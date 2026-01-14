27" UHD 4K IPS monitor with VESA DisplayHDR™ 400
Indrukwekkende schermervaring
27" IPS UHD 4K (3840x2160)
3-zijdig vrijwel randloos design
Levendige kleuren & HDR
DCI-P3 95% (Typ.)
VESA DisplayHDR™ 400
Features
Kantel-, hoogte- en pivot standaard
VESA DisplayHDR™ 400
Schone en heldere HDR
De monitor ondersteunt VESA DisplayHDR™ 400 met een breed bereik aan helderheid en contrast, wat zorgt voor een meeslepende HDR-ervaring bij de nieuwste games, films en beelden.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
- SDR
HDR-effect ingeschakeld
HDR-effect op SDR-content
De LG UHD 4K HDR-monitor kan standaardcontent vrijwel omzetten naar HDR-kwaliteit, direct op het scherm. Hierdoor worden toonmapping en helderheid van SDR-content verbeterd voor een HDR-achtige kijkervaring.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
IPS met DCI-P3 95% (standaard)
Natuurlijke kleuren en een brede kijkhoek
Het IPS-display met 95% dekking van het DCI-P3-spectrum biedt uitstekende kleurnauwkeurigheid en een brede kijkhoek. Dit zorgt voor natuurgetrouwe kleuren en levendige beelden, ideaal voor entertainment.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
Verbeter de gameervaring met 4K en HDR
Meeslepende game-ervaring
De 27UP650K tilt de nieuwe generatie 4K HDR gaming naar een hoger niveau, niet alleen door te zorgen voor spectaculaire beelden, maar ook door je te helpen winnen met Game Mode, Dynamic Action Sync en Black Stabilizer.
Meeslepende ervaring in 4K HDR-videogames.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
Dynamic Action Sync
Reageer snel
Door de invoervertraging te verminderen met Dynamic Action Sync kunnen gamers kritieke momenten in realtime vastleggen en snel reageren.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*De functie kan variëren afhankelijk van de omstandigheden en de omgeving die de gebruiker gebruikt.
Geniet van 4K- en HDR-inhoud
Levendig en realistisch
HDR-content van meerdere streamingdiensten komt tot leven. Je kunt genieten van levendige helderheid en een breed kleurenspectrum bij het spelen op de LG UHD 4K-monitor met VESA DisplayHDR™ 400-technologie, die het DCI-P3 kleurenspectrum ondersteunt.
De monitor waarmee gebruikers kunnen genieten van 4K- en HDR-inhoud.
*De afstandsbediening is NIET inbegrepen in het pakket.
LG Switch-app
Schakel snel
De LG Switch-app helpt de monitor te optimaliseren voor je werk en privéleven. Je kunt het scherm gemakkelijk opdelen in maximaal 6 delen, het themaontwerp aanpassen, of zelfs een video belplatform starten met een toegewezen sneltoets.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Om de nieuwste LG Switch-app te downloaden, zoekt u naar 27UP650K in het ondersteuningsmenu van LG.com.
Ergonomisch ontwerp
Gemakkelijk en comfortabel
De één-klik standaard maakt installatie eenvoudig zonder extra apparatuur, en stelt je in staat de tilt, hoogte en rotatie van het scherm flexibel aan te passen voor de optimale positie.
FAQ
Wat zijn de voordelen van het gebruik van UHD 4K & 5K-monitors?
1. Ultra-hoge resolutie voor haarscherpe beeldkwaliteit
Met 4K (3840×2160) en 5K (5120×2160) resolutie bieden deze monitors veel meer pixels dan standaard displays, waardoor tekst, beelden en video’s scherper en gedetailleerder worden weergegeven.
2. Geoptimaliseerde kleurnauwkeurigheid voor professioneel visueel werk
Ze ondersteunen geavanceerde technologieën die de beeldkwaliteit en kleurnauwkeurigheid verbeteren, ideaal voor professionele taken zoals foto- en videobewerking, grafisch design en color grading.
3. Meer immersie bij content
Geniet van 4K-content van platforms zoals Netflix, YouTube en andere streamingdiensten in originele kwaliteit. Hoge helderheid en rijk contrast versterken de beleving bij films en series.
4. Meer schermruimte
Dankzij de hoge resolutie kun je meer content op één scherm weergeven. Perfect voor multitasking met meerdere vensters, vooral bij videobewerking, design, coderen of research.
Wie zou er vooral baat hebben bij het gebruik van UHD 4K & 5K-monitors?
LG UHD 4K & 5K monitors zijn ideaal voor gebruikers die precisie nodig hebben, houden van hoogwaardige content en efficiënt willen multitasken.
Ze zijn perfect voor professionals in grafisch design, fotobewerking en videoproductie, waar hoge resolutie en nauwkeurige kleurweergave essentieel zijn. Ondersteuning voor technologieën zoals DCI-P3 en HDR10 verhoogt zowel het gebruiksgemak als de beeldkwaliteit.
De extra schermruimte is ook een voordeel voor planners, developers, onderzoekers en financiële professionals die met meerdere vensters tegelijk werken, wat de workflow efficiënter maakt.
Voor wie 4K-content van platforms zoals YouTube of Netflix in originele kwaliteit wil beleven, zorgen de scherpe resolutie en levendig contrast voor een meeslepende kijkervaring.
Kortom: UHD 4K & 5K monitors bieden een veelzijdige ervaring—perfect voor zowel professionals die visuele precisie zoeken als gebruikers die willen genieten van rijke, gedetailleerde content.
Wat zijn de verschillen tussen OLED-, IPS- en VA-panelen?
OLED-panelen geven zelf licht op pixelniveau, waardoor je bijna perfecte zwarttinten, uitzonderlijk contrast en levendige kleuren krijgt. Ze bieden ook extreem snelle responstijden, wat ze ideaal maakt voor high-end gaming monitors, premium tv’s en professionele video-editing.
IPS-panelen staan bekend om hun nauwkeurige kleurweergave en brede kijkhoeken, waardoor beelden vanuit verschillende posities helder blijven. Dit maakt ze geschikt voor kantoorwerk, design en gaming. Hun uitstekende kleurprecisie is vooral aantrekkelijk voor gamers die visuals willen ervaren zoals de developers het bedoeld hebben.
VA-panelen hebben de hoogste contrastverhouding van alle LCD-types en zorgen voor een meeslepende ervaring bij het kijken van films en video’s. Hoewel ze niet zo snel zijn als TN-panelen, bieden ze prestaties die bijna vergelijkbaar zijn.
Stapsgewijze handleiding
Installeer je nieuwe LG UltraFine monitor: snel en eenvoudig
Volg onze eenvoudige, stapsgewijze videogids om je nieuwe LG UltraFine monitor snel en correct te installeren. Begin vandaag nog met je creatieve workflow.
*Afbeeldingen gebaseerd op een representatief 3D-model voor illustratieve doeleinden. Installatiestappen, componenten of vormen kunnen per model variëren. Gedeelde montagesecties kunnen nog steeds als referentie worden gebruikt. Raadpleeg uw producthandleiding voor modelspecifieke instructies.
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
27
Display - Resolutie
3840 x 2160
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Display - Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Draaien/Hoogte/Pivot
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
27
Aspect Ratio
16:9
Panel Type
IPS
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
3840 x 2160
Pixel Pitch [mm]
0.1554 x 0.1554 mm
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Contrast Ratio (Typ.)
1200:1
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Brightness (Min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Contrast Ratio (Min.)
1000:1
Maat (cm)
68.4 cm
VERBINDING
HDMI
Ja (2ea)
DisplayPort
Ja (2ea)
DP Version
1.4
USB-C
Nee
Headphone out
3-pole (alleen geluid)
KENMERKEN
HDR 10
YES
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
YES
Flicker Safe
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Zwart stabilizatie
Ja
Reader Mode
Ja
Super Resolution+
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
HDR Effect
YES
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Draaien/Hoogte/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
694 x 496 x 212mm
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
613.5 x 569.3 x 239.3mm(Up)
613.5 x 459.3 x 239.3mm(Down)
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
613.5 x 363.5 x 45.4mm
Gewicht in doos [kg]
9.0kg
Gewicht met Stand [kg]
5.6kg
Gewicht zonder Stand [kg]
3.8kg
INFO
Product naam
27UP650K-W
Jaar
2024
STROOM
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W (HDMI/DP input conditie)
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
Externe Voeding(Adapter)
Power Consumption (On-Mode)
40W
ACCESSOIRES
Display Port
Ja (Zwart 1.5M)
HDMI (Kleur/Lengte)
Ja (Zwart 1.5M)
INFORMATIE OVER NALEVING
