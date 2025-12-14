We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Sound Suite H7 + Sound Suite M5 x2 + Sound Suite W7
De door AI afgestemde kern van de lijn — LG Sound Suite H7
H7 is een premium bar-type speaker in de LG Sound Suite-serie en belichaamt de kernkwaliteiten van de lijn — DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) voor ruimtelijke optimalisatie en flexibele installatie en uitbreiding. Aangedreven door de neural engine-gebaseerde Alpha 11-processor analyseert hij nauwkeurig geluidscomponenten en kanalen voor intelligente, adaptieve prestaties. Rondom de unit vullen acht Peerless full-range drivers de ruimte met rijk, helder geluid, terwijl vier woofers en acht passieve radiatoren zorgen voor diepe, krachtige bas voor een meeslepende, cinematische ervaring.
1) LG Sound Suite geplaatst in een woonkamer, waarmee flexibele luidsprekerplaatsing wordt aangetoond voor een immersief geluidssysteem voor thuis 2) LG Sound Suite met Dolby Atmos FlexConnect-technologie detecteert de locatie van elke luidspreker om surround sound-systemen te optimaliseren 3) Close-up van LG Alpha 11 AI Processor Gen3 die oplicht om AI Sound Pro+ technologie te vertegenwoordigen
*M5 vereist verbinding van twee of meer units om de DAFC-functie te gebruiken.
*W7 kan worden toegewezen aan een DAFC-groep, maar werkt niet in DAFC-modus.
*Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Stroomkabels worden mogelijk niet weergegeven. Het werkelijke product kan afwijken.
Dolby Atmos FlexConnect
Plaats het ergens, ervaar Dolby overal
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) technologie detecteert intelligent de positie van elke luidspreker — of deze nu vrij geplaatst is of nieuw is toegevoegd — en optimaliseert audiosignalen in realtime om rijke, meeslepende surroundgeluiden te leveren in je hele ruimte.
*M5 vereist verbinding van twee of meer units om de DAFC-functie te gebruiken.
*W7 kan worden toegewezen aan een DAFC-groep, maar werkt niet in DAFC-modus.
*Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Stroomkabels worden mogelijk niet weergegeven. Het werkelijke product kan afwijken.
*De W7 staat gepland om na maart 2026 gelanceerd te worden.
Sound Follow ™
AI-gestuurde Sound Follow optimaliseert het geluid waar je ook beweegt
Je hoeft je speaker niet elke keer te verplaatsen als je beweegt. De Sound Follow-technologie van de H7 analyseert niet alleen de ruimte zelf, maar ook je positie en beweging daarin — zodat je overal optimaal geluid krijgt.
*Ondersteund op smartphones met UWB.
*De W7 staat gepland om na januari 2026 te worden gelanceerd.
*De scènes worden gesimuleerd voor illustratieve doeleinden. De daadwerkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
*De Sound Follow-functie zal vanaf 13 januari 2026 beschikbaar zijn.
Elk detail van het geluid, verfijnd door de AI-technologie van de H7
Alpha 11 AI Processor Gen 3
Aangedreven door de innovatie achter LG's vlaggenschip OLED-tv's, analyseert deze geavanceerde neurale engine elk genre en geluid in realtime, waarbij audio wordt gescheiden in Voice, Muziek en Effecten via geavanceerde objectgebaseerde verwerking. Elk element wordt vervolgens opnieuw gemasterd met deep-learning optimalisatie, waarbij stemmen met opmerkelijke helderheid en muziek met verbluffende diepgang worden onthuld. Dompel jezelf onder in audio die levendig aanvoelt.
Close-up van LG Alpha 11 AI Processor Gen3 die gloeit, wat geavanceerde AI-geluidsverwerking vertegenwoordigt
AI Sound Pro+
AI-objectscheidingstechnologie remastert stemmen voor duidelijke zang en geluid
Aangedreven door de Alpha 11 neurale engine, past AI Upmix met Clear Voice Pro+ diepgaande audiobewerking toe om stem, muziek en effecten met precisie te scheiden en te remasteren. Door objectafscheiding en genreherkenning te combineren, verbetert het de vocale helderheid en vergroot het de ruimtelijke diepte — waardoor een geluid levert, levendig, gebalanceerd en intelligent meeslepend aanvoelt.
*Upmixing naar 9.1.6-kanaal is alleen beschikbaar voor Dolby Atmos-inhoud. *Kabels zijn niet zichtbaar op de afbeelding. De daadwerkelijke producten kunnen verschillen.
*Upmixing naar 9.1.6-kanaal is alleen beschikbaar voor Dolby Atmos-inhoud.
*Kabels zijn niet zichtbaar op de afbeelding. De daadwerkelijke producten kunnen verschillen.
Veelzijdige prestaties met flexibele uitbreiding — LG Sound Suite M5
De M5 is een premium speaker binnen de LG Sound Suite-familie en combineert de belangrijkste sterke punten van de serie: ruimteoptimalisatie via DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), Sound Follow-technologie en flexibele plaatsing en uitbreiding. Aangedreven door AI Sound Pro past hij zich intelligent aan elke ruimte aan om rijk, multidimensionaal Dolby Atmos-geluid te leveren, verpakt in een strak en veelzijdig ontwerp dat geschikt is voor uiteenlopende omgevingen.
1) LG Sound Suite met Dolby Atmos FlexConnect-technologie detecteert de locatie van elke luidspreker om surround sound-systemen te optimaliseren 2) LG Sound Suite-luidspreker die gouden geluidsgolven uitzendt, wat AI Sound Pro illustreert voor een geoptimaliseerd geluidssysteem voor thuis 3) LG Sound Suite-luidsprekers gecombineerd met een tv, wat veelzijdig gebruik voor thuisaudiosystemen benadrukt
*M5 vereist verbinding van twee of meer units om de DAFC-functie te gebruiken.
*Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Stroomkabels worden mogelijk niet getoond en het daadwerkelijke product kan afwijken.
*Sound Follow is alleen beschikbaar wanneer verbonden met de H7.
Dolby Atmos FlexConnect
Plaats het overal, ervaar Dolby overal
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) technologie detecteert intelligent de positie van elke luidspreker — of deze nu vrij geplaatst is of nieuw is toegevoegd — en optimaliseert audiosignalen in realtime om rijke, meeslepende surroundgeluiden te leveren in je hele ruimte.
*Dolby Atmos FlexConnect op Sound Suite M7/M5 is alleen beschikbaar wanneer verbonden met een compatibele tv of de Sound Suite H7.
*M5 vereist verbinding van twee of meer units om deze functie te gebruiken.
*Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Stroomkabels worden mogelijk niet getoond en het daadwerkelijke product kan afwijken.
*De W7 staat gepland om na maart 2026 te worden gelanceerd.
Meeslepende audio-ervaring aangedreven door Peerless-erfgoed en Dolby Atmos-technologie
Peerless Units
Ruimtelijke audio geïnspireerd door het erfgoed van Peerless, aangedreven door een voorste luidspreker en een opwaartse luidspreker
Rijk, helder geluid komt uit de voorste luidsprekerarray, met een zijden diafragma tweeter en een woofer. Aangevuld met een opwaarts schietend apparaat dat geluid van het plafond weerkaatst, creëert het meeslepende 3D-audio die je hele ruimte vult.
LG Sound Suite M5-luidspreker met Peerless front en opwaartse luidsprekerarrays voor een meeslepende 3D-audio-ervaring
Dolby Atmos
Ervaar Dolby Atmos op volledige schaal
De M5 levert volledig Dolby Atmos-geluid op zichzelf, zonder extra luidsprekers nodig. Ervaar heldere, multidimensionale ervaring die je ruimte vult, allemaal vanuit één apparaat.
*De scènes zijn gesimuleerd ter illustratie. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
AI Sound Pro
Realtime genreherkenning voor geoptimaliseerde audioprestaties
AI Sound Pro gebruikt geavanceerde signaalanalyse om te bepalen of je in realtime naar dialoog, muziek of films luistert. Vervolgens verfijnt het de helderheid, balans en ruimtelijke diepte op basis van genre-specifieke profielen — en levert het geluid dat zich intelligent aanpast aan elke scène.
*Upmixing naar 9.1.6-kanaal is alleen beschikbaar voor Dolby Atmos-inhoud.
*Kabels zijn niet zichtbaar op de afbeelding. De daadwerkelijke producten kunnen verschillen.
Diepe 25.9 Hz bas met flexibele plaatsing — LG Sound Suite W7
De W7 is de speciale woofer in de LG Sound Suite-lijn, uitgerust met een Peerless 8-inch driver die ultra-lage, kamervullende bas levert tot 25.9 Hz. Het veelzijdige ontwerp ondersteunt zowel verticale als horizontale plaatsing, zodat het perfect aansluit op jouw setup en naadloos opgaat in elke ruimte.
1) LG Sound Suite geplaatst in een woonkamer, waarmee flexibele luidsprekerplaatsing wordt aangetoond voor een immersief geluidssysteem voor thuis 2) LG Sound Suite met Dolby Atmos FlexConnect-technologie detecteert de locatie van elke luidspreker om surround sound-systemen te optimaliseren 3) Close-up van de LG Sound Suite W7 woofer met de driver die diepe basprestaties tot 29,5 Hz laat zien
*W7 kan worden toegewezen aan een Dolby Atmos FlexConnect-groep, maar werkt niet in DAFC-modus.
*De scènes zijn gesimuleerd ter illustratie. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
Diepe bas verlengd tot 25.9 Hz
Ondersteund door de eeuwenlange erfenis van Peerless audio-innovatie, levert de 8-inch woofer in zijn precies afgestemde 22-liter behuizing krachtige, krachtige bas met opmerkelijke controle en minimale vervorming. Elke noot resoneert met diepte en precisie, wat een meeslepende basis creëert die je net zo goed voelt als hoort.
LG Sound Suite W7 woofer met diepe basprecisie voor draadloos surround sound-systeem
*Het aanpassen van wooferniveau en fase wordt ondersteund wanneer verbonden met een tv.
Verbind je W7 draadloos met je tv
Geen extra apparaten, geen gedoe. Breid je audiosetup moeiteloos uit en vul je ruimte met meeslepend, cinematografisch geluid.
* De scènes zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
* DAFC-ondersteunde modellen zijn beperkt tot OLED C- en G-series in 2025, en tot OLED- en QNED-televisies van 85 inch of groter in 2026.
* W7 kan worden toegewezen aan een DAFC-groep, maar werkt niet in DAFC-modus.
Ontworpen om naadloos op te gaan in jouw ruimte
Of je hem nu horizontaal of verticaal plaatst, de W7 past zich moeiteloos aan jouw omgeving aan. Dankzij de flexibele plaatsing geniet je van consistente geluidskwaliteit en een perfecte integratie in je interieur. Het resultaat is een strak en modern design dat voelt alsof het speciaal voor jouw woning is gemaakt.
- LG Sound Suite H7 | Dolby Atmos FlexConnect | Sound Follow | 9.1.6 Spatial Sound
- LG Sound Suite M5 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro | Veelzijdig gebruik
- LG Sound Suite W7 | Flexibele speakerplaatsing | Dolby Atmos FlexConnect | 25.9 Hz diepe bas
Alle specificaties
GENERAL
Aantal kanalen
5.1.3
Output Power
500 W
Aantal Speakers
12 EA
SOUND EFFECT
Standard
Ja
AI Upmix
Ja
Bass Boost
Ja
Aangepaste EQ
Ja
HI-RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
Dolby Digital
Ja
AAC
Ja
CONNECTIVITEIT
HDMI Uit
1
Bluetooth Versie
5.4
AirPlay 2
Ja
Spotify Connect
Ja
Tidal Connect
Ja
USB-A
Ja
Wi-Fi
Ja
Werkt met Google Home
Ja
HDMI SUPPORTED
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Audio Return Channel (e-ARC)
Ja
CEC (Simplink)
Ja
HDMI versie
2.1
GEMAK
Remote App - iOS/Android OS
Ja
Soundbar Mode Control
Ja
WOW Orchestra
Ja
Dolby Atmos FlexConnect
Ja
Lighting
Ja
Room Calibration Pro (App)
Ja
Sound Follow
Ja
WOW Interface
Ja
DIMENSIES (WXHXD)
Main
1 200 x 63 x 143 mm
GEWICHT
Main
7,7 kg
Bruto Gewicht
11,0 kg
POWER
Power Off Consumption (Main)
0.5 W ↓
Power Consumption (Main)
80 W
ACCESSOIRE
HDMI kabel
Ja
Muurbeugel
Ja
Remote Control
Ja
Garantiebewijs
Ja
Open Source
Ja
Stroomkabel
Ja
Eenvoudige handleiding
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
extensie
extensie
Alle specificaties
GENERAL
Aantal kanalen
1.1.1
Output Power
50 W
Aantal Speakers
3 EA
SOUND EFFECT
AI Sound Pro
Ja
Standard
Ja
Clear Voice Pro
Ja
Bass Boost
Ja
Aangepaste EQ
Ja
Upfiring
Ja
HI-RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
AAC
Ja
ALAC
Ja
FLAC
Ja
LPCM
Ja
SBC
Ja
CONNECTIVITEIT
Bluetooth Versie
5.4
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Ja
AirPlay 2
Ja
Google Cast
Ja
Spotify Connect
Ja
Tidal Connect
Ja
Wi-Fi
Ja
Werkt met Google Home
Ja
GEMAK
Remote App - iOS/Android OS
Ja
Dolby Atmos FlexConnect
Ja
Lighting
Ja
Room Calibration Pro (App)
Ja
Stereomodus
Ja
Upgrade Manager (FOTA)
Ja
DIMENSIES (WXHXD)
Main
152 x 199 x 152 mm
GEWICHT
Main
1,7 kg
Bruto Gewicht
2,4 kg
POWER
Power Consumption (Main)
25 W
Stroomverbruik (stand-by)
0.3 W ↓
ACCESSOIRE
Garantiebewijs
Ja
Open Source
Ja
Stroomkabel
Ja
Eenvoudige handleiding
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
extensie
extensie
Alle specificaties
GENERAL
Output Power
220 W
Aantal Speakers
1 EA
Frequentierespons
as low as 25.9 Hz
CONNECTIVITEIT
Wi-Fi
Ja
GEMAK
Dolby Atmos FlexConnect
Ja
Upgrade Manager (FOTA)
Ja
DIMENSIES (WXHXD)
Main
410 x 415 x 194 mm
POWER
Power Off Consumption (Main)
0.5 W ↓
Power Consumption (Main)
45 W
ACCESSOIRE
Garantiebewijs
Ja
Open Source
Ja
Stroomkabel
Ja
Eenvoudige handleiding
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
extensie
