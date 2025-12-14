About Cookies on This Site

LG Sound Suite Stereo Suite 5

M5.M5001
front view
Belangrijkste functies

  • Flexibele plaatsing van luidsprekers
  • Up-firing luidsprekers
  • Peerless unit
  • AI Sound Pro
  • AI Room Calibration Pro
Meer
M5

LG Sound Suite M5 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro | Veelzijdig gebruik
Een Sound Suite M5-luidsprekerset staat op statieven voor een tv die aan een grijze muur hangt.

Meeslepende details, zelfs in kleine ruimtes

Twee M5-luidsprekers met up-firing drivers en Peerless full-range units zorgen voor een meeslepend stereogeluid, zelfs in kleine ruimtes. Geoptimaliseerd door AI Sound & Calibration, leveren ze consistente prestaties van hoge kwaliteit, ongeacht waar ze worden geplaatst – ideaal voor wie op zoek is naar een rijk stereogeluid in verschillende omgevingen.

Een paar M5 luidsprekers LG AI Stereo Suite 5

Een video laat zien dat Sound Suite op verschillende manieren kan worden gecombineerd.

Ontwerp uw ideale combinatie

Kies uit H7, M7, M5 en W7 om een configuratie te creëren die aansluit bij uw stijl en voorkeuren. Hoe u ze ook rangschikt, Sound Suite optimaliseert automatisch het geluid.

Stel uw eigen Sound Suite samen. Op uw manier.

Stel uw door DAFC ondersteunde LG TV of Soundbar in als het hoofdapparaat en sluit draadloze luidsprekers aan om uw geluidssysteem samen te stellen.

Ontdek meer over de Sound Suite-opstelling

Ontdek de verschillende Sound Suite-modellen en vind de meest geschikte optie om uw eigen geluidsinstallatie samen te stellen. 

H7

De H7, het hart van Sound Suite, is een alles-in-één geluidssysteem dat is uitgerust met de Alpha 11 AI-processor. Uitgerust met 4 subwoofers en 8 passieve radiatoren.

Meer informatie

M7

De M7 is ontworpen voor meeslepende helderheid en is een door DAFC ondersteunde luidspreker met AI Sound Pro en IA-kalibratie. Voorzien van een woofer en 3 luidsprekers met volledig bereik

Meer informatie

M5

De M5 is een compacte maar toch dynamische luidspreker met DAFC-ondersteuning, AI Sound Pro en AI-kalibratie. Voorzien van een woofer en twee tweeters.

Meer informatie

W7

Een door DAFC ondersteunde basmodule met een 8-inch Peerless woofer, die ultralage bas tot 25 Hz levert.

Meer informatie
Printen

Alle specificaties

GENERAL

  • Aantal kanalen

    1.1.1

  • Output Power

    50 W

  • Aantal Speakers

    3 EA

SOUND EFFECT

  • AI Sound Pro

    Ja

  • Standard

    Ja

  • Clear Voice Pro

    Ja

  • Bass Boost

    Ja

  • Aangepaste EQ

    Ja

  • Upfiring

    Ja

HI-RESOLUTION AUDIO

  • Sampling

    24bit/96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

AUDIO FORMAT

  • Dolby Atmos

    Ja

  • AAC

    Ja

  • ALAC

    Ja

  • FLAC

    Ja

  • LPCM

    Ja

  • SBC

    Ja

CONNECTIVITEIT

  • Bluetooth Versie

    5.4

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Ja

  • AirPlay 2

    Ja

  • Google Cast

    Ja

  • Spotify Connect

    Ja

  • Tidal Connect

    Ja

  • Wi-Fi

    Ja

  • Werkt met Google Home

    Ja

GEMAK

  • Remote App - iOS/Android OS

    Ja

  • Dolby Atmos FlexConnect

    Ja

  • Lighting

    Ja

  • Room Calibration Pro (App)

    Ja

  • Stereomodus

    Ja

  • Upgrade Manager (FOTA)

    Ja

DIMENSIES (WXHXD)

  • Main

    152 x 199 x 152 mm

GEWICHT

  • Main

    1,7 kg

  • Bruto Gewicht

    2,4 kg

POWER

  • Power Consumption (Main)

    25 W

  • Stroomverbruik (stand-by)

    0.3 W ↓

ACCESSOIRE

  • Garantiebewijs

    Ja

  • Open Source

    Ja

  • Stroomkabel

    Ja

  • Eenvoudige handleiding

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

