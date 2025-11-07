Hue instellen

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Philips Hue op LG TV:
Entertainment die je omringt
Je kijkt niet alleen meer naar je favoriete film, game of concert. Je zit er middenin. Dankzij de Philips Hue app op LG TV beweegt het licht in je kamer mee met wat er op het scherm gebeurt. De kleuren vloeien voorbij je beeldrand, de spanning wordt voelbaar en elke scène krijgt meer impact.
Een nieuwe laag bovenop premium beeld
LG staat bekend om diepe zwartwaarden, rijke kleuren en haarscherpe details. Met Philips Hue wordt die kwaliteit verder versterkt. Het licht reageert live op de actie op het scherm en zorgt dat de sfeer verder gaat dan je TV.
Of je nu een serie bingt, een game start of een live optreden streamt. De emoties worden intenser en de grens tussen film en woonkamer vervaagt.
Wat je nodig hebt
• LG TV met webOS 2023 of nieuwer
• Philips Hue Bridge of Bridge Pro
• Philips Hue White and Color Ambiance producten voor entertainment verlichting
Eenvoudige setup
De Philips Hue app herkent je verlichting automatisch. Je stelt binnen enkele minuten een entertainmentruimte in en past kleuren, intensiteit en dynamiek aan je stijl aan. Alles werkt intuïtief, zonder ingewikkeld gedoe.
Film en series
Maak van elke avond een thuisbioscoop. Licht volgt de sfeer van elke scène en geeft spanning en warmte extra diepgang.
Gaming
Actie wordt voelbaar. Explosies, magie of snelheid lichten de kamer op en brengen je dieper in de game.
Muziek en events
Het licht beweegt mee met het ritme en vult de ruimte met kleur. Alsof je zelf bij het optreden staat.
Meer dan entertainment
Philips Hue past zich aan aan hoe jij leeft. Van rustgevende avondscènes tot kleuraccenten tijdens een feestje. Slimme verlichting die sfeer geeft zodra je het nodig hebt.
Stijl die in elk interieur past
Philips Hue lichtstrips en ambianceverlichting zijn subtiel maar krachtig. Achter je TV of in de hoeken van de kamer. Modern, sfeervol en altijd passend bij je interieur.
Meer dan alleen verlichting
Philips Hue is slimme verlichting in de breedste zin van het woord. De lampen reageren niet alleen op wat je kijkt, maar passen zich ook aan je stemming, tijdstip van de dag en dagelijkse routines aan. In combinatie met je LG TV verandert je woonkamer in een dynamische ruimte die zich aanpast aan jouw manier van leven.
- Tijdens een filmavond dimt het licht automatisch en versterkt het de sfeer
- Bij het gamen zorgt het voor een adrenalineboost
- Tijdens een feestje pulseert het licht mee op de muziek
- Zelfs als je niets kijkt, kun je rustgevende scènes instellen
Gebruiksgemak voorop
De Philips Hue app op webOS is ontworpen met gebruiksgemak in gedachten. Je hoeft geen tech-expert te zijn om alles uit deze ervaring te halen. De app begeleidt je stap voor stap bij het koppelen van je lampen, het instellen van scènes en het synchroniseren met je content.
Je kunt je verlichting ook bedienen via:
- Smartphone
- Stemassistent
- Automatiseringen op basis van tijd, content of sfeer
Naast technologische voordelen biedt Philips Hue ook esthetische meerwaarde. De lampen zijn stijlvol ontworpen en passen in elk interieur. Of je nu kiest voor een subtiele lichtstrip achter je TV of kleurrijke ambianceverlichting in de hoeken van je kamer — het resultaat is altijd sfeervol en modern.
Ontdek het zelf
Open de Philips Hue app op je LG TV en ervaar hoe beeld en licht samensmelten.
