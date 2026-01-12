LG Sound Suite Immersive Suite 5

LG Sound Suite Immersive Suite 5

H7.M5M5002
Belangrijkste functies

  • ’s Werelds eerste Dolby Atmos FlexConnect™ soundbar
  • Dolby Atmos FlexConnect™ detecteert intelligent speakerposities en optimaliseert audio in realtime, overal in de ruimte
  • Sound Follow technologie voor AI-gestuurde geluidsoptimalisatie wanneer je beweegt
  • Krachtige bas en hoge detaillering, ontwikkeld met Peerless®, 100 jaar akoestische expertise
  • Meeslepende 3D-audio met front en upward firing speakers
  • AI Sound Pro voor realtime geluidsoptimalisatie
3 bundels met dit product

H7

H7 : Alles in één soundbar met 9.1.6 ruimtelijk geluid en Dolby Atmos FlexConnect

M5

M5: ch. 1.1.1 draadloze speaker met ruimtelijke geluidsuitbreiding en Dolby Atmos FlexConnect
Een Sound Suite H7- en M5-luidsprekerset staan op een plank voor een televisie die aan een grijze muur hangt

Dynamische prestaties in een compacte opstelling

Deze compacte opstelling, met twee M5-luidsprekers en de H7 Soundbar met Alpha 11 AI-processor, levert een helder, dynamisch geluid dat verder verfijnd wordt door AI Sound & Calibration. Ontworpen voor diegenen die op zoek zijn naar meeslepende prestaties in een eenvoudige, flexibele configuratie die moeiteloos in elke ruimte past.

Een H7 en een paar M5 luidsprekers LG AI Stereo Suite 5

Een video laat zien dat Sound Suite op verschillende manieren kan worden gecombineerd.

Een woonkamer met een tv en een Sound Suite-set, met een soundbar aan de muur, een woofer aan de voorkant, een paar luidsprekers op zijstandaards en nog een ander paar achter de bank.

Ontwerp uw ideale combinatie

Kies uit H7, M7, M5 en W7 om een configuratie te creëren die aansluit bij uw stijl en voorkeuren. Hoe u ze ook rangschikt, Sound Suite optimaliseert automatisch het geluid.

*Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. Voedingskabels worden mogelijk niet weergegeven. Het daadwerkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

*De W7 zal naar verwachting na maart 2026 op de markt worden gebracht.

Begin met H7, de kern van uw Sound Suite

U heeft enkel een H7 nodig om uw Sound Suite samen te stellen. Gebruik het als een hub om uw tv en luidsprekers naadloos met elkaar te verbinden. 

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7 ProImmersive Suite 7 ProMeeslepende Suite 5 ProMeeslepende Suite 7Meeslepende Suite 5Cinema Suite 7Stereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
'LG Immersive Quad Suite 7, een thuisbioscoop-systeem met een Sound Suite-soundbar, vier luidsprekers en een woofer.
Immersive Quad Suite 7 Pro
'LG Immersive Suite 7 Pro, een stereo audiosysteem voor thuis met een Sound Suite-soundbar, twee luidsprekers en een woofer.
Immersive Suite 7 Pro
LG Immersive Suite 5 Pro, een stereo audiosysteem voor thuis met een Sound Suite-soundbar, twee luidsprekers en een woofer.
Meeslepende Suite 5 Pro
'LG Immersive Suite 7, een stereo audiosysteem voor thuis met een Sound Suite-soundbar en twee luidsprekers
Meeslepende Suite 7
LG Immersive Suite 5, een stereo audiosysteem voor thuis met een Sound Suite-soundbar, twee luidsprekers en een woofer.
Meeslepende Suite 5
LG Cinema Suite 7, een klassiek stereosysteem voor thuis met een Sound Suite-soundbar en woofer.
Cinema Suite 7
Een paar M7 luidsprekers met een W7 woofer LG AI Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7 Pro
Een paar M7 luidsprekers LG AI Stereo Suite 7
Stereo Suite 7
Een paar M5 luidsprekers LG AI Stereo Suite 5
Stereo Suite 5
AI ProcessorAlpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3XXX
GeluidservaringVolledig 3D met 4 luidsprekersVolledige beleving met 2 luidsprekersVolledige beleving met 2 luidsprekersVolledige beleving met 2 luidsprekersVolledige beleving met 2 luidsprekersBasisopstelling voor volledige belevingEcht surround stereogeluidEcht surround stereogeluidEcht surround stereogeluid
Kanalen en luidsprekerunits29 luidsprekerunits 21 luidsprekerunits 19 luidsprekerunits 20 luidsprekerunits18 luidsprekerunits13 luidsprekerunits15 luidsprekerunits (afhankelijk van tv-model)14 luidsprekerunits (afhankelijk van het tv-model)12 luidsprekerunits (afhankelijk van het tv-model)
ProductlijstH7 + M7 4ea + W7H7 + M7 2ea + W7H7 + M5 2ea + W7H7 + M7 2eaH7 + M5 2eaH7 + W7M7 2ea + W7M7 2eaM5 2ea
Grootte van de tvGroter dan 65/80 inchGroter dan 65/80 inchGroter dan 65 inchGroter dan 65/80 inchGroter dan 65 inchGroter dan 65 inchGroter dan 65 inchGroter dan 65 inchGroter dan 55 inch
Dolby Atmos FlexConnectBeschikbaarBeschikbaarBeschikbaarBeschikbaarBeschikbaarBeschikbaarBeschikbaar. Beschikbaar wanneer aangesloten op een tv die DAFC ondersteunt.Beschikbaar. Beschikbaar wanneer aangesloten op een tv die DAFC ondersteunt.Beschikbaar. Beschikbaar wanneer aangesloten op een tv die DAFC ondersteunt.
Sound FollowOOOOOOXXX
Room Calibration ProOOOOOOOOO
Ontdek meer over de Sound Suite-opstelling

Ontdek de verschillende Sound Suite-modellen en vind de meest geschikte optie om uw eigen geluidsinstallatie samen te stellen. 

H7

De H7, het hart van Sound Suite, is een alles-in-één geluidssysteem dat is uitgerust met de Alpha 11 AI-processor. Uitgerust met 4 subwoofers en 8 passieve radiatoren.

M7

De M7 is ontworpen voor meeslepende helderheid en is een door DAFC ondersteunde luidspreker met AI Sound Pro en IA-kalibratie. Voorzien van een woofer en 3 luidsprekers met volledig bereik 

M5

De M5 is een compacte maar toch dynamische luidspreker met DAFC-ondersteuning, AI Sound Pro en AI-kalibratie. Voorzien van een woofer en twee tweeters.

W7

Een door DAFC ondersteunde basmodule met een 8-inch Peerless woofer, die ultralage bas tot 25 Hz levert.

Alle specificaties

GENERAL

Aantal kanalen

5.1.3

Output Power

500 W

Aantal Speakers

12 EA

SOUND EFFECT

Standard

Ja

AI Upmix

Ja

Bass Boost

Ja

Aangepaste EQ

Ja

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

AUDIO FORMAT

Dolby Atmos

Ja

Dolby Digital

Ja

AAC

Ja

CONNECTIVITEIT

HDMI Uit

1

Bluetooth Versie

5.4

AirPlay 2

Ja

Spotify Connect

Ja

Tidal Connect

Ja

USB-A

Ja

Wi-Fi

Ja

Werkt met Google Home

Ja

HDMI SUPPORTED

Audio Return Channel (ARC)

Ja

Audio Return Channel (e-ARC)

Ja

CEC (Simplink)

Ja

 HDMI versie    

2.1

GEMAK

Remote App - iOS/Android OS

Ja

Soundbar Mode Control

Ja

WOW Orchestra

Ja

Dolby Atmos FlexConnect

Ja

Lighting

Ja

Room Calibration Pro (App)

Ja

Sound Follow

Ja

WOW Interface

Ja

DIMENSIES (WXHXD)

Main

1 200 x 63 x 143 mm

GEWICHT

Main

7,7 kg

Bruto Gewicht

11,0 kg

POWER

Power Off Consumption (Main)

0.5 W ↓

Power Consumption (Main)

80 W

ACCESSOIRE

HDMI kabel

Ja

Muurbeugel

Ja

Remote Control

Ja

Garantiebewijs

Ja

Open Source

Ja

Stroomkabel

Ja

Eenvoudige handleiding

Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

Alle specificaties

GENERAL

Aantal kanalen

1.1.1

Output Power

50 W

Aantal Speakers

3 EA

SOUND EFFECT

AI Sound Pro

Ja

Standard

Ja

Clear Voice Pro

Ja

Bass Boost

Ja

Aangepaste EQ

Ja

Upfiring

Ja

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

AUDIO FORMAT

Dolby Atmos

Ja

AAC

Ja

ALAC

Ja

FLAC

Ja

LPCM

Ja

SBC

Ja

CONNECTIVITEIT

Bluetooth Versie

5.4

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Ja

AirPlay 2

Ja

Google Cast

Ja

Spotify Connect

Ja

Tidal Connect

Ja

Wi-Fi

Ja

Werkt met Google Home

Ja

GEMAK

Remote App - iOS/Android OS

Ja

Dolby Atmos FlexConnect

Ja

Lighting

Ja

Room Calibration Pro (App)

Ja

Stereomodus

Ja

Upgrade Manager (FOTA)

Ja

DIMENSIES (WXHXD)

Main

152 x 199 x 152 mm

GEWICHT

Main

1,7 kg

Bruto Gewicht

2,4 kg

POWER

Power Consumption (Main)

25 W

Stroomverbruik (stand-by)

0.3 W ↓

ACCESSOIRE

Garantiebewijs

Ja

Open Source

Ja

Stroomkabel

Ja

Eenvoudige handleiding

Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
GPSR Safety Information(M5)
extensie
WEB INFO(M5)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

