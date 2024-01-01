27" UHD 4K IPS Monitor with VESA DisplayHDR™ 400

27" UHD 4K IPS Monitor with VESA DisplayHDR™ 400

Belangrijkste functies

  • 27-inch UHD 4K IPS monitor
  • DCI-P3 95% (Typ.)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • USB-C
  • In hoogte, kanteling en pivot verstelbare standaard
27UP850K-W

27" UHD 4K IPS Monitor with VESA DisplayHDR™ 400
LG UltraFine Display

Details mastered

Geniet van haarscherpe beelden en levendige kleuren met de LG UHD 4K HDR-monitor. Content creators die met HDR werken, profiteren van de nauwkeurige weergave van helderheid en contrast voor previews en bewerkingen.

Scherm

27" IPS UHD 4K 

3840 X 2160

Beeldkwaliteit

DCI-P3 95% (Typ.)

VESA DisplayHDR™ 400

Functies

Kantel-, hoogte- en pivotverstelbare standaard

VESA DisplayHDR™ 400

Helder en strak HDR

De monitor ondersteunt VESA DisplayHDR™ 400 met een breed helderheids- en contrastbereik, waardoor de nieuwste HDR-games, films en beelden nog meeslepender worden.

  • SDR

  • HDR-effect ingeschakeld

HDR-effect op SDR content

De LG UHD 4K HDR-monitor kan standaardcontent op het scherm vrijwel omzetten naar HDR-kwaliteit. Dit verbetert de toonmapping en helderheid van SDR-content voor een HDR-achtige ervaring.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

IPS met DCI-P3 95% Typisch voor echte kleuren en breed zicht.

IPS met DCI-P3 95% (Typ.)

Natuurlijke kleuren en brede kijkhoek

Met 95% dekking van het DCI-P3-spectrum is deze monitor een uitstekende keuze voor content creators, grafisch ontwerpers en iedereen die nauwkeurige kleurweergave zoekt.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Optimaliseer de kleurprestaties door gebruik te maken van hardwarekalibratie via de LG Calibration studio.

LG Calibration studio

Geschikt voor hardwarekalibratie

Optimaliseer de kleurprestaties met hardwarekalibratie via LG Calibration Studio en haal het maximale uit het brede kleurbereik en de consistente weergave van het LG IPS 4K-display.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*De software is NIET inbegrepen in het pakket. Voor het downloaden van de nieuwste LG Calibration Studio-software, bezoek LG.COM.

USB-C

Eenvoudige bediening en connectiviteit

USB-C-poorten bieden 4K-weergave, gegevensoverdracht en opladen van aangesloten apparaten (tot 96W), waardoor je laptop tegelijkertijd via één kabel wordt ondersteund. Verminder kabelrommel en verhoog de efficiëntie met één USB-C-kabel, zonder dat je aparte kabels of opladers nodig hebt voor je laptop of andere apparaten.

*Voor een goede werking is de meegeleverde USB-C-kabel nodig om de USB-C-poort op de monitor aan te sluiten.

Verbeter games tot 4K en HDR

Meeslepende game-ervaring

De 27UP850 luidt een nieuw tijdperk in voor 4K HDR-console gaming. Geniet niet alleen van indrukwekkende beeld- en geluidskwaliteit, maar game ook met een voordeel dankzij Game Mode, Dynamic Action Sync en Black Stabilizer.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Dynamic Action Sync

Reageer snel

Met Dynamic Action Sync minimaliseer je input lag, zodat je cruciale momenten in real-time kunt zien en razendsnel kunt reageren.

Black Stabilizer

Wees je tegenstanders een stap voor in het donker.

Black Stabilizer helpt gamers snipers in de donkerste hoeken te spotten en snel te reageren op felle explosies.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*De functie kan variëren afhankelijk van de omstandigheden en de omgeving die de gebruiker gebruikt.

Geniet van 4K- en HDR-content

Levendig en realistisch

HDR-content van meerdere streamingdiensten komt tot leven. Geniet van levendige helderheid en een breed kleurbereik op de LG UHD 4K-monitor met VESA DisplayHDR™ 400 en ondersteuning voor de DCI-P3-kleurruimte.

*De afstandsbediening is NIET inbegrepen in het pakket.

LG Switch-app

Schakel snel

De LG Switch-app optimaliseert je monitor voor werk en ontspanning. Verdeel je scherm eenvoudig in maximaal zes vensters, pas het thema aan of start een videovergaderplatform met een toegewezen sneltoets.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Om de nieuwste LG Switch-app te downloaden, zoekt u naar 27UP850K in het ondersteuningsmenu van LG.com.

Ergonomisch ontwerp

Gemakkelijk en comfortabel

De ergonomische standaard maakt het eenvoudig om de kanteling, hoogte en pivot flexibel aan te passen voor de optimale kijkpositie.

Belangrijkste specs

Display - Maat (Inch)

27

Display - Resolutie

3840 x 2160

Display - Panel Type

IPS

Display - Aspect Ratio

16:9

Display - Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

400 cd/m²

Display - Reactie Tijd

5ms (GtG at Faster)

Mechanisch - Display Position Adjustments

Draaien/Hoogte/Pivot

Alle specificaties

DISPLAY

Maat (Inch)

27

Aspect Ratio

16:9

Panel Type

IPS

Reactie Tijd

5ms (GtG at Faster)

Resolutie

3840 x 2160

Pixel Pitch [mm]

0.1554 x 0.1554 mm

Color Depth (Number of Colors)

1.07B

Kijkhoek (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brightness (Typ.) [cd/m²]

400 cd/m²

Contrast Ratio (Typ.)

1200:1

Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Brightness (Min.) [cd/m²]

320 cd/m²

Contrast Ratio (Min.)

1000:1

Maat (cm)

68.4 cm

VERBINDING

HDMI

Ja (2ea)

DisplayPort

Ja (2ea)

DP Version

1.4

USB-C

Ja

Headphone out

3-pole (alleen geluid)

Thunderbolt (Stroom overdracht)

Ja (1ea)

USB-C (Power Delivery)

90W

KENMERKEN

HDR 10

YES

Color Weakness

Ja

Smart Energy Saving

Ja

Kleur gekalibreerd in Fabriek

YES

Flicker Safe

Ja

Dynamic Action Sync

Ja

Zwart stabilizatie

Ja

Reader Mode

Ja

Super Resolution+

Ja

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

HDR Effect

YES

MECHANISCH

Display Position Adjustments

Draaien/Hoogte/Pivot

Wall Mountable [mm]

100 x 100 mm

OneClick Stand

Ja

AUDIO

Maxx Audio

Ja

Speaker

5W x 2

AFMETINGEN/GEWICHT

Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

694 x 496 x 212mm

Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

613.5 x 569.3 x 239.3mm(Up) 613.5 x 459.3 x 239.3mm(Down)

Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

613.5 x 363.5 x 45.4mm

Gewicht in doos [kg]

8.9kg

Gewicht met Stand [kg]

5.9kg

Gewicht zonder Stand [kg]

4.1kg

INFO

Product naam

27UP850K-W

Jaar

2024

STROOM

Power Consumption (Slaap Modus)

Minder dan 0.5W (HDMI/DP input conditie)

Power Consumption (DC Off)

Minder dan 0.3W

AC Input

100~240V (50/60Hz)

Type

Externe Voeding(Adapter)

Power Consumption (On-Mode)

185W

ACCESSOIRES

Display Port

Ja (Zwart 1.5M)

HDMI (Kleur/Lengte)

Ja (Zwart 1.5M)

USB-C

Ja (Zwart 1.5M)

SW APPLICATIE

Dual Controller

Ja

LG Calibration Studio (True Color Pro)

Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

