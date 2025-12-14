LG Sound Suite Stereo Suite 7 Pro

* De scènes zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

* DAFC-ondersteunde modellen zijn beperkt tot OLED C- en G-series in 2025, en tot OLED- en QNED-televisies van 85 inch of groter in 2026.

* W7 kan worden toegewezen aan een DAFC-groep, maar werkt niet in DAFC-modus.