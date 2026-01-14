34" LG UtraWide™ Curved QHD Monitor met FreeSync™

34WR50QK-B.34WR001
Vooraanzicht van 34" LG UtraWide™ Curved QHD Monitor met FreeSync™ 34WR50QK-B.34WR001
LG 34" LG UtraWide™ Curved QHD Monitor met FreeSync™, 34WR50QK-B.34WR001
Achteraanzicht van de LG Monitor 34WR50QK in een zwarte uitvoering, toont de poortspecificaties met DP-IN, twee HDMI™-poorten, H/P-poort en de DC-IN stroomingang.
LG Monitor 34WR50QK in een zwarte uitvoering toont productafmetingen in voor- en zijprofiel, met een meting van 809 mm breedte, 358.9 mm displayhoogte, 483.3 mm totale hoogte en 223.2 mm diepte.
LG Monitor 34WR50QK toont het 21:9 UltraWide™ Scherm, dat meer schermruimte biedt voor multitasking en uitgebreide functies.
LG Monitor 34WR50QK maakt het zien van indrukwekkende kleuren mogelijk dankzij HDR10 ondersteuning en 99% sRGB (Typ.) kleurruimte dekking.
LG Monitor 34WR50QK demonstreert de Leesmodus (Reader Mode) en Flicker Safe functies, die zijn ontworpen om de ogen te beschermen.
LG Monitor 34WR50QK demonstreert de Picture-by-Picture (PBP) technologie, die een eenvoudige multitasking-opstelling met twee afzonderlijke apparaten mogelijk maakt.
LG UltraWide Monitor 34WR50QK-B toont ergonomisch ontwerp: **3-zijdig randloos**, **kantelbare** standaard en **One Click Stand** voor optimaal comfort en eenvoudige montage.
LG Monitor 34WR50QK in een moderne thuiswerkplek, toont het gebogen 21:9 UltraWide Scherm waarop tegelijkertijd spreadsheet- en videotoepassingen draaien.
LG Monitor 34WR50QK toont een overzicht van alle meegeleverde onderdelen, inclusief de monitorbehuizing, standaardonderdelen, handleiding en HDMI- en DP-kabels.
Belangrijkste functies

  • 34-inch 21:9 Curved UltraWide™ QHD (3440x1440) Monitor
  • sRGB 99% kleurbereik / HDR10
  • PBP / On Screen Control
  • Leesmodus en Flicker Safe
  • AMD FreeSync™ / DAS / Black Stabilizer
  • 3-zijdig vrijwel randloos ontwerp
34WR50QK-B

34" LG UtraWide™ Curved QHD Monitor met FreeSync™
34WR50QK_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
LG UltraWide™ Monitor Curved.

Beeld
34" WQHD (3440x1440) Curved
3-zijdig vrijwel randloos
Kleur
sRGB 99% (Typ.)
HDR10
Connectiviteit
2 x HDMI 2.0
DisplayPort 1.4
21:9 WQHD (3440 x 1440) Curved (1800R)

Meer zien, meer doen

De UltraWide™ WQHD (3440 x 1440) met 1800R curve en 21:9 beeldverhouding is ideaal voor het werk omdat er verschillende programma's tegelijk op kunnen worden weergegeven.

*De beelden zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het werkelijke gebruik.

Picture By Picture (PBP)

Eenvoudig multi-tasking instellen

Met de 34WR50QC is het mogelijk om meerdere inhoud van twee computers te bekijken met de beeld-voor-beeld functie, dus het helpt om werk efficiënt te verwerken.

*De beelden zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het werkelijke gebruik.
*Het kan worden aangesloten via de HDMI-kabel en DisplayPort-kabel. Beide kabels worden meegeleverd.

OnScreen Control

Eenvoudiger gebruikersinterface

Met On Screen Control-software kunt u verschillende weergave-instellingen beheren met een enkele muisklik. Scherm splitsen helpt u om het hele schermgebied probleemloos te verdelen.
*Om de nieuwste OnScreen Control te downloaden, klik op de knop DOWNLOAD.
*De productafbeeldingen en de OnScreen Control in de video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product en de OnScreen Control.
*De functies werken mogelijk niet goed, afhankelijk van de pc die de gebruiker gebruikt.

HDR ondersteunt specifieke niveaus van kleur en helderheid, gebaseerd op het sRGB 99% kleurengamma met dramatische kleuren van de inhoud.
sRGB 99% (typ.) met HDR10

Zie verbazingwekkende kleuren

HDR-technologie is nu toepasbaar voor verschillende inhoud. Deze monitor is compatibel met de industrienorm HDR10 high dynamic range, gebaseerd op het sRGB 99% kleurengamma. De monitor ondersteunt specifieke kleur- en helderheidsniveaus waardoor kijkers kunnen genieten van dramatische kleuren van de inhoud.

*De beelden zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het werkelijke gebruik.
*Helderheid: 300nits (Typ.), Kleurengamma: sRGB 99% (Typ.).

Bescherm je ogen met speciale beschermingsfuncties

Leesmodus

Reader Mode past de kleurtemperatuur en luminantie aan om vermoeidheid van de ogen te verminderen en comfort te bieden tijdens het lezen van documenten op een monitor.

Flicker Safe

Flicker Safe vermindert onzichtbaar flikkeren op het scherm, waardoor de ogen minder snel vermoeid raken. Het biedt een comfortabele werkomgeving voor lange tijd.

*De beelden zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het werkelijke gebruik.
*Bovenstaande functie kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker.

Ultieme game-ervaring

*De beelden zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het werkelijke gebruik.

AMD FreeSync™

Gamers kunnen naadloze, vloeiende bewegingen ervaren in hoge-resolutie en snelle spellen.

Dynamic Action Sync

Verminder de invoervertraging met Dynamic Action Sync, zodat gamers elk moment in realtime kunnen beleven.

Black Stabilizer

Gamers om sluipschutters te ontwijken die zich op de donkerste plaatsen verbergen en snel aan situaties te ontsnappen als de flitser ontploft.

100Hz refreshrate

De hoge snelheid van 100Hz laat gamers het volgende frame sneller zien met vloeiende beelden. De gamers kunnen sneller reageren op tegenstanders en zich makkelijker richten op doelwitten.

Ergonomisch ontwerp

Gemakkelijk en comfortabel

De One-Click-standaard is eenvoudig te installeren zonder gereedschap en past de kanteling van het grote scherm flexibel aan om het in de optimale positie te plaatsen.

Deze monitor is vrijwel randloos aan drie zijden.

Vrijwel randloos aan drie zijden

One Click Stand

Kantelen (-5~15°)

Vind je ideale kijkpositie met de kantelbare, verstelbare standaard en maximaliseer je ervaring met een driezijdig, vrijwel randloos ontwerp.

FAQ

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een ultrabrede monitor?

1. Meer schermruimte

Met een LG UltraWide monitor met een 21:9 of 32:9 beeldverhouding zie je meer content tegelijk. Je werkt comfortabel met meerdere vensters naast elkaar—Excel, documenten en browsers—zonder ruimte tekort te komen. Perfect voor multitasking.

 

 

2. Ideaal voor video en design

De extra brede werkruimte en hoge kleurnauwkeurigheid maken het ideaal voor het bewerken van lange videotijdlijnen of gedetailleerde designprojecten.

 

3. Meer immersie in gaming

Een breder gezichtsveld geeft je voordeel in racing, FPS en strategie-games. Sommige modellen hebben ook hoge framerates en een curved design voor nog meer immersie.

 

4. Geoptimaliseerd voor content

Geniet van films in 21:9 zonder zwarte balken, volledig scherm voor een echte bioscoopervaring. Ook perfect voor streaming op platforms zoals Netflix en YouTube.

Wie zou er vooral baat hebben bij het gebruik van een ultrabrede monitor?

LG UltraWide monitors zijn dé aanrader voor iedereen die alles uit een breed scherm wil halen.

 

Perfect voor multitaskers die met meerdere vensters tegelijk werken, video-editors en designers die lange tijdlijnen en tools naast elkaar willen zien, developers die code en previews willen combineren, en traders of data-analisten die real-time grafieken en data in één oogopslag willen monitoren.

Ook gamers en filmliefhebbers komen aan hun trekken met een meeslepende ervaring voor games en films.

 

Kortom: LG UltraWide monitors zijn de ultieme keuze voor wie productiviteit én immersie belangrijk vindt.

Wat zijn de verschillen tussen OLED-, IPS- en VA-panelen?

OLED-panelen geven zelf licht op pixelniveau, waardoor je bijna perfecte zwarttinten, uitzonderlijk contrast en levendige kleuren krijgt. Ze bieden ook extreem snelle responstijden, ideaal voor high-end gaming monitors, premium tv’s en professionele video-editing.

 

IPS-panelen staan bekend om hun nauwkeurige kleurweergave en brede kijkhoeken, zodat beelden vanuit verschillende posities helder blijven. Perfect voor kantoorwerk, design en gaming. Hun uitstekende kleurprecisie is vooral aantrekkelijk voor gamers die visuals willen ervaren zoals de developers het bedoeld hebben.

 

 

VA-panelen hebben de hoogste contrastverhouding van alle LCD-types en zorgen voor een meeslepende ervaring bij het kijken van films en video’s. Hoewel ze niet zo snel zijn als TN-panelen, bieden ze prestaties die bijna vergelijkbaar zijn.

Stapsgewijze handleiding

Installeer je nieuwe LG UltraWide monitor: snel en eenvoudig

Volg onze eenvoudige, stapsgewijze videogids om je nieuwe LG UltraWide monitor snel en correct te installeren. Begin vandaag nog met je bredere werkruimte.

*Afbeeldingen gebaseerd op een representatief 3D-model voor illustratieve doeleinden. Installatiestappen, componenten of vormen kunnen per model variëren. Gedeelde montagesecties kunnen nog steeds als referentie worden gebruikt. Raadpleeg uw producthandleiding voor modelspecifieke instructies.

Belangrijkste specs

Display - Maat (Inch)

34

Display - Resolutie

3440 x 1440

Display - Panel Type

VA

Display - Aspect Ratio

21:9

Display - Color Gamut (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

300

Display - Ronding

1800R

Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

100

Display - Reactie Tijd

5ms (GtG at Faster)

Mechanisch - Display Position Adjustments

Tilt

Alle specificaties

DISPLAY

Maat (Inch)

34

Aspect Ratio

21:9

Panel Type

VA

Reactie Tijd

5ms (GtG at Faster)

Resolutie

3440 x 1440

Pixel Pitch [mm]

0.23175 x 0.23175

Color Depth (Number of Colors)

16.7M

Kijkhoek (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brightness (Typ.) [cd/m²]

300

Contrast Ratio (Typ.)

3000:1

Color Gamut (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Ronding

1800R

Color Gamut (Min.)

sRGB 90% (CIE1931)

Refresh Rate (Max.) [Hz]

100

Brightness (Min.) [cd/m²]

240

Contrast Ratio (Min.)

1500:1

Maat (cm)

86.42

VERBINDING

HDMI

JA(2ea)

DisplayPort

JA(1ea)

DP Version

1.4

Headphone out

3-pole (Alleen Audio)

KENMERKEN

HDR 10

JA

AMD FreeSync™

FreeSync

Color Weakness

JA

Smart Energy Saving

JA

Kleur gekalibreerd in Fabriek

JA

PBP

2PBP

Flicker Safe

JA

Dynamic Action Sync

JA

Zwart stabilizatie

JA

Reader Mode

JA

Super Resolution+

JA

Auto Input Switch

JA

HDR Effect

JA

MECHANISCH

Display Position Adjustments

Tilt

Wall Mountable [mm]

100 x 100

AFMETINGEN/GEWICHT

Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

986 x 524 x 212

Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

809 x 483.3 x 223.2

Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

809 x 358.9 x 91.5

Gewicht in doos [kg]

8.4

Gewicht met Stand [kg]

5.9

Gewicht zonder Stand [kg]

4.9

INFO

Product naam

UltraWide

Jaar

2023

STROOM

Power Consumption (Slaap Modus)

Minder dan 0.5W

Power Consumption (Typ.)

45W

Power Consumption (DC Off)

Minder dan 0.3W

AC Input

100-240V (50/60Hz)

Type

External Power(Adapter)

ACCESSOIRES

Display Port

JA

HDMI

JA

SW APPLICATIE

Dual Controller

JA

OnScreen Control (LG Screen Manager)

JA

INFORMATIE OVER NALEVING

Dismantling information(34WR50QK-B)
ENERGY LABEL(34WR50QK-B)
EU Energy label 2019(34WR50QK-B)
Product Environmental Report(34WR50QK-B)
External Power supply ErP(34WR50QK-B)
PRODUCT FICHE(34WR50QK-B)
Product information sheet (34WR50QK-B)
GPSR Safety Information(34WR50QK-B)
WEB INFO(34WR50QK-B)
