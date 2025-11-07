Er is een duidelijk verschil tussen SDR-content en content die geschikt is voor HDR.

Het voornaamste verschil zit hem in de kleur. Beelden die door HDR-tv's worden geproduceerd maken doorgaans gebruik van 10 tot 16 bits per kleurkanaal, terwijl voor SDR-tv's 8-bits beelden kenmerkend zijn. Hierdoor worden kleurschakeringen realistischer en levendiger, ongeacht de resolutie van de tv of hoe de ruimte is verlicht.