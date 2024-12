LG Electronics Inc. (“LGE”), LG Electronics Benelux Sales B.V (“LGEBN”) en LG Electronics European Shared Service Center B.V (“LGESC”) (“wij”, “onze”, “ons” en “beheerder”) respecteren uw privacy.



Dit Privacybeleid is van toepassing op de Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken via het LGEBN en LGESC Interne Rapportagesysteem (hierna “Het Interne Rapportagesysteem”).



Houd er rekening mee dat de entiteit die de controle heeft over de Persoonsgegevens kan veranderen, zoals hieronder verder wordt uitgelegd:



Indien u LGEBN selecteert as de entiteit waaraan u een rapport wilt indienen en



U dient het Rapport bij LGE en LGEBN zoals aangegeven in het formulier in het Interne Informatiesysteem, worden LGE en LGEBN beschouwd als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden die in Hoofdstuk 3 hierin worden beschreven.



Als u de Rapportage indient bij LGE zoals aangegeven in het formulier in het Interne Informatiesysteem, wordt LGE beschouwd als de enige verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden beschreven in Hoofdstuk 3 hierin.



Indien u LGESC selecteert als de entiteit waaraan u een rapport wilt indienen en



Op het moment dat u de Rapportage indient bij LGE en LGESC zoals aangegeven in het formulier in het interne informatiesysteem, worden LGE en LGESC beshouwd als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden die in Hoofdstuk 3 hierin woorden beschreven.



Zodra u de Rapportage indient bij LGE zoals aangegeven in het formulier in het Interne Informatiesysteem, wordt LGE beschouwd als de enige verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden beschreven in Hoofdstuk 3 hierin.



Als onderdeel van onze plicht tot transparantie beschrijven wij de verwerking van Persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke kunnen uitvoeren in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna “AVG”) en de nationale wetgeving.



1. Overzicht

In dit Privacybeleid beschrijven we de soorten Persoonsgegevens die wij verzamelen via het LGEBN en LGESC Interne Rapportagesysteem met als doel het onderzoeken van mogelijke wetsovertredingen (hierna “Onderzoek”), hoe we deze informatie gebruiken, hoe lang we deze bewaren en met welke derden we deze delen.



We leggen bovendien uit welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, waaronder het recht om bezwaar te maken tegen sommige van de verwerkingen die we uitvoeren (voor zover bepaald door de toepasselijke wetgeving).



We verstrekken ook onze contactgegevens, zodat u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft over dit Privacybeleid en de verwerking van Persoonsgegevens.



Dit Privacybeleid heeft ook betrekking op Persoonsgegevens die offline worden verzameld of informatie die door derden wordt geplaatst of verstrekt (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons).



2. Verzamelde Persoonsgegevens

Wanneer we in dit Privacybeleid naar ‘Persoonsgegevens’ verwijzen, bedoelen we informatie die betrekking heeft op een identificeerbaar individu, zoals gedefinieerd in de AVG.



Wanneer u ons uw melding verstrekt over handelingen of nalatigheden die een inbreuk op de EU-wetgeving kunnen vormen, lokale wet- of regelgeving op het gebied van, maar niet beperkt tot, overheidsopdrachten; Financiële diensten, producten en markten, en het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; Productveiligheid en conformiteit; Transportveiligheid; Milieubescherming; Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid; Voedsel- en voederveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn; Volksgezondheid; Consumentenbescherming; en Bescherming van privacy en Persoonsgegevens, en beveiliging van netwerken en informatiesystemen (“Report”) via het Interne Rapportagesysteem en/of via ons Onderzoek, kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen over u of personen die worden gemeld, bijvoorbeeld objecten van een dergelijke Melding (“vermeende overtreders”), getuigen of derden die zijn opgenomen in of gevoegd bij uw Melding.



Het gebruik van het Interne Rapportagesysteem is vrijwillig. Wanneer u een Melding doet via het Interne Rapportagesysteem, verzamelen wij de volgende soorten Persoonsgegevens:



- Tenzij u ervoor kiest om uw Melding anoniem in te dienen:

• naam, e-mailadres, Rapportverificatie-ID, telefoonnummer (inclusief mobiel telefoonnummer), regio, land en inhoud van uw Rapport, inclusief de namen en de Persoonsgegevens van de vermeende overtreders.

• Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) en informatie over overtredingen of strafrechtelijke veroordelingen;

- Strikt noodzakelijke online identificatoren (bijvoorbeeld cookies) om het Interne Rapportagesysteem te laten werken.



Indien u zich niet wenst te identificeren, kunt u uw Melding anoniem indienen en kunt u uw Persoonsgegevens niet aan ons verstrekken. In dit geval moet u oppassen dat u niet per ongeluk uw naam ergens in uw rapport vermeldt of details opsomt die uw identiteit zouden kunnen onthullen. En als u bestanden uploadt met het Rapport, houd er dan rekening mee dat deze metadata bevatten waaruit uw identiteit kan blijken. Daarom raden we u aan ervoor te zorgen dat eventuele compromitterende metagegevens uit een bestand worden verwijderd voordat u het uploadt. Niettegenstaande het bovenstaande dient u er rekening mee te houden dat we zelfs in het geval van een anonieme melding Persoonsgegevens kunnen verzamelen van objecten van de Melding (“vermeende overtreders”), getuigen of derden die zijn opgenomen in of bijgevoegd bij uw Melding.



3. Gebruik van gegevens en gronden voor verwerking

Wij verwerken uw Persoonsgegevens die zijn verzameld via het Interne Rapportagesysteem voor de volgende doeleinden en met de volgende legitimatiegrond:



De verwerking van uw Persoonsgegevens in uw Melding via het Interne Rapportagesysteem met als doel onderzoek te doen is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG).



Na het uitvoeren van het overeenkomstige onderzoek dat voortvloeit uit uw Melding, in het geval dat de conclusie vooroordelen voor LGE, LGEBN en/of LGESC impliceert, om de overeenkomstige juridische, administratieve of disciplinaire maatregelen te initiëren en te beheren. De verwerking van uw Persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op het legitieme belang van de Gegevensbeheerders om hun legitieme belangen van welke aard dan ook te beschermen.



4. Gegevens delen en openbaar maken

Wij dragen persoonlijke gegevens over u over, maken deze bekend of stellen deze anderszins beschikbaar aan derden, zoals hieronder beschreven:



- Dienstverleners: wij dragen uw gegevens over aan of maken deze openbaar aan zorgvuldig geselecteerde bedrijven en personen die diensten aan ons leveren: bijvoorbeeld bedrijven die ons helpen bij het ontwikkelen en exploiteren van systemen voor onze Diensten, leveranciers van IT-diensten, beveiliging en website-onderhoud. Deze entiteiten zijn alleen bevoegd om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens en deze te gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om ons hun diensten te kunnen verlenen en zij mogen deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken.



- De gerechtelijke autoriteit, het Openbaar Ministerie of de bevoegde administratieve autoriteit: Uw identiteit, evenals de door u verstrekte Persoonsgegevens, kunnen worden meegedeeld aan de gerechtelijke autoriteit, het Openbaar Ministerie of de bevoegde administratieve autoriteit in het kader van een strafrechtelijk, tucht- of sanctieonderzoek.



- Op het moment dat u een rapport indient bij LGESC, worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met LGEBN als gegevensverwerker ten behoeve van de verwerking van het rapport of het onderzoek.



- Wanneer LGE de enige verwerkingsverantwoordelijke is, kunnen wij uw Persoonsgegevens delen tussen LGE en LGEBN als gegevensverwerker ten behoeve van het Onderzoek.



In al deze gevallen garandeert LG dat dergelijke toegang uitsluitend zal worden uitgevoerd voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid, in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels en met inachtneming van alle technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te garanderen.



5. Bewaring

Uw Persoonsgegevens worden bewaard zolang dit redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden vermeld in dit beleid en zoals vereist door de wet.



Na ontvangst van de Melding sturen wij u binnen zeven (7) dagen een ontvangstbevestiging. Een terugkoppeling op het Onderzoek wordt u toegestuurd binnen drie (3) maanden na de ontvangstbevestiging of, als er geen ontvangstbevestiging naar u is verzonden, drie (3) maandan na het verstrijken van de periode van zeven (7) dagen nadat de Melding is gedaan.



Indien de in de communicatie opgenomen Persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn voor het onderzoek, worden deze geanonimiseerd. Als de ontvangen communicatie bovendien speciale categorieën gegevens bevat (zoals gezondheidsgegevens, biometrische gegevens, enz.), worden deze ook geanonimiseerd voordat ze worden verwerkt.



6. Uw rechten

Voor zover bepaald door de toepasselijke wetgeving, kunt u ons vragen om een kopie van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren (recht op toegang), en kunt u ons vragen om Persoonsgegevens te verwijderen (recht op verwijdering) of eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren (recht op rectificatie), onderworpen aan ons retentiebeleid. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken (recht op beperking van de verwerking), het recht om uw toestemming in te trekken, en om uw Persoonsgegevens te verstrekken die u ons hebt verstrekt voor een contract of met uw toestemming in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat, en om ons te vragen deze gegevens te delen (porteren) met een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op gegevensportabiliteit).



Bovendien kunt u, voor zover bepaald door de toepasselijke wetgeving, onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens (in het bijzonder wanneer we de gegevens niet hoeven te verwerken om aan andere wettelijke vereisten te voldoen) (recht om in zijn geheel bezwaar te maken of gedeeltelijk aan verwerking).



Deze rechten kunnen echter beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek Persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, wanneer deze inbreuk zou maken op de rechten van een derde partij (inclusief onze rechten) of als u ons vraagt om informatie te verwijderen die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren of als we dwingende legitieme belangen hebben om ze te bewaren. Wij zullen u informeren over relevante vrijstellingen waarop wij vertrouwen bij het reageren op uw verzoek.



In ieder geval zullen de rechten op vergetelheid of bezwaar beperkt zijn, zolang de Melding wordt onderzocht of, indien van toepassing, de uitoefening van acties, gerechtelijk of buitengerechtelijk, en de identiteit van de vermeende overtreder moet worden bewaard.



Om een verzoek in te dienen over uw rechten of om een onderzoek in te stellen, gebruikt u de contactgegevens onder het gedeelte 'Contact met ons opnemen' hieronder.



7. Beveiliging

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om de informatie die we via onze Diensten verzamelen te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor deze doeleinden heeft LG passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico, met name tegen accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens.



Houd er echter rekening mee dat, hoewel we redelijke stappen ondernemen om uw informatie te beschermen, geen enkele website, internettransmissie, computersysteem of draadloze verbinding volledig veilig is.



8. Internationale overdracht van informatie en locatie van gegevens

Uw gebruik van onze Diensten omvat de overdracht, opslag en verwerking van uw Persoonsgegevens binnen en buiten het land waar u woont, in overeenstemming met dit Privacybeleid. In het bijzonder kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen naar en verwerkt door LGE of dienstverleners in de Republiek Korea.



Houd er ook rekening mee dat Zuid-Korea sinds 17 december 2021 door de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming heeft gekregen.



Als u zich in de EER (Europese Economische Ruimte, dat wil zeggen in de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt, kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de Republiek Korea en andere landen buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland. Het recht van de Europese Unie erkent dat de Republiek Korea persoonlijke informatie adequaat beschermt. We zullen echter passende maatregelen nemen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven. Dergelijke maatregelen omvatten bijvoorbeeld het gebruik van door de EU goedgekeurde modelclausules.



9. Updates van ons Privacybeleid

We zullen dit Privacybeleid bijwerken wanneer we de manier wijzigen waarop we uw Persoonsgegevens gebruiken, of wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. We zullen eventuele materiële wijzigingen in ons Privacybeleid op een passende manier onder uw aandacht brengen (bijvoorbeeld door een kennisgeving op de webpagina's te plaatsen).



Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op xx september 2023.



10. Neem contact met ons op

Om uw rechten uit te oefenen, of voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres:



LG Electronics Benelux Sales B.V. en LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen

T.a.v. Juridische afdeling.

lgebn.privacy@lge.com



ethics@lge.com of via post LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republiek Korea.



Onze functionaris voor gegevensbescherming in de EER is dpo-eu@lge.com, LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn.



Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken of van mening bent dat dit niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont, werkt of waar u van mening bent dat er sprake is van een inbreuk op Persoonsbescherming hebben plaatsgevonden.



De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

https://www.autoriteitPersoonsgegevens.nl/