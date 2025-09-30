De duurzame toekomst van LG: initiatieven voor het beheer van elektronisch afval

Krijg meer inzicht in waaruit elektronisch afval bestaat en hoe LG het vraagstuk oplost van het beheer van elektronisch afval

en hoe LG Ontdek de vele recyclingsystemen en terugnameprogramma's die door LG zijn geïntroduceerd

die door LG zijn geïntroduceerd Krijg inzicht in de gehele levenscyclus van een product en in hoe LG de circulaire aanpak van duurzaamheid toepast

De belangrijkste strategieën die LG helpen met de ontwikkeling van een uitgebreid aanbod aan groene producten

Nu de hele wereld de effecten van klimaatverandering merkt, is het belangrijker dan ooit dat bedrijven duurzaamheid omarmen en helpen om onze planeet te behouden. Dat is de reden dat LG processen omvormt om koolstof terug te dringen, de productcycli onder de loep neemt voor afvalvermindering en nieuwe technologieën introduceert om duurzaamheid te stimuleren.

LG zet zich ervoor in dat ieders leven beter wordt en pakt daarom ook het steeds erger wordende probleem van elektronisch afval aan waar we hieronder nader op zullen ingaan: