iOS 16.0 of hoger. Telefoon- en thuiswifi-dataverbinding en productregistratie met LG ThinQ™ vereist.
-De LG ThinQ-functies kunnen per product en land verschillen.

2)AI-besparingsstand
-De AI-besparingsstand kan in twee fases worden aangepast (tot 1% voor fase 1 en tot 5% voor fase 2) en de besparingsverhouding kan variëren op basis van energiebeoordeling en -specificaties van het product.
-De AI-besparingsverhouding kan voor elke fase verschillen op basis van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.
-De specifieke testdetails voor de besparingsverhouding zijn als volgt: 1.Testmodel: gbbs726cpy
2.Testomstandigheden: vriezer op -18°C, koelkast op 3°C, niet beladen
3. Installatieomstandigheden: kamertemperatuur op 25°C, luchtvochtigheid op 55%
4. Testmethode: 8 uur met openen, 16 uur zonder openen Totaal aantal keren geopend tijdens de uren met openen: koelkast 28 keer, vriesvak 6 keer Energieresultaten voor elke fase van de AI-besparingsstand over 3 dagen zijn omgezet in energieverbruik voor 24 uur en met elkaar vergeleken.
5. Bij het gebruik van de AI-besparingsstand kunnen de vorstverwijderingscyclus en compressorsnelheid worden aangepast op basis van de omgeving. Toepassing van fase 2 kan resulteren in een verhoging van de interne temperatuur van het vriesvak en de koelkast.
6. De testresultaten zijn bevestigd door TÜV Rheinland Inc. op basis van de door hen gespecificeerde testmethode, maar deze kunnen verschillen op basis van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.
7. De AI-besparingsstand wordt alleen ondersteund via de LG ThinQ-app en LG ThinQ heeft enkele beperkingen voor de ondersteunde omgevingen en gebruiksmethoden.

3)DoorCooling+™
-Gebaseerd op testresultaten van TÜV Rheinland op basis van de interne testmethode van LG die de afkoelingsverhouding van een watercontainer in het bovenvak van 25 °C tot 6 °C meet. DoorCooling+™ had een 15,1% snellere afkoelingsverhouding bij open in vergelijking met gesloten.
-DoorCooling+™ stopt wanneer de deur wordt geopend.
-De resultaten kunnen variëren bij het werkelijke gebruik. Alleen toepasselijke modellen.

4)FRESHConverter™
-De temperatuurinstelling kan worden aangepast met de selecteerknop. Er zijn drie verschillende standen: vlees (-3°C), vis (0°C) en kaas (2°C)
-Gebaseerd op interne testresultaten van LG op basis van de interne testmethode voor het meten van de gemiddelde temperatuurschommeling in het FRESHConverter+™-vak zonder belading en een instelling van 25°C.
-De resultaten kunnen verschillen op basis van veranderingen in de buitentemperatuur of de ingestelde temperatuur binnen.

 

5)Getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie. Sommige visuals en USP-beelden zijn algemene assets en kunnen afwijken van het uiteindelijke product in kleur, details of specificaties. Voor de meest actuele productinformatie verwijzen wij naar de officiële gallery.

Printen

Belangrijkste specs

CAPACITEIT - Totaal inhoud (L)

375

AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD, mm)

597 x 2 030 x 674

PRESTATIES - Energieverbruik (kWh/jaar)

112

BASIS SPECIFICATIE - Energielabel

A

PRESTATIES - Compressor type

BMK110NAMV

KENMERKEN - InstaView

Nee

SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

Ja

MATERIAAL & AFWERKING - Afwerking (deur)

Prime Zilver

Alle specificaties

BASIS SPECIFICATIE

Type product

B/Vriezer

Standaard/Blad Diepte

Bladdiepte

Energielabel

A

CAPACITEIT

Totaal inhoud (L)

375

Inhoud diepvriezer (L)

113

Inhoud koelkast (L)

225

Inhoud koelcompartiment

37

BEDIENING & DISPLAY

Intern LED-scherm

LED Display

Express Freeze

Ja

AFMETINGEN & GEWICHT

Verpakkingsgewicht (kg)

103

Productgewicht (kg)

96

Hoogte tot bovenkant scharnier of deurdop deco (mm)

2 030

Hoogte tot bovenkant behuizing (mm)

2 030

Diepte met handvat (mm)

674

Diepte zonder deur (mm)

608

Productafmetingen (BxHxD, mm)

597 x 2 030 x 674

KENMERKEN

DoorCooling+

Ja

LINEAR Cooling

Ja

InstaView

Nee

IJS- EN WATERSYSTEEM

Ijsmaker_Handleiding

Normale ijsbak

Dispenser voor alleen water

Nee

Automatische ijsmaker

Nee

MATERIAAL & AFWERKING

Deur (materiaal)

VCM

Afwerking (deur)

Prime Zilver

Vlak metaal (Metal Fresh)

Nee

Type handvat

Horizontale pocket

PRESTATIES

Compressor type

BMK110NAMV

Energieverbruik (kWh/jaar)

112

Klimaatklasse

T

Geluidsvermogen (dB)

29

Geluidsvermogen (gradering)

A

KOELKAST GEDEELTE

Deurmand_transparant

4

Koelkastlicht

LED bovenkant

Schap_Gehard glas

3

Groentecompartiment

Ja (2)

Flessenrek (wijn)

vol

Multi-Air Flow

Ja

Opklapbaar legplateau

Inklapbaar plateau

Pure N Fresh

Nee

Groentelade (Fresh Zone)

Nee

SMART TECHNOLOGY

Smart Diagnosis

Ja

ThinQ (Wi-Fi)

Ja

BARCODE

Barcode

8806096627143

VRIEZER GEDEELTE

Lade_vriezer

3 transparant

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
EU Energy label 2019(GBBS322APY)
extensie
Product information sheet (GBBS322APY)
extensie
GPSR Safety Information(GBBS322APY)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

Reviews van andere gebruikers

Veelgestelde vragen

Q.

Waar moet je op letten bij het kopen van een koelkast met vriesvak?

A.

*Op basis van TÜV Rheinland-testresultaten met behulp van de interne testmethode van LG, waarbij de gewichtsvermindering van groenten werd vergeleken tussen het model met lineaire koeling en het model zonder lineaire koeling, vertoonde het model met lineaire koeling een lager gewichtsverminderingspercentage.

Q.

Welke maat koelkast met vriesvak heb ik nodig?

A.

De juiste maat koelkast met vriesvak hangt af van uw huishouden en opslagbehoeften. Als algemene richtlijn:

 

-Hoge koelkasten met vriesvak, met een inhoud van 304-387 liter, zijn ideaal voor 1-2 personen.

-Slanke modellen met meerdere deuren, met 506-530 liter, geschikt voor gezinnen van 3-4 personen.

-Voor grotere huishoudens zijn modellen met meerdere deuren of modellen in Amerikaanse stijl, met 635-750 liter opslagruimte, een goede keuze.

 

Bedenk hoe vaak u winkelt, hoeveel vers versus diepvriesvoedsel u bewaart en uw beschikbare keukenruimte bij het selecteren van de juiste capaciteit.

Q.

Hoe wijzig ik de temperatuurinstelling op mijn LG koelkast met vriesvak?

A.

Gebruik het bedieningspaneel op de deur of in de koelkast om de gewenste temperatuur voor je koelkast of vriezer in te stellen. Op ondersteunde modellen kunt u ook de LG ThinQ-app op uw smartphone gebruiken om de temperatuurinstelling op afstand te wijzigen.

Q.

Wat betekent het voor een koelkast met vriesvak om vorstvrij te zijn?

A.

Vorst ontstaat wanneer waterdamp ijskoude koelspiralen raakt en vervolgens condenseert tot water, dat onmiddellijk bevriest. Een vorstvrije koelkast gebruikt een timer om regelmatig een verwarmingsspiraal rond de koelspiraal in te schakelen om het ijs te smelten, waardoor vorstvorming automatisch wordt voorkomen.

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