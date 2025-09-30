Skip to contentSkip to accessibility help
Inspiratie

De duurzame toekomst van LG: initiatieven voor het beheer van elektronisch afval

  

stortplaats voor elektronisch afval

stortplaats voor elektronisch afval

 

  • Krijg meer inzicht in waaruit elektronisch afval bestaat en hoe LG het vraagstuk oplost van het beheer van elektronisch afval
  • Ontdek de vele recyclingsystemen en terugnameprogramma's die door LG zijn geïntroduceerd 
  • Krijg inzicht in de gehele levenscyclus van een product en in hoe LG de circulaire aanpak van duurzaamheid toepast 
  • De belangrijkste strategieën die LG helpen met de ontwikkeling van een uitgebreid aanbod aan groene producten

 

Nu de hele wereld de effecten van klimaatverandering merkt, is het belangrijker dan ooit dat bedrijven duurzaamheid omarmen en helpen om onze planeet te behouden. Dat is de reden dat LG processen omvormt om koolstof terug te dringen, de productcycli onder de loep neemt voor afvalvermindering en nieuwe technologieën introduceert om duurzaamheid te stimuleren. 

 

LG zet zich ervoor in dat ieders leven beter wordt en pakt daarom ook het steeds erger wordende probleem van elektronisch afval aan waar we hieronder nader op zullen ingaan: 

Wat is elektronisch afval?

 

Elektronisch afval verwijst naar afgedankte elektrische of elektronische apparatuur zoals computers en mobiele telefoons. Als deze artikelen op onjuiste wijze worden afgevoerd, kan dit vanwege de schadelijke bestanddelen ervan leiden tot vervuiling en gezondheidsproblemen. Als elektronisch afval op stortplaatsen achterblijven, kan het oplossen en de grond vervuilen met deze schadelijke materialen.

 

De inzet van LG voor verantwoord beheer van elektronisch afval

 

Als belangrijke producent van elektronische producten heeft LG wereldwijd terugname- en recyclinginitiatieven geïmplementeerd om de verwijdering van elektronisch afval in goede banen te leiden. LG voldoet aan de WEEE-richtlijnen¹ en werkt in het VK bijvoorbeeld samen met REPIC voor het inzamelen en verwerken van elektronisch afval van recyclingcentra.²

 

E-waste inzameling

E-waste inzameling

 

REPIC werkt op zijn beurt samen met partners en organisaties voor het verantwoord recyclen, repareren en opknappen van elektrische apparaten voor hergebruik.

 

LG is oprichter van het Consumer Technology Circularity Initiative dat zich richt op afvalvermindering, promotie van hergebruik, verbetering van recycling, vermindering van klimaateffecten en het tot een minimum beperken van afval van consumentenelektronica.³

 

Programma voor verwijdering van elektronisch afval en impact ervan

 

LG biedt een terugname- en recyclingdienst op maat om te voorzien in de lokale behoeften en eisen van landen uit alle windstreken. Dit heeft geleid tot aanzienlijke milieuvoordelen door het voorkomen van het vrijkomen van schadelijke giftige stoffen in de grond en in het water. 

Terugname afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

In Europa is er een regeling dat klanten alle producten van LG aan het einde van hun levensduur kunnen terugbrengen naar een van de erkende terugnamesystemen in het betreffende land. Hier kun je een lijst van de recyclingbedrijven vinden.⁴

Terugname van verpakkingen en batterijen

Een ander belangrijk systeem dat zowel helpt met de aanpak van afval als elektronisch afval, is dat LG met tal van bedrijven in Europa samenwerkt die zich hebben toegelegd op het recyclen van verpakkingen en batterijen. Kijk hier⁵ voor een overzicht van de bedrijven voor verpakkingen. De bedrijven voor de terugname van batterijen kun je hier vinden.⁶

 

LG's circulaire aanpak van duurzaamheid

 

De circulaire economie wordt al lange tijd gezien als een manier om tot klimaatneutraliteit te komen, doordat afval en de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd via het recyclen en hergebruiken van materialen. Daarom zet LG zich in voor het recyclen van bestaande materialen en het uitvinden van compleet nieuwe⁷ voor het creëren van duurzame producten die een heel leven lang kunnen meegaan.

 

 

De productlevenscyclus

Uitgangsmaterialen

Gebruik materialen met minder milieu-impact zoals ecologisch gecertificeerd staal en

gerecycled plastic


Ontwikkeling

Ontwikkel duurzame producten om de milieu-impact te verminderen.


Productie

Verminder de uitstoot van broeikasgassen bij de productie, vergroot het gebruik van hernieuwbare energie en beperk afval tot een minimum op stortplaatsen.


Verpakking

Gebruik milieubewuste materialen zoals gerecycled papier en gerecycled geëxpandeerd polystyreen (EPS).


Gebruik

Verminder de indirecte uitstoot van broeikasgassen via energie-efficiënte producten.


Recycling

Breid de inzameling van elektronisch afval uit evenals de recycling van grondstoffen via materiaal uit elektronisch afval.





Belangrijke strategieën voor het ontwikkelen van groenere producten

 

Bij het ontwerp van nieuwe producten houdt LG de milieu-impact altijd in het achterhoofd. Dat zorgt dan ook voor hernieuwde aandacht voor het gebruik van gerecyclede materialen en het zorgen dat deze producten makkelijk kunnen worden gedemonteerd voor toekomstig hergebruik. 

ewaste researchers

ewaste researchers

Een ander belangrijk aspect vormt het verminderen van het volume en gewicht van het product, zodat het gebruik van grondstoffen ook op deze manier wordt teruggebracht. Daarnaast is LG ook bezig met het verminderen van het gebruik van zware metalen en gevaarlijke chemische stoffen ten behoeve van een groenere toekomst.⁸ 

 

Binnen het recyclingcentrum van LG

 

 

recycling centre in Haman County, South Korea

recycling centre in Haman County, South Korea

 

In een poging om een aanzienlijke afvalvermindering te realiseren, opende LG in 2001 een geavanceerd recyclingcentrum in Haman-gun in Zuid-Korea.

 

Deze faciliteit zamelt afgedankte huishoudelijke apparaten en elektronisch afval in en haalt alles uit elkaar voor het winnen van materialen zoals aluminium, koper, staal en kunststof voor het verschaffen van tweedehands grondstoffen voor nieuwe producten van LG.

 

Het recyclingproces


Inzameling van elektronisch afval

Afgedankte elektrische of elektronische apparatuur wordt ingezameld



Demontage en versnippering

De onderdelen van elektronisch afval worden uit elkaar gehaald en daarna versnipperd tot een uniform formaat.



Scheiding en verwerking

Grondstoffen worden geselecteerd die uit gedemonteerd en versnipperd elektronisch afval kunnen worden gerecycled. Staal dat aan magneten vastplakt, wordt als eerste gesorteerd, gevolgd door aluminium, koper en plastic (kunststof). Het afgedankte plastic wordt dan omgezet in korrels van hars, een grondstof voor gerecycled plastic.



Heruitvinding als nieuw product

De korrels worden dan gesmolten om te dienen als gerecycled plastic voor het maken van nieuwe apparaten en producten.

regelgeving voor elektronisch afval

regelgeving voor elektronisch afval

De visie voor praktijken voor elektronisch afval

 

LG breidt het gebruik van gerecycled plastic in 19 productcategorieën uit10 en zamelt tegen 2030 ongeveer 8 miljoen ton afgedankte elektrische apparatuur in.11

 

LG richt zich op biologische materialen, weggegooide batterijen en recycling van plastic, alsook op technologieën voor koolstofvermindering en het optimaliseren van productieprocessen om materiaalafval tot een minimum te beperken en milieubewuste materialen te promoten. Verder zoekt LG actief naar samenwerkingsverbanden om op de juiste wijze elektronisch afval te recyclen.12

 

e-afval - elektronische draden

e-afval - elektronische draden

De proactieve houding van LG op het gebied van duurzaamheid in de sector elektronica zal via de vele initiatieven zorgen dat het steeds erger wordende probleem van elektronisch afval wordt aangepakt met behulp van verantwoorde afvalverwijderings- en recyclingprogramma's. 

 

 

 

 

Life's Good!

 

 

 

Eigenschappen product

