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5.0 kW ARTCOOL™ AI Matt Black Single Split Inverter Air Conditioner - AA18SB | LG BN
Slimme koeling, artistiek vormgegeven
Premium artiestiek design
AI Air
DUAL Vane
All Cleaning
AI Air
Ervaar slimme koeling met AI
AI Air<sup>1)</sup> detecteert jouw locatie, meet de temperatuur en stemt de luchtstroom af op optimaal comfort.
Soft Air
Zachte luchtstroom, afgestemd aan jouw comfort.
Soft Air 3) schakelt over op indirecte luchtstroom bij de ideale temperatuur bij de ideale temperatuur, voor blijvend comfort.
DUAL Vane
Optimale luchtstroom, comfort bij elke temperatuur.
Dual vane verspreidt de luchtstroom omhoog of omlaag, verder en sneller 4), voor ideaal comfort in elk seizoen
Comfort Humidity Control
Comfort met aangename luchtvochtigheid.
Niet te vochtig, niet te droog — precies goed. Comfort Humidity Control 6) helpt een comfortabele luchtvochtigheid te behouden bij jouw gewenste temperatuur
DUAL Inverter HeatPump Compressor
Waar energie‑efficiëntie en warmte samenkomen.
Ervaar betrouwbare warmte met onze energiezuinige dual inverter‑warmtepomp. Ontspan met een laag energieverbruik.
Slim verwarmen met minder energieverbruik.
Combineer de warmtepomp met een traditionele verwarming voor warme temperaturen en een lager energieverbruik.
*TÜV Rheinland heeft bevestigd dat de LG DUAL Inverter‑warmtepomp (A13RJH) onder de voorgestelde testomstandigheden energiezuiniger is dan elektrische verwarmingen.
*Datum/Test: oktober 2021, LG‑testkamer voor huishoudelijke airconditioners.
*Testcondities: 27,8 m² / 66,7 m³, binnen DB (12,0 ± 0,3) °C / RV (50 ± 5) %, buiten DB (7,0 ± 0,3) °C / RV (87 ± 5) %.
*Testmodel/-methode:
-A13RJH (LG DUAL Inverter‑warmtepomp, 3500 W, ventilatorsnelheid hoog, ingestelde temperatuur 29 °C)
-Vrijstaande elektrische radiator (3200 W, ventilatorsnelheid hoog, maximale temperatuur)
-Vrijstaande elektrische infraroodverwarming (3000 W, ventilatorsnelheid hoog, maximale temperatuur)
*Elk apparaat is onder testcondities gedurende in totaal 8 uur gebruikt, waarbij het energieverbruik is gemeten en vergeleken.
*Testresultaat: de LG DUAL Inverter‑warmtepomp (A13RJH) verbruikt tot 66% minder energie dan een infraroodverwarming en tot 68% minder energie dan een radiator onder de voorgestelde testcondities.
*De prestaties kunnen variëren afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.
AI Heating
Snelle warmte met slimme AI‑verwarming.
Blijf het hele jaar door comfortabel met AI Heating, dat je ruimte 6% sneller verwarmt voor comfort in elk seizoen.
Datum: oktober 2023.
*Testcondities: LG‑testkamer voor huishoudelijke airconditioners, 20,9 m² / 50,1 m³. Jet Mode. Koelmodus: binnen DB (33 ± 0,3) °C / RV (60 ± 5) %, buiten DB (35 ± 0,3) °C / RV (50 ± 5) %, ingestelde temperatuur 18 °C. Verwarmingsmodus: binnen DB (12 ± 0,3) °C / RV (60 ± 5) %, buiten DB (7 ± 0,3) °C / RV (87 ± 5) %, ingestelde temperatuur 30 °C.
*Testmethode: meting van de tijd om 5 °C te dalen (koelen) of 5 °C te stijgen (verwarmen) vanaf de gemiddelde starttemperatuur van de ruimte.
*Testmodellen: S3‑M12KL2MB (LG vorig platform – single vane), S3‑M121L1C0 (LG nieuw platform – DUAL Vane).
*Testresultaat: het LG nieuwe platform (DUAL Vane) koelt tot 23% sneller en verwarmt tot 6% sneller dan het LG vorige platform (single vane) onder testcondities.
*Resultaten kunnen variëren afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
All Cleaning
AI Air geeft je gemoedsrust dankzij complete zelfreiniging
Moeiteloos onderhoud is met één tik beschikbaar via LG ThinQ10), zelfs voor lastig bereikbare plekken.
Auto Clean+
Droogt de warmtewisselaar automatisch na gebruik
Auto Clean+<sup>11)</sup> wordt na gebruik automatisch geactiveerd en blaast lucht om vocht te verwijderen. Werkt tot maximaal 20 minuten en past de luchtstroom aan voor sneller drogen of een stillere werking.
Freeze Cleaning
Houd moeilijk bereikbare plekken eenvoudig schoon
De Freeze Cleaning‑modus12) maakt het reinigen van de binnenkant van je airconditioner eenvoudig. Het ontdooide ijs helpt vervuilende resten weg te spoelen en vermindert schadelijke bacteriën, voor een frisser en schoner binnenklimaat.
Smart air care
Slim wonen begint met LG ThinQ™
Bedien je airconditioner en ontvang de nieuwste meldingen via het handige LG ThinQ™15)
Eenvoudige bediening met spraakassistent
Vertel je AI‑speaker wat je nodig hebt. Zeg eenvoudig: “Aan” of “Uit”, waarna je AI‑speaker luistert en de airconditioner automatisch reageert.
Verbind en bedien overal vandaan
LG ThinQ™ laat je als nooit tevoren verbinding maken met je airconditioner. Start het apparaat eenvoudig met slechts één tik.
Efficiënt productonderhoud
LG ThinQ™ houdt je airconditioner in de gaten en helpt je om het energieverbruik te volgen en het dagelijkse onderhoud moeiteloos te beheren.
Eenvoudige bediening met spraakassistent
Vertel je AI‑speaker wat je nodig hebt. Zeg eenvoudig: “Aan” of “Uit”, waarna je AI‑speaker luistert en de airconditioner automatisch reageert.
Verbind en bedien overal vandaan
LG ThinQ™ laat je als nooit tevoren verbinding maken met je airconditioner. Start het apparaat eenvoudig met slechts één tik.
Efficiënt productonderhoud
LG ThinQ™ houdt je airconditioner in de gaten en helpt je om het energieverbruik te volgen en het dagelijkse onderhoud moeiteloos te beheren.
|Wat levert dit product?
Premium matzwart design
AI‑gestuurd
Comfort Humidity Control regelt de luchtvochtigheid
|Voor wie is dit product geschikt?
|Huishoudens die slimme klimaatregeling willen en esthetiek waarderen
|Waar is dit product geschikt voor?
Woonkamers en slaapkamers waar een premium uitstraling gewenst is
Moderne wooninterieurs
|Wanneer is dit product geschikt?
|Wanneer een constant comfortabel binnenklimaat gewenst is, warmer of kouder
|Waarom kiezen voor de LG Artcool Matt Black?
Afwerking die interieurdesign versterkt
AI Air en DUAL VANE voor optimale luchtstroom
|Hoe werkt dit product?
Invertertechnologie voor laag energieverbruik
AI voor continu comfort
Controleert luchtvochtigheid
*De bovenstaande afbeeldingen en video’s zijn in scène gezet en uitsluitend ter illustratie gemaakt om het begrip te verbeteren. Afhankelijk van de daadwerkelijke installatieomgeving van het product kunnen er verschillen optreden.
1)AI Air
– AI Air kan worden bediend via de afstandsbediening of via LG ThinQ.
– AI Air is beschikbaar in zowel de koel‑ als verwarmingsmodus.
– Tijdens het gebruik van AI Air worden de ventilatorsnelheid en de luchtstroomrichting automatisch aangepast aan de situatie. AI Air wordt uitgeschakeld wanneer de luchtstroomrichting handmatig wordt gewijzigd.
– Voor gebruik van AI Air wordt aanbevolen een foto van de ruimte te maken met LG ThinQ of de locatie van de airconditioner en de positie van de gebruiker in de ruimte in te stellen.
– Wanneer AI Air is geactiveerd, detecteert de Human Detecting Sensor de positie van de gebruiker en schakelt automatisch tussen directe en indirecte luchtstroom.
– Het detectiebereik van de Human Detecting Sensor is tot 5 m. Afhankelijk van de installatie en de gebruiksomgeving van het product kunnen er verschillen zijn in het detectiebereik.
2)Human Detecting Sensor
– Deze functie kan via de afstandsbediening of via LG ThinQ worden in‑ en uitgeschakeld.
– De functie ‘Human Detecting Sensor’ werkt alleen in de koel‑ en verwarmingsmodus.
– Het detectiebereik van de Human Detecting Sensor is tot 5 m. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan het detectiebereik worden verkort.
– De tijdsduur waarna afwezigheid van personen wordt gedetecteerd, kan via LG ThinQ worden ingesteld van 20 tot 120 minuten (standaard 20 minuten).
3)Soft Air
– In de Soft Air‑modus is de onderste luchtuitlaat gesloten en zorgt de voorste luchtuitlaat voor een indirecte luchtstroom.
– Deze functie is alleen toepasbaar in de modi Koelen / Ventileren / AI Air.
– Bij gebruik van de AI Air‑modus wordt de Soft Air‑functie automatisch geactiveerd op basis van de omgevingscondities in de ruimte.
– Als je de Soft Air‑functie afzonderlijk wilt gebruiken, kan deze handmatig worden geactiveerd via de afstandsbediening of LG ThinQ.
– De luchtstroomtemperatuur kan alleen via LG ThinQ worden ingesteld wanneer uitsluitend de Soft Air‑modus wordt gebruikt, niet tijdens de AI Air‑modus.
– Bij gebruik van alleen de Soft Air‑modus is de laagst instelbare kamertemperatuur 24 °C.
4)DUAL Vane
– Datum: 2023.10.
– Testomstandigheden: LG‑airconditioner testkamer in een huishoudelijke omgeving, 20,9㎡ / 50,1㎥, Jet Mode.
Binnen DB (33±0,3)℃ / RH (60±5)%, buiten DB (35±0,3)℃ / RH (50±5)%, instelling 18℃ in koelmodus.
Binnen DB (12±0,3)℃ / RH (60±5)%, buiten DB (7±0,3)℃ / RH (87±5)%, instelling 30℃ in verwarmingsmodus.
– Testmethode: Meting van de tijd die nodig is om de temperatuur met 5℃ te laten dalen (koelen) of met 5℃ te laten stijgen (verwarmen), vanaf de gemiddelde begintemperatuur van de ruimte.
– Testmodel: S3‑M12KL2MB (LG vorig platform – single vane), S3‑M121L1C0 (LG nieuw platform – DUAL Vane).
– Testresultaat: Het LG nieuwe platform (DUAL Vane) is onder de testomstandigheden tot 23% sneller in koelmodus en 6% sneller in verwarmingsmodus dan het LG vorige platform (single vane).
– De prestaties kunnen variëren afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.
5)22% groter bereik
– Datum: 2024.12, meetresultaten vastgesteld in het LG Air Conditioner R&D Center.
– Testomstandigheden: Installatiehoogte van het product 2,0 m, luchtstroom in ventilatiestand, vane‑hoek P1.
– Testmethode: Met behulp van een luchtstroommeetsonde zijn metingen uitgevoerd met intervallen van 0,2 m, op hoogtes van 0,1 m tot 1,7 m. Het maximale luchtstroombereik werd bepaald door op elk meetpunt de luchtsnelheid gedurende 180 seconden te meten. De luchtstroom werd geacht het punt te hebben bereikt wanneer de snelheid gedurende meer dan 50% van de tijd hoger was dan 0,25 m/s.
– Testmodel: S3‑Q24121D0 (LG nieuw platform – DUAL Vane).
– Testresultaat: Onder de voorgestelde testomstandigheden werd een maximaal luchtstroombereik van meer dan 22 m bevestigd.
– Het luchtstroombereik van het LG vorige platform met single vane (S3‑W18KL33A) bedraagt maximaal 18 m.
– De prestaties kunnen variëren afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.
6)Comfort Humidity Control
– De luchtstroom past zich automatisch aan op basis van de gebruiksomgeving.
– Deze functie kan worden gebruikt via de afstandsbediening of via LG ThinQ.
– Bij deze functie stel je alleen de gewenste temperatuur in; de luchtvochtigheid wordt automatisch geregeld.
7)Sleep Timer+
– Sleep Timer+ past automatisch de temperatuur aan door je gebruikspatronen te analyseren tijdens gebruik in slaapstand.
– Om de Sleep Timer+‑functie te gebruiken, moet deze eenmalig worden ingesteld via LG ThinQ.
– Sleep Timer+ kan alleen worden gebruikt in de koelmodus.
– De luchtstroomsterkte wordt automatisch ingesteld op basis van analyse van gebruikspatronen en kan via LG ThinQ worden aangepast.
– Het instelbare temperatuurbereik van Sleep Timer+ is 22~28 °C.
8)kW Manager
– De functie ‘kW Manager’ is beschikbaar in alle bedrijfsmodi, waaronder koelen, ontvochtigen, slaapstand en zelfs jet mode, met uitzondering van de verwarmingsmodus.
– Tijdens de ingestelde periode wordt het cumulatieve elektriciteitsverbruik gemonitord en wordt voor de resterende periode een prestatie‑ (energieverbruiks)beperkende werking toegepast.
– Als het cumulatieve elektriciteitsverbruik toeneemt doordat de dagelijkse gebruiksduur wordt overschreden, wordt het resterende elektriciteitsbudget opnieuw berekend per dag voor het gebruik van het product.
– Deze functie kan uitsluitend via LG ThinQ worden gebruikt.
– Als het cumulatieve elektriciteitsverbruik binnen de ingestelde periode het doelverbruik overschrijdt, wordt de functie gedeactiveerd en schakelt het apparaat over naar de algemene bedrijfsmodus, met een melding via LG ThinQ.
9)Window open detection
– De oorspronkelijke instelling staat bij levering van het product uitgeschakeld. Deze functie kan uitsluitend via LG ThinQ worden ingesteld.
– De functie ‘Detectie van open raam’ is alleen beschikbaar in de koel‑ en verwarmingsmodus.
– Deze functie werkt door plotselinge veranderingen in de kamertemperatuur binnen korte tijd te detecteren (bij een stijging van 1,5 ℃ of een daling van 2,5 ℃ binnen 5 minuten).
– De standaard werkingstijd van de energiebesparende modus is 10 minuten en kan via LG ThinQ worden ingesteld tot maximaal 60 minuten.
10)All Cleaning
– All Cleaning kan uitsluitend via LG ThinQ worden bediend.
– Bij gebruik van de All Cleaning‑functie volgen het genereren van condenswater, Freeze Cleaning en Auto Clean+ elkaar automatisch op.
– Modellen met een UV‑functie activeren tijdens de All Cleaning‑werking de UV‑LED.
– De functie kan worden uitgeschakeld door de werking te stoppen of door de modus of instellingen te wijzigen met de afstandsbediening.
– De werkingstijd van de All Cleaning‑functie kan variëren afhankelijk van omgevings‑ en gebruiksomstandigheden.
11)Auto Clean+
– Auto Clean+ start automatisch de droogfunctie nadat de koelwerking is beëindigd. Dit wordt aangegeven door de resterende aanduiding op het product.
– Afhankelijk van het gebruikspatroon van de vorige koelcyclus kan Auto Clean+ automatisch tot 20 minuten in ventilatiestand werken om vocht uit de warmtewisselaar te helpen verwijderen.
– De interne droogcondities kunnen variëren afhankelijk van de temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden van de binnenlucht.
– Via LG ThinQ kun je de luchtstroomsterkte selecteren om de luchtstroom en droogtijd aan te passen.
– Auto Clean+ is bij levering van het product geactiveerd en kan zonder aanvullende instellingen worden gebruikt.
12)Freeze Cleaning
– TÜV Rheinland Korea bevestigt op basis van testresultaten onder de voorgestelde testomstandigheden dat de verdamper‑Freeze‑Cleaning‑modus van LG‑airconditioners beschikt over bacteriereducerende prestaties. Rapportnrs.: KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.
– Uit deze testresultaten blijkt een reductiepercentage van tot 99,0% van Pseudomonas aeruginosa, bevestigd door een internationaal erkend laboratorium. De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.
– Testinstelling: TÜV Rheinland
– Testperiode: 2023.04–05
– Testmodellen: SQ07EDETHN (SE), SQ06BDAWAJ (SA), SQ07SDJBAN (SJ), SQ09MDKWAN (SK)
– Testbacterie: Tot 99,0% reductie van Pseudomonas aeruginosa bevestigd
– Deze functie kan uitsluitend via ThinQ worden bediend.
– Afhankelijk van de omgeving kan de werkingstijd van de Freeze‑Cleaning‑modus oplopen tot 65 minuten.
13)Plasmaster™ Ionizer++
– TÜV Rheinland heeft geverifieerd dat de Plasmaster™ Ionizer++ tot 99,9% van de hechtende bacteriën (Staphylococcus aureus, Escherichia coli en Pseudomonas aeruginosa) verwijdert in een testruimte van 30 m³. Het geteste model was SW09BAJWAN. De test heeft niet de efficiëntie van bacterieverwijdering in de airconditioner zelf gemeten en de effectiviteit kan verschillen van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.
– Intertek heeft geverifieerd dat de Plasmaster™ Ionizer++ tot 99,9% van de hechtende bacteriën (Staphylococcus aureus, Escherichia coli en Pseudomonas aeruginosa) verwijdert in een testruimte van 30 m³. Het geteste model was SW09BAJWAN. De test heeft niet de efficiëntie van bacterieverwijdering in de airconditioner zelf gemeten en de effectiviteit kan verschillen van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.
14)Allergiefilter
– Het door BAF gecertificeerde allergiefilter verwijdert allergieveroorzakende stoffen, zoals huisstofmijt, die in de lucht zweven.
[BAF‑certificering]
– Certificerende instantie: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)
– Certificeringscategorie: Vermindering van blootstelling aan allergenen van huisstofmijt
– Triggers: Schimmels, huisstofmijt, meeldauw
– Licentienr.: 397, geldig tot: 31 december 2025
15) LG ThinQ
– LG SmartThinQ heet nu LG ThinQ.
– Slimme functies en producten met spraakassistent kunnen per land en model verschillen. Informeer bij je lokale retailer of bij LG naar de beschikbaarheid van de service.
– Google en Google Home zijn handelsmerken van Google LLC.
– Amazon, Alexa, Echo en alle bijbehorende logo’s en woordmerken zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar gelieerde ondernemingen.
– Een spraakgestuurde slimme speaker is niet inbegrepen.
Q.
Wat is een geschikte temperatuurinstelling voor mijn airconditioner?
A.
Wanneer je de airconditioner voor het eerst inschakelt, stel deze dan in op een lage temperatuur en gebruik een sterke ventilatiestand om de ruimte snel af te koelen. Zodra de kamer voldoende is afgekoeld, is 25 ℃ de optimale temperatuur om een aangenaam koel binnenklimaat te behouden en energie te besparen.
De DUAL Inverter Compressor™‑technologie zorgt voor tot wel 40% snellere koeling<sup>1)</sup> en bespaart tot 70% meer energie<sup>2)</sup> in vergelijking met modellen zonder inverter.
1) Geverifieerd door TÜV: LG‑inverter‑airconditioners (US‑Q242K*) koelen tot 40% sneller dan LG‑airconditioners zonder inverter (TS‑H2465DAO).
Begintemperatuur (buiten 35 ℃, binnen 33 ℃), ingestelde temperatuur (26 ℃).
2) Geverifieerd door TÜV: LG‑inverter‑airconditioners (US‑Q242K*) besparen tot 70% meer energie dan LG‑airconditioners zonder inverter (TS‑H2465DAO).
Begintemperatuur (buiten 35 ℃, binnen 33 ℃), ingestelde temperatuur (26 ℃), testduur (8 uur).
Q.
Wat is het verschil tussen een inverter‑airconditioner en een non‑inverter airconditioner?
A.
Inverter‑airconditioners werken efficiënter dan airconditioners zonder inverter.
Bij non‑inverter airconditioners werkt de compressor altijd op dezelfde snelheid, ongeacht de binnentemperatuur. De compressor schakelt uit wanneer de gewenste temperatuur is bereikt en schakelt weer in zodra de temperatuur stijgt.
Inverter‑airconditioners werken door de compressorsnelheid aan te passen: sneller bij hogere temperaturen en langzamer bij lagere temperaturen. Hierdoor verbruiken ze minder energie dan non‑inverter airconditioners en zorgen ze voor snellere koeling en een stillere werking.
Q.
Hoe kan ik de airconditioner reinigen en onderhouden?
A.
Voor een schone luchtstroom en optimale prestaties moet het filter elke twee weken worden schoongemaakt. Reinig het voorfilter met lauwwarm water of gebruik een neutraal reinigingsmiddel bij hardnekkig vuil. Laat het voorfilter na het wassen in de schaduw drogen, uit de buurt van direct zonlicht. Reinig een optioneel filter (zoals het ultrafijnstoffilter, fijnstoffilter, allergiefilter enz.) met een stofzuiger of een zachte borstel, maar reinig dit niet met water.
Je kunt gebruikmaken van de Auto Clean+1)-functie voor gemakkelijker beheer van de airconditioning. Deze functie droogt automatisch de binnenkant van de airconditioner wanneer je het toestel uitschakelt2).
1)De eerste instelling van Auto Clean+ vereist de ThinQ‑app of de afstandsbediening. Raadpleeg de handleiding die bij het product is meegeleverd voor meer informatie.
Wanneer het product wordt uitgeschakeld, stelt het automatisch een geschikte droogtijd in op basis van de bedrijfsomstandigheden. De droogtijd kan tot 30 minuten bedragen en kan per product verschillen. De functie staat bij levering vanuit de fabriek uitgeschakeld.
De functie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de bij het product meegeleverde handleiding voor meer details.
Q.
Hoe kan ik mijn energierekening verlagen bij het gebruik van de airconditioner?
A.
Je kunt energie besparen door bij het koelen en verwarmen de juiste temperatuur te kiezen en door de filters regelmatig te reinigen om onnodig energieverlies te verminderen. Het wordt aanbevolen om de airconditioner op 25 ℃ in te stellen voor koeling en op 21 ℃ voor verwarming. Daarnaast helpt de kW Manager‑functie van LG‑airconditioners je om het gewenste energieverbruik te gebruiken. Om de kW Manager‑functie te kunnen gebruiken, is een verbinding met ThinQ vereist en deze is alleen beschikbaar op modellen die deze functie ondersteunen. Raadpleeg de handleiding die bij het product is meegeleverd voor meer details.
Q.
Hoe installeer ik de airconditioner?
A.
Van de verschillende types airconditioners moeten split‑airconditioners door een professionele installateur worden geïnstalleerd, omdat het installatieproces het boren door muren vereist om de buiten‑ en binnenunit te verbinden, evenals elektrische aansluitwerkzaamheden.
Q.
Kunnen LG‑airconditioners zowel verwarmen als koelen?
A.
LG‑airconditioners beschikken over zowel koel‑ als verwarmingsfuncties en kunnen daardoor het hele jaar door worden gebruikt. LG‑airconditioners maken gebruik van warmtepomptechnologie voor efficiënte verwarming.
Q.
Hoe stil is de airconditioner?
A.
Dankzij LG’s DUAL Inverter Compressor™‑technologie zijn inverter‑airconditioners over het algemeen stil. Modellen met LG’s DUAL Inverter Compressor™‑technologie optimaliseren het bedrijfsgeluid om een rustige omgeving te behouden. Het geluidsniveau kan per model verschillen, daarom is het aan te raden om vóór aankoop de geluidspecificaties van elk model te controleren. Over het algemeen werken inverter‑airconditioners stiller dan airconditioners zonder inverter.
Q.
Wat zijn de voordelen van een dual vane?
A.
Een krachtige luchtstroom kan zowel via de voorste als de onderste vanes worden gericht. De dual vanes sturen koele lucht omhoog voor tot wel 23% snellere koeling zonder een tochtgevoel en leiden warme lucht naar beneden voor tot wel 6% snellere verwarming, waarbij directe hete lucht wordt vermeden.
*Datum: 2023.10.
*Testomstandigheden: LG-airconditioner testkamer in een huishoudelijke omgeving, 20,9㎡ / 50,1㎥, Jet Mode.
Binnen DB (33±0,3)℃ / RH (60±5)%, buiten DB (35±0,3)℃ / RH (50±5)%, instelling 18℃ in koelmodus.
Binnen DB (12±0,3)℃ / RH (60±5)%, buiten DB (7±0,3)℃ / RH (87±5)%, instelling 30℃ in verwarmingsmodus.
*Testmethode: Meting van de tijd die nodig is om de temperatuur met 5℃ te verlagen (koelen) of 5℃ te verhogen (verwarmen), vanaf de gemiddelde begintemperatuur van de ruimte.
*Testmodel: S3-M12KL2MB (LG vorig platform – single vane), S3-M121L1C0 (LG nieuw platform – DUAL Vane).
*Testresultaat: Het LG nieuwe platform (DUAL Vane) is op basis van de testomstandigheden tot 23% sneller in koelmodus en 6% sneller in verwarmingsmodus dan het LG vorige platform (single vane).
Alle specificaties
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
- extensie
- extensie
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
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