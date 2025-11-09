About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal
65NANO81T6A EU.pdf
Energieklasse : NL
TV

65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal

65NANO81T6A EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal

65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T
LG 65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024 & DS40T 2.1 kanaal, 65NANO81T6A.DS40T

Belangrijkste functies

  • Een wereld vol waarheidsgetrouwe kleuren van NanoCell-technologie
  • Verbeterde beeld- en geluidskwaliteit met de alpha 5 AI Processor 4K Gen7
  • 4 jaar upgrades gegarandeerd over een periode van 5 jaar met webOS Re:New Program.
  • Beeld en geluid als in een bioscoop met FILMMAKER MODE en HDR10 Pro
  • Eenvoudige Soundbar-bediening voor TV met WOW-interface
  • Altijd perfecte audio van AI Sound Pro
Meer
2 bundels met dit product
Naar links gericht zijaanzicht in een lichte hoek

65NANO81T6A

65 Inch LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024
65NANO81T6A EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
Vooraanzicht van LG Soundbar S40T en subwoofer

DS40T

LG Soundbar voor TV met Dolby Atmos 2.1 kanaal DS40T 2024
2024 Pocket-lint Award-logo.

Pocket-lint

webOS

LG webOS beoordeeld als het beste smart TV-besturingssysteem.

iF Design Award

iF Design Award

webOS 24 UX

iF Design Award ‘Winnaar’

Draaiende regenboogkleurige texturen op een LG NanoCell TV.

Draaiende regenboogkleurige texturen op een LG NanoCell TV.

Voel de essentie van zuivere kleur

Ontdek een ervaring vol rijke kleuren en helderheid met de LG NanoCell-technologie.

*Schermafbeelding gesimuleerd.

Zuivere kleuren in Real 4K

Echte helderheid biedt scherper beeld

Duik in een levendige 4K-wereld, waar kleuren extra opvallen en scherpe helderheid zorgt voor een ongelofelijke visuele symfonie.
alpha 5 AI Processor 4K Gen7

Geniet van geweldig entertainment, verbeterd van binnenuit

Slimme alpha 5 AI Processor 4K Gen7 optimaliseert automatisch audio en helderheid, voor volledige onderdompeling in de actie.

*Schermafbeelding gesimuleerd.

AI-aanpassing

Synchroniseert met jouw kijkgewoontes

LG TV aan een muur van een huiskamer bevestigd met een gitarist op het scherm. Concentrische cirkels die geluidsgolven vormen.
AI Acoustic Tuning

De optimale audio voor jouw ruimte

Het geluidssysteem detecteert de lay-out van je ruimte en waar je zit en creëert een koepel van geluid om je heen, perfect afgestemd op de unieke akoestiek van jouw ruimte.
LG TV en LG Soundbar in een moderne woonruimte bij nacht. Een schermafbeelding van aurora borealis wordt weergegeven met het ideale helderheidsniveau.

Nacht

LG TV en LG Soundbar in een moderne woonruimte overdag. Een schermafbeelding van aurora borealis wordt weergegeven met het ideale helderheidsniveau.

Dag

Intelligentie die altijd helder licht biedt

 

Brightness Control detecteert dag en nacht het licht in jouw ruimte en brengt het beeld op basis daarvan in balans, voor scherpe en heldere beelden.

AI Sound Pro

Hoor elk detail van het geluid

Levensechte audio brult door jouw ruimte

Hoor iedere ademhaling en hartslag met het 9.1.2 virtuele surround geluidssysteem dat de ruimte vult met rijke audio van podiumkwaliteit.

Geluid met impact dreunt na

Verfijningen van AI-processor geven het geluid een dynamische boost met ongelofelijke kracht.

Geluid dat past bij wat je kijkt

Adaptive Sound Control brengt de audio in realtime in balans op basis van het genre.

*Schermafbeeldingen gesimuleerd.
**Moet via het geluidsmodusmenu wordt geactiveerd.
***Geluid kan verschillen op basis van de omgeving.

webOS Re:New Program

5 jaar lang elk jaar een nieuwe TV.

Blijf up-to-date met handige functies en technologieën dankzij 4 beloofde webOS-upgrades in een periode van 5 jaar.

Het webOS Re:New Program-logo is te zien tegen een zwarte achtergrond, met een geel en oranje, paarse circulaire bol onderaan.

*Het webOS Re:New Program ondersteunt een totaal van 4 webOS-upgrades in een periode van vijf jaar.
**De upgradegrens van vijf jaar voor het webOS Re:New Program is de wereldwijde lancering van een nieuw product.
***De eerste upgrade voor webOS vindt twee jaar na de aankoopdatum plaats.
****Klanten krijgen 5 versies van webOS, waaronder de huidige versie bij het aankooppunt.
*****Upgrades zijn beschikbaar voor modellen uit 2022, waaronder alle OLED en 8 QNED’s, en modellen uitgebracht na 2023, waaronder UHD, NanoCell, QNED en OLED.
******Functies kunnen veranderen en sommige functies, toepassingen en service-updates kunnen per mode verschillen.

webOS 24

Stel jouw eigen unieke tv-ervaring samen

Geniet van tv die speciaal is afgestemd op jouw wensen met Mijn Profiel, AI-concierge en Quick Cards.
Meer informatie

*Ondersteunde menu’s en apps kunnen verschillen per land en release.
**Aanbevolen zoekwoorden kunnen per app en tijd van de dag verschillen en worden alleen aangeboden in landen die NLP in hun eigen taal ondersteunen.
***Toegepast op OLED-/QNED-/NanoCell-/UHD-modellen gemaakt in het jaar 2023 en daarna.
****Er zal een totaal van 4 upgrades worden aangeboden in een periode van 5 jaar en de planning kan verschillen per land of regio.
*****Schermafbeeldingen gesimuleerd.

Ultragroot scherm

Extra spannende spanning

Een ultragroot scherm transformeert al uw entertainment naar een verbluffende schaal en helderheid.

Een neushoorn in een safariomgeving is te zien op een ultragrote LG TV, gemonteerd op een bruine muur van een huiskamer, omring door crèmekleurige modulaire meubels.

WOW-interface

Eenvoud binnen handbereik

Gebruik de WOW-interface op de LG TV voor het eenvoudig bedienen van de soundbar, zoals de stand, profielen en handige functies.

Een afstandsbediening wijst naar een LG TV, met instellingen aan de rechterkant van het scherm.

*Soundbar is los verkrijgbaar en de Soundbar Mode Control kan per model verschillen.
**Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.
***Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.
****NANO80 is geschikt voor WOW Interface.

Uw huiskamer verandert in een bioscoop en gamingarena.

FILMMAKER Mode

Zie het zoals de regisseurs het hadden bedoeld

Dompel uzelf onder in de meest authentieke versie. De FILMMAKER Mode levert films zoals de regisseur ze heeft bedoeld, met nauwkeurige instellingen.

Een man in een donkere montagestudio kijkt naar een LG TV die de zonsondergang weergeeft. Rechtsonder in beeld staat een FILMMAKER Mode-logo.

*Schermafbeeldingen gesimuleerd.
**Het FILMMAKER Mode-logo is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.

Echte thuisbioscoopbeleving

De magie van een film in het comfort van uw huiskamer

De magie van de bioscoop, gewoon thuis. HDR10 Pro laat elke film in zijn ware glorie zien, met uitzonderlijk accurate kleuren en contrast voor een meeslependere bioscoopervaring.

Een gezin zat op de vloer van een slecht verlichte woonkamer bij een kleine tafel en keek omhoog naar een LG TV aan de muur waarop de aarde vanuit de ruimte te zien was.

*HDR10 Pro is een technologie die ontwikkeld is door LG Electronics gebaseerd op de gestandaardiseerde beeldkwaliteit van standaard 'HDR10'.

Krachtige gameplay

Rijd op hoge snelheid naar de actie

Meeslepende gaming met HGiG blijft soepel bij hoge snelheden dankzij ALLM, en eARC zorgt voor geweldig geluid.

Een autoracegame aan de finish met een bordje met ‘WIN!’, terwijl de speler een joystick in de hand heeft. ALLM-, eARC-, HGiG-logo staan in de hoek links onderin.

*HGiG is een groep vrijwillige bedrijven uit de game- en TV-displayindustrie die samenkomen om richtlijnen op te stellen en openbaar te maken om de game-ervaringen in HDR te verbeteren.
**Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.

Bediening waar dat het handigst is

Nooit pauzeren met de Game Optimizer en het Game Dashboard.

Beeld van een FPS-game met het Game Dashboard op het scherm tijdens het spelen. Een donkere winteromgeving met het Game Optimizer-menu dat verschijnt over de game.

Beeld van een FPS-game met het Game Dashboard op het scherm tijdens het spelen. Een donkere winteromgeving met het Game Optimizer-menu dat verschijnt over de game.

*Game Dashboard wordt alleen geactiveerd als “Game Optimizer” en “Game Dashboard” zijn ingeschakeld.
**Schermafbeeldingen gesimuleerd.

Toegang tot al je favoriete games

Duizenden gamingwerelden binnen handbereik Ontdek een uitgebreid aanbod cloudgames en stream ze direct op je scherm zonder dat je ooit hoeft te downloaden of updates hoeft te installeren.

Een Boosteroid-startscherm met “Trine 4: The Nightmare Price”. GeForce NOW-startscherm met vijf verschillende thumbnails van games aan de rechterkant.

Een Boosteroid-startscherm met “Trine 4: The Nightmare Price”. GeForce NOW-startscherm met vijf verschillende thumbnails van games aan de rechterkant.

*Ondersteunde samenwerkingsverbanden kunnen per land verschillen.
**GeForce NOW-abonnement is mogelijk vereist.
***Boosteroid-abonnement is mogelijk vereist.

Printen

Belangrijkste specs

BEELD (DISPLAY) - Schermtype

4K UHD

BEELD (DISPLAY) - Verversingssnelheid

Standaard 50Hz

BEELD (DISPLAY) - Kleurengamma

Nano Color

BEELD (VERWERKING) - Beeld processor

α5 AI Processor 4K Gen7

BEELD (VERWERKING) - HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

AUDIO - Audio-vermogen

20W

AUDIO - Luidsprekersysteem

2.0 Kanaal

AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)

1 454 x 838 x 58,4

AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-gewicht zonder standaard (kg)

22,6

Alle specificaties

BEELD (DISPLAY)

Schermtype

4K UHD

Schermresolutie

4K Ultra HD (3840 x 2160)

Backlight Type

Direct

Verversingssnelheid

Standaard 50Hz

Kleurengamma

Nano Color

BEELD (VERWERKING)

Beeld processor

α5 AI Processor 4K Gen7

AI Upscaling

4K Upscaling

Dynamic Tone Mapping

Ja

AI Helderheidsregeling

Ja

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Ja

Beeldmodus

9 modi (Levendig, Standaard, APS (Auto Power Save), Film, Sport, Spel, Filmmaker, (ISF) Expert (Heldere kamer), (ISF) Expert (Donkere kamer))

GAMING

HGIG Modus

Ja

Game Optimizer

Ja (Game Dashboard)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ja

TOEGANKELIJKHEID

Hoog contrast

Ja

Grijswaarden

Ja

Kleuren omkeren

Ja

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)

1 454 x 838 x 58,4

TV-afmetingen met standaard (BxHxD mm)

1 454 x 902 x 269

Afmetingen verpakking (BxHxD mm)

1 600 x 970 x 172

TV-standaard (BxD mm)

1 156 x 269

TV-gewicht zonder standaard (kg)

22,6

TV-gewicht met standaard (kg)

22,8

Gewicht verpakking (kg)

29,0

VESA-montage (BxH mm)

300 x 300

BARCODE

BARCODE

8806091946300

AUDIO

AI Geluid

AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Ja (Auto Volume Leveling)

LG Sound Sync

Ja

Sound Mode Share

Ja

Gelijktijdige audio-uitvoer

Ja

Bluetooth Surround Ready

Ja (2-Way Playback)

Audio-vermogen

20W

AI Acoustic Tuning

Ja

Audio-formaten

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Raadpleeg handleiding)

Luidsprekerrichting

Neerwaarts

Luidsprekersysteem

2.0 Kanaal

CONNECTIVITEIT

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Ondersteuning

Ja (v 5.1)

Ethernet Ingang

1x

Simplink (HDMI CEC)

Ja

SPDIF (Optische digitale audio-uitgang)

1x

CI ingang

1x

HDMI Ingang

3x (ondersteunt xRC, ALLM)

RF Ingang (Antenne/Kabel)

2x

USB Ingang

2x (v 2.0)

Wi-Fi

Ja (Wi-Fi 5)

SMART TV

Werkt met Apple Airplay2

Ja

Besturingssysteem (OS)

webOS 24

Gezinsinstellingen

Ja

ThinQ

Ja

Geschikt voor USB Camera

Ja

Amazon Alexa

Ja (Ingebouwd)

Volledige webbrowser

Ja

Intelligente spraakherkenning

Ja

LG Channels

Ja

Magic Remote afstandsbediening

Meegeleverd

Smartphone Remote App

Ja (LG ThinQ)

STROOM

Voeding (Spanning, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Stand-by stroomverbruik

Onder 0,5W

ACCESSOIRES INBEGREPEN

Afstandsbediening

Magic Remote MR24

Stroomkabel

Ja (Ontkoppelbaar)

Batterijen voor afstandsbediening

Ja (AA 2x)

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
Dismantling information(65NANO81T6A)
extensie
EU Energy label 2019(65NANO81T6A)
extensie
Product information sheet (65NANO81T6A)
extensie
GPSR Safety Information(65NANO81T6A)
MEER NALEVINGSINFORMATIE
Printen

Belangrijkste specs

Dimensies (WxHxD) - Main

720 x 63 x 87 mm

Dimensies (WxHxD) - Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

Alle specificaties

SOUND EFFECT

AI Sound Pro

Ja

Standard

Ja

Cinema

Ja

Game

Ja

CONNECTIVITEIT

HDMI Uit

1

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Ja

USB

1

Optisch

1

HDMI SUPPORTED

Audio Return Channel (ARC)

Ja

CEC (Simplink)

Ja

AUDIO FORMAT

Dolby Digital

Ja

DTS Digital Surround

Ja

AAC

Ja

GEMAK

Remote App - iOS/Android OS

Ja

TV Sound Mode Share

Ja

WOW Interface

Ja

DIMENSIES (WXHXD)

Main

720 x 63 x 87 mm

Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

GEWICHT

Main

1,65 kg

Subwoofer

4,2 kg

Bruto Gewicht

7,6 kg

ACCESSOIRE

Garantiebewijs

Ja

Optische Kabel

Ja

Remote Control

Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
GPSR Safety Information(DS40T)
extensie
WEB INFO(DS40T)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

Reviews van andere gebruikers

Onze keuze

Lokaal zoeken

Vind een winkel of installateur bij jou in de buurt
Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 