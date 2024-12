IFA 2022: creëer een ergonomische opstelling met de juiste schermhoogte

Of je nu thuis of op kantoor aan het werk bent, of je installeert voor een lange gamesessie, urenlang voor je scherm zitten kan zijn tol eisen. Dit is in het bijzonder waar als je scherm niet goed gepositioneerd is.

We merken te vaak dat we onderuitgezakt in onze stoel zitten of omhoog kijken naar ons scherm. Dat is waarom het zo belangrijk is om niet enkel het juiste scherm te gebruiken, maar ook je bureau zo te organiseren dat je scherm op de juiste hoogte voor je lichaam staat. Dit wordt vaak een ergonomische opstelling genoemd, wat in wezen betekent dat een ontwerp moet worden gevonden dat iets efficiënt en comfortabel maakt. Maar waar begin je?