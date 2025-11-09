We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal
Belangrijkste functies
- Een wereld vol waarheidsgetrouwe kleuren van NanoCell-technologie
- Verbeterde beeld- en geluidskwaliteit met de alpha 5 AI Processor 4K Gen7
- 4 jaar upgrades gegarandeerd over een periode van 5 jaar met webOS Re:New Program.
- Beeld en geluid als in een bioscoop met FILMMAKER MODE en HDR10 Pro
- Eenvoudige Soundbar-bediening voor TV met WOW-interface
- Altijd perfecte audio van AI Sound Pro
*Schermafbeelding gesimuleerd.
Echte helderheid biedt scherper beeld
Geniet van geweldig entertainment, verbeterd van binnenuit
*Schermafbeelding gesimuleerd.
Synchroniseert met jouw kijkgewoontes
Nacht
Dag
Intelligentie die altijd helder licht biedt
Brightness Control detecteert dag en nacht het licht in jouw ruimte en brengt het beeld op basis daarvan in balans, voor scherpe en heldere beelden.
Hoor elk detail van het geluid
Levensechte audio brult door jouw ruimte
Geluid met impact dreunt na
Geluid dat past bij wat je kijkt
*Schermafbeeldingen gesimuleerd.
**Moet via het geluidsmodusmenu wordt geactiveerd.
***Geluid kan verschillen op basis van de omgeving.
5 jaar lang elk jaar een nieuwe TV.
Het webOS Re:New Program-logo is te zien tegen een zwarte achtergrond, met een geel en oranje, paarse circulaire bol onderaan.
*Het webOS Re:New Program ondersteunt een totaal van 4 webOS-upgrades in een periode van vijf jaar.
**De upgradegrens van vijf jaar voor het webOS Re:New Program is de wereldwijde lancering van een nieuw product.
***De eerste upgrade voor webOS vindt twee jaar na de aankoopdatum plaats.
****Klanten krijgen 5 versies van webOS, waaronder de huidige versie bij het aankooppunt.
*****Upgrades zijn beschikbaar voor modellen uit 2022, waaronder alle OLED en 8 QNED’s, en modellen uitgebracht na 2023, waaronder UHD, NanoCell, QNED en OLED.
******Functies kunnen veranderen en sommige functies, toepassingen en service-updates kunnen per mode verschillen.
Stel jouw eigen unieke tv-ervaring samen
*Ondersteunde menu’s en apps kunnen verschillen per land en release.
**Aanbevolen zoekwoorden kunnen per app en tijd van de dag verschillen en worden alleen aangeboden in landen die NLP in hun eigen taal ondersteunen.
***Toegepast op OLED-/QNED-/NanoCell-/UHD-modellen gemaakt in het jaar 2023 en daarna.
****Er zal een totaal van 4 upgrades worden aangeboden in een periode van 5 jaar en de planning kan verschillen per land of regio.
*****Schermafbeeldingen gesimuleerd.
Extra spannende spanning
Een neushoorn in een safariomgeving is te zien op een ultragrote LG TV, gemonteerd op een bruine muur van een huiskamer, omring door crèmekleurige modulaire meubels.
Eenvoud binnen handbereik
Een afstandsbediening wijst naar een LG TV, met instellingen aan de rechterkant van het scherm.
*Soundbar is los verkrijgbaar en de Soundbar Mode Control kan per model verschillen.
**Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.
***Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.
****NANO80 is geschikt voor WOW Interface.
Uw huiskamer verandert in een bioscoop en gamingarena.
Zie het zoals de regisseurs het hadden bedoeld
Een man in een donkere montagestudio kijkt naar een LG TV die de zonsondergang weergeeft. Rechtsonder in beeld staat een FILMMAKER Mode-logo.
*Schermafbeeldingen gesimuleerd.
**Het FILMMAKER Mode-logo is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.
De magie van een film in het comfort van uw huiskamer
Een gezin zat op de vloer van een slecht verlichte woonkamer bij een kleine tafel en keek omhoog naar een LG TV aan de muur waarop de aarde vanuit de ruimte te zien was.
*HDR10 Pro is een technologie die ontwikkeld is door LG Electronics gebaseerd op de gestandaardiseerde beeldkwaliteit van standaard 'HDR10'.
Rijd op hoge snelheid naar de actie
Een autoracegame aan de finish met een bordje met ‘WIN!’, terwijl de speler een joystick in de hand heeft. ALLM-, eARC-, HGiG-logo staan in de hoek links onderin.
*HGiG is een groep vrijwillige bedrijven uit de game- en TV-displayindustrie die samenkomen om richtlijnen op te stellen en openbaar te maken om de game-ervaringen in HDR te verbeteren.
**Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.
Bediening waar dat het handigst is
Nooit pauzeren met de Game Optimizer en het Game Dashboard.
*Game Dashboard wordt alleen geactiveerd als “Game Optimizer” en “Game Dashboard” zijn ingeschakeld.
**Schermafbeeldingen gesimuleerd.
Toegang tot al je favoriete games
Duizenden gamingwerelden binnen handbereik Ontdek een uitgebreid aanbod cloudgames en stream ze direct op je scherm zonder dat je ooit hoeft te downloaden of updates hoeft te installeren.
*Ondersteunde samenwerkingsverbanden kunnen per land verschillen.
**GeForce NOW-abonnement is mogelijk vereist.
***Boosteroid-abonnement is mogelijk vereist.
- 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024
- LG Soundbar voor TV met Dolby Atmos 2.1 kanaal DS40T 2024
Belangrijkste specs
BEELD (DISPLAY) - Schermtype
4K UHD
BEELD (DISPLAY) - Verversingssnelheid
Standaard 50Hz
BEELD (DISPLAY) - Kleurengamma
Nano Color
BEELD (VERWERKING) - Beeld processor
α5 AI Processor 4K Gen7
BEELD (VERWERKING) - HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
AUDIO - Audio-vermogen
20W
AUDIO - Luidsprekersysteem
2.0 Kanaal
AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)
1 454 x 838 x 58,4
AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-gewicht zonder standaard (kg)
22,6
Alle specificaties
BEELD (DISPLAY)
Schermtype
4K UHD
Schermresolutie
4K Ultra HD (3840 x 2160)
Backlight Type
Direct
Verversingssnelheid
Standaard 50Hz
Kleurengamma
Nano Color
BEELD (VERWERKING)
Beeld processor
α5 AI Processor 4K Gen7
AI Upscaling
4K Upscaling
Dynamic Tone Mapping
Ja
AI Helderheidsregeling
Ja
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Ja
Beeldmodus
9 modi (Levendig, Standaard, APS (Auto Power Save), Film, Sport, Spel, Filmmaker, (ISF) Expert (Heldere kamer), (ISF) Expert (Donkere kamer))
GAMING
HGIG Modus
Ja
Game Optimizer
Ja (Game Dashboard)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ja
TOEGANKELIJKHEID
Hoog contrast
Ja
Grijswaarden
Ja
Kleuren omkeren
Ja
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)
1 454 x 838 x 58,4
TV-afmetingen met standaard (BxHxD mm)
1 454 x 902 x 269
Afmetingen verpakking (BxHxD mm)
1 600 x 970 x 172
TV-standaard (BxD mm)
1 156 x 269
TV-gewicht zonder standaard (kg)
22,6
TV-gewicht met standaard (kg)
22,8
Gewicht verpakking (kg)
29,0
VESA-montage (BxH mm)
300 x 300
BARCODE
BARCODE
8806091946300
AUDIO
AI Geluid
AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
Clear Voice Pro
Ja (Auto Volume Leveling)
LG Sound Sync
Ja
Sound Mode Share
Ja
Gelijktijdige audio-uitvoer
Ja
Bluetooth Surround Ready
Ja (2-Way Playback)
Audio-vermogen
20W
AI Acoustic Tuning
Ja
Audio-formaten
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Raadpleeg handleiding)
Luidsprekerrichting
Neerwaarts
Luidsprekersysteem
2.0 Kanaal
CONNECTIVITEIT
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
Bluetooth Ondersteuning
Ja (v 5.1)
Ethernet Ingang
1x
Simplink (HDMI CEC)
Ja
SPDIF (Optische digitale audio-uitgang)
1x
CI ingang
1x
HDMI Ingang
3x (ondersteunt xRC, ALLM)
RF Ingang (Antenne/Kabel)
2x
USB Ingang
2x (v 2.0)
Wi-Fi
Ja (Wi-Fi 5)
SMART TV
Werkt met Apple Airplay2
Ja
Besturingssysteem (OS)
webOS 24
Gezinsinstellingen
Ja
ThinQ
Ja
Geschikt voor USB Camera
Ja
Amazon Alexa
Ja (Ingebouwd)
Volledige webbrowser
Ja
Intelligente spraakherkenning
Ja
LG Channels
Ja
Magic Remote afstandsbediening
Meegeleverd
Smartphone Remote App
Ja (LG ThinQ)
STROOM
Voeding (Spanning, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Stand-by stroomverbruik
Onder 0,5W
ACCESSOIRES INBEGREPEN
Afstandsbediening
Magic Remote MR24
Stroomkabel
Ja (Ontkoppelbaar)
Batterijen voor afstandsbediening
Ja (AA 2x)
INFORMATIE OVER NALEVING
Belangrijkste specs
Dimensies (WxHxD) - Main
720 x 63 x 87 mm
Dimensies (WxHxD) - Subwoofer
171 x 320 x 252 mm
Alle specificaties
SOUND EFFECT
AI Sound Pro
Ja
Standard
Ja
Cinema
Ja
Game
Ja
CONNECTIVITEIT
HDMI Uit
1
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Ja
USB
1
Optisch
1
HDMI SUPPORTED
Audio Return Channel (ARC)
Ja
CEC (Simplink)
Ja
AUDIO FORMAT
Dolby Digital
Ja
DTS Digital Surround
Ja
AAC
Ja
GEMAK
Remote App - iOS/Android OS
Ja
TV Sound Mode Share
Ja
WOW Interface
Ja
DIMENSIES (WXHXD)
Main
720 x 63 x 87 mm
Subwoofer
171 x 320 x 252 mm
GEWICHT
Main
1,65 kg
Subwoofer
4,2 kg
Bruto Gewicht
7,6 kg
ACCESSOIRE
Garantiebewijs
Ja
Optische Kabel
Ja
Remote Control
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
