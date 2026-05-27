Sound Suite Immersive Quad Suite 7 Pro (set) met 4 surroundluidsprekers (H7 + M7 4ea + W7)
H7.M7W7002
Belangrijkste functies
- ’s Werelds eerste Dolby Atmos FlexConnect™ soundbar
- Dolby Atmos FlexConnect™ detecteert intelligent speakerposities en optimaliseert audio in realtime, overal in de ruimte
- Dolby Atmos FlexConnect™ voor automatische afstemming
- Meeslepende 3D-audio met front en upward firing speakers
- Krachtige bass prestaties tot 25.9 Hz voor echte impact
- Draadloze verbinding voor een eenvoudige en strakke opstelling
Beleef een bioscoopervaring met één complete, premium set
Deze alles-in-één-opstelling bestaat uit één H7-soundbar, vier M7-luidsprekers en één W7-subwoofer en levert een bioscoopgeluid dankzij Dolby Atmos FlexConnect-technologie. Het vult uw ruimte met diepte en dimensionale precisie en bootst de rijke dimensionaliteit van een echte bioscoop na – de ultieme premium ervaring voor echte audioliefhebbers.
LG Immersive Quad Suite 7 thuisbioscoop-luidsprekerset met een Sound Suite-soundbar, twee paar luidsprekers en een woofer.
*Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. Voedingskabels worden mogelijk niet weergegeven. Het daadwerkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.
*De W7 zal naar verwachting na maart 2026 op de markt worden gebracht.
Begin met H7, de kern van uw Sound Suite
U heeft enkel een H7 nodig om uw Sound Suite samen te stellen. Gebruik het als een hub om uw tv en luidsprekers naadloos met elkaar te verbinden.
|Features
|Immersive Quad Suite 7 Pro
|Immersive Suite 7 Pro
|Meeslepende Suite 5 Pro
|Meeslepende Suite 7
|Meeslepende Suite 5
|Cinema Suite 7
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
Immersive Quad Suite 7 Pro
Immersive Suite 7 Pro
Meeslepende Suite 5 Pro
Meeslepende Suite 7
Meeslepende Suite 5
Cinema Suite 7
Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7
Stereo Suite 5
|AI Processor
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|X
|X
|X
|Geluidservaring
|Volledig 3D met 4 luidsprekers
|Volledige beleving met 2 luidsprekers
|Volledige beleving met 2 luidsprekers
|Volledige beleving met 2 luidsprekers
|Volledige beleving met 2 luidsprekers
|Basisopstelling voor volledige beleving
|Echt surround stereogeluid
|Echt surround stereogeluid
|Echt surround stereogeluid
|Luidsprekerunits
|29 luidsprekerunits
|21 luidsprekerunits
|19 luidsprekerunits
|20 luidsprekerunits
|18 luidsprekerunits
|13 luidsprekerunits
|15 luidsprekerunits (afhankelijk van het tv-model)
|14 luidsprekerunits (afhankelijk van het tv-model)
|12 luidsprekerunits (afhankelijk van het tv-model)
|Productlijst
|H7 + M7 4ea + W7
|H7 + M7 2ea + W7
|H7 + M5 2ea + W7
|H7 + M7 2ea
|H7 + M5 2ea
|H7 + W7
|M7 2ea + W7
|M7 2ea
|M5 2ea
|Grootte van de tv
|Groter dan 65/80 inch
|Groter dan 65/80 inch
|Groter dan 65 inch
|Groter dan 65/80 inch
|Groter dan 65 inch
|Groter dan 65 inch
|Groter dan 65 inch
|Groter dan 65 inch
|Groter dan 55 inch
|Dolby Atmos FlexConnect
|Beschikbaar
|Beschikbaar
|Beschikbaar
|Beschikbaar
|Beschikbaar
|Beschikbaar
|Beschikbaar. Beschikbaar wanneer aangesloten op een tv die DAFC ondersteunt.
|Beschikbaar. Beschikbaar wanneer aangesloten op een tv die DAFC ondersteunt.
|Beschikbaar. Beschikbaar wanneer aangesloten op een tv die DAFC ondersteunt.
|Sound Follow
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|X
|X
|X
|Room Calibration Pro
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|O
Ontdek meer over de Sound Suite-opstelling
Ontdek de verschillende Sound Suite-modellen en vind de meest geschikte optie om uw eigen geluidsinstallatie samen te stellen.
H7
De H7, het hart van Sound Suite, is een alles-in-één geluidssysteem dat is uitgerust met de Alpha 11 AI-processor. Uitgerust met 4 subwoofers en 8 passieve radiatoren.
M7
De M7 is ontworpen voor meeslepende helderheid en is een door DAFC ondersteunde luidspreker met AI Sound Pro en IA-kalibratie. Voorzien van een woofer en 3 luidsprekers met volledig bereik
M5
De M5 is een compacte maar toch dynamische luidspreker met DAFC-ondersteuning, AI Sound Pro en AI-kalibratie. Voorzien van een woofer en twee tweeters.
- H7 : Alles in één soundbar met 9.1.6 ruimtelijk geluid en Dolby Atmos FlexConnect
- M7: ch. 2.1.1 draadloze speaker met ruimtelijke geluidsuitbreiding en Dolby Atmos FlexConnect
- W7: draadloze subwoofer voor meeslepende diepe bassen
Alle specificaties
GENERAL
Aantal kanalen
5.1.3
Output Power
500 W
Aantal Speakers
12 EA
SOUND EFFECT
Standard
Ja
AI Upmix
Ja
Bass Boost
Ja
Aangepaste EQ
Ja
HI-RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
Dolby Digital
Ja
AAC
Ja
CONNECTIVITEIT
HDMI Uit
1
Bluetooth Versie
5.4
AirPlay 2
Ja
Spotify Connect
Ja
Tidal Connect
Ja
USB-A
Ja
Wi-Fi
Ja
Werkt met Google Home
Ja
HDMI SUPPORTED
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Audio Return Channel (e-ARC)
Ja
CEC (Simplink)
Ja
HDMI versie
2.1
GEMAK
Remote App - iOS/Android OS
Ja
Soundbar Mode Control
Ja
WOW Orchestra
Ja
Dolby Atmos FlexConnect
Ja
Lighting
Ja
Room Calibration Pro (App)
Ja
Sound Follow
Ja
WOW Interface
Ja
DIMENSIES (WXHXD)
Main
1 200 x 63 x 143 mm
GEWICHT
Main
7,7 kg
Bruto Gewicht
11,0 kg
POWER
Power Off Consumption (Main)
0.5 W ↓
Power Consumption (Main)
80 W
ACCESSOIRE
HDMI kabel
Ja
Muurbeugel
Ja
Remote Control
Ja
Garantiebewijs
Ja
Open Source
Ja
Stroomkabel
Ja
Eenvoudige handleiding
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
Alle specificaties
GENERAL
Aantal kanalen
2.1.1
Output Power
100 W
Aantal Speakers
4 EA
SOUND EFFECT
AI Sound Pro
Ja
Standard
Ja
Clear Voice Pro
Ja
Bass Boost
Ja
Aangepaste EQ
Ja
Upfiring
Ja
HI-RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
AAC
Ja
ALAC
Ja
FLAC
Ja
LPCM
Ja
SBC
Ja
CONNECTIVITEIT
Bluetooth Versie
5.4
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Ja
AirPlay 2
Ja
Google Cast
Ja
Spotify Connect
Ja
Tidal Connect
Ja
Wi-Fi
Ja
Werkt met Google Home
Ja
GEMAK
Remote App - iOS/Android OS
Ja
Dolby Atmos FlexConnect
Ja
Lighting
Ja
Room Calibration Pro (App)
Ja
Stereomodus
Ja
Upgrade Manager (FOTA)
Ja
DIMENSIES (WXHXD)
Main
177 x 238 x 177 mm
GEWICHT
Main
2,8 kg
Bruto Gewicht
3,5 kg
POWER
Power Consumption (Main)
25 W
Stroomverbruik (stand-by)
0.3 W ↓
ACCESSOIRE
Garantiebewijs
Ja
Open Source
Ja
Stroomkabel
Ja
Eenvoudige handleiding
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
Alle specificaties
GENERAL
Output Power
220 W
Aantal Speakers
1 EA
Frequentierespons
as low as 25.9 Hz
CONNECTIVITEIT
Wi-Fi
Ja
GEMAK
Dolby Atmos FlexConnect
Ja
Upgrade Manager (FOTA)
Ja
DIMENSIES (WXHXD)
Main
410 x 415 x 194 mm
POWER
Power Off Consumption (Main)
0.5 W ↓
Power Consumption (Main)
45 W
ACCESSOIRE
Garantiebewijs
Ja
Open Source
Ja
Stroomkabel
Ja
Eenvoudige handleiding
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
