34" LG UtraWide™ Curved QHD Monitor met FreeSync™
1 bundels met dit product
21:9 WQHD (3440 x 1440) Curved (1800R)
Meer zien, meer doen
De UltraWide™ WQHD (3440 x 1440) met 1800R curve en 21:9 beeldverhouding is ideaal voor het werk omdat er verschillende programma's tegelijk op kunnen worden weergegeven.
*De beelden zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het werkelijke gebruik.
*De beelden zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het werkelijke gebruik.
*Het kan worden aangesloten via de HDMI-kabel en DisplayPort-kabel. Beide kabels worden meegeleverd.
*Om de nieuwste OnScreen Control te downloaden, klik op de knop DOWNLOAD.
*De productafbeeldingen en de OnScreen Control in de video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product en de OnScreen Control.
*De functies werken mogelijk niet goed, afhankelijk van de pc die de gebruiker gebruikt.
*De beelden zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het werkelijke gebruik.
*Helderheid: 300nits (Typ.), Kleurengamma: sRGB 99% (Typ.).
Bescherm je ogen met speciale beschermingsfuncties
Leesmodus
Reader Mode past de kleurtemperatuur en luminantie aan om vermoeidheid van de ogen te verminderen en comfort te bieden tijdens het lezen van documenten op een monitor.
Flicker Safe
Flicker Safe vermindert onzichtbaar flikkeren op het scherm, waardoor de ogen minder snel vermoeid raken. Het biedt een comfortabele werkomgeving voor lange tijd.
*De beelden zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het werkelijke gebruik.
*Bovenstaande functie kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker.
*De beelden zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het werkelijke gebruik.
AMD FreeSync™
Gamers kunnen naadloze, vloeiende bewegingen ervaren in hoge-resolutie en snelle spellen.
Dynamic Action Sync
Verminder de invoervertraging met Dynamic Action Sync, zodat gamers elk moment in realtime kunnen beleven.
Black Stabilizer
Gamers om sluipschutters te ontwijken die zich op de donkerste plaatsen verbergen en snel aan situaties te ontsnappen als de flitser ontploft.
Ergonomisch ontwerp
Gemakkelijk en comfortabel
De One-Click-standaard is eenvoudig te installeren zonder gereedschap en past de kanteling van het grote scherm flexibel aan om het in de optimale positie te plaatsen.
Vind je ideale kijkpositie met de kantelbare, verstelbare standaard en maximaliseer je ervaring met een driezijdig, vrijwel randloos ontwerp.
Handleidingen en software downloaden
Download producthandleidingen en software voor de producten.
FAQ
Wat zijn de voordelen van het gebruik van een ultrabrede monitor?
1. Meer schermruimte
Met een LG UltraWide monitor met een 21:9 of 32:9 beeldverhouding zie je meer content tegelijk. Je werkt comfortabel met meerdere vensters naast elkaar—Excel, documenten en browsers—zonder ruimte tekort te komen. Perfect voor multitasking.
2. Ideaal voor video en design
De extra brede werkruimte en hoge kleurnauwkeurigheid maken het ideaal voor het bewerken van lange videotijdlijnen of gedetailleerde designprojecten.
3. Meer immersie in gaming
Een breder gezichtsveld geeft je voordeel in racing, FPS en strategie-games. Sommige modellen hebben ook hoge framerates en een curved design voor nog meer immersie.
4. Geoptimaliseerd voor content
Geniet van films in 21:9 zonder zwarte balken, volledig scherm voor een echte bioscoopervaring. Ook perfect voor streaming op platforms zoals Netflix en YouTube.
Wie zou er vooral baat hebben bij het gebruik van een ultrabrede monitor?
LG UltraWide monitors zijn dé aanrader voor iedereen die alles uit een breed scherm wil halen.
Perfect voor multitaskers die met meerdere vensters tegelijk werken, video-editors en designers die lange tijdlijnen en tools naast elkaar willen zien, developers die code en previews willen combineren, en traders of data-analisten die real-time grafieken en data in één oogopslag willen monitoren.
Ook gamers en filmliefhebbers komen aan hun trekken met een meeslepende ervaring voor games en films.
Kortom: LG UltraWide monitors zijn de ultieme keuze voor wie productiviteit én immersie belangrijk vindt.
Wat zijn de verschillen tussen OLED-, IPS- en VA-panelen?
OLED-panelen geven zelf licht op pixelniveau, waardoor je bijna perfecte zwarttinten, uitzonderlijk contrast en levendige kleuren krijgt. Ze bieden ook extreem snelle responstijden, ideaal voor high-end gaming monitors, premium tv’s en professionele video-editing.
IPS-panelen staan bekend om hun nauwkeurige kleurweergave en brede kijkhoeken, zodat beelden vanuit verschillende posities helder blijven. Perfect voor kantoorwerk, design en gaming. Hun uitstekende kleurprecisie is vooral aantrekkelijk voor gamers die visuals willen ervaren zoals de developers het bedoeld hebben.
VA-panelen hebben de hoogste contrastverhouding van alle LCD-types en zorgen voor een meeslepende ervaring bij het kijken van films en video’s. Hoewel ze niet zo snel zijn als TN-panelen, bieden ze prestaties die bijna vergelijkbaar zijn.
Stapsgewijze handleiding
Installeer je nieuwe LG UltraWide monitor: snel en eenvoudig
Volg onze eenvoudige, stapsgewijze videogids om je nieuwe LG UltraWide monitor snel en correct te installeren. Begin vandaag nog met je bredere werkruimte.
*Afbeeldingen gebaseerd op een representatief 3D-model voor illustratieve doeleinden. Installatiestappen, componenten of vormen kunnen per model variëren. Gedeelde montagesecties kunnen nog steeds als referentie worden gebruikt. Raadpleeg uw producthandleiding voor modelspecifieke instructies.
- 34" LG UtraWide™ Curved QHD Monitor met FreeSync™
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
34
Display - Resolutie
3440 x 1440
Display - Panel Type
VA
Display - Aspect Ratio
21:9
Display - Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
Display - Ronding
1800R
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
Display - Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Tilt
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
34
Aspect Ratio
21:9
Panel Type
VA
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
3440 x 1440
Pixel Pitch [mm]
0.23175 x 0.23175
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
Contrast Ratio (Typ.)
3000:1
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ronding
1800R
Color Gamut (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
Brightness (Min.) [cd/m²]
240
Contrast Ratio (Min.)
1500:1
Maat (cm)
86.42
VERBINDING
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA(1ea)
DP Version
1.4
Headphone out
3-pole (Alleen Audio)
KENMERKEN
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync
Color Weakness
JA
Smart Energy Saving
JA
Kleur gekalibreerd in Fabriek
JA
PBP
2PBP
Flicker Safe
JA
Dynamic Action Sync
JA
Zwart stabilizatie
JA
Reader Mode
JA
Super Resolution+
JA
Auto Input Switch
JA
HDR Effect
JA
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Tilt
Wall Mountable [mm]
100 x 100
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
986 x 524 x 212
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
809 x 483.3 x 223.2
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
809 x 358.9 x 91.5
Gewicht in doos [kg]
8.4
Gewicht met Stand [kg]
5.9
Gewicht zonder Stand [kg]
4.9
INFO
Product naam
UltraWide
Jaar
2023
STROOM
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (Typ.)
45W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100-240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
ACCESSOIRES
Display Port
JA
HDMI
JA
SW APPLICATIE
Dual Controller
JA
OnScreen Control (LG Screen Manager)
JA
