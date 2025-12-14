We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Sound Suite Stereo Suite 7
2 bundels met dit product
Premium stereo geluid met draadloze vrijheid
Twee M7-luidsprekers met up-firing drivers en Peerless full-range units zorgen voor een rijk, gedetailleerd stereogeluid. Ze zijn geoptimaliseerd door AI Sound & Calibration en kunnen draadloos worden geplaatst voor maximale flexibiliteit – ideaal voor muziekliefhebbers die op zoek zijn naar pure, ruimtelijke stereoweergave in grotere ruimtes.
*Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. Voedingskabels worden mogelijk niet weergegeven. Het daadwerkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.
*De W7 zal naar verwachting na maart 2026 op de markt worden gebracht.
Stel uw eigen Sound Suite samen. Op uw manier.
Stel uw door DAFC ondersteunde LG TV of Soundbar in als het hoofdapparaat en sluit draadloze luidsprekers aan om uw geluidssysteem samen te stellen.
|Features
|Immersive Quad Suite 7
|Immersive Suite 7 Pro
|Meeslepende Suite 5 Pro
|Meeslepende Suite 7
|Meeslepende Suite 5
|Cinema Suite 7
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
|AI Processor
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|X
|X
|X
|Geluidservaring
|Volledig 3D met 4 luidsprekers
|Volledige beleving met 2 luidsprekers
|Volledige beleving met 2 luidsprekers
|Volledige beleving met 2 luidsprekers
|Volledige beleving met 2 luidsprekers
|Basisopstelling voor volledige beleving
|Echt surround stereogeluid
|Echt surround stereogeluid
|Echt surround stereogeluid
|Kanalen en luidsprekerunits
|13.1.7-kan. met 29 luidsprekerunits
|9.1.5-kan. met 21 luidsprekerunits
|7.1.5-kan. met 19 luidsprekerunits
|9.1.5-kan. met 20 luidsprekerunits
|7.1.5-kan. met 18 luidsprekerunits
|5.1.3-kan. met 13 luidsprekerunits
|Tot 8.1.2-kan. met 15 luidsprekerunits (afhankelijk van tv-model)
|Tot 8.1.2-kan. met 14 luidsprekerunits (afhankelijk van het tv-model)
|Tot 6.1.2-kan. met 12 luidsprekerunits (afhankelijk van het tv-model)
|Productlijst
|H7 + M7 4ea + W7
|H7 + M7 2ea + W7
|H7 + M5 2ea + W7
|H7 + M7 2ea
|H7 + M5 2ea
|H7 + W7
|M7 2ea + W7
|M7 2ea
|M5 2ea
|Grootte van de tv
|Groter dan 65" / 80 inch"
|Groter dan 65" / 80 inch"
|Groter dan 65 inch"
|Groter dan 65" / 80 inch"
|Groter dan 65 inch"
|Groter dan 65 inch"
|Groter dan 65 inch"
|Groter dan 65 inch"
|Groter dan 55 inch"
|Dolby Atmos FlexConnect
|Beschikbaar
|Beschikbaar
|Beschikbaar
|Beschikbaar
|Beschikbaar
|Beschikbaar
|Beschikbaar. Beschikbaar wanneer aangesloten op een tv die DAFC ondersteunt.
|Beschikbaar. Beschikbaar wanneer aangesloten op een tv die DAFC ondersteunt.
|Beschikbaar. Beschikbaar wanneer aangesloten op een tv die DAFC ondersteunt.
|Sound Follow
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|X
|X
|X
|Room Calibration Pro
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|Meer informatie
|Meer informatie
|Meer informatie
|Meer informatie
|Meer informatie
|Meer informatie
|Meer informatie
|Meer informatie
|Meer informatie
Ontdek meer over de Sound Suite-opstelling
Ontdek de verschillende Sound Suite-modellen en vind de meest geschikte optie om uw eigen geluidsinstallatie samen te stellen.
H7
De H7, het hart van Sound Suite, is een alles-in-één geluidssysteem dat is uitgerust met de Alpha 11 AI-processor. Uitgerust met 4 subwoofers en 8 passieve radiatoren.
M7
De M7 is ontworpen voor meeslepende helderheid en is een door DAFC ondersteunde luidspreker met AI Sound Pro en IA-kalibratie. Voorzien van een woofer en 3 luidsprekers met volledig bereik
M5
De M5 is een compacte maar toch dynamische luidspreker met DAFC-ondersteuning, AI Sound Pro en AI-kalibratie. Voorzien van een woofer en twee tweeters.
Alle specificaties
GENERAL
Aantal kanalen
2.1.1
Output Power
100 W
Aantal Speakers
4 EA
SOUND EFFECT
AI Sound Pro
Ja
Standard
Ja
Clear Voice Pro
Ja
Bass Boost
Ja
Aangepaste EQ
Ja
Upfiring
Ja
HI-RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
AAC
Ja
ALAC
Ja
FLAC
Ja
LPCM
Ja
SBC
Ja
CONNECTIVITEIT
Bluetooth Versie
5.4
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Ja
AirPlay 2
Ja
Google Cast
Ja
Spotify Connect
Ja
Tidal Connect
Ja
Wi-Fi
Ja
Werkt met Google Home
Ja
GEMAK
Remote App - iOS/Android OS
Ja
Dolby Atmos FlexConnect
Ja
Lighting
Ja
Room Calibration Pro (App)
Ja
Stereomodus
Ja
Upgrade Manager (FOTA)
Ja
DIMENSIES (WXHXD)
Main
177 x 238 x 177 mm
GEWICHT
Main
2,8 kg
Bruto Gewicht
3,5 kg
POWER
Power Consumption (Main)
25 W
Stroomverbruik (stand-by)
0.3 W ↓
ACCESSOIRE
Garantiebewijs
Ja
Open Source
Ja
Stroomkabel
Ja
Eenvoudige handleiding
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
Reviews van andere gebruikers
Onze keuze
Handle-idingen & Software
Download producthandleidingen en de nieuwste software voor uw product.
Trouble-shoot
Vind nuttige instructievideo's voor uw product.
Garantie
Controleer hier uw productgarantie-informatie.
Onderdelen & Accessoires
Ontdek accessoires voor uw product.
Product registratie
Door uw product te registreren, ontvangt u sneller ondersteuning.
Product ondersteuning
Handleiding, probleemoplossing en garantie voor uw LG-product vinden.
Bestel ondersteuning
Veelgestelde vragen voor uw bestelling volgen en controleren.
Reparatie Verzoek
Handige online service voor het aanvragen van reparaties.
Neem contact met ons op
Lokaal zoeken
Aanbevolen producten