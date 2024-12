Thuiswerken? 5 eenvoudige tips om je productiviteit te verbeteren

Eén manier om ervoor te zorgen dat je even je scherm laat voor wat het is, is door een herinnering in te stellen met Google Assistant op je LG smart speaker. Dit is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat je de 20-20-20-regel toepast, die aangeeft dat je elke 20 minuten weg moet kijken van je scherm om 20 seconden naar iets op 20 meter afstand te kijken.

Het is belangrijk om je ogen een pauze te geven, net als dat het belangrijk is om te investeren in een scherm dat vermoeidheid van de ogen kan helpen verminderen. De LG 34WN700-B 34'' Curved UltraWide™ QHD Monitor is een uitstekende keuze voor diegenen die last krijgen van hoofdpijn of wazig zien door de hele dag naar een scherm te kijken.

De gewelfde monitor stelt je niet alleen in staat om het hele scherm in één keer in je op te nemen zonder je ogen te vermoeien, maar verbetert ook de dieptewaarneming, waardoor beelden groter en gemakkelijker te zien lijken.