Het mooiste cadeau voor elke moeder is wat vrije tijd. Vandaag besloten we om al het huishoudelijke werk van haar over te nemen. Cihan zette zoals gewoonlijk de was aan, en ik zorgde ervoor dat de was in de droger werd gedaan.

Dit is geheim, maar mama vergeet vaak de was in de droger te doen!

Ik maakte me zorgen over hoeveel was zich had opgestapeld, maar dankzij de WashTower was het zo gepiept.De droger begon automatisch met voorverwarmen voordat het wasprogramma klaar was, dus ik vergat niet om de was over te zetten. Alles was binnen een uur klaar!